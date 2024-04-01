MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|326
|Toplam Seçmen
|:
|107.821
|Açılan Sandık
|:
|321
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,47
|Kullanılan Oy
|:
|78.906
|Geçerli Oy
|:
|73.513
|Katılım Oranı
|:
|% 74,34
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|SOFYA ALAĞAŞ
|% 49,55
|36.426
|AK PARTİ
|EKREM OLĞAÇ
|% 37,43
|27.517
|YENİDEN REFAH
|UMUT BARDAK
|% 2,61
|1.918
|HÜDA PAR
|ABDURRAHMAN ÖZCAN
|% 2,54
|1.866
|CHP
|ZAKİR EKİNCİ
|% 1,85
|1.359
|ZAFER PARTİSİ
|ENES BALAMAN
|% 1,58
|1.162
|BAĞIMSIZ
|EDİP EKER
|% 1,19
|873
|DEVA PARTİSİ
|RIDVAN ÇELİK
|% 0,85
|627
|İYİ PARTİ
|OSMAN AYDAR
|% 0,68
|502
|SAADET
|TAHSİN BAYAR
|% 0,64
|468
|BTP
|EMİR KAPLAN
|% 0,33
|239
|DP
|MURAT HÜDAVERDİGAR ÜÇOK
|% 0,26
|193
|HAK-PAR
|MEHMET ZEKİ SARI
|% 0,12
|90
|DİĞER
|% 0,12
|89
|TKH
|SELİN AKSOY DURU
|% 0,11
|82
|MİLLET
|MERYEM SEBAT TAŞDELEN
|% 0,07
|54
|AB PARTİ
|KEMAL TAYLAN
|% 0,07
|48
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,14
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|EKREM ERDEM
|% 31,59
|1.049
|MHP
|ZEKİ GÖKTAŞ
|% 25,45
|845
|DEM PARTİ
|ŞEFİK GÜNEL
|% 21,53
|715
|YENİDEN REFAH
|FARUK OKULEVİ
|% 19,9
|661
|CHP
|KADİR TAŞKIN
|% 0,66
|22
|İYİ PARTİ
|METİN SÖYÜNCÜ
|% 0,42
|14
|SAADET
|MEHMET EMİN CAN
|% 0,33
|11
|HÜDA PAR
|HÜSAMEDDİN ÇİÇEK
|% 0,12
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|CEVHER ÇİFTÇİ
|% 53,56
|2.857
|DEM PARTİ
|HÜSEYİN OKTAYI
|% 39,84
|2.125
|CHP
|SEYİTĞAN ALP
|% 2,68
|143
|HÜDA PAR
|EMİN TETİK
|% 1,61
|86
|İYİ PARTİ
|LOKMAN DİLEK
|% 1,18
|63
|SAADET
|HAYRETTİN KARS
|% 0,68
|36
|BTP
|HASAN TURHAN
|% 0,28
|15
|AB PARTİ
|CAHİT AKSU
|% 0,17
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 78,86
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ALİ RIZA BİNGÖL
|% 53,09
|9.522
|AK PARTİ
|NEVZAT KARAATAY
|% 41,95
|7.524
|CHP
|RIDVAN OSLUN
|% 1,03
|185
|HÜDA PAR
|SABAHATTİN UGAR
|% 0,89
|159
|MHP
|KAMURAN SÖSUNCU
|% 0,66
|118
|İYİ PARTİ
|YUNUS ULUŞIK
|% 0,6
|107
|YENİDEN REFAH
|SALİH KARATAŞ
|% 0,57
|102
|BTP
|AHMET ATALA
|% 0,37
|66
|SAADET
|MUSTAFA IŞIK
|% 0,29
|53
|BAĞIMSIZ
|MAHFUZ AYEBE
|% 0,27
|49
|HAK-PAR
|MÜMTAZ EREN
|% 0,14
|26
|AB PARTİ
|KADİR ÖZDEMİR
|% 0,14
|25
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 89,20
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|TEYYAR ÖZCAN
|% 52,09
|1.970
|DEVA PARTİSİ
|İSMAİL BİLEN
|% 39,58
|1.497
|DEM PARTİ
|MUSTAFA SONĞUR
|% 4,26
|161
|HÜDA PAR
|MEHMET SOYSAL
|% 1,53
|58
|CHP
|NEJDET BEYTEKİN
|% 1,51
|57
|MHP
|ALİ BATUR
|% 0,98
|37
|SAADET
|MUSTAFA SABRİ YAZICI
|% 0,05
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,04
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|NECAT CELLEK
|% 57,07
|1.074
|DEVA PARTİSİ
|REFİK ÖZTÜRKAN
|% 34,27
|645
|MHP
|ERTUNÇ ENSARİOĞLU
|% 3,56
|67
|HÜDA PAR
|İRFAN ALPAĞUT
|% 1,54
|29
|CHP
|MEHMET OTAĞ
|% 1,33
|25
|İYİ PARTİ
|RAMAZAN KURTAK
|% 1,27
|24
|YENİDEN REFAH
|MUSA ALDEMİR
|% 0,37
|7
|SAADET
|AHMET FARUK ALTUNTAŞ
|% 0,32
|6
|BTP
|MUSA SIZMAZ
|% 0,27
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,03
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İDHAM AYDIN
|% 76,81
|861
|DEM PARTİ
|KASIM YILDIZ
|% 17,66
|198
|HÜDA PAR
|MURAT ORHAN
|% 1,69
|19
|CHP
|TARIK BARAN
|% 1,34
|15
|İYİ PARTİ
|İBRAHİM GÜL
|% 0,89
|10
|SAADET
|HAMZA ÖZCAN
|% 0,89
|10
|BTP
|FARUK ÖZEKİNCİ
|% 0,54
|6
|DP
|CİHAN ATLAĞ
|% 0,18
|2
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Osmaniye'de resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı. Coşkulu kalabalığa hitap eden İbrahim Çenet 'Genel başkanımız üçüncü nesil Çenet olarak, yeni Türkiye Yüzyılına damga vuracak işler yapacaksın demişti, şimdi inanın o heyecanı yaşıyorum' dedi.
Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, 15 ilçenin tamamını adil bir şekilde yöneteceğini ve şehrin kardeşliğini birleştireceğini belirtti. Öntürk, hizmetlerini adaletten şaşmadan gerçekleştireceklerini ve milletin hizmetkarı olduklarını vurguladı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçimin sonucunu bekleyeceklerini ve peşini bırakmayacaklarını söyledi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceklerini belirtti. Savaş, oy pusulalarının taşınması süreciyle ilgili iddialarda bulunarak, itirazlarını yapacaklarını ve Hatay halkının hakkını alacaklarını ifade etti. Ayrıca, geçersiz sayılan oyları normal bulmadığını ve sandıkların belirsizlik içinde olduğunu söyledi.
Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il başkanlığı binasında toplanan partililere seslenerek, seçimlerde başarı elde ettiklerini ve Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası Saraçhane'de vatandaşlarla buluşarak konuşma yaptı. İmamoğlu, İstanbul'un çeşitliliğine ve insanlarına teşekkür etti.
Osmaniye'de yapılan Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet kazandı. Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda coşkulu kalabalığa hitap ederek seçim zaferini kutladı.
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonucunda apartman sakinleri binayı tahliye etti ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, 90 yaşındaki Hakkı Zeki Koçeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında dumandan etkilenen diğer aile üyeleri ise hastanelere kaldırıldı.
Burdur'da yapılan yerel seçimlerde 4 ilçede belediye başkanları değişti. Merkezde Ali Orkun Ercengiz güven tazeledi, Bucak ilçesinde Hülya Gümüş Burdur'un ilk kadın belediye başkanı oldu. Çavdır ilçesinde Ali Okan Yücel, Altınyayla ilçesinde Selen Kınalı, Tefenni, Gölhisar, Ağlasun ve Karamanlı ilçelerinde ise mevcut başkanlar devam etti.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçim sonuçlarını takip edeceklerini söyledi.
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