TBMM'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bütçe Görüşmeleri Gergin Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TBMM'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bütçe Görüşmeleri Gergin Geçti

TBMM\'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bütçe Görüşmeleri Gergin Geçti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken, CHP ve İYİ Parti milletvekilleri bakanın sorulara cevap vermemesi ve kadın cinayetlerine ilişkin eleştirilerde bulundu.

27.11.2024 21:56  Güncelleme: 21:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçesi üzerindeki görüşmeler devam ediyor. CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, "Hangi ülkede bu kadar fazla kadın cinayet cinayeti işlendiğinde bir bakan olduğu yerde oturabiliyor? Burada insanların sizin istifanızı istemesi anormal bir şey değil Sayın Bakan" dedi. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ise "Bu milletin soruları cevapsız kalıyor. Meclis kürsüsünden konuşuyorum, soru önergesi veriyorum reddediliyor. Biz burada ne için duruyoruz" ifadelerini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor.

"Parlamentonun millet adına verdiği soru önergelerine neden cevap vermiyorsunuz?"

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez şunları söyledi:

"Bakanlığınıza defalarca soru önergesi verdim ancak cevap alamıyoruz. Ben merak ediyorum parlamentonun millet adına verdiği soru önergelerine neden cevap vermiyorsunuz? Bazı bilgilerin mahrem olduğunu düşünüyorsanız gelip anlatırsınız. Bu milletin soruları cevapsız kalıyor. Meclis kürsüsünden konuşuyorum, soru önergesi veriyorum reddediliyor. Biz burada ne için duruyoruz? Mersin çocuk evinde dört yaşındaki bir çocuk size emanet edilmiş bir yavru PKK'ya katılmış, polis tarafından yakalanmış şu anda cezaevinde. Nedir bu diyorum umurunuzda değil. Zonguldak'ta bir çocuk yuvasında 14 yaşında bir kız çocuğu sizin personeliniz tarafından tecavüz edilmiş. Sayın Bakan bu nedir diyorum, cevap yok. Bir bebek Adnan Berk, babası kan ağlıyor. Çocuğu sapasağlam yurda bırakıyor akciğerleri kanayarak hastaneye kaldırılıyor ve ölüyor. Devlete emanet edilen çocuğun cesedini teslim etmişler. Bunlarla ilgili söylediklerimizi ciddiye alın."

"Çocuk işçiliği meselesi de çok ciddi bir mesele"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise şunları söyledi:

" Türkiye'nin en büyük avantajı genç nüfusunun olması. Ancak bütün projeksiyonlarında 2050 yılında maalesef yaşlı bir nüfusa sahip olacağız. Türkiye'nin en temel meselesi yoksulluk. Aile ve Sosyal Hizmetler Baknalığı yayınladığı sosyal yardım verilerine göre milyonlarca insanın sosyal yardım almadan geçinemediğini ortaya koydu. 14,8 milyon kişi barınma, ısınma, sağlık ihtiyaçlarını yardımlarla sağlıyor. Türkiye'de düzenli sosyal yardıma muhtaç hane sayısı 2013- 2018 arasında 330 bin, 2018'den bu yana 1 milyon 100 bin artmış durumda. Bunun sebebi de maalesef tek adam rejimi.

Çocuk işçiliği meselesi de çok ciddi bir mesele. 2017 yılında 36,8 olan yoksul bebek oranı 2022'de yüzde 41,4'e, yoksul çocuk oranı ise aynı dönemde yüzde 40,8'den 43,8'e yükselmiş durumda. Türkiye'de 0-17 yaş grubundaki 7 milyon çocuğun yoksulluk içinde yaşadığını, bunların 2 milyonunun ise derin yoksulluk içinde olduğunu ortaya koyuyor. Dillere destan bir çocuk yardımınız var; birinci çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü çocuk ise 600 lira doğum yardımı alıyor. Bebek bezi 500 TL, bebek maması 400 TL, bir öğün yemek bile 300 TL tutarken siz bununla övünmeye devam ediyorsunuz."

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen şu ifadelere yer verdi:

" Selçuk'ta yaşanan olaya ilişkin ilk başta AK Parti temsilcileri şöyle cümleler kuruyorlardı; burada kim sorumluysa herkesi araştıralım, herkesi soruşturalım. Bakanlıksa bakan, belediyesi belediye. Böyle cümleler kuranlar vardı. Ondan sonra bir sayın temsilciniz dedi ki orada meseleyi dönüp dolaşıp yoksulluğa getiriyorsunuz. Kadının hayat tarzı dedi ve sustunuz. Bu videolarda da var, tutanaklarda da var. ve o ifade kullanıldıktan sonra ben tahmin ediyorum ki bu ifadeyi kullanan kişi pişman oldu. Ama bunun üzerinden bir anda Selçuk Belediye Başkanımız üzerine bir aşırı yüklenme hali oluştu. Yani 18 kere ziyaret edilen bir evden bahsediyoruz burada. Hangi ülkede böyle olaylar olduğunda bu kadar fazla kadın cinayet cinayeti işlendiğinde bir bakan olduğu yerde oturabiliyor. Burada insanların sizin istifanızı istemesi anormal bir şey değil Sayın Bakan.

Şimdi bahsedeceğim bazı veriler var. Mesela sadece sadece sizin göreviniz döneminde 531 kadın öldürülmüş, 351 şüpheli kadın ölümü var ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu verileriyle sizin verileriniz İçişleri Bakanlığı'nın verileri arasında büyük bir uyumsuzluk var. Bu sorunun çözülmesi gerektiğini söylüyorum. Avrupa Konseyi'nde bazı çalışmalardan bahsettiniz ve burada yapılan çalışmaları, orada ifade ettiğinizi, orada paylaştığınızı hem sunumunuzda söylediğiniz hem de kitapçığınızda yazdığınız. Burada merak ediyorum, İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili nasıl cevaplar alıyorsunuz? Yani bunun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dış işlerine olan zararını eminim ki siz de görüyorsunuzdur."

Kaynak: ANKA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, İYİ Parti, Politika, Cinayet, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bütçe Görüşmeleri Gergin Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:53 LG, telefon pazarından çekildi LG, telefon pazarından çekildi
22:41 Kırıkkale’de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor
22:11 Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek
21:33 Genel Kurul’da gerginlik: ’Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı’ dedi ortalık karıştı Genel Kurul'da gerginlik: 'Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı' dedi ortalık karıştı
18:51 Güran ailesinin silinen kayıtlarındaki Kürtçe konuşmalar deşifre edildi: Bunu söylersen seni koruruz Güran ailesinin silinen kayıtlarındaki Kürtçe konuşmalar deşifre edildi: Bunu söylersen seni koruruz
09:28 Feyenoord maçında deliren Pep Guardiola yüzünü gözünü yırttı Feyenoord maçında deliren Pep Guardiola yüzünü gözünü yırttı
09:27 2025 yılında uygulanacak trafik cezaları belli oldu 2025 yılında uygulanacak trafik cezaları belli oldu
09:14 Manchester City dağıldı: Şampiyonlar Ligi’nde çılgın gece Manchester City dağıldı: Şampiyonlar Ligi'nde çılgın gece
09:10 Tokat’ta şüpheli alkol zehirlenmesi: 3 kişi yoğun bakımda Tokat'ta şüpheli alkol zehirlenmesi: 3 kişi yoğun bakımda
09:01 Elif Çakır: Başörtüsü sorunu olduğu için üniversitenin kapısından döndüm Elif Çakır: Başörtüsü sorunu olduğu için üniversitenin kapısından döndüm
09:01 Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan’ı görenler tanıyamadı Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ı görenler tanıyamadı
08:58 Milyonların gözü bu toplantıda Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL
08:55 Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş’tan ayrıldı Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş'tan ayrıldı
08:51 Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 23:21:25. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bütçe Görüşmeleri Gergin Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.