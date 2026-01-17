2026 Dünya Kupası: Bilet Fiyatları Şok Ediyor

Ömrü boyunca Arjantin milli futbol takımı taraftarı olan muhasebeci Guido Peralta, Katar'daki bir önceki Dünya Kupası biter bitmez 2026 Dünya Kupası için para biriktirmeye başladı.

Ama bu kadar çok para biriktirmek zorunda kalmayı beklemiyordu.

"Katar için maç biletlerim 1470 dolar tutmuştu. Bu Dünya Kupası için ise şimdiden 6960 dolar bilet parası ödedim" diyen oyuncu, final maçına kadar her maça bilet aldığını anlatıyor.

Arjantin finale çıkamayabilir ve bu nedenle biletlerinin bir kısmı daha sonra iade edilebilir. Ancak final oynarlarsa, Guido'nun sadece biletlere harcadığı para, Katar Dünya Kupası'ndaki tüm masraflarıyla aynı olacak.

"Futbolun bir iş olduğunu anlıyorum, ancak bu sefer işler kontrolden çıktı. Bu, iş dünyasının büyük Dünya Kupası" diyor.

Guido şanslı olanlardan.

Onun gibi fanatik taraftarlar için ulusal futbol federasyonları daha ucuz biletleri daha erken tarihlerde temin etme olanağı sağlıyor.

Diğer taraftarlar biletlerine çok daha fazla para ödüyor ve hepsi konaklama ve ulaşım masraflarını da bütçelerine dahil etmek zorunda kalıyor.

Bu durum, futbol fanlarının turnuvaya katılmaktan mahrum bırakıldığı yönünde eleştirilere yol açtı.

Açık ara en pahalı Dünya Kupası

2026 Dünya Kupası'na Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ortaklaşa ev sahipliği yapacak.

Kıtadaki 16 stadyumda maçlar oynanacak ve bunların büyük çoğunluğu ABD'de olacak.

Aralık ayının başlarında, dünya çapındaki taraftarlar için heyecanla beklenen bir an olan bilet çekilişi yapıldı.

Her zaman olduğu gibi, farklı sosyo-ekonomik durumdaki taraftarların katılımını sağlamak amacıyla bilet kategorileri kademeli olarak düzenlendi.

Ancak birçok taraftar, özellikle önceki turnuvalarla karşılaştırıldığında, en düşük kategorilerin bile yüksek fiyatlı olmasına şaşırdı.

Tüm biletler FIFA tarafından dağıtılıyor ve fiyatlandırılıyor. Biletler Kategori 1'den (en pahalı) Kategori 4'e (en uygun fiyatlı) kadar kademeli olarak sınıflandırılıyor.

Her kategori için kesin rakamlar bilinmemekle birlikte, FIFA tarafından yayımlanan stadyum haritalarına dayalı tahminler, biletlerin çoğunluğunun en pahalı iki kategoriye, yani 1. ve 2. kategoriye girdiğini gösteriyor.

FIFA'ya göre, geçmişte ev sahibi ülkelerin halkları için uygun fiyatlı bir kategori olan 4. kategori biletler, artık tüm taraftarlar için turnuvaya erişimi mümkün kılıyor.

Ancak, taraftarların çatı örgütü Avrupa Futbol Taraftarları Birliği (FSE) bu tür biletlerin "mevcudiyetine hâlâ ihtiyatla yaklaşıldığını" belirtti.

Çekiliş sona erdiğinden, resmi FIFA bilet platformu üzerinden başvuru yapmak artık mümkün değil.

Büyük olasılıkla Ekim ayındaki satışların ilk turunda zaten biletler tükenmişti.

Şu anda hâlâ bulunabilen en ucuz biletler kategori 3'tekiler.

Bu kategorideki grup aşaması maçlarının bilet fiyatları, maçların potansiyel popülaritesine bağlı olarak 140 ile 1120 dolar arasında değişirken, final maçı için bu fiyat 4.185 dolara kadar çıkıyor.

Ancak, final maçı için 4. kategori bileti, bileti yeniden satan bir taraftardan satın almak mümkün.

FIFA'nın resmi internet sitesindeki fiyatlar şu anda 8.749 dolardan 46.000 dolara kadar değişiyor.

Avrupa Futbol Taraftarları Birliği, Guido gibi taraftarlar için 2022 Katar turnuvasındakinin neredeyse beş katı olan "fahiş bilet fiyatları" karşısındaki şaşkınlığını dile getirdi.

Ancak FIFA Başkanı Gianni Infantino, Aralık ayı sonunda Dubai'de düzenlenen Dünya Spor Zirvesi'nde bilet fiyatlarını savundu.

Infantino "FIFA olmasaydı, dünyanın 150 ülkesinde futbol olmazdı. Futbol, Dünya Kupası'ndan elde ettiğimiz ve tüm dünyaya yeniden yatırdığımız bu gelirler sayesinde var."

FIFA, bu hafta ana bilet kurası çekiminin kapanmasının ardından yaptığı basın açıklamasında, 500 milyondan fazla bilet talebi olduğunu bildirdi.

Infantino "Bu turnuvanın dünyanın dört bir yanındaki insanlar için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz, tek üzüntümüz bütün taraftarları stadyumlara alamamak" dedi.

FIFA'nın eleştirilere 60 dolarlık bilet yanıtı

Eleştirilere yanıt olarak FIFA, 60 dolardan fiyatlandırılan ek bir "Taraftar Giriş Kategorisi" bileti satışa sunacağını duyurdu.

Bu biletler, milli takım taraftar örgütlerinin üyelerine sunulacak.

FIFA, biletlerin sadık taraftarların final maçını bile 4185 dolar yerine 60 dolara izlemelerine olanak sağlayacağını savunuyor.

Bu yıl FIFA, stadyum kapasitesinin % 8'ini Katılımcı Üye Derneklerin (turnuvada her ülkeyi temsil eden ulusal spor kuruluşları) taraftarlarına ayırma sözü verdi ve bu biletlerin % 10'unun fiyatı 60 dolar olacak.

Avrupa Futbol Taraftarları Birliği bu hamleyi "küresel çapta olumsuz tepkiler nedeniyle uygulanan bir yatıştırma taktiği" olarak nitelendirdi.

Birlik, "Bu durum, FIFA'nın bilet politikasının kesinleşmiş olmadığını, aceleyle ve yeterli istişare yapılmadan kararlaştırıldığını gösteriyor" diye de ekledi.

FIFA, her bir fiyat kategorisinde kaç bilet olacağını belirtmedi.

Ancak internet sitesindeki haritalar ipuçları veriyor.

BBC, Arjantin'in Ürdün ve Avusturya ile oynayacağı grup aşaması maçlarına ev sahipliği yapacak olan Teksas'taki Dallas (AT&T) Stadyumu örneğini inceledi. Guido'nun da bu maçları izlemeyi planladığı belirtildi.

FIFA internet sitesi, Dallas stadyumunun kapasitesini 70.122 olarak tahmin ediyor, ancak stadyumun yapısına bağlı olarak bu sayı değişebilir.

401, 424, 431 ve 454 numaralı bölümler, Kategori 4 olarak yeşil renkle işaretlenmiş durumda.

FIFA'nın internet sitesinde bu kategorilerde kaç koltuk olduğuna dair kesin bir bilgi bulunmuyor ve Dallas Stadyumu da BBC'ye bu bilgiyi vermedi.

Ancak Dallas stadyumuyla resmi ortaklığı bulunan bir bilet satış sitesi olan Seatgeek'i kullanarak, Kategori 4 biletlerine ayrılmış bölümlerdeki yaklaşık koltuk sayısını tahmin edebildik ve 558 koltuk saydık.

Her bölümün yalnızca yarısı veya daha azı Kategori 4 olarak belirlendiğinden, rakamı yarıya indirerek 279'a düşürdük. Bu da stadyumdaki koltukların sadece % 0,39'unun en ucuz fiyattan satıldığı anlamına geliyor.

Modelde görüldüğü gibi, mavi alanlar en uygun fiyatlı ikinci kategori olan Kategori 3 olarak işaretlenmiş.

Kategori 2 (kırmızı) ve Kategori 1 (altın) ile karşılaştırıldığında, daha uygun fiyatlı biletlerin mevcut koltukların azınlığı olduğu açık.

Biletin ötesindeki masraflar

Maliyetler maça girişle sınırlı kalmıyor.

Guido, Katar için 5000 dolar bütçe ayırdığını, bu paranın biletler, uçuşlar, konaklama ve günlük masrafları kapsadığını hatırlıyor.

"Hatta biraz param bile arttı!" diyor.

Ancak 2026 için durum farklı.

Turnuvaya altı ay kala, hâlâ kalacak yer ayarlayamadı.

Booking.com'a göre, 22 Haziran 2026 için Dallas'taki en ucuz otel gecelik 190 dolar.

Skyscanner'a göre Buenos Aires'ten Dallas'a en ucuz doğrudan uçuş, American Airlines ile 1260 dolar.

Maçlar yaklaştıkça, bilet fiyatlarında olduğu gibi bu fiyatların da talebe bağlı olarak artması muhtemel.

Hatta seyahat etme ihtiyacı olmayan taraftarlar bilet fiyatlarını karşılayamayabilir.

Dünya Kupası finali, Amerikan futbol takımları New York Giants ve New York Jets'in maçlarını oynadığı New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda yapılacak.

23 yaşındaki New Yorklu Charlotte Bawol, karşılayamayacağını söylediği bilet fiyatlarından duyduğu hayal kırıklığını dile getiriyor.

"Dünya Kupası'nı çok seviyorum ama fiyatlar inanılmaz derecede yüksek. Tamamen saçmalık!

"Kendimizi çok dışlanmış hissediyoruz. Şehrimizde çok büyük bir etkinlik oluyor ama biz bunun hiçbirine katılamayacakmışız gibi geliyor."

Dünyanın diğer bölgelerindeki taraftarlar da benzer şikayetlerde bulunuyor.

Ganalı spor gazetecisi Muftawu Abdulai, BBC'ye verdiği demeçte, "Gana'nın Toronto, Boston ve Philadelphia'da oynayacağı maçları izleyebilmek yaklaşık 15.000 dolara mal olacak" diyor.

"Konaklama, yemek ve şehir içi ulaşım dahil sanırım 10.000 ila 15.000 dolar civarında tutar.

"Fiyat artışı kabul edilemez. Gana ve Afrika ekonomisi dünyanın diğer bölgeleriyle kıyaslanamaz; futbolu seviyoruz ama öncelikle temel ihtiyaçlarımızı karşılamamız gerekiyor."