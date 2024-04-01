MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|334
|Toplam Seçmen
|:
|109.810
|Açılan Sandık
|:
|334
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|88.647
|Geçerli Oy
|:
|85.260
|Katılım Oranı
|:
|% 80,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU
|% 54,86
|46.776
|AK PARTİ
|EYÜP EROĞLU
|% 30,18
|25.731
|CHP
|MURAT YAZICI
|% 9,36
|7.980
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMED BAKİ GÜZEY
|% 1,86
|1.584
|İYİ PARTİ
|HAKAN KARAGÖLLÜ
|% 1,29
|1.101
|SAADET
|SELİM IŞIK
|% 1,08
|919
|DEVA PARTİSİ
|SEDAT AY
|% 0,43
|366
|MİLLET
|HASAN AYDIN
|% 0,33
|285
|DEM PARTİ
|GÜLCE VİDİNLİ
|% 0,12
|104
|BTP
|FATMA MUMCUOĞLU
|% 0,11
|96
|BAĞIMSIZ
|SİNAN TÜRK
|% 0,1
|88
|TKH
|GÖKHAN ERBİL
|% 0,06
|49
|HÜDA PAR
|HALİS ADIGÜZEL
|% 0,06
|47
|ANAP
|MUSTAFA HİMMETBEYOĞLU
|% 0,05
|46
|HKP
|BURCU ADEKA KALKAN
|% 0,05
|41
|YTP
|YAŞAR ÇINAR
|% 0,02
|17
|DSP
|ZAFER GALİP ÖZBERK
|% 0,02
|15
|HAK-PAR
|NURETTİN KIZILDAĞ
|% 0,02
|15
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,93
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|BEKİR ÖZER
|% 49,33
|1.540
|AK PARTİ
|YÜKSEL MIRZAOĞLU
|% 48,62
|1.518
|TİP
|HEVAL DENİZ BOĞA
|% 1,03
|32
|YENİDEN REFAH
|İBRAHİM DEMİRAY
|% 0,35
|11
|SAADET
|DURAN KAYA
|% 0,32
|10
|BTP
|NİLGÜN UZ
|% 0,19
|6
|DEVA PARTİSİ
|SERKAN ÇETİN
|% 0,16
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 89,59
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ GÜNER
|% 60,72
|1.445
|MHP
|NAZİF ÇUHACI
|% 38,03
|905
|YENİDEN REFAH
|GÖKHAN ÇELİK
|% 0,84
|20
|SAADET
|ALİM DİRİCAN
|% 0,25
|6
|TİP
|BAHAR AYÇA OKÇUOĞLU GÖKSEL
|% 0,08
|2
|BTP
|AHMET EFDAL KOYMAT
|% 0,04
|1
|DEVA PARTİSİ
|HÜSEYİN SERDAR BERDAN
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,10
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ŞABAN BOLAT
|% 50,15
|1.283
|MHP
|GÜRSEL BAYRAM
|% 44,96
|1.150
|İYİ PARTİ
|ŞENEL KORKMAZ
|% 4,22
|108
|YENİDEN REFAH
|METİN KOÇAN
|% 0,27
|7
|BTP
|BİLAL AKYÜZ
|% 0,12
|3
|TİP
|HÜSEYİN ÖZDEMİR
|% 0,08
|2
|DEVA PARTİSİ
|EMRE ŞAŞMAZ
|% 0,08
|2
|SAADET
|OSMAN TOYGUN
|% 0,08
|2
|ANAP
|AHMET ERENALP
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,96
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ERTUĞRUL KARAGÖL
|% 52,02
|21.589
|AK PARTİ
|ÖMER ÇETİN
|% 33,09
|13.734
|İYİ PARTİ
|MELİKE TEPECİK
|% 7,79
|3.234
|CHP
|COŞKUN TONKAL
|% 4,13
|1.714
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA AKIN
|% 1,47
|610
|SAADET
|MEHMET ERER
|% 0,92
|382
|BTP
|MUSTAFA ENES BAŞARA
|% 0,14
|60
|HKP
|HÜLYA AR
|% 0,11
|45
|TİP
|TÜNAY YAKAR
|% 0,11
|45
|HÜDA PAR
|MUSTAFA GÖZEL
|% 0,1
|41
|DEVA PARTİSİ
|KEREM BAĞ
|% 0,09
|39
|ANAP
|DİLEK ÖZŞAHİN
|% 0,03
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,75
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SEMİH TEPEBAŞI
|% 35,58
|7.034
|MHP
|AZMİ YILDIRIM
|% 31,36
|6.199
|CHP
|CEM ÇITAK
|% 18,61
|3.678
|İYİ PARTİ
|ŞAFAK GÜMEN
|% 9,57
|1.891
|YENİDEN REFAH
|DAVUT BERDİBEK
|% 3,2
|632
|SAADET
|MURAT KEÇECİ
|% 0,58
|115
|MİLLİ YOL
|ERDOĞAN TAŞ
|% 0,35
|69
|BTP
|YUSUF ERASLAN
|% 0,33
|66
|HKP
|HÜSNE İNAL
|% 0,12
|24
|DEVA PARTİSİ
|ALİ BOZDEMİR
|% 0,11
|22
|ANAP
|GÖKHAN ERGEN
|% 0,1
|19
|HÜDA PAR
|EKREM ZEREY
|% 0,09
|18
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 90,32
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ŞERAFETTİN PERVANLAR
|% 50,23
|1.749
|AK PARTİ
|ERDOĞAN YILMAZ
|% 44,37
|1.545
|CHP
|MUSTAFA HADİ ÇAVUŞOĞLU
|% 3,62
|126
|İYİ PARTİ
|TUBA ALOĞLU
|% 1,09
|38
|YENİDEN REFAH
|MEHMET ÖZ
|% 0,54
|19
|HKP
|TÜRKMEN PALA
|% 0,06
|2
|SAADET
|ÖMERCAN KILINÇ
|% 0,06
|2
|BTP
|DAVUT OKUR
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,05
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ERGÜL ÜNAL
|% 54,16
|3.029
|AK PARTİ
|KAZIM ELMAS
|% 41,86
|2.341
|CHP
|GÜLTEKİN YILMAZ
|% 2,84
|159
|SAADET
|RECAİ DEMİRYÜREK
|% 0,48
|27
|YENİDEN REFAH
|MUZAFFER ÇAĞLAR
|% 0,34
|19
|BTP
|TURGUT AYDIN
|% 0,18
|10
|DEVA PARTİSİ
|ATAMAN AY
|% 0,11
|6
|BAĞIMSIZ
|ERGÜN TAVŞAN
|% 0,03
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 90,11
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|DAVUT KILIÇ
|% 56,91
|1.590
|AK PARTİ
|HALİL DEMİRKOL
|% 40,23
|1.124
|YENİDEN REFAH
|MURAT ÇÖRT
|% 2,22
|62
|SAADET
|İSMAİL YILMAZ
|% 0,32
|9
|BTP
|LEVENT ALTUN
|% 0,14
|4
|DEVA PARTİSİ
|ERKAN SÜTLÜEROĞLU
|% 0,14
|4
|TİP
|ÇAĞLAR SUAT TURSUN
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,03
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MEHMET ERDEM URAL
|% 40,95
|15.464
|AK PARTİ
|ÜMİT SOYLU
|% 26,75
|10.102
|MHP
|ORHAN YAYLI
|% 24,39
|9.211
|BAĞIMSIZ
|YUSUF BAYIN
|% 3,89
|1.468
|YENİDEN REFAH
|HATİCE AKDOĞAN
|% 1,03
|387
|SAADET
|İBRAHİM TIKAÇ
|% 0,88
|334
|İYİ PARTİ
|MUAMMER BALOĞLU
|% 0,85
|320
|BTP
|DAVUT ALKAN
|% 0,58
|218
|HÜDA PAR
|YAKUP BİNİCİ
|% 0,44
|167
|DEM PARTİ
|MUHAMMET EMİN ÖZEN
|% 0,1
|36
|DEVA PARTİSİ
|MERVE CIMBIZ
|% 0,09
|34
|HKP
|DENİZ BİN
|% 0,05
|18
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,97
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUHSİN YILMAZ
|% 50,93
|1.787
|AK PARTİ
|KÜBRA SEVER TAŞKIRAN
|% 45,25
|1.588
|İYİ PARTİ
|MEDİNE JANSET BAYGÜNEŞ
|% 1,54
|54
|YENİDEN REFAH
|MEHMET ÖZTÜRK
|% 1,48
|52
|SAADET
|MUSTAFA AKTAŞ
|% 0,34
|12
|BTP
|ELİF BARUTÇU
|% 0,23
|8
|DEVA PARTİSİ
|GÖKHAN KARGACIOĞLU
|% 0,11
|4
|HKP
|İLKNUR ADEKA
|% 0,06
|2
|TİP
|SEMRA YAVUZ
|% 0,06
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,28
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ŞÜKRÜ SARGIN
|% 36,95
|7.299
|MHP
|ALİ ÖZGAN
|% 35,68
|7.047
|AK PARTİ
|MUSTAFA TAŞTAN
|% 24,72
|4.883
|İYİ PARTİ
|ORHAN SENEMOĞLU
|% 0,96
|190
|YENİDEN REFAH
|HÜMEYRA AKÇA
|% 0,76
|151
|SAADET
|NİHAT UTAŞ
|% 0,41
|82
|HÜDA PAR
|SERVET ÇAKMAK
|% 0,16
|31
|BTP
|MEHMET SORUT
|% 0,13
|25
|DEVA PARTİSİ
|YUNUS EMRE ASLAN
|% 0,1
|19
|DEM PARTİ
|AZAD KAYA
|% 0,07
|13
|ANAP
|MUSTAFA AKYÜZ
|% 0,06
|11
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Osmaniye'de resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı. Coşkulu kalabalığa hitap eden İbrahim Çenet 'Genel başkanımız üçüncü nesil Çenet olarak, yeni Türkiye Yüzyılına damga vuracak işler yapacaksın demişti, şimdi inanın o heyecanı yaşıyorum' dedi.
Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, 15 ilçenin tamamını adil bir şekilde yöneteceğini ve şehrin kardeşliğini birleştireceğini belirtti. Öntürk, hizmetlerini adaletten şaşmadan gerçekleştireceklerini ve milletin hizmetkarı olduklarını vurguladı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçimin sonucunu bekleyeceklerini ve peşini bırakmayacaklarını söyledi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceklerini belirtti. Savaş, oy pusulalarının taşınması süreciyle ilgili iddialarda bulunarak, itirazlarını yapacaklarını ve Hatay halkının hakkını alacaklarını ifade etti. Ayrıca, geçersiz sayılan oyları normal bulmadığını ve sandıkların belirsizlik içinde olduğunu söyledi.
Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il başkanlığı binasında toplanan partililere seslenerek, seçimlerde başarı elde ettiklerini ve Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası Saraçhane'de vatandaşlarla buluşarak konuşma yaptı. İmamoğlu, İstanbul'un çeşitliliğine ve insanlarına teşekkür etti.
Osmaniye'de yapılan Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet kazandı. Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda coşkulu kalabalığa hitap ederek seçim zaferini kutladı.
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonucunda apartman sakinleri binayı tahliye etti ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, 90 yaşındaki Hakkı Zeki Koçeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında dumandan etkilenen diğer aile üyeleri ise hastanelere kaldırıldı.
Burdur'da yapılan yerel seçimlerde 4 ilçede belediye başkanları değişti. Merkezde Ali Orkun Ercengiz güven tazeledi, Bucak ilçesinde Hülya Gümüş Burdur'un ilk kadın belediye başkanı oldu. Çavdır ilçesinde Ali Okan Yücel, Altınyayla ilçesinde Selen Kınalı, Tefenni, Gölhisar, Ağlasun ve Karamanlı ilçelerinde ise mevcut başkanlar devam etti.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçim sonuçlarını takip edeceklerini söyledi.
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