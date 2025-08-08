TBMM'den Terörsüz Türkiye Hedefine Adım - Son Dakika
TBMM'den Terörsüz Türkiye Hedefine Adım

08.08.2025 09:10
TBMM Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye için komisyon toplantısına başkanlık edecek.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'na başkanlık edecek.

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yalova Valiliğini, MHP ve AK Parti il başkanlıklarını ziyaret edecek, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı ile Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nden yararlanan Ali Demir-Nisa Nur Köroğlu çiftinin nikah törenine katılacak.

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da Emlak Konut Meydan Projesi alanında basın açıklaması yapacak.

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize ve Artvin valiliklerini ziyaret edecek, bazı temaslarda bulunacak.

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Mersin'de bir dizi program gerçekleştirecek.

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Tokat'ta çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında basın açıklaması yapacak.

7- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 38. DEİK Olağan Mali Genel Kurulu, 40. Yıl Gala Yemeği ve 4. Ustalara Saygı Ödül Töreni'ne katılacak.

2- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? İsrail Güvenlik Kabinesinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamasının ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bartın Valiliğini ziyaret edecek, Zonguldak'ta Filyos Tios Antik Kenti ve arkeolojik alanlarda incelemelerde bulunacak, AK Parti İl Başkanlığında "İl Buluşmaları" programı ile eski AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun'un cenazesine katılacak.

Düzce Belediyesini ziyaret edecek olan Bakan Ersoy, "Prusias ad Hypium Antik Kenti"nde incelemelerde bulunacak ve Valilik ziyareti gerçekleştirecek.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bitlis'te Valiliği, Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, sporcularla bir araya gelecek, Ahlat Su Sporları Merkezi'nin açılışını yapacak, Gençlik Buluşması'na katılacak.

Bakan Bak, Diyarbakır'da da Valiliği ziyaret edecek, Gençlik Buluşması'na katılacak, il protokolü, eski futbolcular ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşecek gösteri maçında yer alacak.

2- Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu, Gaziantep FK- Galatasaray maçıyla başlayacak.

3- Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonunun açılış maçında Eminevim Ümraniyespor ile Manisa FK karşılaşacak.

Kaynak: AA

