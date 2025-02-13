2025 Yılında Türkiye'deki En İyi Prop Firmaları

Finans

-BrightFunded – PROPFIRMS20 – Türkiye'deki En İyi Prop Firması

-DNA Funded – PROPFIRMS25 – Broker Destekli Prop Firması

-Blueberry Funded – PROPFIRMS25 – En İyi Büyüme Planı

-ThinkCapital – Yüksek Kaldıraçlı Prop Firması

-Topstep – En İyi Vadeli İşlemler Prop Firması

-FXIFY – Anında Fonlama Hesapları

-IC Funded – PROPFIRMS25 – En İyi Forex Prop Firması

-City Traders Imperium – Trader Maaşları Sunan Firma

-FTMO – Güvenilir Prop Ticaret Firması

-FundedNext – İyi Ticaret Platformları Sunan Firma

1-BrightFunded – Türkiye'deki En İyi Prop Firması

BrightFunded, Türkiye'deki yatırımcılar için özel olarak tasarlanmış, $5.000 ile $200.000 arasında fonlama seçenekleri sunan lider bir prop trading firmasıdır. Yapılandırılmış değerlendirme süreci, sadakat ödül programı ve sınırsız ölçeklendirme potansiyeli ile Türk yatırımcılara hem büyüme hem de kârlılık açısından fırsatlar sunar.

BrightFunded'i daha da rekabetçi hale getiren bir avantaj, yatırımcıların özel PROPFIRMS20 promosyon kodunu kullanarak challenge ücretlerinde %20 indirim kazanabilmesidir.

Challenge'lar, Değerlendirme Süreçleri ve Kurallar

BrightFunded'in üç aşamalı değerlendirme süreci, yatırımcıların tutarlı ve disiplinli ticaret alışkanlıkları geliştirmesine yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır:

1. Aşama: Minimum 5 işlem günü içinde %8 kâr hedefi belirlenir. Maksimum %5 günlük zarar ve toplam %10 zarar limiti uygulanır.

2. Aşama: Aynı zarar limitleri ve işlem günleri şartları korunurken kâr hedefi %5'e düşürülür.

3. Aşama: Fonlanan hesapta işlem yaparak %100'e kadar kâr paylaşımı elde edilebilir.

Opsiyonel eklemeler, minimum işlem günü şartını kaldırma veya ödeme sıklığını artırma gibi avantajlar sunarak yatırımcıların değerlendirme sürecini kişisel tercihlerine göre uyarlamalarına olanak tanır. Bu esneklik, disiplinli ticaret alışkanlıklarını koruma ilkesini ihlal etmeden sağlanmaktadır.

BrightFunded ayrıca Trade2Earn sadakat programı ile yatırımcıları teşvik eder. Yatırımcılar her işlem gerçekleştirdiğinde token kazanır ve bu token'lar ücretsiz değerlendirme hakları, artırılmış kâr paylaşımı veya indirimli challenge ücretleri için kullanılabilir. Bu sistem, Türk yatırımcıları işlem yapmaya devam etmeye teşvik eden ek bir motivasyon sağlamaktadır.

Ücretler ve Kâr Ödemeleri

BrightFunded'in ücretleri $5.000 hesap için €55 ile $200.000 hesap için €975 arasında değişmektedir. Daha yüksek kâr payı veya daha hızlı ödeme gibi ek hizmetler, ek ücret karşılığında sunulmaktadır. Kâr ödemeleri %80'den başlar ve yatırımcılar istikrarlı performans gösterip ölçeklendirme hedeflerine ulaştıkça %100'e kadar çıkabilir. Ödemeler banka havalesi veya kripto para ile yapılır ve minimum ödeme limiti yoktur, bu da Türk yatırımcılar için kazançlarına kolayca erişme imkânı sağlar.

Piyasalar ve Kaldıraç

BrightFunded, forex, emtialar, endeksler, kripto paralar ve ABD hisselerine erişim imkânı sunmaktadır. Forex yatırımcıları, 1:100'e kadar kaldıraç kullanarak farklı piyasalarda risk yönetimi yaparken pozisyon büyüklüğünü esnek bir şekilde ayarlayabilirler.

Güven ve Destek

BrightFunded, Trustpilot'ta 4.6/5 puana sahiptir ve özellikle hızlı ödemeleri ve şeffaf kurallarıyla övgü almaktadır. Destek hizmetleri 7/24 e-posta, canlı sohbet ve WhatsApp üzerinden sunulmaktadır. Ayrıca yatırımcılar için SSS bölümü ve rehberler de mevcuttur.

Sonuç

BrightFunded, Türk yatırımcılar için en iyi seçeneklerden biri olarak öne çıkmaktadır ve yalnızca bu platforma özel %25 indirim kodu: PROPFIRMS25 sunulmaktadır. Üç aşamalı değerlendirme süreci, sınırsız ölçeklendirme fırsatları ve rekabetçi kâr ödemeleriyle her seviyeden yatırımcıya hitap etmektedir.

2-DNA Funded – Broker Destekli Prop Firması

DNA Funded, düşük ücretler ve dar spreadlerle 2025'in en rekabetçi prop trading firmalarından biri olarak konumlanmıştır. ASIC tarafından düzenlenen bir broker olan DNA Markets tarafından desteklenen DNA Funded, hızlı emir iletimi, 800'den fazla piyasaya erişim ve %90'a kadar kâr paylaşımı sunmaktadır.

Üç farklı challenge türü ve kişiselleştirilebilir ek seçeneklerin yanı sıra, Türk yatırımcılar PROPFIRMS25 promosyon kodunu kullanarak özel %25 indirim avantajından faydalanabilirler.

Challenge'lar, Değerlendirme Süreçleri ve Kurallar

DNA Funded, farklı ticaret stilleri ve deneyim seviyelerine hitap eden üç ana challenge türü sunmaktadır:

-Single Helix: 10% kâr hedefi, %5 günlük zarar sınırı ve zaman kısıtlaması olmadan tek aşamalı bir değerlendirme sürecidir. Uzun vadeli stratejilere odaklanan yatırımcılar için idealdir.

-Double Helix: İki aşamalı bir süreçtir. 1. aşamada %10 kâr hedefi, 2. aşamada ise %5 kâr hedefi bulunmaktadır. Zaman sınırı olmadan daha yapılandırılmış bir yaklaşım sunar ve daha yüksek kaldıraç seçenekleri içerir.

-Pro Challenge: Tek aşamalı ve hızlı bir süreçtir. %5 kâr hedefi, daha sıkı zarar limitleri ve 10 günlük işlem süresi ile deneyimli yatırımcılar için uygundur.

Erken ödeme alma veya kâr paylaşım oranını artırma gibi özel eklentiler, Türk yatırımcıların fonlanan hesaplara ulaşma sürecini kişiselleştirmesine olanak tanır.

Ücretler ve Kâr Ödemeleri

DNA Funded, sektördeki en düşük ücretlerden birini sunmaktadır. $5.000'lik Single Helix hesabı için ücret $49'dan başlamakta ve $200.000 hesap için $1.209'a kadar çıkmaktadır. Ödeme döngüsünü 7 güne düşürmek veya kâr paylaşımını %90'a yükseltmek gibi ek hizmetler, ekstra ücret karşılığında sağlanmaktadır.

Kâr ödemeleri 14 günlük döngülerle gerçekleştirilir. Varsayılan kâr paylaşımı %80'dir ancak %90'a yükseltilebilir. Ödemeler kripto para veya banka havalesi ile yapılmakta olup, Türk yatırımcılar için güvenilir para çekme seçenekleri sunulmaktadır.

Piyasalar ve Kaldıraç

DNA Funded, forex, emtialar, endeksler, hisse senetleri ve kripto paralara erişim imkânı sunmaktadır. Forex yatırımcıları, işlem yaptıkları challenge türüne bağlı olarak değişen limitlerle 1:50'ye kadar kaldıraç kullanabilirler. Bu denge, esneklik ve risk yönetimini bir araya getirerek yatırımcılara uygun ticaret koşulları sağlar.

Güven ve Destek

DNA Funded, ASIC tarafından düzenlenen bir broker olan DNA Markets ile ortaklığını kullanarak rekabetçi spreadler ve hızlı emir iletimi sunmaktadır. Prop-Firms.com'un kurucu ortağı ve sektör uzmanı Noam Korbl, "DNA Funded görece yeni bir firma olsa da, bu iş birliği yatırımcılar için güçlü bir güven ve güvenilirlik temeli oluşturuyor." ifadelerini kullanmıştır.

Şu an için DNA Funded müşteri desteği yalnızca e-posta yoluyla sağlanmaktadır, ancak gelecekte canlı sohbet ve ek kaynakların eklenmesi planlanmaktadır. Giderek büyüyen Discord topluluğu, Türk yatırımcılar için stratejilerini tartışabilecekleri, destek alabilecekleri ve bağlantı kurabilecekleri bir platform sunmaktadır.

Sonuç

DNA Funded, yüksek kâr paylaşımı ve geniş piyasa erişimi ile Türk yatırımcılar için en iyi prop firmalarından biri olarak öne çıkmaktadır. Özel %25 indirim kodu: PROPFIRMS25 ile yatırımcılar işlem maliyetlerini daha da azaltabilirler.

3-Blueberry Funded – En İyi Büyüme Planı

Blueberry Funded, yatırımcıların hesaplarını $2 milyon seviyesine kadar büyütmelerine olanak tanıyan rekabetçi ölçeklendirme planıyla tanınan bir prop trading firmasıdır. 1 Step, 2 Step ve Rapid olmak üzere üç farklı challenge sunarak her seviyeden yatırımcıya esnek giriş noktaları sağlar. Hesap boyutları $5.000 ile $200.000 arasında değişirken, ücretler $40'dan başlamaktadır ve kâr paylaşımı %90'a kadar çıkabilmektedir.

Ücretleri daha da düşürmek için PROPFIRMS25 kupon kodunu kullanarak özel %25 indirimden yararlanabilirsiniz.

Challenge'lar, Değerlendirme Süreçleri ve Kurallar

Blueberry Funded, farklı ticaret stilleri ve deneyim seviyelerine uygun üç challenge türü sunmaktadır:

-1 Step Challenge: Tek aşamalı bir değerlendirme sürecidir. %10 kâr hedefi, %6 zarar limiti ve zaman kısıtlaması olmadan yatırımcıların uzun vadeli stratejilere odaklanmasını sağlar.

-2 Step Challenge: İki aşamalı bir süreçtir. 1. aşamada %10, 2. aşamada %5 kâr hedefi belirlenmiştir. Daha yapılandırılmış bir süreç sunarak yatırımcıların sürdürülebilir performans göstermesine olanak tanır.

-Rapid Challenge: Hızlı işlem yapan yatırımcılar için tasarlanmış 7 günlük bir değerlendirme sürecidir. %5 kâr hedefi ve takip eden zarar limiti bulunur. Hızlı karar alma yeteneğine sahip yatırımcılar için uygundur.

Ücretler ve Kâr Ödemeleri

Blueberry Funded challenge ücretleri $5.000'lik 1 Step hesabı için $40'dan başlayarak, $200.000'lik hesap için $1.100'e kadar çıkmaktadır. Rapid Challenge için ücretler $50 ile $300 arasında değişmektedir ve daha kısa değerlendirme sürecini tercih eden yatırımcıları hedeflemektedir.

Kâr paylaşımı %80'den başlar ve tutarlı performans gösteren yatırımcılar için %90'a kadar artırılabilir. Kâr ödemeleri 14 günde bir yapılır ve kripto para veya kredi kartı ile işlenir. Minimum $100 kâr eşiği gereklidir, böylece yatırımcılar kârlarını çekmek için belirli bir seviyeye ulaşmalıdır.

Piyasalar ve Kaldıraç

Blueberry Funded, forex, emtialar, endeksler ve kripto paralar gibi geniş bir piyasa yelpazesine erişim sunmaktadır. Forex yatırımcıları, işlem yaptıkları challenge türüne bağlı olarak değişen limitlerle 1:50'ye kadar kaldıraç kullanabilirler. Bu esneklik, farklı ticaret stratejilerine uyum sağlama imkânı tanır.

Güven ve Destek

Blueberry Funded, Blueberry Markets tarafından desteklenmektedir ve Trustpilot'ta 3.5/5 puana sahiptir. Yatırımcılar, hızlı ödemeler ve müşteri desteği konusunda olumlu geri bildirimler verirken, zaman zaman yapılan kural değişiklikleri ve ödeme limitlerine dair bazı eleştiriler de bulunmaktadır. Firma, haftada 5 gün e-posta ve canlı sohbet desteği sunmanın yanı sıra, yatırımcıların strateji tartışabilecekleri ve destek alabilecekleri aktif bir Discord topluluğu da sağlamaktadır.

Sonuç

Blueberry Funded, hesaplarını büyütmek isteyen Türk yatırımcılar için mükemmel bir seçenektir. PROPFIRMS25 kupon koduyla özel %25 indirim avantajı sunarak, yatırımcıların işlem maliyetlerini düşürmelerine yardımcı olmaktadır. Esnek challenge seçenekleri, rekabetçi ücretler ve %90'a kadar kâr paylaşımı ile her seviyeden yatırımcıya hitap eden bir firmadır.

4-ThinkCapital – Yüksek Kaldıraçlı Prop Firması

ThinkCapital, rekabetçi yüksek kaldıraç seçenekleri, yapılandırılmış challenge'lar ve esnek kâr paylaşımları ile öne çıkmaktadır. Güvenilir bir broker tarafından desteklenen firma, $200.000'ye kadar hesap boyutları sunarken, ücretler $39'dan başlamaktadır, bu da Türkiye'deki yatırımcılar için erişilebilir bir seçenek haline getirmektedir.

Challenge'lar, Değerlendirme Süreçleri ve Kurallar

ThinkCapital, farklı ticaret tercihlerine hitap eden üç farklı challenge seçeneği sunmaktadır:

-Lightning Challenge: Tek aşamalı bir değerlendirme sürecidir. %10 kâr hedefi, maksimum %6 zarar limiti ve 1:30 kaldıraç sunar.

-Dual Step Challenge: İki aşamalı bir süreçtir. 1. aşamada %8, 2. aşamada %5 kâr hedefi bulunur ve 1:100 kaldıraç imkânı sağlar.

-Nexus Challenge: Üç aşamalı bir süreçtir. Toplamda %18 kâr hedefi belirlenmiş olup, 1:100 kaldıraç sunmaktadır.

Her challenge, yatırımcıların disiplinli stratejiler geliştirmelerini sağlamak için açık günlük ve genel zarar limitleri uygular.

Ücretler ve Kâr Ödemeleri

ThinkCapital'in ücretleri, $5.000 Nexus Challenge için $39'dan başlayıp, $200.000 Lightning veya Dual Step hesabı için $949'a kadar çıkmaktadır. Firma, haftalık ödeme seçenekleri ve %90'a kadar kâr paylaşımı gibi ek hizmetleri ekstra ücret karşılığında sunmaktadır.

Kâr ödemeleri iki haftada bir gerçekleştirilmekte olup, işlemler 1-3 iş günü içinde tamamlanmaktadır. Şu anda ödemeler yalnızca kripto para ile yapılmakta olup, yatırımcıların işlem ücretlerini karşılayabilmesi için minimum $100 kâr gereklidir.

Piyasalar ve Kaldıraç

ThinkCapital, forex, endeksler, emtialar ve kripto paralar gibi geniş bir piyasa yelpazesine erişim sağlamaktadır. Forex yatırımcıları, 1:100'e kadar kaldıraç kullanabilirken, belirli hesap türlerinde daha yüksek kaldıraç seçenekleri de sunulmaktadır. Bu esneklik, pozisyon büyüklüklerini optimize etme imkânı tanımaktadır.

Güven ve Destek

ThinkCapital, Trustpilot'ta 4.5/5 puana sahiptir ve özellikle şeffaflık ve hızlı ödemeler konusunda olumlu geri bildirimler almaktadır. Firma, 9.000'den fazla üyesi bulunan aktif bir Discord topluluğu sunarken, yatırımcılara Instagram ve X üzerinden güncellemeler ve ticaret ipuçları sağlamaktadır.

Sonuç

ThinkCapital'in yüksek kaldıraç seçenekleri ve yapılandırılmış challenge'ları güçlü bir seçenek sunmaktadır. Rekabetçi ücretler, gelişmiş platform seçenekleri ve %90'a kadar kâr paylaşımı ile farklı ticaret stillerine uyum sağlayan bir firmadır.

5-Topstep – En İyi Vadeli İşlemler Prop Firması

Topstep, vadeli işlemler piyasalarına odaklanan ABD merkezli bir prop trading firmasıdır. Disiplinli bir süreçle fonlanan bir hesaba ulaşmak isteyen yatırımcılar için güçlü bir seçenek sunmaktadır.

Challenge'lar, Değerlendirme Süreçleri ve Kurallar

Topstep'in değerlendirme süreci, yatırımcıların ticaret becerilerini ve risk yönetimi yeteneklerini ölçmek amacıyla üç aşamaya ayrılmıştır:

Trading Combine: Yatırımcıların belirlenen kâr hedeflerine ulaşmaları gerekmektedir. $50.000 hesap için $3.000, $100.000 hesap için $6.000 ve $150.000 hesap için $9.000 kâr hedefi belirlenmiştir. Yatırımcılar, zarar limitlerini aşmadan bu hedefleri karşılamalıdır.

Express Funded Account: Trading Combine aşamasını başarıyla tamamlayan yatırımcılar, gerçek kârlarla simüle edilmiş bir hesapta işlem yapmaya başlar. Bu aşamaya geçiş için tek seferlik $149 aktivasyon ücreti uygulanır.

Live Funded Account: Yatırımcılar gerçek sermayeye erişim sağlar, ancak hesaplarını koruyabilmeleri için günlük zarar limitleri gibi sıkı kurallara uymaları gerekir.

Topstep'in tutarlılık kuralı, yatırımcıların tek bir yüksek kârlı güne dayanarak değil, sürdürülebilir bir performans sergileyerek başarılı olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Ücretler ve Kâr Ödemeleri

Topstep'in Trading Combine ücretleri hesap büyüklüğüne bağlı olarak değişmektedir. $50.000 hesap için aylık $49, $150.000 hesap için ise aylık $149 ücret uygulanmaktadır. Express Funded Account aşamasına geçildiğinde, aylık ücret yerine tek seferlik $149 aktivasyon ücreti alınmaktadır.

Kâr ödemeleri, yatırımcıların ilk $10.000 kazançlarında %100 oranında paylaşım almalarıyla başlar. Bu seviyeden sonra, yatırımcılar tüm kârlarının %90'ını alırlar. Ödeme talebinde bulunabilmek için beş kârlı işlem günü tamamlanmalı ve günlük minimum $200 net kâr elde edilmiş olmalıdır. Ödemeler, Topstep'in güvenli sistemi üzerinden hızla işlenmektedir.

Piyasalar ve Kaldıraç

Topstep, vadeli işlemler ticaretine odaklanarak endeksler, emtialar ve forex vadeli işlemlerine erişim sunmaktadır. Forex vadeli işlemleriyle işlem yapan yatırımcılar, 1:50'ye kadar kaldıraç kullanabilir ve farklı ticaret stratejilerine uyum sağlayabilirler.

Güven ve Destek

Topstep, 5.500'den fazla inceleme ile Trustpilot'ta 4.6/5 puana sahiptir ve özellikle şeffaflık ve müşteri desteği konusunda olumlu geri bildirimler almaktadır. Firma, e-posta ve canlı sohbet desteği sağlamanın yanı sıra, 86.000'den fazla üyesi bulunan aktif bir Discord topluluğuna sahiptir. Ayrıca yatırımcılara yönelik web seminerleri ve koçluk gibi eğitim içerikleri sunmaktadır.

Sonuç

Topstep, vadeli işlemler piyasalarına odaklanan yatırımcılar için mükemmel bir seçenektir. Yapılandırılmış değerlendirme süreci, yüksek kâr paylaşımı ve esnek ticaret platformları ile en iyi prop firmalarından biri olarak öne çıkmaktadır.

6-FXIFY – Anında Fonlanan Hesaplar

FXIFY, Türkiye'deki yatırımcılara geniş değerlendirme challenge'ları ve anında fonlama seçeneği sunarak $400.000'ye kadar hesap büyüklükleri sağlamaktadır. Esnek yapısıyla tanınan FXIFY daha yüksek kaldıraç veya artırılmış kâr paylaşımı gibi özelleştirilebilir ek seçenekler sunmaktadır.

Challenge'lar, Değerlendirme Süreçleri ve Kurallar

FXIFY, yatırımcıların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış dört farklı hesap türü sunmaktadır:

-One Phase Challenge: %10 kâr hedefi ve %6 takip eden zarar limiti bulunur.

-Two Phase Challenge: 1. aşamada %10, 2. aşamada %5 kâr hedefi belirlenmiştir. %4 günlük zarar limiti ve %10 statik zarar sınırı uygulanır.

-Three Phase Challenge: Her aşamada %5 kâr hedefi belirlenmiş kademeli bir süreçtir.

Instant Funding: Değerlendirme gerektirmez; yatırımcılar doğrudan fonlanmış bir hesapla işlem yapmaya başlayabilir ve %90'a kadar kâr paylaşımı elde edebilir.

Tüm challenge'larda maksimum işlem günü sınırı yoktur, bu da yatırımcıların kendi hızlarında ilerlemelerine olanak tanır.

Ücretler ve Kâr Ödemeleri

FXIFY challenge ücretleri, $5.000 Three Phase hesabı için $39'dan başlayarak, $400.000 One Phase hesabı için $1.999'a kadar çıkmaktadır. Daha yüksek kaldıraç veya iki haftada bir ödeme gibi ek seçenekler ekstra ücret karşılığında sunulmaktadır.

Kâr ödemeleri %80'den başlar ve isteğe bağlı bir eklenti ile %90'a kadar artırılabilir. İlk kârlı işlemden sonra ödeme talep edilebilir, ancak instant funding hesaplarında en az $50 kâr eşiği gereklidir. Ödemeler banka havalesi, kredi kartı veya kripto para ile gerçekleştirilmektedir.

Piyasalar ve Kaldıraç

FXIFY, yatırımcılara forex, endeksler, emtialar, hisse senetleri ve kripto paralar gibi geniş bir piyasa yelpazesi sunmaktadır. Forex yatırımcıları 1:50'ye kadar kaldıraç kullanabilir ve belirli hesap türlerinde opsiyonel olarak daha yüksek kaldıraç tercih edebilirler.

Güven ve Destek

FXIFY, Trustpilot'ta 4.2/5 puana sahiptir ve özellikle hızlı ödemeleri ve esnek kuralları nedeniyle olumlu geri bildirimler almaktadır. Ancak bazı yatırımcılar ödeme gecikmeleri bildirmiştir. Firma, canlı sohbet ve e-posta desteği sunmaktadır. Ayrıca 38.000'den fazla üyesi bulunan bir Discord topluluğuna sahiptir, ancak eğitim kaynakları sınırlıdır.

Sonuç

FXIFY, fonlanmış hesaplara erişmek isteyen Türk yatırımcılar için çeşitli seçenekler sunarak farklı deneyim seviyelerine ve ticaret tarzlarına hitap etmektedir. Anında fonlama seçeneği ve özelleştirilebilir ek hizmetler ile esneklik sağlarken, güvenilirliği ile de dikkat çekmektedir.

7-IC Funded – En İyi Forex Prop Firması

IC Markets tarafından desteklenen IC Funded, Türk yatırımcılar için en rekabetçi prop trading firmalarından biridir. $5.000'den $500.000'ye kadar hesap seçenekleri sunan firma, $49'dan başlayan düşük ücretler, IC Markets'in likiditesine erişim ve basit bir iki aşamalı değerlendirme süreci ile dikkat çekmektedir.

PROPFIRMS25 indirim kodunu kullanarak challenge ücretlerinde %25 indirimden yararlanabilirsiniz.

Challenge'lar, Değerlendirme Süreçleri ve Kurallar

IC Funded'in değerlendirme süreci, yatırımcıların disiplinli ticaret yapmasını ve sürdürülebilir performans göstermesini sağlamak amacıyla iki aşamadan oluşmaktadır:

1. Aşama – Değerlendirme: %10 kâr hedefi, %10 genel zarar limiti ve %5 günlük zarar sınırı ile tamamlanmalıdır.

2. Aşama – Doğrulama: %5 kâr hedefi belirlenmiştir ve aynı risk yönetimi kuralları geçerlidir.

Ücretler ve Kâr Ödemeleri

Değerlendirme ücretleri, $5.000 hesap için $49'dan başlayarak, $500.000 hesap için $2.498'e kadar çıkmaktadır. Kâr paylaşımı başlangıçta %75'tir ve ilk başarılı ayın ardından %80'e yükselmektedir.

Fonlanan yatırımcılar, kârlarını aylık, iki haftada bir veya talep üzerine (ilk işlemin ardından 14 gün sonra) çekebilirler. Ödemeler banka havalesi, kripto para veya Skrill aracılığıyla gerçekleştirilir. Ayrıca, değerlendirme ücreti, ilk kâr çekiminde iade edilmektedir.

Piyasalar ve Kaldıraç

IC Funded, yatırımcılara forex, emtialar ve endeksler gibi geniş bir piyasa yelpazesi sunmaktadır. Forex yatırımcıları, 1:50'ye kadar kaldıraç kullanarak risklerini yönetirken esneklikten de faydalanabilirler.

Güven ve Destek

IC Markets'in desteğiyle faaliyet gösteren IC Funded, Trustpilot'ta 4.4/5 puana sahiptir ve düşük ücretleri, hızlı işlem yürütme süreleri ve şeffaf kuralları nedeniyle olumlu yorumlar almaktadır. 7/24 canlı sohbet ve e-posta desteği sunulmaktadır. Ayrıca, güvenli bir özel sohbet platformu üzerinden güncellemeler ve ödeme kanıtları paylaşılmaktadır.

Sonuç

IC Funded, düşük ücretler, rekabetçi kâr paylaşımı ve IC Markets'in sunduğu güçlü likidite avantajıyla Türk forex yatırımcıları için güvenilir bir fonlama fırsatı sunmaktadır. Basit değerlendirme süreci ve gelişmiş ticaret platformları ile en iyi seçeneklerden biri olarak öne çıkmaktadır.

City Traders Imperium – Trader Maaşları Sunan Firma

City Traders Imperium (CTI), dünya çapında tanınan bir prop trading firmasıdır ve %100'e varan kâr paylaşımı, aylık trader maaşları ve ölçeklendirme fırsatları sunmaktadır.

8-Challenge'lar, Değerlendirme Süreçleri ve Kurallar

City Traders Imperium, farklı ticaret tarzlarına ve tercihlere uygun üç ayrı fonlama programı sunmaktadır:

-2-Step Challenge: İki aşamalı bir süreçtir. 1. aşamada %10, 2. aşamada %5 kâr hedefi bulunmaktadır. Maksimum %10 zarar limiti ve en az beş işlem günü gereksinimi vardır.

-1-Step Challenge: Tek aşamalıdır ve %10 kâr hedefi ile %6 maksimum zarar limiti bulunur. Minimum işlem günü zorunluluğu yoktur ve fonlanan hesaba daha hızlı erişim imkânı sunar.

-Instant Funding: Değerlendirme sürecini atlayarak doğrudan fonlanan bir hesap ile işlem yapmaya başlamayı sağlar. %10 kâr hedefi ve %6 zarar limiti bulunmaktadır.

Ücretler ve Kâr Ödemeleri

City Traders Imperium'un challenge ücretleri $2.500 hesap için $39'dan başlayarak, Instant Funding seçeneği için $4.799'a kadar çıkmaktadır.

Kâr paylaşımı başlangıçta %80'dir ve yatırımcılar belirli kilometre taşlarına ulaştıklarında %100'e kadar çıkabilir.

Fonlanan yatırımcılar, ticaret kazançlarına ek olarak hesap boyutlarına bağlı olarak aylık $12,50 ile $500 arasında değişen maaşlar da almaktadır.

Piyasalar ve Kaldıraç

City Traders Imperium, yatırımcılara forex, emtialar, endeksler ve kripto paralar gibi piyasalara erişim sağlamaktadır. Forex yatırımcıları için 1:30'a kadar kaldıraç sunulmaktadır, ancak Instant Funding hesaplarında kaldıraç daha düşük tutulmaktadır.

Güven ve Destek

City Traders Imperium, Trustpilot'ta 4.5/5 puana sahiptir ve özellikle şeffaf süreçleri ve trader desteği konusunda olumlu geri bildirimler almaktadır. Firma, 18.000'den fazla üyesi bulunan aktif bir Discord topluluğuna sahiptir ve yatırımcılara canlı destek, ticaret içgörüleri ve promosyonlar sunmaktadır.

Sonuç

City Traders Imperium, CySEC tarafından düzenlenen Broctagon likidite sağlayıcısı ile iş birliği yaparak yüksek kaliteli emir yürütme ve güvenilir bir ticaret ortamı sunmaktadır. Aylık maaş ödeme sistemi, esnek fonlama seçenekleri ve yüksek kâr paylaşımı ile Türk yatırımcılar için cazip bir seçenektir.

9-FTMO – Güvenilir Prop Trading Firması

FTMO, yapılandırılmış değerlendirme süreci ve cömert kâr paylaşım modeli ile tanınan köklü bir prop trading firmasıdır. Türk yatırımcılar, FTMO'nun geniş piyasa seçeneklerinden, yüksek kaldıraç imkanlarından ve kullanıcı dostu işlem platformlarından faydalanabilirler.

Challenge'lar, Değerlendirme Süreçleri ve Kurallar

FTMO'nun değerlendirme süreci iki aşamadan oluşmaktadır: Challenge ve Doğrulama. Bu aşamalarda başarılı olan yatırımcılar, fonlanmış hesaplara erişim sağlayabilir ve başvuru ücretleri iade edilmektedir.

-Standart Hesap: Challenge aşamasında %10, doğrulama aşamasında %5 kâr hedefi bulunur. %5 günlük zarar sınırı ve %10 maksimum zarar limiti geçerlidir.

-Agresif Hesap: Challenge aşamasında %20, doğrulama aşamasında %10 kâr hedefi belirlenmiştir. %10 günlük zarar ve %20 maksimum zarar limiti uygulanır.

-Swing Hesabı: Hafta sonu ve haber olayları sırasında pozisyonları açık tutmaya olanak tanır. Kaldıraç 1:30 ile sınırlandırılmıştır.

Ücretler ve Kâr Ödemeleri

Başvuru ücretleri €10.000 hesap için €155'ten başlayarak, €200.000 hesap için €1.080'ye kadar çıkmaktadır.

Kâr paylaşımı başlangıçta %80'dir ve tutarlı yatırımcılar için %90'a kadar artırılabilir. Ödemeler 14 günde bir talep edilebilir, 1-2 iş günü içinde işlenir ve ücretsizdir.

Piyasalar ve Kaldıraç

FTMO, yatırımcılara forex, emtialar, endeksler, kripto paralar, hisse senetleri ve tahviller gibi geniş bir piyasa yelpazesi sunmaktadır. Forex yatırımcıları 1:100'e kadar kaldıraç kullanabilir, ancak Swing hesaplarında kaldıraç 1:30 ile sınırlandırılmıştır.

Güven ve Destek

FTMO, 5.000'den fazla inceleme ile Trustpilot'ta 4.9/5 puana sahiptir ve müşteri desteği açısından oldukça yüksek puan almaktadır. 7/24 destek hizmeti Türkçe dahil 17'den fazla dilde sunulmaktadır. Eğitim kaynakları arasında performans koçları, ticaret araçları ve Mentor Uygulaması bulunmaktadır.

Sonuç

FTMO, geniş piyasa erişimi, yapılandırılmış değerlendirme süreci ve güçlü eğitim desteğiyle Türk yatırımcılar için en iyi prop firmalarından biridir. İki aşamalı süreç disiplin gerektirse de, yüksek kâr paylaşımı ve ölçeklendirme fırsatları sayesinde tutarlı yatırımcılar ödüllendirilmektedir.

10-FundedNext – İyi Ticaret Platformları

FundedNext, %95'e varan kâr paylaşımı sunan farklı hesap türleri ile en iyi prop trading firmalarından biri olarak öne çıkmaktadır. Evaluation, Express ve Stellar olmak üzere üç farklı challenge modeli sunarak, farklı deneyim seviyelerine ve risk tercihlerine sahip yatırımcılara hitap etmektedir.

Challenge'lar, Değerlendirme Süreçleri ve Kurallar

FundedNext, üç ana challenge modeli sunmaktadır:

-Evaluation: İki aşamalı yapılandırılmış bir süreçtir. 1. aşamada %10, 2. aşamada %5 kâr hedefi bulunur. Kâr paylaşımı -başlangıçta %80 olup, istikrarlı performans gösteren yatırımcılar için %90'a yükseltilebilir.

-Express: Tek aşamalı değerlendirme sürecidir. Tutarlılık ve tutarsızlık seçenekleri sunularak %95'e kadar kâr paylaşımı imkânı sağlar.

-Stellar: Tek veya iki aşamalı challenge seçenekleri ile esnek zarar limitleri ve %95'e varan kâr paylaşımı sunar.

Ücretler ve Kâr Ödemeleri

Challenge ücretleri, hesap boyutuna ve modele bağlı olarak $49 ile $3.000 arasında değişmektedir.

Ödemeler esnektir ve minimum $20 kâr eşiği bulunmaktadır ($50'nin altındaki ödemeler yalnızca kripto ile yapılabilir). FundedNext, ödemeleri 1-2 iş günü içinde işler ve çoğu hesap türü için 14 günde bir çekim imkânı sunar.

Piyasalar ve Kaldıraç

FundedNext, yatırımcılara forex, endeksler, emtialar ve kripto paralar gibi geniş bir piyasa yelpazesi sunmaktadır. Forex yatırımcıları 1:100'e kadar kaldıraç kullanabilir, ancak bazı hesap türlerinde kaldıraç daha düşük olabilir.

Güven ve Destek

FundedNext, Trustpilot'ta 4.5/5 puana sahiptir ve güçlü topluluk desteği ile bilinmektedir. Discord'da 190.000'den fazla üyesi ve Telegram kanalı bulunmaktadır. 7/24 müşteri desteği e-posta ve canlı sohbet üzerinden sunulmaktadır.

Eğitim kaynakları arasında 1.200'den fazla YouTube videosu, ticaret psikolojisi içerikleri ve podcast'ler yer almaktadır.

Sonuç

FundedNext, yüksek kâr paylaşımı ve yapılandırılmış challenge modelleriyle Türk yatırımcılar için cazip bir seçenektir. Sıkı günlük zarar limitleri ve hisse senedi ticareti olmaması bazı yatırımcılar için dezavantaj olabilir, ancak çeşitli hesap modelleri ve aktif topluluğu ile odaklanmış yatırımcılar için güçlü bir alternatiftir.

SSS (Sıkça Sorulan Sorular)

Türkiye'deki en iyi prop firması hangisi?

BrightFunded, $5.000 ile $200.000 arasında hesap seçenekleri, %100'e kadar kâr paylaşımı ve Trade2Earn sadakat programı ile 2025 yılı için Türkiye'deki en iyi prop firmasıdır. Forex, endeksler, emtialar ve kripto para işlemleri sunan özel platformu ve 7/24 müşteri desteği ile öne çıkmaktadır.

En güvenilir prop firması hangisi?

FTMO, 4.9/5 Trustpilot puanı ve 5.000'den fazla inceleme ile en güvenilir prop firmasıdır. 2015 yılından beri faaliyet gösteren FTMO, şeffaf kuralları, geniş piyasa seçenekleri, 1:100'e kadar kaldıraç imkânı ve 7/24 çok dilli destek hizmeti ile yatırımcılar için güçlü bir seçenektir.

En hızlı ödeme yapan prop firması hangisi?

DNA Funded ve BrightFunded, 14 günde bir veya haftalık ödeme döngüleri ile en hızlı ödeme yapan firmalar arasındadır. DNA Funded, banka havalesi veya kripto ile ödeme yaparken, BrightFunded minimum çekim limiti olmadan ödeme sunmaktadır.

Prop trading nedir?

Prop trading, yatırımcıların şirket sermayesini kullanarak işlem yapmasına olanak tanıyan bir sistemdir. Yatırımcılar, gerçek fonları yönetmeye başlamadan önce bir firmanın değerlendirme sürecini geçerek yeteneklerini kanıtlamalıdır. Elde edilen kâr, firma ve yatırımcı arasında paylaştırılır, bu da kişisel sermayeyi riske atmadan kazanç sağlama fırsatı sunar.

Fonlanan bir yatırımcı nasıl olunur?

Fonlanan bir yatırımcı olabilmek için, yatırımcıların belirlenen kâr hedeflerine ulaşırken risk sınırlarına uymaları gerekmektedir. Değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan yatırımcılar, gerçek sermaye ile işlem yapmaya başlar ve kâr paylaşımına hak kazanır.