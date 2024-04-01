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MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 04:47  Güncelleme: 04:50
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MERKEZ

Toplam Sandık : 326
Toplam Seçmen : 107.821
Açılan Sandık : 321
Açılan Sandık Oranı : % 98,47
Kullanılan Oy : 78.906
Geçerli Oy : 73.513
Katılım Oranı : % 74,34

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSOFYA ALAĞAŞ% 49,5536.426
AK PARTİEKREM OLĞAÇ% 37,4327.517
YENİDEN REFAHUMUT BARDAK% 2,611.918
HÜDA PARABDURRAHMAN ÖZCAN% 2,541.866
CHPZAKİR EKİNCİ% 1,851.359
ZAFER PARTİSİENES BALAMAN% 1,581.162
BAĞIMSIZEDİP EKER% 1,19873
DEVA PARTİSİRIDVAN ÇELİK% 0,85627
İYİ PARTİOSMAN AYDAR% 0,68502
SAADETTAHSİN BAYAR% 0,64468
BTPEMİR KAPLAN% 0,33239
DPMURAT HÜDAVERDİGAR ÜÇOK% 0,26193
HAK-PARMEHMET ZEKİ SARI% 0,1290
DİĞER% 0,1289
TKHSELİN AKSOY DURU% 0,1182
MİLLETMERYEM SEBAT TAŞDELEN% 0,0754
AB PARTİKEMAL TAYLAN% 0,0748
BAYKAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,14

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİEKREM ERDEM% 31,591.049
MHPZEKİ GÖKTAŞ% 25,45845
DEM PARTİŞEFİK GÜNEL% 21,53715
YENİDEN REFAHFARUK OKULEVİ% 19,9661
CHPKADİR TAŞKIN% 0,6622
İYİ PARTİMETİN SÖYÜNCÜ% 0,4214
SAADETMEHMET EMİN CAN% 0,3311
HÜDA PARHÜSAMEDDİN ÇİÇEK% 0,124
ERUH

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCEVHER ÇİFTÇİ% 53,562.857
DEM PARTİHÜSEYİN OKTAYI% 39,842.125
CHPSEYİTĞAN ALP% 2,68143
HÜDA PAREMİN TETİK% 1,6186
İYİ PARTİLOKMAN DİLEK% 1,1863
SAADETHAYRETTİN KARS% 0,6836
BTPHASAN TURHAN% 0,2815
AB PARTİCAHİT AKSU% 0,179
KURTALAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,86

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİALİ RIZA BİNGÖL% 53,099.522
AK PARTİNEVZAT KARAATAY% 41,957.524
CHPRIDVAN OSLUN% 1,03185
HÜDA PARSABAHATTİN UGAR% 0,89159
MHPKAMURAN SÖSUNCU% 0,66118
İYİ PARTİYUNUS ULUŞIK% 0,6107
YENİDEN REFAHSALİH KARATAŞ% 0,57102
BTPAHMET ATALA% 0,3766
SAADETMUSTAFA IŞIK% 0,2953
BAĞIMSIZMAHFUZ AYEBE% 0,2749
HAK-PARMÜMTAZ EREN% 0,1426
AB PARTİKADİR ÖZDEMİR% 0,1425
PERVARİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,20

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİTEYYAR ÖZCAN% 52,091.970
DEVA PARTİSİİSMAİL BİLEN% 39,581.497
DEM PARTİMUSTAFA SONĞUR% 4,26161
HÜDA PARMEHMET SOYSAL% 1,5358
CHPNEJDET BEYTEKİN% 1,5157
MHPALİ BATUR% 0,9837
SAADETMUSTAFA SABRİ YAZICI% 0,052
ŞİRVAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,04

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNECAT CELLEK% 57,071.074
DEVA PARTİSİREFİK ÖZTÜRKAN% 34,27645
MHPERTUNÇ ENSARİOĞLU% 3,5667
HÜDA PARİRFAN ALPAĞUT% 1,5429
CHPMEHMET OTAĞ% 1,3325
İYİ PARTİRAMAZAN KURTAK% 1,2724
YENİDEN REFAHMUSA ALDEMİR% 0,377
SAADETAHMET FARUK ALTUNTAŞ% 0,326
BTPMUSA SIZMAZ% 0,275
TİLLO

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİDHAM AYDIN% 76,81861
DEM PARTİKASIM YILDIZ% 17,66198
HÜDA PARMURAT ORHAN% 1,6919
CHPTARIK BARAN% 1,3415
İYİ PARTİİBRAHİM GÜL% 0,8910
SAADETHAMZA ÖZCAN% 0,8910
BTPFARUK ÖZEKİNCİ% 0,546
DPCİHAN ATLAĞ% 0,182

Kaynak: AA

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