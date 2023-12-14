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TBMM'de vefat eden Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
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TBMM'de vefat eden Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi

TBMM Genel Kurulunda konuşma yaparken fenalaşan ve hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Törene, Bitmez'in ailesi ve birçok siyasi lider katıldı. Bitmez'in cenazesi yarın İstanbul'da defnedilecek.

TBMM\'de vefat eden Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis\'te cenaze töreni düzenlendi
14.12.2023 - 16:58,
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TBMM Genel Kurulunda konuşma yaptığı sırada fenalaşan ve tedavi gördüğü hastanede 54 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine, Bitmez'in babası Salih Bitmez, eşi Safiye ve kızı Meryem Bitmez ile yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis Başkanvekilleri, bazı kabine üyeleri, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın, HEDEP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, milletvekilleri, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Meclis personeli katıldı.

Bitmez'in babası Salih Bitmez, cenaze töreni sırasında Filistin atkısı taktı.

Hasan Bitmez'in Türk bayrağına sarılı tabutuna Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan tarafından Filistin bayrağı konuldu.

Bitmez'in öz geçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi. Törenin ardından Bitmez'in ailesi, Meclis Tören Salonu'nda taziyeleri kabul etti.

İstanbul'a gönderilen Bitmez'in cenazesi, yarın Fatih Camisi'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Merkezefendi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Bitmez'in öz geçmişi

Giresun'da 1969'da dünyaya gelen Bitmez, yükseköğrenimini El-Ezher Üniversitesi'nde tamamladı.

Milli Gençlik Vakfında çeşitli kademelerde görevler yapan Bitmez, 2000'de Anadolu Gençlik Dergisini kurdu ve derginin genel yayın yönetmenliğini üstlendi.

Gebze İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneğinin kurucuları arasında yer alan Hasan Bitmez, International Youth Forumun genel başkanlığını yaptı.

Islamic Federation of Student Organizationsın Yönetim Kurulu Üyeliğinde de bulunan Bitmez, Saadet Partisi ve Cansuyu Yardımlaşma Derneğinin yardımlarının Endonezya, Çad, Kamerun, Nijerya, Sudan, Gana ve Hindistan gibi birçok ülkeye ulaştırılmasını sağladı.

Siyasete Refah Partisi Gebze İlçe Teşkilatında başlayan Bitmez, Fazilet Partisi ve Saadet Partisinde çeşitli kademelerde görevler aldı.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı da olan Bitmez, 14 Mayıs'taki seçimlerde Kocaeli milletvekili seçildi.

Arapça ve İngilizce bilen Bitmez, evli ve bir çocuk babasıydı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: TBMM'de vefat eden Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
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