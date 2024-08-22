Tarım ve Orman Bakanlığı, işlenmeyen tarım arazilerini sezonluk olarak kiraya verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı, işlenmeyen tarım arazilerini sezonluk olarak kiraya verecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, işlenmeyen tarım arazilerini sezonluk olarak kiraya verecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, mülkiyeti gerçek veya tüzel kişilere ait olup üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazilerini, arazinin vasfının değiştirilmemesi ve tarımsal üretimde kullanılması şartıyla sezonluk olarak kiraya verecek.

22.08.2024 01:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait ve üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazilerini, tarımsal amaçlı sezonluk olarak kiraya verecek.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, 3 Temmuz 2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 8/K maddesi uyarınca, üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazilerinin Bakanlıkça kiraya verilerek tarımsal üretime kazandırılmasına yönelik usul ve esasları belirliyor.

İşlenmeyen tarım arazileri kiraya verilecek

KİRALAMA YAPILACAK YERLER

Buna göre, Hazine'nin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan tarım arazileri hariç olmak üzere mülkiyeti gerçek veya tüzel kişilere ait olup üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazileri, arazinin vasfının değiştirilmemesi ve kiralayan tarafından tarımsal üretimde kullanılması şartıyla bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bakanlıkça sezonluk olarak kiraya verilecek.

ARAZİ TESPİT KOMİSYOMU KURULACAK

Bakanlıkça kiraya verilecek tarım arazilerinin rayiç kira bedelini tespit etmek ve kiralama işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla Arazi Kiralama Komisyonu oluşturulacak. Arazi Tespit Komisyonu il müdürlüğünde il müdür yardımcısı veya şube müdürü, ilçe müdürlüğünde ilçe müdürü başkanlığında toplanacak.
Kiraya verilecek tarım arazileri, "Toprak, topografya ve iklimsel özellikleri tarımsal üretim için uygun olup, halihazırda tarımsal üretim yapılan veya yapılmaya uygun olan veya imar, ihya, ıslah edilerek tarımsal üretim yapılmaya uygun hale dönüştürülebilen araziler" olarak tanımlandı.
Komisyon üyeleri kendilerine, eşlerine veya birinci derece kan ve kayın hısımlarına ait tarım arazileri ile ilgili yapılan itirazın incelenmesinde görev alamayacak.
Arazi Tespit Komisyonu; kadastro parsel verileri, uydu görüntüleri, coğrafi bilgi sistemleri, diğer kamu kurumlarından elde edilecek veriler üzerinden yapılacak çalışmalar ve yerinde gerçekleştirilecek arazi kontrolleri ile işlenmeyen tarım arazilerini tespit edecek. Tespit çalışmalarına altlık teşkil edebilecek veriler Bakanlıkça sağlanacak.

İşlenmeyen tarım arazileri kiraya verilecek

KİRALAMA SEZONU EYLÜL-AĞUSTOS ARASI

İşlenmeyen tarım arazilerinin tespitinde, içinde bulunulan yılın 1 Eylül tarihi ile bölgelere göre değişen hasat dönemi dikkate alınarak en geç takip eden yılın 31 Ağustos tarihine kadar olan süre dikkate alınacak.

Tespiti yapılan işlenmeyen tarım arazileri Bakanlık kayıt sistemleri ile karşılaştırılarak kontrol edilecek. Arazi Tespit Komisyonu tarafından yapılan kontrol sürecinin tamamlanmasının ardından, ekonomik bütünlüğü sağlayan parseller ve ekonomik bütünlük kapsamı dışında kalıp Arazi Tespit Komisyonunca ekonomik tarımsal üretim yapılacağı değerlendirilen parseller tespit edilecek. Dikili ve örtü altı tarım arazileri kiralama işlemleri kapsamına alınmayacak.

İşlenmeyen tarım arazileri kiraya verilecek

İNTERNETTEN İLAN EDİLECEK

Kiralama sezonu içerisinde, kiralanan tarım arazilerinin maliklerinden herhangi biri tarafından bir sonraki sezonda üretim yapacağına dair bir başvuru yapılmaması durumunda bu araziler üst üste iki yıl işlenmeyen tarım arazileri listesine eklenecek. İşlenmeyen tarım arazileri listesi il/ilçe müdürlükleri tarafından beş gün süre ile mahallinde, elektronik ortamda ve il müdürlüğü internet sitesinde ilan edilecek.

Arazi malikleri ve diğer ilgililer, listeler ile ilgili itirazlarını ilan süresi içerisinde Arazi Tespit Komisyonuna yapabilecek. Komisyon bu itirazları üç gün içinde karara bağlayacak. İtirazların değerlendirilmesi sonucu oluşturulan nihai liste mülki amirin veya yetkili kıldığı kişinin onayı ile kesinleşecek.

Kesinleşen işlenmeyen tarım arazileri listesinde yer alan tarım arazileri için rayiç kira bedelleri tespit edilecek ve belirlenen formata göre Kiralanacak Tarım Arazileri Listesi oluşturulacak. Listede kiracıların yetiştirebilecekleri ürün veya ürün gruplarına da yer verilecek. Bu araziler, kira geliri arazi maliklerine ait olmak üzere, arazinin vasfının değiştirilmemesi ve kiralayan tarafından tarımsal üretimde kullanılması şartıyla Arazi Kiralama Komisyonu tarafından kiralanacak.

İşlenmeyen tarım arazileri kiraya verilecek

Kiralama işlemleri kiralama sezonu dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Kiralama işlemi, tek bir tarım arazisi parseli bazında yapılabileceği gibi, üretim planlaması kapsamında yetiştirilecek ürün, kiracı potansiyeli ve tarımsal üretimin ekonomik verimliliği dikkate alınarak birden fazla tarım arazisi parselini kapsayacak şekilde de yapılabilecek. Kiralama öncelikli olarak; kiraya verilecek tarım arazisinin bulunduğu yerleşim yerinde ikamet edenlere, sivil toplum kuruluşlarına ve meslek odalarına yapılacak.


ÖNCELİKLİ GRUPLAR

Kiralanacak tarım arazileri; rayiç kira bedelinden az olmamak üzere öncelikle istekli olan sekizinci fıkrada belirtilen öncelikli gruplara, öncelikli gruplardan birden fazla istekli çıkması halinde en yüksek teklifi verene, öncelikli gruplardan istekli çıkmaması halinde ise diğer isteklilerden en yüksek teklifi verene kiralanacak.

Kesinleşen kiracılara kira bedeli, kira süresi, ödeme koşulları, kira bedelinin yatırılacağı banka hesabı, vergi, resim, harçları ve diğer giderler gibi sözleşme giderleri ve benzeri bilgileri de içeren formata göre düzenlenerek tebligat yapılacak.

İşlenmeyen tarım arazileri kiraya verilecek

KİRACININ SORUMLULUĞU

Kiracı, kiralama sezonu boyunca kiraladığı tarım arazisi üzerinde, tarımsal üretim planlaması kapsamında belirlenen ürün/ürün gruplarını üretmekle, genel tarımsal üretim tekniklerine riayet etmekle, toprağın yapısını bozacak uygulamalardan kaçınmakla, arazi üzerindeki çok yıllık bitkiler ve varsa sabit tesisleri korumakla yükümlü tutulacak.

Kaynak: ANKA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanlığı, işlenmeyen tarım arazilerini sezonluk olarak kiraya verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • halim bölükbaşı: milletin tarlasına arazisine göz dikecegine neden ekmedigini sor sonra ona nasıl yardımcı oluruz diye cozum arayın cozum şunun hemen bütün iş bitti sıra milletin tarlasında 33 1 Yanıtla
  • Serkan Basar: Tarım Bakanlığının Gübre,Mazot,Tohum,ve İşçi Fiyatlarından Haberi Yok Galiba 26 1 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya: Millet elinde ki para etmiyor diye çöpe atıyor veya bedava dağıtıyor bunu yapacağınıza önce bir denetleme getirin üreten ve tüketen memnun değil aracıların keyfine de diyecek yok 21 0 Yanıtla
  • abuzer yavuz: He ben ekmem gel al onu 5 li çeteye ver onlar eksin bunu tarım reformu gibi ballandırma 11 3 Yanıtla
  • Okay Örüm: çiftçi zarar ediyor diye ekemiyorsa kim kira parası verip kar yapacak ? böyle bir imkan var ise neden çiftçiye sunulmuyor, kendi yapsın o zaman ??? 11 0 Yanıtla
  • Serhat Güngörür: Zor kullanılmaya başlandı TDK’ya göre buna GASP denilir 6 1 Yanıtla
  • Nuri Varol: kim ekecek 1 litre mazo almak için 10 kg buğday satması lazım çiftçinin gübre ilaç ateş pahasi 0 0 Yanıtla
  • Thecaptainblack: Hobi bahçeleri naneyi yedi 0 0 Yanıtla

14:19 Görüntü Hatay’dan Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı
13:31 Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
23:19 Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı
23:00 Reha Muhtar’ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum Reha Muhtar'ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum
22:33 Galatasaray’dan kabus gibi başlangıç Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti Galatasaray'dan kabus gibi başlangıç! Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti
21:57 Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar’a kapıyı gösterdi Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar'a kapıyı gösterdi
21:34 ’’Ayakkabı dağıtımı’’ ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi’nden yanıt ''Ayakkabı dağıtımı'' ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi'nden yanıt
21:19 Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş
20:37 Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 14:38:22. #1.13#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığı, işlenmeyen tarım arazilerini sezonluk olarak kiraya verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement