Stüdyo Daireler Kiraları Aşağı Çekecek

6 Nisan 1920

1- Stüdyo dairelerin emlak sektörünü hareketlendirerek kiraları aşağı çekmesi bekleniyor

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle binalarda yüzde 20'den fazla olmamak koşuluyla "1+0" daire tipinin yapımına izin verilmesi çeşitli sektörlerde de hareketliliği beraberinde getirecek

GYODER Başkanı Neşecan Çekici:

"Stüdyo dairelerin üretiminin yeniden mümkün hale gelmesi, bekleyen birçok projede hızlı bir hareketlenme yaratacak ve 250'den fazla alt sektörü destekleyecektir"

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Başkanı Tahir Tellioğlu:

"Bir öğrenci veya geçici olarak bir bölgeye tayini çıkan kişiler, bu daire tiplerini bulamadığı için daha büyük yapılara yöneliyordu. Bu da kaynak israfı oluşturuyordu, artık bu yaşanmayacak"

(Mertkan Oruç-Uğur Aslanhan/Ankara)

2- TCMB'nin faiz indirimi ve azalan küresel riskler borsanın rekor kırmasına destek verdi

İş Portföy Başekonomisti Hande Şekerci:

"Yılbaşından bu yana ise ulaştırma, mali endeks, teknoloji ve turizm endeksleri BIST 100'ün kazancını aşan endeksler içinde yer alıyor"

İntegral Yatırım Ekonomik Araştırmalar Müdürü Seda Yalçınkaya Özer:

"Elbette faiz indirimlerinin gelmesi halinde nominal olarak yeni rekor seviyelerinin gelmesi sürpriz olmayacaktır"

Gedik Yatırım Araştırma Uzmanı Burak Pırlanta:

"Küresel tarafta risk iştahının yüksek seyretmesi de, gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelik ilginin artmasına katkı sundu"

(Ali Canberk Özbuğutu-Mahmut Çil/İstanbul)

3- Türkiye'nin en büyük 10 bankası yılın ilk yarısında 305 milyar lira kar elde etti

Ziraat Bankası, yılın ilk yarısında 6,9 trilyon lirayla sektörün en büyük aktifine sahip banka ünvanını korurken aktif büyüklüğü, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,6 arttı

İlgili 10 bankanın toplam nakdi kredi desteği, yılın ilk yarısında 17,1 trilyon liraya çıktı

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul) (Grafikli)

4- Teknolojik altyapıyla güçlendirilen gümrük kapılarında kamu zararına geçit verilmedi

Türkiye'de gümrük kapılarında geçişlerin hızlandırılması, ticaretin kolay ve güvenilir yapılması amacıyla yılın ilk 6 ayında tarama ve ölçüm sistemleri gibi çeşitli makine ve malzemeler temin edildi

Bu teknolojik altyapının da katkısıyla, ocak-haziran döneminde ele geçirilen tütün ve tütün ürünleriyle 17,8 milyon liralık, usulsüz işlemlere müdahale edilerek de 645,4 milyon liralık kamu zararının önüne geçildi

(Seda Tolmaç/Ankara)

5- Türkiye'nin yüksek teknoloji üretimindeki rekorlarına 3 koldan katkı

Ülkenin sürdürülebilir teknolojideki başat aktörlerinden AR-GE merkezi sayısı 1360'a, tasarım merkezi sayısı 339'a, teknoloji geliştirme bölgesi sayısı 110'a çıktı

AR-GE merkezlerinde yaklaşık 75 bin proje tamamlanırken buralardan çıkan 16 bin 335 patent tescil edildi

Türkiye'de 110 "teknoloji geliştirme bölgesi"nin toplam satışı 1 trilyon lirayı, ihracatı ise 14,6 milyar doları aştı

(Zeynep Duyar/Ankara)

6- Altman ve Musk teknolojiyi insan vücuduna yerleştirmek için yarışıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Dağ:

"Beyin-bilgisayar arayüzleri, yapay zeka destekli implantlar, genetik müdahaleler ve zihin yükleme projeleriyle insanın bir tür 'teknolojik cihaz' gibi işlev görmesi isteniyor"

"Bu tür (transhümanist) projeler, insanı ve hayatı sadece madde planında görüyor. Oysa insan ve hayat çok katmanlı bir yapı"

(Abdulkadir Günyol/İstanbul)

7- Ormanların korunması ve yönetimi için 6 ayda yaklaşık 10,9 milyar lira harcandı

Orman Genel Müdürlüğü, ormanların korunması için 7,7 milyar lira, geliştirilmesi ve genişletilmesi için 2,9 milyar lira ve işletilmesi için de 208,2 milyon lira harcama gerçekleştirdi

Bu kapsamda 2 bin 303 hektarlık alanda ağaçlandırma ve 1015 hektarlık alanda endüstriyel ağaçlandırma çalışması yürütülürken 74 milyon 722 bin fidan üretildi ve 51 milyon 300 bin fidanın bakımı yapıldı

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

8- Küresel Sumud Filosu, onlarca gemiyle Gazze'ye insani yardım götürmek için gün sayıyor

Yaklaşık 50 ülkeden Filistin'e destek veren aktivistlerin katılımıyla oluşan filo, Gazze'deki İsrail ablukasını kırmak için 31 Ağustos'ta İspanya'dan, 4 Eylül'de ise Tunus'tan hareket etmeyi planlıyor

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu Üyesi Ramazan Tunç:

"Filo, onlarca gemiyle yola çıkacak. Türkiye Delegasyonu da kendi hissesine düşen payla, güçlü bir temsiliyetle filoda bulunacak"

(Fırat Taşdemir/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Malazgirt Zaferi kutlamalarının yapılacağı parka 1071'er çiçek ve fidan dikildi

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Anadolu'nun kapısını Türklere açan Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümünün kutlanacağı Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda hazırlıklar tamamlandı

Muş Valisi Avni Çakır:

"Dolu dolu 3 günlük etkinlik programı hazırladık. Güzel bir katılımla Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümünü ecdadımızla yakışır şekilde kutlayacağız çünkü bunu yaşamak ve yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevi"

(İbrahim Yaldız/Muş) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Koruyucu ailelikle evlat sayısını 4'e çıkaran depremzede çift yeni evine kavuştu

Depremde Hatay'daki evlerinin hasar görmesi nedeniyle 2'si koruyucu aile oldukları 4 erkek çocuklarıyla yaklaşık 2 yıl konteynerde kalan Gültekin ve Gökşen Güneş çifti, artık TOKİ'nin inşa ettiği yeni yuvalarında vakit geçiriyor

Doğduğu gün kanser hastası babasını kaybeden ve yetiştirme yurdunda büyüyen Gültekin Güneş:

"Çocuklar da çok mutlu. Evde keyifli zaman geçiriyor, film izliyor, oyunlar oynuyoruz. Onları öpüp koklarken 'Allah korusun' diye seviyoruz"

(Lale Köklü/Hatay) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Görme engelli ses tasarımcısı 3 binden fazla kuşun sesini geleceğe taşıdı

Doğuştan görme engelli ses tasarımcısı Juan Pablo Culasso, 20 yılı aşkın süredir Brezilya'dan Antarktika'ya uzanan geniş coğrafyada 700'ü aşkın kuş türünün sesini kayıt altına aldı

Culasso:

"CD ve kasetlerden kuş seslerini kendi kendime 16 yaşlarımdayken öğrenmeye başladım. İlk ses kayıt cihazımı edindiğimdeyse sesin benim için bir yaşam yoluna dönüşebileceğini fark ettim"

(Yeter Ada Şeko/İstanbul)

12- Sedef romatizmasında erken tanı eklem hasarını önlüyor

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Romatoloji Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Kevser Orhan:

"Sedef romatizması, eklemlerde hasar bırakabilir. Kalıcı hasarlar olmasın ve şekil bozuklukları oluşmasın diye erken tanı ve tedavi hastalarda çok önemli"

Sedef romatizması hastası Göknur Çetin:

"İlaç tedavisi başlandı önce. Bu arada takviyelerle beraber devam ettim. Sosyal ve iş hayatıma yansıyan bir diz ağrım vardı, hareket ettiremiyordum. Şu an hiçbirine engel bir durumum yok"

(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Dijital ekrana maruz kalanlara "göz yorgunluğu sendromu" uyarısı

Göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. İbrahim Arif Koytak:

"Günde iki saatten fazla dijital ekranlara bakan kişilerde dijital göz yorgunluğu sendromu dediğimiz belirtilerin bir kısmına veya tamamına rastlıyoruz"

"Ekran süresini kısaltmak çoğu zaman mümkün değil. O yüzden dinlene dinlene çalışmalıyız. Yarım saatte bir 5 dakika veya saatte bir 10 dakika gözlerimizi dinlendirebiliriz"

(Ümit Türk/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Yeşilayın desteğiyle bağımlılığından kurtularak hayatında yeni bir sayfa açtı

Yeşilaydan aldığı danışmanlık sayesinde alkol bağımlılığından kurtulan H.G:

"Çevremdeki insanlarla ilişkilerimde sürekli agresiftim ama bunun farkında değildim. Arkadaşlık ilişkilerim çok yaralandı, kimseyle sosyalleşemedim ve bu durum beni yalnızlığa itti"

"Ailemle ilişkilerim şu an çok iyi onların desteğini alarak bu günlere geldim. 1,5 yıldır YEDAM'a geliyorum ve alkol tüketmiyorum"

(Dilhan Türker Yıldız/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- Küresel sigorta devlerinin piyasa değeri 8 ayda 57,3 milyar dolar azaldı

Dünyanın en değerli 10 sigorta şirketinin toplam piyasa değeri yıl başından bu yana 57,3 milyar dolar kaybederek 1 trilyon 397,5 milyar dolara düştü

Listenin lideri UnitedHealth dışındaki 9 devin toplam piyasa değeri 136,5 milyar dolar artış kaydetti

(Bahar Yakar/İstanbul) (Grafikli)

16- Tunca'da kuraklıkla beraber artan sazlık alanlar kuş türlerine yuva oldu

Edirne Biyoçeşitlilik Çalışmaları Derneği Başkanı Özmen Yeltekin:

"Su seviyesinin azalması kötü bir durum ancak doğanın kendine göre bir işleyişi var. Doğanın şekillenmesine göre, nehir yapısının durumuna göre beslenme stratejileri geliştirmiş canlıları orada sık görmeye başlıyoruz. Sığ sular çok artarsa buralarda avlanma kabiliyetleri gelişmiş balıkçılları görüyoruz"

(Gökhan Zobar/Edirne) (Fotoğraflı-Görüntülü)

17- Antalya'daki Tahtalı Dağı zirvesi gün batımı tutkunlarını ağırlıyor

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Olympos Teleferik Genel Müdür Yardımcısı Haydar Culfa:

"Doğanın farklı yeşil tonları, denizin mavisiyle buluşuyor. Görülmeye değer bir manzara karşılıyor gelenleri"

(Bekir Bektaş/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

18- A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Santarelli'den "İspanya" uyarısı:

"İlk maçımız İspanya'ya karşı olacak. İspanya'ya büyük bir saygımız var. Kolay bir maç olmayacak. Eğer öyle düşünürsek bu, gerçekten büyük bir hata olur"

Deneyimli milli libero Gizem Örge:

"Ülkemize madalyayla hatta şampiyonlukla dönmek istiyoruz"

(Muhammed Boztepe/Nakhon Ratchasima) (Fotoğraflı-Görüntülü)

19- Galatasaray, Süper Lig'deki 4000. golüne çok yakın

Sarı-kırmızılılar, ligin 3. haftasındaki Zecorner Kayserispor maçında 5 gol atması halinde organizasyondaki 4000. golüne ulaşacak

Galatasaray'ın lig tarihindeki 1000. golünü Turgay İnan, 2000. golünü ise Hakan Ünsal kaydetti

Sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig'deki 3000. golü, MKE Ankaragücü'nün eski oyuncusu Jan Rajnoch'un topu kendi ağlarına göndermesiyle geldi

(Can Öcal/İstanbul)

20- Türkiye'nin ilk "bisiklet mahallesi" projesi, Tulumtaş'ta hayata geçiyor

Tulumtaş Mahallesi Muhtarı Kazım Koç:

-"Çocuklara yönelik bisiklet eğitimi ve bisiklet mahallesi projesi ciddi anlamda dikkat çekti ve merak uyandırdı"

Gran Fondo Başkent Yarış Direktörü Ömer Faruk Yıldız:

"Bisiklet eğitimlerini tamamlamak isteyen tüm vatandaşlarımıza yardımcı olmak adına bu projeyi geliştirmeye başladık"

(Salih Ulaş Şahan/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

