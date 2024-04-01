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MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 04:46
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MERKEZ

Toplam Sandık : 334
Toplam Seçmen : 109.810
Açılan Sandık : 334
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 88.647
Geçerli Oy : 85.260
Katılım Oranı : % 80,73

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMEHMET KEMAL YAZICIOĞLU% 54,8646.776
AK PARTİEYÜP EROĞLU% 30,1825.731
CHPMURAT YAZICI% 9,367.980
YENİDEN REFAHMUHAMMED BAKİ GÜZEY% 1,861.584
İYİ PARTİHAKAN KARAGÖLLÜ% 1,291.101
SAADETSELİM IŞIK% 1,08919
DEVA PARTİSİSEDAT AY% 0,43366
MİLLETHASAN AYDIN% 0,33285
DEM PARTİGÜLCE VİDİNLİ% 0,12104
BTPFATMA MUMCUOĞLU% 0,1196
BAĞIMSIZSİNAN TÜRK% 0,188
TKHGÖKHAN ERBİL% 0,0649
HÜDA PARHALİS ADIGÜZEL% 0,0647
ANAPMUSTAFA HİMMETBEYOĞLU% 0,0546
HKPBURCU ADEKA KALKAN% 0,0541
YTPYAŞAR ÇINAR% 0,0217
DSPZAFER GALİP ÖZBERK% 0,0215
HAK-PARNURETTİN KIZILDAĞ% 0,0215
ALMUS

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,93

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPBEKİR ÖZER% 49,331.540
AK PARTİYÜKSEL MIRZAOĞLU% 48,621.518
TİPHEVAL DENİZ BOĞA% 1,0332
YENİDEN REFAHİBRAHİM DEMİRAY% 0,3511
SAADETDURAN KAYA% 0,3210
BTPNİLGÜN UZ% 0,196
DEVA PARTİSİSERKAN ÇETİN% 0,165
ARTOVA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,59

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ GÜNER% 60,721.445
MHPNAZİF ÇUHACI% 38,03905
YENİDEN REFAHGÖKHAN ÇELİK% 0,8420
SAADETALİM DİRİCAN% 0,256
TİPBAHAR AYÇA OKÇUOĞLU GÖKSEL% 0,082
BTPAHMET EFDAL KOYMAT% 0,041
DEVA PARTİSİHÜSEYİN SERDAR BERDAN% 0,041
BAŞÇİFTLİK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,10

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİŞABAN BOLAT% 50,151.283
MHPGÜRSEL BAYRAM% 44,961.150
İYİ PARTİŞENEL KORKMAZ% 4,22108
YENİDEN REFAHMETİN KOÇAN% 0,277
BTPBİLAL AKYÜZ% 0,123
TİPHÜSEYİN ÖZDEMİR% 0,082
DEVA PARTİSİEMRE ŞAŞMAZ% 0,082
SAADETOSMAN TOYGUN% 0,082
ANAPAHMET ERENALP% 0,041
ERBAA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,96

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPERTUĞRUL KARAGÖL% 52,0221.589
AK PARTİÖMER ÇETİN% 33,0913.734
İYİ PARTİMELİKE TEPECİK% 7,793.234
CHPCOŞKUN TONKAL% 4,131.714
YENİDEN REFAHMUSTAFA AKIN% 1,47610
SAADETMEHMET ERER% 0,92382
BTPMUSTAFA ENES BAŞARA% 0,1460
HKPHÜLYA AR% 0,1145
TİPTÜNAY YAKAR% 0,1145
HÜDA PARMUSTAFA GÖZEL% 0,141
DEVA PARTİSİKEREM BAĞ% 0,0939
ANAPDİLEK ÖZŞAHİN% 0,0311
NİKSAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,75

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSEMİH TEPEBAŞI% 35,587.034
MHPAZMİ YILDIRIM% 31,366.199
CHPCEM ÇITAK% 18,613.678
İYİ PARTİŞAFAK GÜMEN% 9,571.891
YENİDEN REFAHDAVUT BERDİBEK% 3,2632
SAADETMURAT KEÇECİ% 0,58115
MİLLİ YOLERDOĞAN TAŞ% 0,3569
BTPYUSUF ERASLAN% 0,3366
HKPHÜSNE İNAL% 0,1224
DEVA PARTİSİALİ BOZDEMİR% 0,1122
ANAPGÖKHAN ERGEN% 0,119
HÜDA PAREKREM ZEREY% 0,0918
PAZAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,32

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPŞERAFETTİN PERVANLAR% 50,231.749
AK PARTİERDOĞAN YILMAZ% 44,371.545
CHPMUSTAFA HADİ ÇAVUŞOĞLU% 3,62126
İYİ PARTİTUBA ALOĞLU% 1,0938
YENİDEN REFAHMEHMET ÖZ% 0,5419
HKPTÜRKMEN PALA% 0,062
SAADETÖMERCAN KILINÇ% 0,062
BTPDAVUT OKUR% 0,031
REŞADİYE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,05

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPERGÜL ÜNAL% 54,163.029
AK PARTİKAZIM ELMAS% 41,862.341
CHPGÜLTEKİN YILMAZ% 2,84159
SAADETRECAİ DEMİRYÜREK% 0,4827
YENİDEN REFAHMUZAFFER ÇAĞLAR% 0,3419
BTPTURGUT AYDIN% 0,1810
DEVA PARTİSİATAMAN AY% 0,116
BAĞIMSIZERGÜN TAVŞAN% 0,032
SULUSARAY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,11

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPDAVUT KILIÇ% 56,911.590
AK PARTİHALİL DEMİRKOL% 40,231.124
YENİDEN REFAHMURAT ÇÖRT% 2,2262
SAADETİSMAİL YILMAZ% 0,329
BTPLEVENT ALTUN% 0,144
DEVA PARTİSİERKAN SÜTLÜEROĞLU% 0,144
TİPÇAĞLAR SUAT TURSUN% 0,041
TURHAL

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET ERDEM URAL% 40,9515.464
AK PARTİÜMİT SOYLU% 26,7510.102
MHPORHAN YAYLI% 24,399.211
BAĞIMSIZYUSUF BAYIN% 3,891.468
YENİDEN REFAHHATİCE AKDOĞAN% 1,03387
SAADETİBRAHİM TIKAÇ% 0,88334
İYİ PARTİMUAMMER BALOĞLU% 0,85320
BTPDAVUT ALKAN% 0,58218
HÜDA PARYAKUP BİNİCİ% 0,44167
DEM PARTİMUHAMMET EMİN ÖZEN% 0,136
DEVA PARTİSİMERVE CIMBIZ% 0,0934
HKPDENİZ BİN% 0,0518
YEŞİLYURT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,97

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUHSİN YILMAZ% 50,931.787
AK PARTİKÜBRA SEVER TAŞKIRAN% 45,251.588
İYİ PARTİMEDİNE JANSET BAYGÜNEŞ% 1,5454
YENİDEN REFAHMEHMET ÖZTÜRK% 1,4852
SAADETMUSTAFA AKTAŞ% 0,3412
BTPELİF BARUTÇU% 0,238
DEVA PARTİSİGÖKHAN KARGACIOĞLU% 0,114
HKPİLKNUR ADEKA% 0,062
TİPSEMRA YAVUZ% 0,062
ZİLE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,28

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPŞÜKRÜ SARGIN% 36,957.299
MHPALİ ÖZGAN% 35,687.047
AK PARTİMUSTAFA TAŞTAN% 24,724.883
İYİ PARTİORHAN SENEMOĞLU% 0,96190
YENİDEN REFAHHÜMEYRA AKÇA% 0,76151
SAADETNİHAT UTAŞ% 0,4182
HÜDA PARSERVET ÇAKMAK% 0,1631
BTPMEHMET SORUT% 0,1325
DEVA PARTİSİYUNUS EMRE ASLAN% 0,119
DEM PARTİAZAD KAYA% 0,0713
ANAPMUSTAFA AKYÜZ% 0,0611

Kaynak: AA

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