TBMM\'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bütçe Görüşmeleri Gergin Geçti

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(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçesi üzerindeki görüşmeler devam ediyor. CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, "Hangi ülkede bu kadar fazla kadın cinayet cinayeti işlendiğinde bir bakan olduğu yerde oturabiliyor? Burada insanların sizin istifanızı istemesi anormal bir şey değil Sayın Bakan" dedi. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ise "Bu milletin soruları cevapsız kalıyor. Meclis kürsüsünden konuşuyorum, soru önergesi veriyorum reddediliyor. Biz burada ne için duruyoruz" ifadelerini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor.

"Parlamentonun millet adına verdiği soru önergelerine neden cevap vermiyorsunuz?"

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez şunları söyledi:

"Bakanlığınıza defalarca soru önergesi verdim ancak cevap alamıyoruz. Ben merak ediyorum parlamentonun millet adına verdiği soru önergelerine neden cevap vermiyorsunuz? Bazı bilgilerin mahrem olduğunu düşünüyorsanız gelip anlatırsınız. Bu milletin soruları cevapsız kalıyor. Meclis kürsüsünden konuşuyorum, soru önergesi veriyorum reddediliyor. Biz burada ne için duruyoruz? Mersin çocuk evinde dört yaşındaki bir çocuk size emanet edilmiş bir yavru PKK'ya katılmış, polis tarafından yakalanmış şu anda cezaevinde. Nedir bu diyorum umurunuzda değil. Zonguldak'ta bir çocuk yuvasında 14 yaşında bir kız çocuğu sizin personeliniz tarafından tecavüz edilmiş. Sayın Bakan bu nedir diyorum, cevap yok. Bir bebek Adnan Berk, babası kan ağlıyor. Çocuğu sapasağlam yurda bırakıyor akciğerleri kanayarak hastaneye kaldırılıyor ve ölüyor. Devlete emanet edilen çocuğun cesedini teslim etmişler. Bunlarla ilgili söylediklerimizi ciddiye alın."

"Çocuk işçiliği meselesi de çok ciddi bir mesele"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise şunları söyledi:

" Türkiye'nin en büyük avantajı genç nüfusunun olması. Ancak bütün projeksiyonlarında 2050 yılında maalesef yaşlı bir nüfusa sahip olacağız. Türkiye'nin en temel meselesi yoksulluk. Aile ve Sosyal Hizmetler Baknalığı yayınladığı sosyal yardım verilerine göre milyonlarca insanın sosyal yardım almadan geçinemediğini ortaya koydu. 14,8 milyon kişi barınma, ısınma, sağlık ihtiyaçlarını yardımlarla sağlıyor. Türkiye'de düzenli sosyal yardıma muhtaç hane sayısı 2013- 2018 arasında 330 bin, 2018'den bu yana 1 milyon 100 bin artmış durumda. Bunun sebebi de maalesef tek adam rejimi.

Çocuk işçiliği meselesi de çok ciddi bir mesele. 2017 yılında 36,8 olan yoksul bebek oranı 2022'de yüzde 41,4'e, yoksul çocuk oranı ise aynı dönemde yüzde 40,8'den 43,8'e yükselmiş durumda. Türkiye'de 0-17 yaş grubundaki 7 milyon çocuğun yoksulluk içinde yaşadığını, bunların 2 milyonunun ise derin yoksulluk içinde olduğunu ortaya koyuyor. Dillere destan bir çocuk yardımınız var; birinci çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü çocuk ise 600 lira doğum yardımı alıyor. Bebek bezi 500 TL, bebek maması 400 TL, bir öğün yemek bile 300 TL tutarken siz bununla övünmeye devam ediyorsunuz."

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen şu ifadelere yer verdi:

" Selçuk'ta yaşanan olaya ilişkin ilk başta AK Parti temsilcileri şöyle cümleler kuruyorlardı; burada kim sorumluysa herkesi araştıralım, herkesi soruşturalım. Bakanlıksa bakan, belediyesi belediye. Böyle cümleler kuranlar vardı. Ondan sonra bir sayın temsilciniz dedi ki orada meseleyi dönüp dolaşıp yoksulluğa getiriyorsunuz. Kadının hayat tarzı dedi ve sustunuz. Bu videolarda da var, tutanaklarda da var. ve o ifade kullanıldıktan sonra ben tahmin ediyorum ki bu ifadeyi kullanan kişi pişman oldu. Ama bunun üzerinden bir anda Selçuk Belediye Başkanımız üzerine bir aşırı yüklenme hali oluştu. Yani 18 kere ziyaret edilen bir evden bahsediyoruz burada. Hangi ülkede böyle olaylar olduğunda bu kadar fazla kadın cinayet cinayeti işlendiğinde bir bakan olduğu yerde oturabiliyor. Burada insanların sizin istifanızı istemesi anormal bir şey değil Sayın Bakan.

Şimdi bahsedeceğim bazı veriler var. Mesela sadece sadece sizin göreviniz döneminde 531 kadın öldürülmüş, 351 şüpheli kadın ölümü var ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu verileriyle sizin verileriniz İçişleri Bakanlığı'nın verileri arasında büyük bir uyumsuzluk var. Bu sorunun çözülmesi gerektiğini söylüyorum. Avrupa Konseyi'nde bazı çalışmalardan bahsettiniz ve burada yapılan çalışmaları, orada ifade ettiğinizi, orada paylaştığınızı hem sunumunuzda söylediğiniz hem de kitapçığınızda yazdığınız. Burada merak ediyorum, İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili nasıl cevaplar alıyorsunuz? Yani bunun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dış işlerine olan zararını eminim ki siz de görüyorsunuzdur."