İş insanı Halit Yukay\'ı 13 kurbağa adam arıyor! Kayalıklara vurmuş tekne parçaları bulundu

10.08.2025 12:49
Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları 6. günde devam ediyor. 13 kurbağa adamın da katıldığı arama çalışmalarına Yukay'ın yakın arkadaşı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da destek veriyor. Öte yandan Paşalimanı Adası'nın kuzeyinde kayalıklara vurmuş halde tekne parçaları bulundu.

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos'ta saat 15.10'da Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere kendisine ait 'Graywolf' isimli tekneyle denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alamayan Yukay'ın yakınlarının ihbarıyla Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Ekipler tekneye ulaşmaya çalışırken, 5 Ağustos'ta saat 14.30 sıralarında Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan ticari gemiden deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbarı yapıldı. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, verilen koordinata gitti.

TEKNENİN SU ALTI GÖRÜNTÜLERİNDE PARÇALANDIĞI GÖRÜLDÜ

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsurla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yarı batık tekneye dalış timi de dalış yaptı ancak aramalardan sonuç alınamadı. Ekiplerin incelemesinde, parçalanmış teknenin motor seri numarasının, Halit Yukay'ın teknesiyle eşleştiği belirtildi. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin dalış gerçekleştirdiği teknenin su altı görüntülerinde parçalandığı görüldü.

LİMANDAN AYRILDIĞI GÖRÜNTÜLER SERVİS EDİLDİ

Yalova'nın Altınova ilçesinde yat tersanesi ve şirketi bulunan, mühendis ve baş tasarımcı olarak yat üretimi yapan Yukay'ın, Yalova'dan Bozcaada'ya hareket ettiği anlar da ortaya çıktı. Görüntüde, Halit Yukay'ın teknesiyle limandan ayrıldığı görüldü.

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ BAŞLATILDI

Olaya ilişkin Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Deniz yüzeyinde yarı batık durumda parçalanmış halde bulunan ve Ekinlik Adası'na çekilip vinçle karaya çıkarılan 'Graywolf' isimli teknede, kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik bilirkişi incelemesi başlatıldı.

YÜK GEMİSİNİN KAPTANI GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Yukay'ın parçalanmış yatına çarptığı öne sürülen ve 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınan, 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesinde, Yalova açıklarında demirleyen 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri olduğu tespit edildi.

TATLITUĞ, ÇANAKKALE KIYILARINI İŞARET ETTİ

Havadan helikopterlerle, denizden de Sahil Güvenlik botları ve balıkçı tekneleriyle sürdürülen arama çalışmalarına, Halit Yukay'ın arkadaşı, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da katıldı. Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte dalış yapan Tatlıtuğ'un, dronla havadan da arama yaptığı öğrenildi. Olay günü oyuncuyla telefonda görüşen Halit Yukay'ın, Bozcaada'daki ailesini alıp Yunanistan'da tatil yapan Tatlıtuğ ailesinin yanına gitmeyi planladığı öğrenildi. Sosyal medya hesabından video ile yardım çağrısı yapan Kıvanç Tatlıtuğ, paylaştığı haritada işaretlediği Çanakkale kıyılarında keşif çalışması yapılmasını istedi.

İZMİR'DEN ROV CİHAZI GETİRİLECEK

Tatlıtuğ ve arkadaşlarının özel teknelerle Çanakkale kıyılarında arama çalışması yaptığı öğrenilirken, Yukay'ı arama çalışmaları 6'ncı gününde de Balıkesir'in sahil şeridinde devam ediyor. Erdek ilçesine bağlı ve İlhanlar, Doğanlar, Turanköy, Ormanlı mahallelerinin kıyı kenar çizgisi ile Ekinlik, Avşa, Paşalimanı Adası açıkları ve Kapıdağ Yarımadası çevresinde arama çalışmaları yürütülüyor. Bursa Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı 13 kurbağa adam, su altında bir ize ulaşmak için dalış yapıyor. Narlı Mahallesi'nden dalış başlatan kurbağa adamlar, rüzgarın yönüne doğru, adalar ve koyları arıyor. Bugünkü çalışmalardan da sonuç alınamaması durumunda pazartesi günü İzmir Emniyeti'nden, 300 metre derinliğe kadar su altında görüntü alabilen ROV cihazı bölgeye getirilerek, deniz tabanında arama başlatılacak.

TEKNE PARÇALARI BULUNDU

Balıkesir sahilinin kıyı kenar çizgisindeki koylarda arama çalışmalarını yoğunlaştıran kurbağa adamlar, Paşalimanı Adası'nın kuzeyinde kayalıklara vurmuş halde tekne parçaları buldu. Tekne parçaları incelenmek üzere kıyıya çıkartılırken, o anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA

