Ekonomi

AGROEXPO 2023 Fuarı İzmir'de Başladı

03.02.2026 17:26
İzmir'de düzenlenen AGROEXPO Fuarı, 60 ülkeden katılımcıyla 'Hayat Veren Su' temasıyla açıldı.

İZMİR'de tarım sektörü temsilcilerini bir araya getiren AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 21'inci kez kapılarını açtı. 3-7 Şubat tarihlerinde Fuar İzmir'de 'Hayat Veren Su' temasıyla gerçekleştirilen organizasyonda, 60 ülkeden 500 katılımcı firma ve yüz binlerce ziyaretçi ağırlanacak.

Tarım ve hayvancılık sektörünün global oyuncularını İzmir'de buluşturan 21'inci AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, başladı. Açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İYİ Parti Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan ve çok sayıda oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile birlikte sektör temsilcileri katıldı.

Açılışta konuşan Tugay, 21'incisi düzenlenen fuara farklı ilçelerden ziyaretçilerin de kolaylıkla ulaşabilmesi için otobüs seferleri düzenlediklerini belirterek "Veri temelli üretim modelleri ve su verimliliğini arttıran teknolojiler bu fuarda sergilenecek. Dünya dönüşüm içinde. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün verilerine göre 2024 yılı itibariyle dünyada 673 milyon insan açlıkla karşı karşıya. Bilim insanları gezegenin bir derece ısınmasının yaklaşık yüzde 10 verim kaybına yol açacağını öngörüyor. Su krizi, geçen yıl da çok konuştuğumuz konulardan birisiydi. Yıl ortalamasına baktığımızda tarihin en kurak yıllarından birini yaşadık. Teknolojik dönüşüme ayak uydurmak ve toplumun tüm katmanları ile doğru ve ortak adımlar atmayı başarmalıyız. Fuar yeni ufuklar gösterecek bir fuar" dedi.

'GENÇLER TARIM YAPMAK İSTEMİYOR'

İzmir'in yaklaşık yüzde 30'unun tarımsal olarak işlenebilir topraklardan oluştuğunu ifade eden Tugay, şöyle devam etti:

"350 bin hektarı aşan tarım alanı ile Türkiye'nin en güçlü üretim havzalarından birine sahibiz. Bitkisel üretimde Türkiye'nin ikinci ya da üçüncü, hayvancılıkta ise ikinci sırada yer alan bir şehiriz. Kentimizde yaklaşık 1 milyon büyükbaş hayvan var. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu hacmin gerekliliklerine yakışır şekilde hareket etmeye çalışıyoruz."

'BÜTÜN PARTİLER HEMFİKİR OLMALI'

İYİ Parti Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy ise tarımın siyaset üstü bir konu olduğuna dikkati çekerek "Bütün partiler hemfikir olmalıdır. Bizim için tarım milli güvenlik sorunudur. İnsanoğlu tarım toplumu olduktan sonra toprak, insan ve su gibi unsurları iyi yönetmeliydi. Türkiye'de makro planlama yapılmalı" ifadelerini kullandı.

'2 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE HACİM YARATACAK'

Orion Fuarcılık Genel Müdürü Burak Tan ise dünyanın en büyük tarım fuarlarından birisine ev sahipliği yaptıklarını söyleyerek "Fuarın ilk günündeyiz. Binlerce çiftçi ve uluslararası ziyaretçi fuarımıza akın etti. Rusya, Çin, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan olmak üzere 4 tane milli katılım var. Buraya büyük stantlar kurarak katılıyorlar. Bu sadece Türkiye'nin ihracatını ilgilendiren bir fuar değil. Dünya ülkeleri de ticaret, ithalat ve ihracatlarını tarım hayvancılık adına bu fuarda gerçekleştiriyor. Girişlerimiz ücretsiz. Tüm çiftçiler ile tarım iş insanlarını fuarımıza bekliyoruz" dedi.

Fuarın 'Hayat Veren Su' mottosu ile düzenlendiğini hatırlatan Tan, "2025 yılında dünyada kurak bir dönem geçirdik. Türkiye de bundan nasibini aldı. Suyumuza sahip çıkmak zorundayız. Suyu ekonomik kullanmak adına akıllı tarım teknolojileri ve artık yapay zeka firmaları bu yıl fuarımıza yoğun ilgi gösterdi" diye konuştu.

'ÇİFTÇİLER İÇİN DE ÇOK ÖNEMLİ BİR FUAR'

2 binden fazla uluslararası alım heyetlerinin fuarı ziyaret edeceklerini ifade eden Tan, şu ifadeleri kullandı:

"Tarım makineleri, tohum, gübre, sulama, traktör, hayvancılık ekipmanları ve iş makinelerini ithal etmek üzere Türkiye'ye gelen firmalar var. İki milyar doların üzerinde bir hacim yaratacağımızı tahmin ediyoruz. Çiftçiler için de çok önemli bir fuar. Çünkü global ekonomideki durgunluk sebebiyle burada çiftçiler ürünlerini daha ekonomik maliyetle üretmek durumunda. Bunun bilinciyle hareket ediyorlar. Bunu öğrenebilecekleri en iyi ortam tarım fuarlarıdır. Bunun ilk adresi Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın da 3 büyük fuarından biri olan Agroexpo 21.Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'ndayız. 3- 7 Şubat tarihleri arasında Fuarİzmir'de deneyimlemiş olacaklar."

'KURAKLIK UZAK İHTİMAL DEĞİL'

Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan ise bu yılki 'Hayat Veren Su' temasının bir tercih değil zorunluluk olduğunu belirterek "Su yoksa tarımın, traktörün, fidanın hiçbir anlamı yok. Bugün dünya iklim krizinde sınav veriyor. Kuraklık sadece haberlerde duyduğumuz uzak bir ihtimal değil. Tarım sektörü temsilcileri olarak suyu yönetemezsek geleceği yönetemeyiz. Doğru sulama ve sulama teknolojilerini öğrenmeli, vahşi sulama alışkanlıklarını tarihe gömmeliyiz. Bu fuardaki teknolojiler damla sulama sistemleri ve yapay zeka destekli sulama robotlarını gözler önüne sermektedir" açıklamalarında bulundu.

'PLANLI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN ÖNÜNÜ AÇIYORUZ'

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkan Yardımcısı Hakan Ürün ise insanoğlunun önce pandemi daha sonra iklim değişikliği ile birlikte gıdanın önemiyle yüzleştiğini hatırlatarak, "Tarım ve gıdada kendine yeter bir ülke olmanın önemi ortada. Sektörün milli gelir içindeki payı ne yazık ki yüzde 5,5 civarındadır. Planlı sürdürülebilir üretimin önünü açıyoruz. Dikili, Kınık organize sanayi bölgeleri ile alt yapı çalışmalarını sürdürüyoruz. İzmir'in üretim potansiyeli artacak ve böylece uluslararası bu fuarın önemi de artıyor" dedi.

'İHRACATI ARTTIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ise tarım sektöründe bilgi ve teknoloji temelli verimli uygulamaların benimsenmesinin zorunluluk haline geldiğini ifade ederek katma değeri yüksek ürünler üretip ihracatı arttırmayı hedeflediklerini dile getirdi. İzmir'in dönüşümün öncüsü olmaya hazır bir kent olduğunu anlatan Özpoyraz, süs bitkilerinde de ülkedeki en önemli tedarik merkezlerinden birinin İzmir olduğunu dile getirdi.

'KURULAN BAĞLANTILAR YARININ YATIRIMINA DÖNÜŞEBİLİR'

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Meclis Başkanı Gökhan Tuncer de dünya nüfusunun artmaya devam ederken gıda talebinin de giderek büyüdüğüne dikkati çekerek "Teknoloji tarımın en büyük kaynağıdır. Bir ülkedeki kuraklık başka ülkedeki fiyatları etkiliyor. Gıda zincirinin sürdürülebilirliği giderek daha stratejik hale geliyor. İnsanlık üretmeye daha fazla ihtiyaç duyuyor. Son iki yıldır 33 milyar dolar olan tarım ihracatımızı orta vadede 50 milyar dolara çıkarabiliriz. Fuarlarda kurulan bağlantılar yarının yatırımına dönüşebilir" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞTAYLARDA FARKLI KONULAR ELE ALINACAK

Düzenlenecek Alım Heyeti Programları kapsamında, iş insanları, Türk üreticilerle B2B görüşmelerde bir araya gelecek. Fuar kapsamında, gazeteci İsmail Uğural koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek İzmir Tarım Grubu (İTG) konferanslarında, tarım sektörüne yönelik çeşitli başlıklar ele alınacak. Alanında uzman isimlerin, akademisyenlerin ve sektör temsilcilerinin konuşmacı olarak yer alacağı oturumlarda; sürdürülebilir üretim modelleri, iklim değişikliğinin tarıma etkileri, su yönetimi ve tarımsal ekonomi konularında değerlendirmeler yapılacak. Fuar kapsamında ayrıca 'Tarım, Su, Yaşam' başlığıyla çalıştay da düzenlenecek.

Kaynak: DHA

Çiftçilik, Teknoloji, Ekonomi, İzmir, Son Dakika

