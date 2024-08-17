Vahap Seçer\'den Altyapı Yatırımları İçin Tüm Siyasi Parti Temsilcilerine Çağrı: "Mersin\'in Geleceği İçin Projelere Herkesin Katkı Sunması Gerekiyor"

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Mersin'de altyapı konusunda ihtiyaç duyulan yatırımların yapılabilmesi için gerekli hibelerin sağlanması konusunda destek isteyen Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 156 milyon Euro'luk kredi paketinin şu anda 161 milyon 300 bin Euro'ya çıktığını belirterek, bunun temini için de siyasilere çağrı yaptı. Seçer, "Artık burada iş siyasilerin dokunmasına ve bu işi takip etmesine kalıyor. Kimseden para istemiyoruz, kimseden kefalet istemiyor, hiçbir şey istemiyoruz. Burada hangi partili olursa olsun milletvekilleri, Meclis üyeleri; her kim ise bu projelere Mersin'in geleceği için katkı sunması gerekiyor" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2024 Yılı Ağustos Ayı Olağan Toplantısı'nın 2. Birleşimi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi.

Seçer, Meclis üyelerinden Metro Projesi için de destek istedi

Mecliste kabul edilen Mezitli 3 Ocak Hafif Raylı Sistem Metro Hattı'nın inşaatı için 3 milyar 507 milyon 990 bin TL borçlanma yetkisine ilişkin konuşan Seçer, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın iznine bağlı olarak bu parayı kullanabileceklerini söyleyerek, "Çok teşekkür ediyoruz, komisyonumuz takdir etti bu borçlanma yetkisini tarafıma verdi. Ama asıl iş Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bu işin onaylanması" diyerek, onayların uzun süre bekletildiğini ve borçlanma yetkisi alamadığı için projelerin geciktiğini söyledi.

Onayların verilmemesinden dolayı projelerin geciktiğini vurgulayan Seçer, "2021'in Ağustos ayında o günkü yatırım programındaki 900 milyon TL borçlanma yetkisini Meclis'ten aldık, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderdik. O dönemden bugüne 3 bakan geçti. Geçtiğimiz yıl şu anki Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Şimşek yeni bakan olduğunda İstanbul, İzmir ve Mersin'i imzaladı. 1 yıl önce biz de kredi aramaya çıktık" diyerek, Türkiye'nin kredi puanının düşmesi ve para piyasalarındaki düşüşten dolayı sonuç almakta zorlandıklarını kaydetti. Mersin halkını kandırmadıklarını ve kandırmayacaklarını söyleyen Seçer, "AFD ile olumlu görüşmeler yaptık. Bunun yanında maliyeti daha ucuz olduğu için kalkınma bankalarıyla görüşüyoruz. Para piyasalarındaki sıkıntı ya da Türkiye'ye olumsuz bakış açısı devam ediyor ki hükümet de borçlanamıyor. Biz şu anda bunun çabasını gösteriyoruz" diye konuştu, Meclis üyelerinden kredi için de destek istedi.

Büyükşehir, Mersin'in her yanına raylı sistemleri götürecek

Mersinlilere müjde de veren Seçer, "Burada ilk kez bir şey açıklamak istiyorum. Bizim sadece 13,5 kilometrelik Yeraltı Metrosu projemiz yok. Bu en ağır proje. Biz bu 5 yılda boş durmadık. Üniversite Travmayı; 11 kilometre, daha rahat sistemler, çok daha rahat ucuz paralarla düşük maliyetle yapılıyor. Yine Akdeniz ve Toroslar ilçesinin içerisinden geçip Şehir Hastanesi'ne oradan otogara kadar ulaşacak 10,5 kilometrelik hafif taylı sistem projesini de tamamladık. Altyapı Genel Müdürlüğü'nden bu iki projenin de iznini aldık. Üçüncü proje ise Tarsus Travmayı. Şu anda bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor" dedi, Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanlığı'ndan onay alıp, yatırım programına gireceğini duyurdu.

"Mersin halkına verdiğimiz sözü tutacağız!"

Bu projelerin 5 yılını aldığını kaydeden Seçer, "Şu anda hali hazırda 45 kilometrelik raylı sistem projemiz var. Devlette devamlılık esastır. Bugün ben varım, yarın bir başkası bunu sürdürür. Biz 5 yıl oturmadık Mersin'in ulaşımı konusunda çalıştık. Şimdi geldiğimiz noktada Mersin Metrosu kredi olmazsa olmaz. Şu anda Mersin Metrosu'nun birinci ana istasyonu olan eski otogar, Şehir Hastanesi ve yeni otogar hattını mutlaka ve mutlaka beraber yürüteceğiz" diye konuştu. Mersin halkına verdikleri sözü tutarak Mersin'e raylı sistemleri getireceklerini söyleyen Seçer, "Mutlaka bunu başaracağımıza inanıyorum. Hem sizin buradaki hem de Ankara'daki katkınız önemli" diyerek, ilgili maddeyi oylamaya sundu ve madde oy birliğiyle kabul edildi.

"Mersin'in geleceği için herkesin katkı sunması gerekiyor"

Mersin'de altyapı konusunda ihtiyaç duyulan yatırımların yapılabilmesi için gerekli hibelerin sağlanması konusunda Meclis üyelerinin ve diğer siyasilerin desteğini isteyerek çağrıda bulunan Seçer, "Hiçbir parti ayrımı gözetmeksizin seçim öncesi kamuoyuna bazı açıklamalarda bulundum ve 'Elimizde 156 milyon Euro'luk bir kredi paketi var' dedim. Bunun yarısı hibe, yarısı da geri ödemeli. Bu şu anda 161 milyon 300 bin Euro'ya çıktı. Mezitli İçme Suyu Şebekesi komple 17 milyon 100 bin Euro. İhalesi yapıldı. Bu, AFD ve FRIT II hibesi. Müteahhite yer teslimi yapıldı, çalışmalar başlıyor" ifadelerini kullandı.

Toroslar, Homurlu ve Kazanlı Mahalleleri Kanalizasyonu Projesi için de AFD ve FRIT II Mülteciler Fonu'ndan 7 milyon 200 bin Euro'luk hibe alacaklarını ve bunun da ihalesinin yapıldığını belirten Seçer, Erdemli İlçesi'nde yapılacak olan Tömük- Arpaçbahşiş Kanalizasyon Projesi'nin ise 15 milyon 100 bin Euro'luk bir proje olduğunu ve ihalesinin Ekim ayında yapılarak, projenin de 1 yıl içerisinde tamamlanacağını duyurdu. Seçer, şöyle devam etti:

"Bunlar 5 yıllık çalışmanın ürünü. Karaduvar Mahallesi Atıksu Arıtma Tesisi; mevcut arıtmamız şu anda full. 2. kademesini yapmamız lazım. Onun da 14 milyon 900 bin avroluk kredisi tamam. Kargıpınarı- Çeşmeli Mahalleleri Ortak Derin Deniz Deşarjı Projesi 3 milyon avro. Kızkalesi Mahallesi Derin Deniz Deşarjı Projesi de 1.2 milyon avro. Silifke'de de Atakent-Atayurt- Arkum Mahalleleri Atıksu Arıtma Tesisi Derin Deniz Deşarjı Projemiz var. Silifke'de yine Yeşilovacık Mahallesi Atıksu Arıtma Tesisi Projesi var. Toplamda bunlar yaklaşık olarak 38 milyon Euro'luk bir projeksiyon."

Tarsus Atıksu Arıtma Tesisi İkinci Kademe, Tarsus Yenice Mahallesi Atıksu Arıtma Tesisi, Bozyazı Derin Deniz Deşarjı Projelerinden de söz ederek konuşmasını sürdüren Seçer, projelerin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na kayıtlarının girdiğini belirtti. Seçer, Mersin'de büyük önem arz eden projeler için Meclis üyelerinden ve siyasilerden şu sözlerle destek istedi:

"Bu projeler hazır. Bunlar İller Bankası koordinasyonu ile gidiyor. Artık burada iş siyasilerin dokunmasına ve işi takip etmesine kalıyor. Her şey hazırlanmış. Bürokratik işlemlerin hızlanması lazım. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı yatırım programına alınacak, biz de ihaleye çıkacağız. Kimseden para, kefalet ve hiçbir şey istemiyoruz. Burada hangi partili olursa olsun milletvekilleri, Meclis üyeleri; her kim ise bu projelere Mersin'in geleceği için katkı sunması gerekiyor."

"DSİ Pamukluk Barajı'nı yapacak"

Kent için en önemli yatırımlardan birisinin de Pamukluk Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesi olduğunu vurgulayan Seçer, "2018 yılında Devlet Su İşleri (DSİ) ile protokol yapılıyor, çünkü yüksek meblağlı bir proje. Bunu DSİ yapsın, Büyükşehir'i uygun vadelerde borçlandırsın. Bunlar Mersin'in geleceği ile ilgili projeler. Bu tartışma konusu oldu, yapılmadı. Biz dedik ki; 'Yüzde 50'sini siz yapın, yüzde 50'sini de biz yapalım.' DSİ de razı oldu. Nihayetinde bu da bir kazanım. DSİ geçtiğimiz günlerde 3,2 milyon TL'lik bir ihaleye çıktı ve ihale bitti. Şu anda müteahhit şantiyesini kuruyor, çalışmalarını başlatacak. Bu yılın ödeneği 100 milyon. 3,2 milyar liralık projede 100 milyon lira hiçbir şey değil" dedi, 2025 yılı bütçesine yüksek bir ödenek konulması çağrısı yaptı.

"Sunacağınız katkı benim siyasi geleceğim değil, Mersin'in geleceği için olmalı"

DSİ'nin barajı yapmasının ardından arıtma tesisi için Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) 1,7 milyar TL'lik hibe aldıklarını kaydeden Seçer, "Bu proje 3-3,5 milyar liraya mal olacak. Banka diyor ki; 'Size 90 milyon Euro'ya mal olacak. Ben kalan kısmını da hibe olarak vereceğim. Senin nüfusun 2 milyon görünüyor, hizmet yaptığın kişi sayısı ise 2,7 milyon. Bu finansmanı ben sana sağlayacağım ama hükümet seni genel hayata etkili afet bölgesi ilan etmeli' diyor. Şimdi bu çalışmaları yapıyoruz. Tüm Meclis üyelerimizin bu konuda belediyemize katkı sunmasını istiyoruz. Sunacağınız katkı benim siyasi geleceğim değil, Mersin'in geleceği için olmalı" ifadelerini kullandı.

"Merkezi hükümetin Mersin ile ilgili yatırımları süratle tamamlanmalı"

Seçer, ikinci 5 yıllık dönemde Mersin'in altyapı, Pamukluk Barajı İsale Hattı İçme Suyu ve Arıtma Tesisi ile ulaşım projeleri hakkında süratli bir çalışma yaparak Mersinlilerin hizmetine sunmayı planladıklarını aktardı. Mersin'le ilgili Büyükşehir'in yanı sıra merkezi hükümetin de önemli yatırımları olduğuna ve bunların süratle tamamlanması gerektiğine dikkat çeken Seçer, "Özellikle Mersin merkez Batı aksındaki 7 ilçemizi ilgilendiren güzergah üzerinde otoyol çalışmalarının süratle devam etmesi gerekiyor. Çeşmeli-Erdemli-Silifke- Taşucu Otoyolu da bölgemiz için çok önemli bir çalışma. Ana Konteyner Limanı konusunda geçtiğimiz günlerde bazı gelişmeler oldu ama bu çalışmanın mutlaka Mersin'de yapılmasının takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum" dedi.

"Yasa ne derse desin hayvanları yaşatmamız gerekiyor"

'Sokak Hayvanları Yasası'nın yürürlüğe girmesiyle ilgili de konuşan Seçer, sokaktaki her bir canın yaşatılması için gerekli çalışmaları hız kesmeden sürdürdüklerini belirtti. Seçer, "Önceden olduğu gibi sokak hayvanlarını yakalayıp, gerekli bakımlarını yapıp, ihtiyaçları varsa tedavilerini yaptıktan sonra artık sokağa bırakamıyoruz. Mutlaka hayvanları barındırmamız ve yaşatmamız gerekiyor. Yasa ne derse desin hayvanları yaşatmamız gerekiyor. Bu anlamda da ilgili dairemiz çalışmalarını tamamlamak üzere. Bunları süratle uygulayacağız" diye konuştu.

Bu konuda gerekli çalışmaları sürdürürken hayvanseverler, sivil toplum örgütleri ve tüm yurttaşların sürecin içerisinde yer alması gerektiğini belirten Seçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mersin'i bu konuda çok iyi noktalara getirmek istiyoruz. Toplum ikiye bölünmüş durumda, herkes kendi penceresinden haklı. Biz bu hayvanları sokakta tutmayalım. Daha önce yaşanmış, gerçekten aileleri üzüntüye sevk eden bazı olaylara neden vermeyelim ama sokaklardan topladığımız bu hayvanları da yaşatmak için gerekli ortamları onlara sunalım. Yurttaşlarımızın da sokak hayvanlarını sahiplenme konusunda hassasiyet göstereceklerini beklediğimi de ifade etmek istiyorum."

Seçer, SGK borcuyla ilgili konuştu: "Hadise çıkmadan bir hafta önce bu konuyu programlamıştık"

Belediyelerin SGK ve vergi borçları ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Seçer, Büyükşehir'e haciz gelmeden önce bu konuyla ilgili halihazırda bir çalışma yürüttüklerini aktardı. Seçer, parti fark etmeksizin belediyelerin rahat finansman kullanamadıklarından borçlarının biriktiğini belirterek, bu konu gündeme gelmeden yaklaşık bir hafta önce borç konusunu programladıklarını dile getirdi. Bu konuyla banka kredisi kullanarak 190milyon lira SGK'ye ve 90 milyon lira da Vergi Dairesi'ne ödeme yaptıklarını duyurdu. Eylül ayında bir yapılandırma beklerken haciz durumuyla karşılaştıklarını söyleyen Seçer, " Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ciddi bir borcu yok. Belediyenin 1 Nisan 2019'da 400 milyon dolar borcu vardı. Şu anda 155 milyon dolar borcu var. MESKİ'nin 136 milyon dolar borcu vardı. Şu an 144 milyon dolar. Kümülatifte bizim her iki kurumumuzun 299,5 milyon dolar borcu var. Yani 5 yılda borç stokumuzda 237,5 milyon dolar bir azalma var. SGK'ye toplam borcumuz ise 1 milyar 359 milyon lira" diye konuştu.

Büyükşehir'in öğrenim yardımlarının tutarları artırıldı

Büyükşehir'in her yıl üniversiteyi kazanan Mersinli öğrencilere verdiği öğrenim yardımı tutarları bu yıl da artırıldı. Hazırlık sınıfları hariç olmak üzere 2 yıllık bölüm kazanan öğrencilere 5 bin TL, 4 yıllık bölüm kazanan öğrencilere 10 bin TL, 5 yıllık bölüm kazanan öğrencilere 12 bin TL ve 6 yıllık bölüm kazanan öğrencilere ise 15 bin TL öğrenim yardımında bulunulmasıyla ilgili madde oy birliği ile kabul edildi.

Çukurova Belediyeler Birliği'nden Meclis kararıyla çıkıldı

Meclis'te; Mersin İçel Sanat Kulübü'nün 4-5- 6 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlemeyi planladığı 29. Mersin Arkeoloji Günleri Etkinliği için 75 bin TL destek verilmesi ile ilgili madde de oy birliği ile kabul edildi.

Meclis'in birimlerden gelen konular bölümünde görüşülen maddelerden biri Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin; Çukurova Belediyeler Birliği'nden ayrılması yönündeki madde oldu. Madde oy birliği ile kabul edildi.

Toplu taşıma hizmetinin aksamaması adına ihtiyaç duyulan 'Elektrikli Toplu Taşıma Otobüs Alımı ve GES' projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) temin edilecek kredi borçlanması ve hibenin kullanılması için yetki verilmesi, kredi ve hibeyi içeren finansman ile ilgili her türlü işlemi yapmaya ve Belediye ile adı geçen banka arasında imzalanacak olan Garanti Tazminat ve Sözleşmesi'ni imzalamak üzere Başkan Seçer'e yetki verilmesi ve 60 adet elektrikli otobüsün 2024 yılında edinilecek taşıtlar cetveline eklenmesi ile ilgili maddeler komisyondan geldiği şekliyle Meclis toplantısında oy birliğiyle kabul edildi. Seçer konuyla ilgili olarak, 5 yıl boyunca toplu taşımada özellikle çevre dostu ulaşım için çalışmaları sürdürdüklerini ifade ederek, "Bu da 5 yıldır sürdürdüğümüz önemli ve değerli bir çalışma. Bu bizim kararımıza kaldı. Yani Mersin için uygunsa, finansman açısından bu borçlanma bizim için uygunsa, maliyetleri uygunsa 'Evet' diyeceğiz. Yoksa bir müddet bekleteceğiz. Bunun yetkisini sizden istedik, komisyonumuz da uygun görmüş" dedi.