YÖREX Fuarı Antalya'da Başladı

ANTALYA Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde bu yıl 22-26 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'in açılışı yapıldı.

Antalya'da 'Sizin Oraları Nesi Meşhur' sloganıyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve 80'e yakın şehirden, Türkiye'nin tüm yöresel ürünlerinin sergilendiği YÖREX fuarı, 17'nci kez kapılarını açtı. YÖREX'in açılışına Antalya Valisi Hulusi Şahin, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, il ve ilçe belediye başkanları, oda ve borsa başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

'YÖREX ANADOLU'NUN HİKAYESİDİR'

ATB Başkanı Ali Çandır, konuşmasına, "YÖREX'e, Anadolu'nun kalbine, üretimin ve kültürün buluşma noktasına hoş geldiniz. Bugün burada fuardan öte, emeğin değer kazandığı, kültürün kimlik bulduğu, Anadolu'nun dünyaya ses verdiği bir hikayeyi birlikte büyütüyoruz" diyerek başladı. 2009 yılında 'Bu toprakların ürettiği değer, hak ettiği yeri bulmalı' anlayışıyla YÖREX'e başladıklarını kaydeden Çandır, "İşte YÖREX, o ufkun vücut bulmuş halidir" dedi.

ÜRETİCİLERE VE TOBB'A TEŞEKKÜR

Yöresel Ürünler Projesini en başından beri destekleyen, güç veren, yönlendiren ve coğrafi işaretli ürünlere sahip çıkan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür eden Ali Çandır, "Anadolu'nun dört bir yanından ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen üreticilerimiz, sizler sadece ürün getirmediniz; emeğinizi, ustalığınızı, kültürünüzü ve hikayenizi getirdiniz. Az önce izlediğimiz gösteriler bize tekrar hatırlattı; bu topraklar sadece üretmez, anlatır, hissettirir, yaşatır. Şimdi ise o hikayenin en güçlü kısmındayız" diye konuştu.

BU TOPRAKLAR DEĞER ÜRETİYOR

YÖREX'in düzenlendiği ANFAŞ'ta 5 gün boyunca 14 bin yıllık medeniyetlerin izlerinin görüleceğini ifade eden Çandır, "Bir halıda sabrı, bir peynirde emeği, bir taşta ustalığı, bir desende kültürü hissedeceğiz. Çünkü biliyoruz ki biz sadece ürün üretmiyoruz. Biz değer üretiyoruz" ifadelerini kullandı.

VATAN ÜRETEREK YAŞATILIR

Vatanın sadece uğruna can verilen yer olmadığını ifade eden Ali Çandır, "Vatan aynı zamanda ürettiğimiz, değer kattığımız ve geleceğe miras bıraktığımız yerdir. İşte YÖREX'in ruhu tam olarak budur" dedi.

'B2B'LERLE KÜRESEL PAZARLARA AÇILIYORUZ'

2009'dan bugüne yerelde üretim artsın, istihdam güçlensin, göç azalsın, refah yayılsın, ürünler markalaşsın, hakları korunsun, standartları yükselsin ve dünya pazarlarında hak ettiği yeri alsın hedefiyle çalıştıklarını belirten Çandır, şöyle konuştu:

"Bu yıl yine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin güçlü desteğiyle kurduğumuz B2B alanı sayesinde üreticilerimizi doğrudan alıcılarla buluşturuyor, ticaret hacmini büyütüyor, yeni pazarlara kapı açıyoruz. Şimdi yeni bir aşamadayız. Coğrafi işaretlerde önemli bir sayıya ulaştık. Ama artık mesele sadece sayı değil. Mesele değer üretmek. Mesele kaliteyi büyütmek. Mesele bu ürünleri dünya markası yapmaktır. Sayın başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ortaya koyduğu bu vizyon doğrultusunda; valiliklerimizle, yerel yönetimlerimizle, oda ve borsalarımızla, üreticilerimizle, girişimcilerimizle birlikte ürünlerimizi daha güçlü sahiplenmeliyiz. Daha fazla katma değer üretmeli ve daha iddialı olmalıyız. Çünkü bu hikaye sadece geçmişimizin değil, geleceğimizin de hikayesidir."

YÖREX TEŞEKKÜRÜ

YÖREX'i yerelde sahiplenen katkılar sunan Antalya Valisi Hulusi Şahin'e, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'e, ilçe belediye başkanlarına ve tüm kurum kuruluşlara, YÖREX'in Türkiye projesi olmasını sağlayan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğu ve oda borsa başkanlarına teşekkür eden Çandır, "Uzak, yakın demeden bugün bizlerle bir arada bulunan tüm katılımcılarımıza, ziyaretçilerimize ve kıymetli basın mensuplarımıza teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.

ANTALYA MARKASI HALİNE GELDİ

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerini ekonomiye kazandıran en büyük etkinliği YÖREX'in, ATB öncülüğünde başlatılmış bir inovasyon olduğunu belirterek, "Yöresel ürünlerin üretim ve tüketiminin artmasını sağlayan, yenilikçi bir girişimdir. Önce Antalya markası haline gelmiş, ardından ulusal nitelik kazanmıştır. TOBB olarak bizim de destek verdiğimiz YÖREX, yöresel ürünlerimizin tanınmasına ve markalaşmasına büyük destek oluyor. Ülkemizdeki coğrafi işaret bilincinin gelişmesine de önemli katkılar sunuyor. YÖREX ile birlikte coğrafi işarete sahip ürün sayımızda adeta patlama yaşandı. 16 senede neredeyse 18 kat arttı ve 1800'ün üzerinde çıktı. Bunların da önemli bir kısmını odalarımız, borsalarımız ve kadın girişimcilerimiz ülkemize kazandırdı. Hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum" diye konuştu.

46 ÜRÜN AB'DEN TESCİL ALDI

Yerel zenginlikleri, AB nezdinde de koruma altına almaya başladıklarını ifade eden Hisarcıkloğlu, "Eskiden hiç yoktu, şimdiyse 46 ürünümüz, AB'den coğrafi işaret tescilini aldı. Daha bir bu kadar ürünümüz de sırada bekliyor. TOBB Brüksel Ofisimizle, coğrafi işaretlerin AB tescil sürecine yardımcı oluyoruz. İnşallah hem ülkemizde hem de AB'de tescilli ürünlerimizin sayısını artırmaya devam edeceğiz. YÖREX sayesinde, tüm illerimizde yerel ürünlerin tanınması ve daha fazla talep görmesi sağlanıyor. Ülkemizin tüm renkleri burada bir araya geliyor. Anadolu'nun el emeği göz nuru yüzlerce ürünü burada buluşuyor. Böylelikle Türkiye'nin 7 bölgesinin tamamından, tüm yöresel ürünlerini sergileyen, bir vitrin görevi görüyor. Milli kültürümüzün zenginliklerini görmek isteyen, memleket hasretini gidermek isteyen herkes için YÖREX, eşsiz bir fırsat sunuyor. YÖREX dünyada da ses getiriyor ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından ödüllendiriliyor" ifadelerini kullandı.

MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ BİR DERYAYA BENZER

Vali Hulusi Şahin, "Bizim milli kültürümüz bir ummana, bir deryaya benzer. İçinde nice hayatları barındırır, nice renkleri, nice güzellikleri barındırır. Sanki bir kilim, o kilimin içindeki renkler desenler gibidir. Her biri ayrı bir güzelliktedir ama aslında bir bütünün parçalarıdır. Bizim milli kültürümüzden bu parçaları ayıramazsınız. Bizim çeşitliliğimiz, farklılığımız, zenginliğimizdir. Bu milli kültürün birer parçası olan her bir ürün de bize aittir. Yıllardır özellikle Odalar Borsalar Birliği Başkanımızın emekleriyle, himayeleriyle tüm odalarımızın borsalarımızın belediyelerimizin kaymakamlıklarımızın da çabalarıyla uzun yıllardır coğrafi işaretlerde büyük mesafeler katedildi. İşimiz bitmedi. Daha sadece tescil aşamasındayız. Bundan sonra işin tedariki, pazarlaması, tanıtımı var. Yolumuz uzun. Ama önemli bir mesafeyi hem ulusal bazda tescilde hem de Avrupa Birliği bazında çok ciddi mesafeleri katettik. Bundan sonra da katetmeye devam edeceğiz" dedi.

YÖRESEL ÜRÜNLER BİR MİLLETİN HAFIZASIDIR

Bir ülkenin gerçek zenginliğinin sahip olduğu yerel değerlerde saklı olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, "Yöresel ürünler bir milletin hafızasıdır. Toprağın kokusunu, coğrafyanın eklemini, ustanın emeğini ve kuşaktan kuşağa aktarılan bilgeliği taşır. Gördüğünüz, tattığınız her ürün sadece lezzetten ibaret değildir. Onun tarihi, kültürü, kimliği vardır. İşte tam bu noktada ürünün ait olduğu toprakla kurduğu bağı koruyarak, o ürünün özgünlüğünü ve kalitesini güvence altına alan coğrafi işaretlerin gerçek değeri ortaya çıkmaktadır. YÖREX ise bu değerlerin görünür olup sürdürülebilir hale gelmesine ve ekonomiye kazandırılmasına güçlü bir zemin sağlamaktadır" diye konuştu.

ANTALYA'DA 200'ÜN ÜZERİNDE MARKA BEKLENTİSİ

ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Antalya'nın çok sayıda yöresel ürünü için coğrafi işaret tescil başvurusu yapıldığını belirterek, "Antalya'nın 200'ün üzerinde markaya sahip olmasını bekliyoruz. Ancak Avrupa tescili tabii ki çok çok önemli. Çünkü bize ait olduğunu düşündüğümüz, bizim kültürümüze ait olduğunu düşündüğümüz ve bildiğimiz bazı ürünlerin yurt dışında Avrupa Birliği nezdinde başka ülkelerce tescil ettirildiğini veya ettirilmeye çalışıldığının da farkındayız. O yüzden bu konudaki çabalarımızı devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE DÜNYADA ÜÇÜNCÜ SIRADA

Coğrafi işaret tescilinde Türkiye'de ve AB başvurularında çok ciddi mesafe katettiklerini belirten TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, "46 tescilimiz söz konusu. ve bu tescillerin 38'i son 3 yılda oldu. Son 3 yılda 38 tescilimiz gerçekleşti. Tabii ki Avrupa Birliği'nde de bu çalışmalarımızı yakından takip ettiriyoruz. Avrupa Birliği'nde de Avrupa Birliği ışında kalan ülkeler arasında Türkiye üçüncü sırada. Yani Çin, İngiltere ve sonrasında Türkiye en fazla coğrafi tescile sahip ülke" dedi.

AB TESCİLİ ALAN ÜRÜNLER İÇİN PLAKET TAKDİMİ

Programda son dönemde AB tescili alınan ürünler için bu tescilin alınmasını sağlayan kuruluşların temsilcileri de plaketle ödüllendirildi. AB tescili alınan ürünler ise şöyle; Adana şalgamı, Afyon sucuğu, Afyon pastırması, Aydın memecik zeytini, Aydın çam fıstığı, Bursa kestane şekeri, Erzincan tulum peyniri, Gaziantep menengiç kahvesi, Gaziantep fıstık ezmesi, Antep lahmacunu, Maraş çöreği, Kayseri pastırması, İpsala pirinci, Kırkağaç kavunu, Mut zeytinyağı, Silifke yoğurdu, Yenice ıhlamur balı, Türk kahvesi.

Plaket töreninin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar Türkiye'nin dört bir yanından yöresel ürünlerle donatılan fuar alanını gezdi.