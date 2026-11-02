ABD\'de kritik ara seçim öncesi Washington\'dan dikkat çeken analiz: Trump\'ı ne bekliyor?

ABD'DE MİLYONLARCA SEÇMEN SANDIK BAŞINA GİDİYOR

ABD, 3 Kasım Salı günü kritik ara seçimler için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Seçimlerde yalnızca Kongre'nin yeni dengeleri değil, Başkan Donald Trump'ın görev süresinin kalan iki yılında karşılaşacağı siyasi tablo da şekillenecek.

Haberler.com'da Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, ülkedeki seçim atmosferine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Erken oy verme işlemlerinin günler öncesinde başladığını belirten Sural, şu ana kadar 53 milyon kişinin oy kullandığını ve bu sayının önceki ara seçimlere kıyasla yüzde 15 arttığını ifade etti.

Seçime katılımın artmasının Trump yönetiminden memnun olmayan seçmenlerin sandığa yönelmesiyle bağlantılı olabileceğini belirten Sural, ara seçimlerin aynı zamanda Trump'ın ilk iki yıllık performansının değerlendirileceği bir sınav niteliği taşıdığını söyledi.

"SEÇMENLER TRUMP'IN İLK İKİ YILINI DEĞERLENDİRECEK"

Trump'ın kamuoyu araştırmalarındaki onay oranının yüzde 30'lu seviyelere kadar gerilediğini dile getiren Sural, seçimlerin başkanın siyasi gücü açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Trump'ın oy pusulasında kendi adının bulunmadığını vurgulamasına rağmen seçmenlerin yönetimin ilk iki yılını değerlendireceğini ifade eden Sural, sandıktan çıkacak sonucun önümüzdeki iki yılın siyasi atmosferini de belirleyebileceğini söyledi.

CUMHURİYETÇİLER KONGRE'DEKİ ÇOĞUNLUĞU KAYBEDEBİLİR

Ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin Kongre'deki çoğunluğunu kaybetmesi ihtimalini değerlendiren Sural, özellikle Temsilciler Meclisi'nde sandalye kaybı beklendiğini aktardı.

ABD siyasi tarihinde başkanın partisinin ara seçimlerde Temsilciler Meclisi'nde sıklıkla sandalye kaybettiğini hatırlatan Sural, bu seçimlerde de benzer bir tablonun ortaya çıkabileceğini belirtti.

Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı için seçim yapılacağını, Senatoda ise 35 sandalye için yarışılacağını ifade eden Sural, Senatodaki mücadelenin daha dengeli geçebileceğini söyledi.

Sural'ın aktardığı mevcut Kongre tablosuna göre Senatoda 53 Cumhuriyetçi, 45 Demokrat ve 2 bağımsız senatör bulunuyor. Temsilciler Meclisi'nde ise Cumhuriyetçiler 218, Demokratlar 214 sandalyeye sahip.

TRUMP YÖNETİMİNİ ZORLU BİR SÜREÇ BEKLEYEBİLİR

Demokratların Kongre'nin bir veya iki kanadında çoğunluğu elde etmesi durumunda Trump yönetiminin daha güçlü bir siyasi muhalefetle karşılaşabileceğini belirten Sural, özellikle bütçe görüşmeleri ve yasa tasarılarında anlaşmazlıkların artabileceğine dikkat çekti.

Trump'ın başkanlık kararnameleriyle bazı politikalarını uygulamaya devam edebileceğini söyleyen Sural, buna karşın Kongre'deki güç değişiminin yönetimin hareket alanını daraltabileceğini ifade etti.

Başkanın görevden alınmasına yönelik azil sürecinin yeniden gündeme gelebileceğini ancak Senatoda mahkûmiyet kararı için üçte iki çoğunluk gerektiğinden bunun oldukça düşük bir ihtimal olduğunu belirtti.

"SEÇMENİ SANDIĞA GÖTÜREN EN ÖNEMLİ SEBEP EKONOMİ"

ABD'deki seçmenlerin önceliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sural, seçimlerin en belirleyici konusunun ekonomi olduğunu vurguladı.

Artan enflasyon, hayat pahalılığı, benzin fiyatları ve maaşların yükselen yaşam maliyetleri karşısında yetersiz kalmasının hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi seçmenleri etkilediğini ifade etti.

Sural, ekonomi dışında göçmen politikaları, sınır güvenliği, sağlık sistemi ve dış politikanın da seçmen davranışlarında etkili olduğunu belirtti.

Cumhuriyetçilerin sınır güvenliği ve istihdam politikalarını öne çıkardığını, Demokratların ise göçmenlere yönelik sert uygulamaları ve bunların sonuçlarını eleştirerek seçmen desteği kazanmaya çalıştığını anlattı.

DEMOKRATLARIN SANDIĞA GİTME EĞİLİMİ DAHA YÜKSEK

Seçmen katılımına ilişkin anket sonuçlarını da paylaşan Sural, Demokrat seçmenlerin yüzde 71'inin oy kullanmaya kesin gözüyle baktığını, Cumhuriyetçi seçmenlerde ise bu oranın yüzde 61 seviyesinde olduğunu söyledi.

Bu farkın seçim sonuçlarına yansıyabileceğini belirten Sural, partilerin son ana kadar seçmenlerini sandığa götürmek için yoğun çaba harcadığını aktardı.

ABD'de Türkiye'dekine benzer bir seçim propagandası yasağının bulunmadığını hatırlatan Sural, seçim günü dahi kampanya faaliyetlerinin devam edebildiğini ifade etti.

Donald Trump'ın seçim sürecinde 25 farklı mitinge katıldığını belirten Sural, Cumhuriyetçilerin ve Demokratların son saatlere kadar seçmen katılımını artırmaya çalışacağını söyledi.

SEÇİM SONUÇLARI TÜRKİYE SAATİYLE ÇARŞAMBA GÜNÜ NETLEŞMEYE BAŞLAYACAK

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimlerin ardından sandıkların eyaletlere göre farklı saatlerde kapanması bekleniyor. İlk sonuçların Türkiye saatiyle 4 Kasım Çarşamba sabahından itibaren gelmeye başlaması öngörülüyor.

Seçimlerin Trump yönetiminin kalan iki yılı açısından belirleyici olabileceğine dikkat çeken Sural, sonuçların Washington'daki siyasi güç dengelerine nasıl yansıyacağının yakından takip edileceğini ifade etti.