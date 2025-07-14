TÜBİTAK Fen Lisesi Yeni Eğitim Yılına Hazır

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK ile yapılan protokol kapsamında 2021'de açılan TÜBİTAK Fen Lisesi, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerini bekliyor.

TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde kurulan ve geleceğin bilim yıldızlarını yetiştirmeyi hedefleyen TÜBİTAK Fen Lisesi'nde yeni eğitim öğretim yılı heyecanı başladı.

"TÜBİTAK Fen Lisesi Merkezi Yetenek Giriş Sınavı" başvurularına 11-16 Temmuz'da "e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi" üzerinden başvuru yapan öğrenciler, 19 Temmuz Cumartesi saat 10.00-11.40'ta Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul Anadolu-Avrupa yakası, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da bulunan 25 sınav merkezinde sınava girebilecek.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda yüzde 1'lik dilime giren öğrencilerin başvurabileceği sınavların sonuçlanmasının ardından 90 öğrenci liseye kabul edilecek.

Özel programlarla akademide kendini geliştirmek isteyen öğrencilere geniş imkanlar sunan lise, bilim altyapısıyla da öğrencilerini üniversiteye hazırlıyor. Okul, TÜBİTAK projeleri, TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları ve TEKNOFEST gibi yerel ve ulusal bilim yarışmalarına da katılma imkanı sunarak, öğrencilerin ilgi alanlarında gelişim sağlamalarına yardımcı oluyor.

Öğrencilerinin, Türkiye'nin en donanımlı ve uluslararası düzeydeki TÜBİTAK laboratuvarlarını kullanarak projelerde ülkenin ileri gelen uzmanlarıyla çalışma fırsatı yakalamasını sağlayan okul, TÜBİTAK merkez ve enstitülerinde staj imkanı, kariyerleri boyunca mentörlük desteği, bilim söyleşileri, kulüp etkinlikleri, spor müsabakaları, teknik geziler, üst düzey yabancı dil eğitimi ve daha pek çok imkandan öğrencileri yararlandırıyor.

TÜBİTAK Fen Lisesi Müdürü Hacı Ahmet Yıldırım, AA muhabirine, okulun Türkiye'nin ilk özel program uygulayan fen lisesi olduğunu söyledi.

Öğrencilerin bilimsel araştırma veya teknoloji merakına mümkün olduğunca destek verdiklerini belirten Yıldırım, "En önemli avantajlarından birisi TÜBİTAK kampüsünde bulunmamız dolayısıyla buradaki hem insan kaynağından hem de laboratuvar alt yapısında faydalanabiliyoruz. Kendi okulumuzun laboratuvarları da gelişmiş durumda. Buradaki her öğrenciyi kendi alanında ne kadar eğitebilir ve ileriye götürebilirizin gayesindeyiz." dedi.

Yıldırım, yapılan işin sonuç verdiğini öğrencileriyle gördüklerini belirterek, "Sanayi ve Teknoloji ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın çok güzel enerji ortaya koyduğunu görüyoruz. Eğer kendilerini geliştirmek istiyorlarsa, iyi bir eğitim ve üniversite tercih ediyorlarsa evet bu okulu tavsiye ederim." ifadesini kullandı.

12. sınıf öğrencisi Elif Berra Demir de TÜBİTAK'ın kendisine yaratıcı ve analitik düşünmeyi öğrettiğini kaydetti.

TÜBİTAK sayesinde projeler geliştirerek birçok yarışmaya katıldığını ve dereceler elde ettiğine dile getiren Demir, "İklim alanındaki derece sayesinde kutup seferine gitmeye hak kazandım. TÜBİTAK bana çok yönlülük kattı diyebilirim." diye konuştu.