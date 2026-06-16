Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu Dahil 10 Kişi Hakkında Tutuklama Kararı Verildi... Balcıoğlu: Başımı Eğmedim, Eğmeyeceğim - Son Dakika
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Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu Dahil 10 Kişi Hakkında Tutuklama Kararı Verildi... Balcıoğlu: Başımı Eğmedim, Eğmeyeceğim

16.06.2026 08:45  Güncelleme: 10:25
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CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda gözaltına alınan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, yardımcısı Fatih Yavuz'un da aralarında bulunduğu 10 isim hakkında tutuklama, 8 isim hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Balcıoğlu, kararın ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Silivri halkının iradesine, halkçı belediyecilik anlayışına ve “Vicdan Belediyeciliği” yolunda ortaya koyulan emeğe yönelik açık bir haksızlıkla karşı karşıya olduklarını ifade etti. Balcıoğlu, "Silivri’nin güzel insanları, Atatürk ve Cumhuriyet’in bekçileri; asla üzülmeyin. Asla mahzun olmayın. Asla umudunuzu yitirmeyin. Başınızı öne eğmeyin. Benim alnım açık. Başım dik. Vicdanım rahat... Başımı eğmedim, eğmeyeceğim” dedi.

Haber: Hakan KAYA/Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda gözaltına alınan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, yardımcısı Fatih Yavuz'un da aralarında bulunduğu 10 isim hakkında tutuklama, 8 isim hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Balcıoğlu, kararın ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Silivri halkının iradesine, halkçı belediyecilik anlayışına ve "Vicdan Belediyeciliği" yolunda ortaya koyulan emeğe yönelik açık bir haksızlıkla karşı karşıya olduklarını ifade etti. Balcıoğlu, "Silivri'nin güzel insanları, Atatürk ve Cumhuriyet'in bekçileri; asla üzülmeyin. Asla mahzun olmayın. Asla umudunuzu yitirmeyin. Başınızı öne eğmeyin. Benim alnım açık. Başım dik. Vicdanım rahat... Başımı eğmedim, eğmeyeceğim" dedi.

Cuma sabahı CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda gözaltına alınan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, yardımcısı Fatih Yavuz ve 17 isim, dün sabah Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Silivri Belediyesi'nin karşısında bulunan Silivri Adliyesi'ne sevk edilmişti.

SABAHA KADAR İŞLEM VE 05.00 SIRALARINDA TUTUKLAMA

Savcılık işlemleri dün saat 17.00 sıralarında sona erdi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, akşam saatlerinde de Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da arasında bulunduğu 11 ismin tutuklama, 7 ismin ise adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildiğini açıkladı. Hakimlik, Bora Balcıoğlu, Fatih Yavuz, Aşkın Kaynar, Serdar Tuna, Gökhan Tuna, Adam Tuna, İbrahim Kömür, Aykut Batur, Yavuz Dirik ve Nihat Nail Sarayönü hakkında tutuklama kararı verdi. Tutuklama istemiyle sevk edilen Adem Kalaba ve diğer 7 isim adli kontrolle serbest bırakıldı. Adliyedeki işlemlerin 05.00 sıralarına kadar sürmesi dikkat çekti

BAŞKAN BALCIOĞLU: HEDEF SİLİVRİ HALKININ İRADESİ

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, hakkında verilen tutuklama kararının ardından yaptığı açıklamada, sürecin yalnızca şahsını hedef alan bir adli süreç olmadığını belirterek, Silivri halkının iradesine, halkçı belediyecilik anlayışına ve "Vicdan Belediyeciliği" yolunda ortaya koyulan emeğe yönelik açık bir haksızlıkla karşı karşıya olduklarını ifade etti.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı basın açıklamasında, hakkında verilen tutuklama kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cuma gününden bu yana şahsına, ailesine, yol arkadaşlarına, emeğine ve Silivri halkının sandıkta ortaya koyduğu iradeye karşı yürütülen sürecin yeni ve ağır bir aşamaya taşındığını belirten Başkan Balcıoğlu, yaşananların yalnızca adli bir süreç olarak görülemeyeceğini kaydetti.

Başkan Balcıoğlu, sürecin Silivri halkının iradesini, halkçı belediyecilik anlayışını, "Vicdan Belediyeciliği" yolunda ortaya konulan emeği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerlerini ve Silivri'de birlikte büyütülen umudu hedef aldığını ifade ederek, "Bu süreç yalnızca şahsımı hedef alan bir adli süreç değildir. Bu süreç; Silivri halkının iradesini, halkçı belediyecilik anlayışımızı, Vicdan Belediyeciliği yolunda ortaya koyduğumuz emeği, baba ocağımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerlerini ve bu kentte birlikte büyüttüğümüz umudu hedef alan açık bir haksızlıktır" ifadesine yer verdi.

"BAŞIM DİK, VİCDANIM RAHAT... BAŞINIZI ÖNE EĞMEYİN"

Cuma gününden bu yana bazı iddialar üzerinden kamuoyunda algı oluşturulmak istendiğini belirten Başkan Balcıoğlu, hiçbir somut temele dayanmayan iddiaların haber kılıfına sokulduğunu, iftiraların büyütüldüğünü ve kamuoyunun zehirlenmek istendiğini savundu. Başkan Balcıoğlu, bu sürecin sonunda savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından hakkında tutuklama kararı verildiğini kaydetti.

Silivrililere seslenen Başkan Balcıoğlu, vatandaşlardan umutsuzluğa kapılmamalarını istedi. Başkan Balcıoğlu, "Silivri'nin güzel insanları, Atatürk ve Cumhuriyet'in bekçileri; asla üzülmeyin. Asla mahzun olmayın. Asla umudunuzu yitirmeyin. Başınızı öne eğmeyin. Benim alnım açık. Başım dik. Vicdanım rahat" ifadelerine yer verdi.

Kendisinin, Silivri halkının sandıkta verdiği oylara leke sürecek bir yanlışın içinde olmadığını vurgulayan Başkan Balcıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir evladı olarak Atatürk'ün ilkeleriyle, partisinin değerleriyle ve halka verdiği sözle bağdaşmayacak hiçbir davranışın içinde yer almadığını belirtti. Hakkında kesinleşmiş herhangi bir mahkümiyet kararı bulunmadığını ifade eden Başkan Balcıoğlu, tutuklama kararının bir hüküm olmadığını belirterek, "Herkes emin olsun: Tutuklama bir hüküm değil. Hakkımda kesinleşmiş hiçbir mahkümiyet kararı yok. Ortada verilmiş bir hüküm yok. Ortada ispatlanmış bir suç yok" şeklinde konuştu.

"BU SÜREÇ AÇIK BİR SİYASİ KUŞATMA OPERASYONUDUR"

Yaşananların yalnızca hukuki bir süreç olmadığını ifade eden Başkan Balcıoğlu, sürecin gerçeklerden değil iftiralardan, somut delillerden değil dedikodulardan, hukuki kesinlikten değil yönlendirilmiş beyanlardan ve asılsız haberlerden beslendiğini belirtti. Başkan Balcıoğlu, "Bugün yaşadığım şey yalnızca hukuki bir süreç değil. Bugün yaşadığım şey; gerçeklerden değil iftiralardan, somut delillerden değil dedikodulardan, hukuki kesinlikten değil yönlendirilmiş beyanlardan, asılsız haberlerden ve masa başında üretilmiş senaryolardan beslenen açık bir siyasi kuşatma operasyonudur" ifadesine yer verdi.

Benzer süreçlerin daha önce Cumhuriyet Halk Partili belediyelere karşı da yaşandığını belirten Başkan Balcıoğlu, önce bir iddianın ortaya atıldığını, ardından bu iddiaların haber kılıfına sokularak kamuoyunda algı oluşturulmak istendiğini dile getirdi. Başkan Balcıoğlu, yargının siyasallaştırılarak bir aparat gibi kullanılmasına ve halkın sandıkta verdiği kararın dosyalarla, manşetlerle, iftiralarla ve algı operasyonlarıyla kuşatılmasına yabancı olmadıklarını ifade etti.

Dosyada gizlilik kararı bulunduğu için hukuki sürecin tüm ayrıntılarını paylaşamadığını kaydeden Başkan Balcıoğlu, hakkında ortaya atılan iddiaların somut delile değil; duyuma, yönlendirilmiş yorumlara, asılsız haberlere, ciddiyetsiz beyanlara ve gazetecilik adı altında servis edilen iftiralara dayandırılmak istendiğini belirtti.

"GERÇEK ORTAYA ÇIKIYOR AMA İFTİRA DURMUYOR"

Kamuoyunda gündeme getirilen saat iddiasına da değinen Başkan Balcıoğlu, kullandığı saatin iddia edildiği gibi olmadığının açıkça ortaya konulduğunu belirtti. Savcılığın araştırma kapsamında ilgili tedarikçi firmalara yazı yazdığını, ilgili firmaların ise kendilerinden herhangi bir saat almadığını bildirdiğini ifade eden Başkan Balcıoğlu, buna rağmen algının devam ettirilmeye çalışıldığını söyledi. Başkan Balcıoğlu, "Kullandığım saatin iddia edildiği gibi olmadığı açıkça ortaya konulmasına rağmen konu hala farklı biçimlerde gündemde tutulmaya çalışılıyor. İlgili firmalar, benim kendilerinden herhangi bir saat almadığımı bildiriyor. Buna rağmen algı devam ettiriliyor. Gerçek ortaya çıkıyor, ama iftira durmuyor. Belge geliyor, ama senaryo değişmiyor" şeklinde konuştu.

12 YAŞINDA KAYBETTİĞİ BABASI ÜZERİNDEN YAPILAN YORUMLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Ortada bilgi, tanıklık ve somut delil bulunmadığını savunan Başkan Balcıoğlu, iddiaların yalnızca duyumlara dayandırıldığını ifade ederek, "Yani ortada bilgi yok. Tanıklık yok. Somut delil yok. Sadece 'duydum' var. Sadece 'söylendi' var. Sadece 'bana böyle geldi' var" dedi.

Ailesi üzerinden de iddialar ortaya atıldığını belirten Başkan Balcıoğlu, 12 yaşında kaybettiği babası üzerinden yapılan yorumlara sert tepki gösterdi. Başkan Balcıoğlu, "Çocuk yaşta kaybettiğim rahmetli babam üzerinden bile iftira üretmekten çekinmediler. İnsanın ailesine, acısına, hatırasına uzanan bu kirli dil; artık yalnızca siyasi bir saldırı değil, vicdanı da ahlakı da aşan bir kötülüktür" vurgusunu yaptı.

Bazı haber ve yorumlara tepki gösteren Başkan Balcıoğlu, halkın haber alma hakkını değil, iftirayı büyüten anlayışı açıkça teşhir ettiğini belirtti. Başkan Balcıoğlu, "Bu gazetecilik değil. Bu habercilik değil. Bu kamu görevi hiç değil. Bu, iftiraya manşet atmak. Bu, dedikoduya haber süsü vermek. Bu, halkın seçtiği belediye başkanlarını itibarsızlaştırmak için kalemi silah gibi kullanmaktır" şeklinde konuştu. Hakkındaki iddialarla ne kendisinin teslim alınabileceğini ne de Silivri halkının iradesinin gölgelenebileceğini ifade eden Başkan Balcıoğlu, bu sürece boyun eğmeyeceğini vurguladı. Başkan Balcıoğlu, "Bu zayıf, duyuma dayalı, somut delilden uzak iddialarla ne beni teslim alabilirsiniz ne de Silivri halkının iradesini gölgeleyebilirsiniz. Ben bu karanlık senaryoların hiçbirine boyun eğmiyorum. Silivri halkının iradesini hedef alan bu haksızlığın karşısında dimdik duruyorum" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEK İÇİN GELDİM"

Kendisini "sandıkta halkın teveccühünü kazanmış, Silivri'nin evladı Bora Balcıoğlu" olarak tanımlayan Başkan Balcıoğlu, göreve koltuk, makam ya da birilerinin düzenine teslim olmak için gelmediğini söyledi. Başkan Balcıoğlu, Silivri'ye hizmet etmek için göreve geldiğini belirterek, "Ben bu göreve Silivri'ye hizmet etmek için geldim. Halkın sofrasına bereket katmak, çocuklarımızın yüzünü güldürmek, ihtiyaç sahibi komşularımızın kapısını çalmak, üreticinin alın terine, emekçinin hakkına, emeklinin onuruna, gencin umuduna ve kadının mücadelesine sahip çıkmak için geldim" şeklinde konuştu.

Bugüne kadar ayrıcalığın değil adaletin, korkunun değil vicdanın yanında durduğunu vurgulayan Başkan Balcıoğlu, Silivri'nin yüzünü yere eğdirecek hiçbir işin içinde olmadığını ifade etti. Başkan Balcıoğlu, "Silivri'nin yüzünü yere eğdirecek hiçbir işin içinde olmadım. Hemşehrilerimin vicdanını incitecek hiçbir kararın altına imza atmadım. Atmam" ifadelerini kullandı.

"VİCDAN BELEDİYECİLİĞİ BAYRAĞINI SAHİPSİZ BIRAKMAYIN"

Yaşananların yalnızca şahsına yönelik olmadığını belirten Başkan Balcıoğlu, Silivri'de adalete, demokrasiye ve vicdana inanan bütün yurttaşlara seslendi. Başkan Balcıoğlu, sosyal demokratlardan muhafazakar demokratlara, milliyetçi demokratlardan liberal demokratlara, sosyalist demokratlardan Kürt demokratlara kadar Silivri'nin bütün demokrasi güçlerine çağrıda bulundu. Başkan Balcıoğlu, "Benden aldığınız Vicdan Belediyeciliği bayrağını sahipsiz bırakmayın. Bu bayrak yalnızca Bora Balcıoğlu'nun bayrağı değil. Bu bayrak, Silivri'de yoksulun kapısını çalanların, çocuğun sofrasına kahvaltı koyanların, üreticinin alın terine, emekçinin hakkına, emeklinin onuruna, halkın iradesine ve Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkanların bayrağıdır." dedi.

"Vicdan Belediyeciliği" anlayışının bir kişiye bağlı olmadığını ve Silivri'de kurumsallaştığını kaydeden Başkan Balcıoğlu, bu belediyecilik anlayışının büyüyerek devam edeceğini ifade etti. Başkan Balcıoğlu, "Elbette Vicdan Belediyeciliği 6 metrekarelik bir hücreye hapsedilemeyecek. Silivri'de kurumsallaştırdığımız bu belediyecilik anlayışı büyüyerek devam edecek. Çünkü Vicdan Belediyeciliği bir kişinin değil, bu kentin vicdanlı insanlarının ortak eseridir" diye konuştu."

"SİLİVRİ'NİN İRADESİNİ HAPSEDEMEZSİNİZ"

Kendisini fiziken Silivrililerden ayırmaya çalışanlara seslenen Başkan Balcıoğlu, Silivri'nin vicdanının susturulamayacağını, iradesinin hapsedilemeyeceğini ve umudunun teslim alınamayacağını belirtti. Başkan Balcıoğlu, "Beni bugün aranızdan fiziken ayırmaya çalışanlar şunu iyi bilsin: Silivri'nin vicdanını susturamazsınız. Silivri'nin iradesini hapsedemezsiniz. Silivri'nin umudunu teslim alamazsınız" ifadelerini kullandı.

Bu haksızlığı yapanlardan, yaptıranlardan ve bu haksızlık karşısında susanlardan hukuk içinde, demokrasi içinde ve milletin vicdanında hesap sorulacağını belirten Başkan Balcıoğlu, Silivrililere umutlarını kaybetmeme ve vazgeçmeme çağrısında bulundu.

Açıklamasının sonunda Silivrililere birlik, dayanışma ve kararlılık mesajı veren Başkan Balcıoğlu, "Aziz hemşehrilerim; asla umudunuzu kaybetmeyin. Asla vazgeçmeyin. Başınızı öne eğmeyin. Ben yine aranıza döneceğim. Yine birlikte çalışacağız. Yine birlikte güleceğiz. Yine Silivri için omuz omuza yürüyeceğiz" dedi.

Başkan Balcıoğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Ben dimdik ayaktayım. Başımı eğmedim, eğmeyeceğim. Boyun eğmedim, eğmeyeceğim. Susmadım, susmayacağım."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu Dahil 10 Kişi Hakkında Tutuklama Kararı Verildi... Balcıoğlu: Başımı Eğmedim, Eğmeyeceğim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu Dahil 10 Kişi Hakkında Tutuklama Kararı Verildi... Balcıoğlu: Başımı Eğmedim, Eğmeyeceğim - Son Dakika
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