Türkiye'nin şefkati Ukraynalı çocuklara umut oldu: "Olena Zelenska orada kendini tuttu ama sonrasında ağladı"

Rektör Özkan, Emine Erdoğan ile Olena Zelenska'nın savaş mağduru çocukları ziyaretindeki duygu dolu anı paylaştı

Ukrayna- Rusya savaşı nedeniyle 3 yıl önce Türkiye'ye getirilen, 'Ablefaron-makrostomi sendromu' hastası çocuk, 15 operasyonla sağlığına kavuştu

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan:

"Orada kendini tuttu ama sonrasında ağladı. Kendi ülkesindeki, savaşın devam ettiği bir yerdeki çocukları başka bir ülkede görmek kimse için kolay değil"

"Hem bize hem de Emine Erdoğan Hanımefendi'ye minnettarlığını dile getirdi. Ancak elbette buruklukları da vardı. Onların da amacı bir an önce bu savaşı bitirip çocukları ülkelerine geri almak"

"Myhailo'nun en zor operasyon göz kapağı rekonstrüksiyonu oldu"

ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile savaş mağduru Ukraynalı çocukları ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska, çocukları Türkiye'de güvenli bir ortamda görmenin sağladığı duygusal etkiyi gizleyemedi. Görüşme sırasında duygularını bastırmaya çalışsa da gözyaşlarına hakim olamayan Zelenska'nın yaşadıklarını anlatan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Orada kendini tuttu ama sonrasında ağladı. Kendi ülkesindeki, savaşın devam ettiği bir yerdeki çocukları başka bir ülkede görmek kimse için kolay değil. Ama iyi ki Türkiye Cumhuriyeti var, bu çocuklara sahip çıktı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile birlikte, savaş mağduru Ukraynalı çocukların barındığı Eryaman Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında savaşın masum kurbanları olan çocukların yaşadığı zorluklar ve Türkiye'nin sunduğu destek bir kez daha gözler önüne serildi.

Etimesgut ilçesi Güzelkent Mahallesi'ndeki Eryaman Çocuk Evleri Sitesi'ne gelişinde Emine Erdoğan'ı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Etimesgut Kaymakamı Özlem Bozkurt Gevrek ve kuruluş Müdürü Serap Sağlam Tekneci karşıladı. Emine Erdoğan daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska'yı karşıladı.

Savaşın yıktığı hayatlar, Türkiye'de yeniden inşa ediliyor

Ziyaret kapsamında Emine Erdoğan ve Olena Zelenska, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan 10'u yetim, 2'si refakatçi personelin çocuğu olmak üzere toplam 12 Ukraynalı çocuğun kaldığı Eryaman Çocuk Evleri Sitesi'nde çocuklarla bir araya geldi. Lider eşleri, çocuklara moral vererek oyunlar oynadı.

Ziyaretin en dikkat çekici anlarından biri ise Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın savaş mağduru 10 yaşındaki Myhailo Popazav hakkında verdiği bilgiler oldu. Nadir görülen "ablefaron-makrostomi sendromu" nedeniyle yüzünde ciddi deformasyonlar bulunan Myhailo, Türkiye'ye getirildikten sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde uzun ve zorlu bir tedavi sürecine alındı.

"15 Aralık 2022'de başlayan zorlu tedavi süreci"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Myhailo'nun Türkiye'ye getirilme sürecine dair şu bilgileri verdi: "2022 Aralık ayında Ukrayna-Rusya savaşının neden olduğu yıkımın ardından Emine Erdoğan Hanımefendi'nin MİŞA'dan (Myhailo Popazav) haberi oldu. Çocuğun sağlık durumu ve yaşadığı zorluklardan haberdar olunca sahiplendi. Bize 2022'nin 15 Aralık'ında çocuğu gönderdiler ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı."

Myhailo'nun yüzünde ciddi deformasyonlar olduğunu belirten Özkan, "Çocuk bize geldiğinde yüzünde oldukça belirgin deformiteler vardı. O dönemde hastalığına henüz tanı konmamıştı. İlk işimiz doğru tanıyı koymak ve acilen tedavi sürecini başlatmak oldu. 'Ablefaron-makrostomi sendromu' teşhisi koyduktan sonra operasyonlara başladık. Bu çocuklarda göz kapağı olmuyor. Bunun da sıkıntısı göz kuruluğuna neden olması ve daha sonra da körlüğe neden olması. Bunun dışında çok büyük bir ağzı, saç yokluğu, cildinde bir kabalık, erken yaşlanma, zeka geriliği gibi sıkıntıları vardı. Bu kapsamda önce yapılması gereken şey MİŞA'ya göz kapağı yapmaktı. Aksi halde gözü kör olacaktı Çok nadir görülen bir sendrom, önce onu ifade edelim. Belki yüz milyonda bir, belki daha da seyrek görülen bir sendrom Tedavi süreci boyunca ara ara Ankara'daki çocuk evine gidip gelerek takiplerini yaptık" dedi.

"En zor operasyon göz kapağı rekonstrüksiyonu oldu"

Prof. Dr. Özkan, tedavi sürecinde toplamda 15 operasyon gerçekleştirildiğini belirterek, en zor operasyonu şu ifadelerle anlattı: "Göz kapağı çok özel bir organ. Hem hareketli olması gerekiyor hem açılıp hem kapanması gerekiyor. Kapalı kaldığı zaman da elbette göz göremediği için işe yaramıyor. Çünkü öyle teknikler de var ama yaptığınız tekniğin hem hareketli olması lazım hem de ince bir doku olması lazım. O anlamda göz kapağı oluşturmak, yoktan var etmek, hakikaten çok kolay bir iş değil. Bu anlamda çocuk olması, bazı şeyleri algılayamaması, Türkçe bilmiyor olması bizi biraz sıkıntıya soktu. Aynı an da yetişkin olsaydı ve bunu anlayabilseydi iki gözüne birden yapılabilirdi. Ama hem sağ ve sol göz ayrı ayrı ardışık yapıldı, aynı anda yapılmadı. Ama tabii bu çocuğa bunu anlatabilmek kolay değil, göz bir ara kapalı kaldı. Zor bir ameliyat, kolay bir teknik değil. Bu anlamda iletişim kurmak, bir de çocuk olması vesilesi çok da kolay olmadı ama şükürler olsun ki sonuç çok güzel oldu."

Tedavi sürecinin sadece fiziksel değil, ruhsal iyileşme sürecini de içerdiğini belirten Özkan, "Myhailo'yu uzun zamandan beri görmüyordum. Daha önce çok daha korkak ve daha agresifti Myhailo. Dün gördüğümde ise ortama ve arkadaşlarına alışmıştı. Bizi gördüğü zaman da çok mutlu oldu. Kaçmadı. Normalde daha utangaçtı. Ancak o utangaçlığını kırmış. Daha sosyaldi. O sosyal hali de beni mutlu etti. İnşallah daha da sosyal olur. Eğitimleri devam ediyor. Oradaki arkadaşlarıyla adaptasyonu da çok mutlu etti beni, hepsiyle uyumu gayet üst düzeyde" dedi.

"Olena Zelenska gözyaşlarını tutamadı"

Ziyaret sırasında duygusal anlar da yaşandı. Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi Olena Zelenska'nın yaşadığı duygusal anları anlatan Prof. Dr. Özkan, "Orada kendini tuttu ama sonrasında ağladı. Kendi ülkesindeki, savaşın devam ettiği bir yerdeki çocukları başka bir ülkede görmek kimse için kolay değil. Ama iyi ki Türkiye Cumhuriyeti var. Her zaman olduğu gibi bu çocuklara sahip çıktı. Hem bize hem de Emine Erdoğan Hanımefendi'ye minnettarlığını dile getirdi. Ancak elbette buruklukları da vardı. Onların da amacı bir an önce bu savaşı bitirip çocukları ülkelerine geri almak" ifadelerini kullandı.

"Dünyada hiçbir çocuk savaşın kurbanı olmamalı"

Prof. Dr. Özkan, savaş mağduru çocukların yaşadığı trajedilere dikkat çekerek, Filistinli ve Uygur çocukların da benzer acılarla karşı karşıya kaldığını vurguladı. Özkan, "Savaş aslında insanın en büyük ayıbı. Özellikle bundan çok etkilenenler çocuklar, yaşlılar, hastalar, kadınlar elbette. En zayıf grup bunlar. Bu anlamda hiçbir çocuğun o savaşa ne savaşı olursa olsun maruz kalmaması gerekiyor. Bu çok acı bir şey. O yüzden, çocuklar için her zaman dünyada barış istiyoruz. Savaşta hele anne babası olmayan artık iyice korunmasız bir çocuğu görmek insanı gerçekten çok yaralıyor. O anlamda iyi ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu çocuklara sahip çıkıyor. Ama savaş, umuyorum Ukrayna-Rusya savaşı en kısa zamanda her iki taraf için de en iyi şekilde sonlanır. ve başka bir yerde savaş devam etmez. Görüyorsunuz aynı zamanda Filistin'deki olan olayları. Her zaman dualarımız, aklımız orada. Umuyorum dünya en kısa zamanda stabil bir hale gelir ama çok kısa bir zamanda pek olmayacak gibi duruyor açıkçası" şeklinde konuştu.