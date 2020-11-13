7 büyük ilin belediye başkanları video konferansla bir araya geldi - Son Dakika

7 büyük ilin belediye başkanları video konferansla bir araya geldi

13.11.2020 23:01
7 büyük ilin belediye başkanları video konferansla bir araya geldi, System.String[]

Ankara Kent Konseyi, Büyükşehir Kent Konseyleri Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

Ankara Kent Konseyi, Büyükşehir Kent Konseyleri Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen "Deprem Farkındalığı ve Kriz Yönetimi" konulu toplantıda 7 büyükşehir belediye başkanı bir araya geldi.

Başkent Ankara, Büyükşehir Kent Konseyleri Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Ankara Kent Konseyi'nin organizesinde Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda video konferans yöntemiyle üçüncüsü gerçekleştirilen toplantıya 7 ilin büyükşehir belediye başkanları katıldı. Açılış konuşmasını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yaptığı toplantıda, Kent Konseyleri ile yerel yönetimlerin doğal afetlerde iş birliği ve kriz yönetimiyle ilgili yapılması gereken çalışmalar masaya yatırıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, deprem konusunda tecrübelerini paylaştı.

Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve 7 ilin Kent Konseyi başkanlarının da katıldığı çevrimiçi toplantıda, yerel yönetimlerin kent konseyleriyle kriz yönetiminde dayanışma içinde ortak kararlar almasının önemine dikkat çekildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Kent içerisinde afete duyarlı alanların belirlenmesi, bu alanların gerekli şekilde planlanması ve bu planlama sonucunda gerekli kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla tamamlanabilmesi için kentteki üniversitelerin, araştırma kuruluşlarının ve bilim insanlarının bir araya getirilmesi ve gerekli eylem planlarının yapılmasında kent konseylerinin önemli rolleri olabileceğini unutmamalıyız. Ankara'daki yapıların güvenliği, insan yaşamının önemi ve kentimizin fiziksel, çevresel, sosyal ve ekonomik çerçevede karşılaşabileceği her türlü tehlike, tehdit ve doğal afet gibi olumsuz durumlarla mücadele edilmesinin sağlanması amacıyla her bina için bina kimlik kartı oluşturma çalışmalarımızı başlattık. Afet ve acil durumlarda hızlı ve etkin müdahale edecek şekilde 7/24 faaliyette olan, tüm daire başkanlıklarının yetkililerinin toplandığı AKOM Kriz Merkezi'nin her zamankinden daha aktif çalışmaya başladığını belirten Başkan Yavaş, "Belediyemiz yetki ve sorumluluğunda bulunan bütün yapılar için deprem ve afetlere karşı alınabilecek tedbirler konusunda Kent Konseyimizin ilgili bileşenleri ve üniversitelerimizdeki uzman akademisyenlerin tavsiyeleri ışığında saha çalışmalarımıza yakında başlayacağız. Mimari sözleşmesini imzaladığımız ve gelecek yıl temeli atılacak yeni Afet Koordinasyon Merkezi teknolojik altyapısı ile çok daha güçlü olacak" dedi.

Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise, Türkiye'nin radikal bir deprem politikasına ihtiyacı olduğunu belirterek, "Kapsamlı olarak doğal afetten korunma sistemini hayata geçirmeli, süreç yönetimini sadece kamu otoritesine bırakmamalıyız. Bilinçli yurttaşlar olarak genetiğimizde olup, davranışımıza yansımayan katılımcılığı harekete geçirip sorumluluk almalıyız. Doğal afetten korunma farkındalığı yaratmamız, engelli vatandaşlarımız için ayrıca özel çalışmalar yapmamız, deprem hafızası oluşturmamız gerekiyor. Anaokulundan itibaren bu bilinci oluşturmalıyız" diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler de şunları söyledi:

"Ankara'nın deprem riski açısından bakıldığında şanslı coğrafyalardan biri olduğunu biliyoruz. Buna rağmen Ankara'yı kuzeyi ve güneyinden kuşatan kırık fay hatları mevcut. Bu yüzden şehrimizi afet sonrası değil afet öncesi gerekli hazırlıkları yaparak, dirençli kentler arasına katmak misyonuyla kurulmuş yeni bir daire başkanlığımız var. Güney Kore Arazi Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığının hazırlamış olduğu bir proje kapsamında bir hibe desteği aldık. Geçtiğimiz hafta onlarla bir toplantı yaptık ve Ankara'nın hazırlıklarına ilişkin bilgileri paylaştık. İzmir, Malatya ve Elazığ depremlerinde AFAD'ın koordinasyonunda Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte sahadaydı. Bu hizmetleri teknolojik altyapısı güçlü daha iyi organize olmuş bir şekilde yapmak düşüncesindeyiz."

-İHA-

7 büyük ilin belediye başkanları video konferansla bir araya geldi
7 büyük ilin belediye başkanları video konferansla bir araya geldi
7 büyük ilin belediye başkanları video konferansla bir araya geldi
7 büyük ilin belediye başkanları video konferansla bir araya geldi
7 büyük ilin belediye başkanları video konferansla bir araya geldi
7 büyük ilin belediye başkanları video konferansla bir araya geldi
7 büyük ilin belediye başkanları video konferansla bir araya geldi

Kent Konseyi, Ankara, Deprem, Video, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 7 büyük ilin belediye başkanları video konferansla bir araya geldi - Son Dakika


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