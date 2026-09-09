YENİ Parti Genel Başkanı Özel'den, erken yerel seçim çağrısı: "İstedikleri tarihte yerel seçimleri yenileyelim" - Son Dakika
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YENİ Parti Genel Başkanı Özel'den, erken yerel seçim çağrısı: "İstedikleri tarihte yerel seçimleri yenileyelim"

YENİ Parti Genel Başkanı Özel\'den, erken yerel seçim çağrısı: "İstedikleri tarihte yerel seçimleri yenileyelim"
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, tüm illerde yerel seçimleri yenilemeyi önererek, "Meydan okuyoruz. Yerel seçimleri öne alalım. İstedikleri tarihte bütün illerde yerel seçimleri yenileyelim. Yüzde 38'le seçimleri kazanmıştık, yüzde 45'in altında kazanırsak hiçbir şey bilmiyorum. Her türlü meydan okuyorum. Bu milletin bir sandık sabrı var. Biz o sandığa varırız ve bu seçimi alırız" ifadesini kullandı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Koza TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel'in açıklamalarında en dikkat çeken başlıklardan biri yerel seçimlerin erkene alınması çağrısı oldu.

"YEREL SEÇİMLERİ ÖNE ALALIM"

İktidara meydan okuyan Özel, Türkiye genelinde yerel seçimlerin yenilenmesi çağrısında bulundu. Seçimlerin yapılacağı tarihin iktidar tarafından belirlenebileceğini söyleyen Özel, partisinin oy oranına ilişkin de iddialı konuştu.

Özel, şunları söyledi: “Meydan okuyoruz. Yerel seçimleri öne alalım. İstedikleri tarihte bütün illerde yerel seçimleri yenileyelim. Yüzde 38'le seçimleri kazanmıştık, yüzde 45'in altında kazanırsak hiçbir şey bilmiyorum. Her türlü meydan okuyorum. Bu milletin bir sandık sabrı var. Biz o sandığa varırız ve bu seçimi alırız.”

"ENİNDE SONUNDA O SANDIĞA VARACAĞIZ"

Özel, seçimlere ilişkin değerlendirmesini sürdürürken Ekrem İmamoğlu'na da değindi. “Varırken Ekrem Başkan aramızda olsun isterdik, yok ama kim olursa olsun biz tükenmeyeceğiz, bitmeyeceğiz, yılmayacağız” diyen Özel, şöyle devam etti:

“Eninde sonunda o sandığa varacağız, o seçimi alacağız. Bundan şu kadar tereddüdüm yok. Otoriter rejimler umutsuzluktan besleniyor. Genel seçimlerin ertesi sabahı, halkın sandıktaki büyük bir hesap görüşüyle büyük bir galibiyete uyanacağız.”

İktidarın açıkladığı Orta Vadeli Program'ı da eleştiren Özel, “24 yılın sonunda pespaye bir OVP açıkladılar. Genel başkanlarının ilçesi Üsküdar'ı kazandık, ancak böyle alabiliyorlar. Bunun üzerine seçimleri kazanabilmekle ilgili ne bir vaatleri ne bir çalışmaları var. Sadece korkutmaya, sindirmeye yöneliyorlar” ifadelerini kullandı.

Özel, “Asla teslim olmayacağız, sonuna kadar mücadele edeceğiz, o sandığa varacağız, o seçimi alacağız. Genel seçimleri alacağız, millet bunları göndermeyi kafaya koymuş, bunlar milletle didişiyor. Milletle didişen belasını bulur” dedi.

ÜSKÜDAR'DAKİ SEÇİME TEPKİ GÖSTERDİ

Özel, Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Yaşananları sert sözlerle eleştiren Özel, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına mağdur sıfatıyla suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

“Üsküdar'da demokrasi, eşitlik, adalet adına olmaması gereken her şey oldu” diyen Özel, AK Parti'ye geçen dört kişiden biriyle ilgili şu iddiayı dile getirdi:

“AK Parti'ye geçen dört kişiden biri, 40 üyenin içinde, ‘Benim çocuğum yurt dışında firarda, terör örgütü üyesi olmakla suçlanıyor. Adalet Bakanlığı çocuğunu getireceğiz diye söz verdi. O yüzden AK Parti'ye oy verdim’ diyor. Bu kişinin oğlunun özgürlüğüyle iradesinin fesada uğratıldığını, oyunun satın alındığını söylüyoruz.”

"SEÇİM GÜNÜ OĞLUNU SALIVERDİLER"

Özel, başka bir belediye meclis üyesinin cezaevindeki oğluna ilişkin de dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

“Birinin cezaevindeki oğlunu 5 Ağustos günü iyi hali yok diye erken salıverilme koşullarının oluşmadığını söyleyerek salıvermemişlerdi. Seçim günü oğlunu salıverdiler” diyen Özel, savcılığa dokuz sayfalık dilekçe sunduklarını belirtti.

Dilekçede 11 talep ve beş ihbar bulunduğunu söyleyen Özel, oy kullananların ve birinci derece yakınlarının hesap hareketlerinin incelenmesini istediklerini aktardı.

Özel, “Biz kimi kime şikayet ediyoruz, orası biraz karışık. Tuz koktu. Apar topar yangından mal kaçırır gibi bu tartışmaları bitirmeye çalışan bir anlayış var” ifadelerini kullandı.

"HERKESİ ÜSKÜDAR MEYDANI'NA BEKLİYORUZ"

Özel, Üsküdar'da yaşananların ardından cumartesi akşamı miting düzenleyeceklerini açıkladı.

“Cumartesi akşamı Üsküdar mitingine bütün İstanbulluları davet ettik, ben orada olacağım, bir gece mitingi yapacağız” diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizi dinleyen, endişe duyan, rahatsızlık duyan herkesi, bu yaşanan rezaletten utanç duyan herkesi Üsküdar Meydanı'na bekliyoruz. Üsküdar'da kararlılığımızı ortaya koyalım, ondan sonrasını da milletimizin katılımıyla, bizlerin mücadelesiyle bundan sonraki evreleri de planlayacağız.”

CHP İÇİN "İŞGAL ALTINDA" İFADESİNİ KULLANDI

Özel, eski partisi CHP'ye ilişkin de sert açıklamalarda bulundu. CHP'nin mevcut yönetimini meşru görmediğini belirten Özel, “CHP işgal altında olduğu için, birisi zorla evinize girmiş, haksızlıkla malınıza çökmüşler. Şu andaki yapıyı CHP olarak görmek mümkün değil” dedi.

CHP'nin kuruluş yıl dönümüne ilişkin konuşan Özel, “CHP, 9 Eylül'de kuruldu, bir kere daha kurulacak. AK Parti yargısı CHP'yi kapattı. CHP'nin bugün gerçekten bir kutlama yapamıyor oluşunun, işgal altında oluşunun yüreğimde sızısı var” ifadelerini kullandı.

YENİ Parti'nin kurultayını “2. Kurultay” olarak adlandıracaklarını belirten Özel, “Birincisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Sivas Kongresi'dir. Şu anda CHP'de olmayanlar, orada olanlardan çok daha fazla seviyorlar partiyi. Kurumsal olarak YENİ Parti'deyiz, dönüp arkaya bakmıyoruz” diye konuştu.

Özel, CHP'nin mevcut yönetimine yönelik eleştirilerini şöyle sürdürdü:

“AK Parti'yi tek yenen genel başkan ve yönetim uzaklaştırıldı. Orada oturup da ben CHP'nin yöneticisiyim demeyi milletin vicdanına havale ediyorum.”

ERDOĞAN-YAVAŞ GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN KONUŞTU

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile yaptığı görüşmeye ilişkin soruyu da yanıtladı.

Görüşmeden önceden haberdar olduğunu belirten Özel, Yavaş'ın Ankara'daki bazı yatırımlar için Erdoğan'dan randevu talep etmek istediğini kendisine daha önce söylediğini aktardı.

Özel, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mansur Bey'in görüşmesinden haberim var. Birtakım yatırımlarla ilgili randevu istemek istediğini bana söylemişti. Son görüşmemizde de böyle bir şey olacak demişti” dedi.

Görüşmenin kendilerinin bilgisi ve onayı dahilinde gerçekleştiğini vurgulayan Özel, “Mansur Bey, bu konularda çok hassastır. Benim ondan haberim var, o konuda bir sıkıntı yok. Mansur Bey, Ankara'nın menfaatleri için önceden beri planladığı, haberimiz ve onayımızla yaptığı bir görüşme” ifadelerini kullandı.

"İKTİDARIN ATANMIŞ APARATLARIYLA BİRLİKTE OLAMAYIZ"

Muhalefet partileriyle olası işbirliğine ilişkin de konuşan Özel, iktidarın karşısında duran siyasi aktörlerle birlikte hareket edebileceklerini ancak bunun için sandıktan çıkmış olma şartı aradıklarını söyledi.

Özel, şunları kaydetti:

“Biz muhalefetle birlikte oluruz da meşru muhalefetle birlikte oluruz. Ben, sağdan sola bu iktidarın karşısında net olarak tutum takınan herkesle birlikte olurum, bir tane şartım var onlarla birlikte sandığa gitmem için sandıktan çıkanlarla birlikte olurum. İktidarın atanmış aparatlarıyla birlikte olamayız.”

“Gayrimeşru bir aktöre meşruiyet kazandırırsanız bu infiale sebebiyet verir” diyen Özel, “Butlan yönetimiyle yürüyecek bir santimlik yolumuz yoktur. Onlarla işbirliği yapmamız mümkün değil. Bu iktidarı değiştirmek isteyen herkesle işbirliği yaparız, yeter ki cumhuriyeti kurtaralım, rejimi kurtaralım” ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel YENİ Parti Genel Başkanı Özel'den, erken yerel seçim çağrısı: 'İstedikleri tarihte yerel seçimleri yenileyelim' - Son Dakika

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