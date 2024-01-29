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Turgut Altınok, Alevi Federasyonu ve Dernekleri ile Mamak'ta buluştu - Son Dakika
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Turgut Altınok, Alevi Federasyonu ve Dernekleri ile Mamak'ta buluştu

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Turgut Altınok, Alevi Federasyonu ve Dernekleri ile Mamak'ta bir araya geldi. Altınok, cemevlerine destek vereceklerini ve Hüseyin Gazi Cemevi'ni bir inanç merkezi yapacaklarını söyledi.

Turgut Altınok, Alevi Federasyonu ve Dernekleri ile Mamak\'ta buluştu
29.01.2024 - 21:05,  Güncelleme: 21:13
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Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Turgut Altınok, Alevi Federasyonu ve Dernekleri ile Mamak'ta bir araya geldi. Altınok, "Seçimden seçime değil gönlümüz canlara her zaman açıktır. Hüseyin Gazi Cemevimizi bir inanç merkezi yapacağız. Oraya bir ring yapacağız. Çünkü arabası olan çıkabiliyor olmayanlar maalesef soluk soluğa çıkıyor. Dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyemizde bir cemevi-alevi irtibat büromuz olacak" dedi.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Turgut Altınok, bugün Mamak'ta Alevi Federasyonu ve Dernekleri'ni ziyaret etti. Ziyarete, AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, AKP Ankara Milletvekili Murat Alparslan, AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Mamak Belediye Başkan Adayı Asım Balcı, AKP Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Çakmak, AKP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ülkü Efe Demirhan, AKP Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl de katıldı.

Altınok, şunları söyledi:

"1994 yılında göreve seçildiğimde ilk verdiğim isim 'Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli' ismidir. 1994'te Keçiören Belediyesi'ne seçildiğimde 15 yıl boyunca Hacı Bektaş-ı Veli'yi anma programları yaptık. Kendimizi, özümüzü, tarihimizi, geçmişimizi tanıma programları yaptık. Hepimizin nefesi sözü, acıları ve kutsalları birdir. Ama aramıza setler bentler ve fitne tohumları ekmişler. Çünkü bir millet ancak içeriden yıkılır, geçmişe baktığımız zaman birçok yıkılışlar içeriden gelmiştir. Ne diyor Atatürk, 'Yurtta sulh cihanda sulh' öyle olunca birimiz hepimiz birimiz için diyerek ön yargıları kıracağız.

"MARAŞ'TA DA CİĞERİMİZ YANDI SİVAS'TA DA"

Aslında Maraş'ta da ciğerimiz yandı Sivas'ta da Çorum'da da ciğerimiz yandı. Hz. Hüseyin ve Ehlibeyt'in şehit edilmesi, yani Kerbela hepimizin yüreğinde bir kordur. Ama başka Kerbelalar da yaşadık dolayısıyla kardeşliğimizi muhkemlemeliyiz. Yüreklerimizi, kalplerimizi, kapılarımızı birbirimize açmalıyız. Önyargıları kırıp fitne tohumlarını kaldırıp kardeşlik tohumlarını hep beraber yeşertmeliyiz.

"SEÇİMDEN SEÇİME DEĞİL GÖNLÜMÜZ CANLARA HER ZAMAN AÇIKTIR"

İnşallah güzel işler yapacağız. Cemevlerimize her türlü desteği vereceğiz, sadece Keçiören'de değil Türkiye'deki cemevlerine hizmetlerimiz vardır. Bundan da şeref duyuyoruz. Hacı Bektaş Veli'ye giden, Antalya'ya Abdal Musa'ya en çok araç gönderen belediye, Keçiören Belediyesi'dir. Seçimden seçime değil gönlümüz canlara her zaman açıktır. Hüseyin Gazi Cemevimizi bir inanç merkezi yapacağız. Oraya bir ring yapacağız. Çünkü arabası olan çıkabiliyor olmayanlar maalesef soluk soluğa çıkıyor. Hüseyin Gazi bu ülkenin tapusudur Hacı Bektaş Sultan bu ülkenin tapusudur. Dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyemizde bir cemevi-alevi irtibat büromuz olacak.

"ATATÜRK'ÜN GÖSTERDİĞİ MUASIR MEDENİYET SEVİYESİNE DOĞRU GİDİYORUZ"

Bizim bu şehre hem hayallerimiz, heyecanımız hem de projelerimiz var. Atatürk'ün mirası Başkent'i en iyi yere taşıyacağız. Allah ocağımızı tüttürsün. Atatürk'ün de dediği gibi 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' Ama hepimize görevler düşüyor. 'Vatan sevgisi vatana hizmetle ölçülür.' Vatanını seven herkes el ele, gönül gönüle verecek. İnanıyoruz, güçlenen Türkiye yolunda ilerliyoruz. İnşallah, inanıyoruz ki Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesine doğru da gidiyoruz. İnşallah, uçaklarımızla, İHA'larımızla, SİHA'larımızla gidiyoruz. Devrim otomobilimiz yolda kalmadı. Bir olalım diri olalım ir olalım gelin canlar bir olalım.

"BUNU BİR BAŞKASI KURAMAZDI"

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımızı Cumhuriyet tarihinde kuran kimdir? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunu bir başkası kuramazdı. Bakınız söyleyeyim. Bu bir devrimdir. Doğru bir devrimdir. Geç de olsa ama bunu kimse yapamazdı. Eksikler, noksanlar olabilir. Ama ne olacak? Zamanla bunların hepsi giderilecek."

Altınok'un konuşmasının ardından Alevi Federasyonu ve Dernekleri, Altınok için hazırladıkları besteleri dinletti.

ŞAH-I MERDAN CEM EVİ'NE ZİYARET

Altınok, Alevi federasyonu ve dernekleriyle gerçekleşen buluşmanın ardından Şah-ı Merdan Cem Evi'ni ziyaret etti. Altınok burada yaptığı konuşmada, cemevlerine yapılan saldırıları hatırlatarak, "Cami bizim, cemevi bizim. Saldırı bizim değerlerimize kutsallarımıza saldırıdır. Devletimize, cumhuriyetimize sahip çıkacağız. Omuz omuza daha güçlü Türkiye yarınlarına… Cemevlerini bodrum katlardan çıkaracağız. Sadece Ankara'daki değil Ankara dışındaki cemevlerinin de ihtiyaçlarını karşılıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA
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Turgut Altınok, Ankara, Güncel, Son Dakika

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