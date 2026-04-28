TBMM Genel Kurulu'nda Ak Partili Yıldırım ile CHP'li Başarır Arasında "Boş Konuşuyorsun" Tartışması

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrasındaki bazı siyasetçilerin konuyla ilgili yanlış bilgilerin yaydığını söyledi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Karatutlu'nun sözleri üzerine konuşurken AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım'ın yerinden, "Boş konuştun" demesiyle tartışma yaşandı. Başarır, Yıldırım'a tepki göstererek "Boş konuşan sensin, terbiyesiz. Kime 'Boş konuşuyorsun' diyorsun sen. Oturmuşsun, orada sürekli laf atıyorsun. Ne terbiyesiz insansın sen ya! Böyle bir şey olur mu ya? Yeter. Senin görevin orada provokasyon değil" dedi. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, her iki milletvekilini de uyararak Yıldırım'a "Ben onu da uyarıyorum, ben onu da uyarıyorum; ben sizi de uyarıyorum. Karşılıklı saygıyla konuşalım. Lütfen, siz de laf atmayın" dedi.

TBMM Genel Kurulu, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanılması için Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Bozdağ: Yüksek sesle konuşma ihtiyacımız varsa kulislerimiz müsait

Gündem dışı söz alan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Adalet Bakanlığı bünyesi Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Birimi'nin açılmasına ilişkin konuşma yaparken Genel Kurul salonundaki uğultu sebebiyle TBMM Başkanvekili Bozdağ, araya girerek salondaki milletvekillerini uyardı. Bozdağ, "Genel Kurulu saygıyla Sayın Hatip'i dinlemeye davet ediyorum. Gerçekten sayımız az ama gürültümüz sayımızın misli misli üstünde. Lütfen hatibin sözleri Genel Kurul'da da anlaşılacak şekilde kısık sesle konuşalım. Yok yüksek sesle konuşma ihtiyacımız varsa kulislerimiz müsait. Ben kulislere onları davet ediyorum. ya konuşmaya izin ya da kulis davet ediyorum. İkisinden biri dışında bir tercih hakkımız yoktur. Genel Kurulu, Genel Kurul mabetine uygun bir şekilde yönetmemize hatibin meramını anlatmasına lütfen izin verin" diye konuştu.

"Lütfen içtüzüğe ve Anayasa'ya uygun davranın"

Bozdağ, konuşması bölündüğü gerekçesiyle bir dakikalık ek süre isteyen Sırrı Sakık'a usul gereğince ek süre veremeyeceğini söyledi. DEM Partili Sakık ise duruma, "Başkan başa alırsanız çok mutlu olurum. Sayın Başkan konsantrasyonumuzu bozmayın. Bir dakikayı bu kadar uzatmaya gerek yok ki. Vallahi ne diyeceğimi şaşırıyorum. Allah adına ya bir dakika için bunlar yapılmaz ki. Ben gerçekten üzülüyorum" diye tepki gösterdi.

Bunun üzerine Bozdağ, "Biz burada Meclis'in uygun çalışması için uyarıyoruz. Sizin lehinize bir tasarrufta bulunuyoruz ama siz elinize yapılan tasarrufa saygı duymuyorsunuz. Sizi de Genel Kurul'a, aziz Türk milletine bu tutumunuzu emanet ediyorum. Ben Genel Kurulu içtüzüğe, Anayasa'ya uygun yönetiyorum. Siz de lütfen içtüzüğe ve Anayasa'ya uygun davranın. Ben görevimi yapıyorum. Ben sizinle tartışmıyorum. Siz benimle tartışıyorsunuz" dedi.

Sakık: Kürt coğrafyasında faili meçhul cinayet yok, faili meşhur cinayetler var

Konuşmasına devam eden Sakık, gelinen noktada faillerin ortaya çıkmasının herkesi sevindireceğini belirterek "Adalet Bakanı'nın açıklamaları bizi umutlandırmıştır. Şimdi buradan Adalet Bakanı'na çağrımızdır. Benim görev yaptığım Ağrı'da 2015 yılında iki tane masum Kürt çocuğu katledildi. Fırında öldürüldü. Yüzlerce kurşun sıkıldı ve sonrası döndüler, 'faili meçhul' dediler. Oysa Kürt coğrafyasında faili meçhul cinayet yok. Faili meşhur cinayetler var. Kürtler böyle der... Şimdi Adalet Bakanlığı'na çağrımdır. Bu 2015 yılında Diyarbakır'da katledilen çocukların dosyasını yeniden açın. Eğer geçmişle yüzleşecekseniz yeniden Vedat Aydın İl Başkanımızdı. Diyarbakır'ın ortasında katledildi. Bunun dosyasını yeniden açın. Mehmet Sincar bu parlamentonun üyesi Batman'ın göbeğinde öldürüldü. Gündüz vakti devletin bundan haberi vardı. Bu dosyayı yeniden açın. Abdülsemet Sakık Antep'in göbeğinde Karagöl Caddesi'nde öldürüldü. Devletin haberi vardı. Şimdi bu failleri bulmak bu devletin görevidir" ifadelerini kullandı.

Karatutlu: Bazı siyasilerin, bazı medya mensuplarının konu hakkında tam bilgi almadan konuyu başka yerlere çekti

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırısına ilişkin söz alarak "Maalesef olay sonrası bazı siyasilerin, bazı medya mensuplarının konu hakkında tam bilgi almadan konuyu başka yerlere çeken, acıları istismara kadar giden açıklamaları tüm Kahramanmaraş'ı ve ülkemizi üzmüştür. Allah aşkına, bugün sosyal medyadan daha fasık, daha güvenilmez bir ortam var mıdır? Soruyorum size, siyasetçisiniz; hadi bize sormadınız, valiye sorsaydınız ya; Maraş'ta hiç mi arkadaşınız yoktu, hiç mi tanıdığınız yoktu?" diye tepki gösterdi.

"'Maraş katliamı' diye açıklama yaptınız, hala kırk elli yıl önceki acıları tazelemeye çalışıyorsunuz"

Saldırının ilk saatlerinde sosyal medyada yanlış bilgilerin yayılmaya başladığını belirten Karatutlu, şöyle konuştu:

"Yok efendim 'Üç okula baskın var' yok '40-50 ölü var' yok 'Teröristler okul bastılar' diye. Akabinde Genel Başkan düzeyinde, Genel Başkan Yardımcısı düzeyinde, Grup Başkan Vekili düzeyinde, milletvekili düzeyinde, basın mensubu düzeyinde başlayan kamuoyuna yanlış bilgiler devam etti. İddia 1, okuldan beş öğretmen daha önceden görevden alındı. Niye alındı? Kendi çocuklarının notlarını bilgisayar üzerinde yükselttikleri için, olay için değil. İddia 2, Yusuf kardeşimizin ismi yazılmadı çünkü -ben doktorum- saat 08.20'de Sağlık Müdürlüğünden aldığım bilgide Yusuf yaralı gözüküyor, tabii ki listeye yazılmayacak. Saat 10.30; Sağlık Müdürlüğünden gelen ikinci haber Yusuf'un tespitinin yanlış yapıldığı ve vefat ettiği, listede var mı? Var tabii ki ve büyük harfle yazılmış. Sağlık Müdürlüğünden alınan resmi bilgiler bunlar, sosyal medya ortamından alınan bilgiler değil Sağlık Bakanlığı antetli. Akabinde, ailelerle görüşülüyor. Ne görüşülüyor? 'Cenaze için hassasiyetleriniz var mı?' Yusuf'un babasıyla ben daha önceden de görüşen biriyim. 'KHK'li olduğu için bunu yaptı, şunu yaptı' diye iddia ediyorsunuz. Söylenen nedir? 'Karmaşa olmasın, polisler, basın mensupları olmasın' dendi."

Biz de bunu ne anladık? Kalabalık bir ortam olmasın diye düşündük. Ne yaptık? İki milletvekilimiz -1'i kadın, 1 erkek- Büyükşehir Belediye Başkanımız -başka- İl Başkanımızla birlikte cenazedeydik, gittik bunlara. Peki, ne oldu? Bakan gelmedi, Bakan gelmedi ama hassasiyetimiz ve ailelerin hassasiyeti hiçbir zaman düşünülmedi. Biz her zaman oradaydık. Başka ne yapıldı biliyor musunuz, başka ne yapıldı? 'Maraş katliamı' diye açıklama yaptınız. Yazıklar olsun size. Hala kırk elli yıl önceki acıları tazelemeye çalışıyorsunuz. 'Maraş okul saldırısı'dır bunun adı, 'Maraş okul saldırısı'dır. Bunu anlayacaksınız, hala istismar peşindesiniz. 'Okul saldırısı' bile diyemiyorsunuz."

Tanhan: 10 can yaşamını yitirdi, buradan gelip bir de söylediğinize bakın

DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, Karatutlu'nun konuşması sırasında yerinden tepki göstererek "Sorumluluk hissedip istifa eden oldu mu, ondan haber ver. Sayın Karatutlu, sorumluluk hissedip istifa eden oldu mu? Bir istifa eden oldu mu insaniyet için? Bir sorumlu istifa etmedi, bir kişi. İstifa eden olmadı, biliyoruz. Utanması gereken biri varsa o da sizsiniz. 10 can yaşamını yitirdi, buradan gelip bir de söylediğinize bakın. İstifa aldınız mı, birini görevden aldınız mı? Hayır. Burada gelip bir de edebiyat yapıyorsunuz, bize laf atıyorsunuz. Utanın be utanın" dedi.

Yıldırım'dan Başarır'a: Boş konuştun

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Karatutlu'nun sözleri üzerine söz alarak "Kahramanmaraş'ta meydana gelen bu acı olayla ilgili gündem dışı konuştuğu zaman farklı şeyleri konuşacağını düşündüm Sayın Karatutlu'nun. Bakın, biz muhalefet partisi milletvekilleri olarak bu olay üzerine çok konuştuk. Özellikle bu Meclis'te..." diye konuşurken AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım'ın yerinden, "Boş konuştun" diyerek sözlü sataşmasıyla bölündü.

CHP'li Başarır, Yıldırım'a tepki göstererek "Boş konuşan sensin, terbiyesiz. Kime 'Boş konuşuyorsun' diyorsun sen. Oturmuşsun, orada sürekli laf atıyorsun. Ne terbiyesiz insansın sen ya! Böyle bir şey olur mu ya? Yeter. Senin görevin orada provokasyon değil" diye cevap verdi.

Bozdağ'dan Yıldırım'a uyarı: Sizin konuşmacınız konuştu, şimdi o konuşacak siz de sabırla dinleyeceksiniz, saygılı bir dil kullanacaksınız

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, her iki milletvekilini de uyararak Yıldırım'a "Ben onu da uyarıyorum, ben onu da uyarıyorum; ben sizi de uyarıyorum. Karşılıklı saygıyla konuşalım. Lütfen, siz de laf atmayın" dedi. AK Partili Yıldırım, Bozdağ'a, "Onlar her şeyi konuşsun, biz susacağız. Var mı böyle bir dünya ya? Başkanım, 'lütfen' diyorsunuz da bizim konuşmacımız buradayken laf atılıyor, ona 'lütfen' demiyorsunuz" diye cevap verdi.

Bozdağ, AK Partili Yıldırım'ın tepkisi üzerine "Sizin konuşmacınız konuştu, şimdi o konuşacak; siz de sabırla dinleyeceksiniz, saygılı bir dil kullanacaksınız" diye yanıtladı.

Başarır: Biz, bu Bakan ne işe yarıyor, neden muhalefeti dinlemiyorsunuz dediğimiz zaman suçlu mu oluyoruz?

Konuşmasına kaldığı yerden devam eden CHP'li Başarır, şu ifadelere yer verdi:

"Tutanaklar orada; muhalefet ölen çocuklarımız için, öldürülen çocuklarımız için konuştu diyorum, 'Boş konuştu' diyor; bu olacak şey mi ya? Ben size söylüyorum Sayın Başkan, yakışmıyor Meclis'e. Ciddiyet... Biz muhalefet olarak bu konuda çok yorum yaptık, çok açıklama yaptık. Okul güvenliği, okulların güvenlik sorunu, okul önleriyle ilgili defalarca araştırma önergesi verdik; niye reddettiniz? Kanun teklifi verdik 65 bin uzman çavuşun okullarda görevlendirilmesi için İç Tüzük 37'ye göre, neden reddettiniz? Yahu, ciddiyet... Biz bunları söyledik, bunları; bu bir algı değil Sayın Vekilimiz ve normal bir ülkede, bir parça demokrasi olan bir ülkede Bakan istifa eder ya! 2'nci olay, 3'üncü olay... Öğretmen öldürülür, Çekmeköy'de, yakın bir zamanda, Fatma Nur Öğretmen öldürüldü."

Okul müdürü öldürülür, müdür yardımcısı darbedilir, öğrenciler öldürülür. Biz, bu Bakan ne işe yarıyor, neden muhalefeti dinlemiyorsunuz dediğimiz zaman suçlu mu oluyoruz? Boş mu konuşuyoruz? Biz boş konuştuğumuz için mi o çocuklar öldü? Bakın, birden fazla, 30'a yakın araştırma önergesi verilmiş okul önündeki güvenlik için, hijyen için, temizlik için, öğretmen ölümleri için. Reddetmişsiniz. Niye reddettiniz? Peki, bu kadar reddettiniz, daha sonra bu komisyon niye kuruldu Sayın Başkanım, neden kurduk bu komisyonu? Dokuz evladımızın, çocuğumuzun, bir öğretmenimizin ölümünü mü bekleyecektik ya bu komisyonun kurulması için? Biz bunu söyledik. Muhalefet bunu söyledi. Keşke olmasaydı, hiç konuşmasaydık. O öğretmen, o çocuklar bugün sınıflarında olsaydı keşke! Ama yapmayın! Ben sizden böyle bir konuşma beklemiyordum.

Kaya: Hiçbir şey olmamış gibi Sayın Karatutlu'nun burada 'Bakanın katılmaması normal' açıklamasını doğrusu yadırgadım

AK Partili Karatutlu'nun bakanlarla ilgili konuşmasına ilişkin söz alan Yeni Yol Grup Başkanvekili Bülent Kaya, şöyle konuştu:

"Net bir bilgi var; sekiz yavrumuzun cenazesine Bakan düzeyinde katılım var, 9'uncusuna Bakan düzeyinde katılım yok. İfadelerin bir kısmı şu, AK Partili arkadaşlardan gelen ifadeyi söylüyorum: 'Aile 'bürokratlar gelmese iyi olur.' dediler' diyor, Bakanların gelmemesine dair ailenin bir talebinin olmadığını söylüyorlar. Bir başka AK Partili yetkili bizzat bana 'Ya cenazelerde bir çakışma oldu yoksa bilerek gitmeme olayı, ailenin de 'Gelmesin' diye bir talebi olmadı' diye bir beyanatta bulundu. Şunu ifade etmeye çalışıyorum: Acılı bir baba, evladını kaybetmiş bir baba, o acılı gününde iktidar partisine dönüp 'Benim cenazeme bürokratlar veya Ankara'dan gelenler gelmesin' diyorsa bu, çok ciddi bir duygusal kopuştur. Hani Anadolu'da bir söz vardır 'Ne ölüme ne dirime' diye yani insan bunun karşısında titrer, 'Acaba ben bu insanlara ne yaptım ki bu insanlar 11 yaşındaki çocuğun cenazesinde bile benim gelmemem hususunda bir hassasiyet gösteriyor?' Bu bile gerçekten üzerinde konuşulması gereken bir şeyken sanki hiçbir şey olmamış gibi Sayın Karatutlu'nun burada 'Bakanın katılmaması normal' açıklamasını doğrusu yadırgadım."

Temelli'den Karatutlu'ya: Maraş hala yas tutuyor siz Maraş vekilisiniz gelmişsiniz, bu acı üzerinden burada siyaset yapıyorsunuz

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, AK PartiliKaratutlu'ya seslenerek "Sizin burada ne işiniz var, siz neden Maraş'ta değilsiniz? Maraş hala yas tutuyor, acı içinde; siz Maraş Vekilisiniz gelmişsiniz, bu acı üzerinden burada siyaset yapıyorsunuz. Sizin burada ne işiniz var? Maraş'ın yasını, acısını duyumsamamışsınız bile siz. 9 çocuk, bir öğretmen öldü. Bu münferit bir olay değil; burada cenazeye o katıldı, bu katıldı hesabı değil; Maraş'a ölüm çöktü, bir okula ölüm çöktü, mahallelere ölüm çöktü. Siz bunu duyumsayacağınıza kalkmışsınız, bunun mücadelesini veren, şiddetsiz toplum, güvenli okul mücadelesi veren arkadaşlarımıza bir de 'Yazıklar olsun' diye bağırıyorsunuz. Bence bu zihniyete yazıklar olsun, size yazıklar olsun" diye tepki gösterdi.

Çömez: TBMM çatısı altında provokatif konuşmalar yapmak, birilerini suçlamak son derece yanlış

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez de Türkiye'nin Kahramanmaraş'ta büyük bir acı yaşadığını belirterek "Böyle bir olayda, herkesin başını iki elinin arasına alıp düşünmesi gereken bir atmosferde, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında provokatif konuşmalar yapmak, birilerini suçlamak son derece yanlış. Biz muhalefet olarak hesap soracağız. Niye hesap soracağız? Ben o gün oradaydım, bütün ailelerle görüştüm, okulla görüştüm, hastaneye gittim, yaralı çocuklarımızı gördüm; burada konuşmaya uygun görmediğim birçok şeye de tanık oldum ama bizim muhalefet olarak size hesap sorma sorumluluğumuz var. Burada sizin bunlara cevap vermek gerekirken millete parmak sallamaya, muhalefete parmak sallamaya hakkınız yok" diye tepki gösterdi.

AK Partili Yıldırım ile Bozdağ arasında sözlü tartışma...

Bir dakikalık söz hakkında konuşan AK Partili Adem Yıldırım, TBMM Başkanvekili Bozdağ'a ithafen, "Aslında ben başka bir konuşma yapacaktım ama biraz önce bana söz vermemeniz üzerine CHP Grup Başkan Vekilinin bana hitaben hakaret ederek konuşması ve diğer parti gruplarına herhangi bir sataşma olmadığı halde onlara söz vermeniz, bana söz vermemeniz Meclis İç Tüzük'ü açısından da kabul edilebilir bir durum değil Başkanım. Oysa, söz vermiş olsaydınız benim her lafa verecek bir cevabım var ancak önce bir lafa bakarım laf mı diye sonra bir de söyleyene bakarım adam mı diye diyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.

TBMM Başkanvekli Bozdağ, Yıldırım'a şöyle cevap verdi:

"Sayın Yıldırım, burada Sayın İrfan Karatutlu Maraş'ta yaşanan elim hadiseyle ilgili meramını anlattı, sonra da Sayın Grup Başkan Vekilleri söz talebinde bulundular. Buranın gelenekleri gereği Sayın Grup Başkan Vekilleri söz talebinde bulunduğu zaman, yanlış anlaşılma varsa, bununla ilgili söz verilir. Ben İç Tüzük'e uydum, sözü verdim. Sizinle ilgili burada konuşulan hiçbir şey yoktu ama siz yerinizden laf attınız. Sayın Başarır da size cevap verdi, sonra siz ona cevap verdiniz. Onun size söylediği sözün aynılarını siz de ona tekrar ettiniz dolayısıyla burada karşılıklı bir olay oldu. Kaldı ki Genel Kurulda eğer biz karşılıklı guruplar içerisindeki milletvekillerinin sataşma, karşıdan karşıya laf atmalarına eğer burada tekrar söz hakkı tanımış olsak biz burayı çalıştıramayız. Onun için Grup Başkan Vekilleri var, herkes şey yapmadığı için, bir düzen kurmak için var. Ben o yüzden bu tartışmayı burada sonlandırıyorum."