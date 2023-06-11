Aman dikkat! Meteoroloji'den 20 kent için "sarı" kodlu alarm - Son Dakika
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Aman dikkat! Meteoroloji'den 20 kent için "sarı" kodlu alarm

11.06.2023 08:49

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 ili "sarı" kodla uyardı. Ankara ve Antalya'nın da dahil olduğu bu illerde bugün gök gürültülü sağanak beklenirken; yetkililer, su baskınları, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu( (Eskişehir hariç ), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Şırnak hariç) ile Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Tekirdağ, Sakarya, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

20 İL İÇİN UYARI

Öte yandan Meteoroloji 20 kent için sarı kodlu uyarı yayınladı. Sarı kodlu uyarı verilen 20 il ise şöyle: Ankara, Afyonkarahisar, Çorum, Kastamonu, Burdur, Nevşehir, Sivas, Kırşehir, Karaman, Yozgat, Amasya, Isparta, Antalya, Çankırı, Kayseri, Konya, Niğde, Kırıkkale, Aksaray, Tokat.

SARI KOD NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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SON DAKİKA: Aman dikkat! Meteoroloji'den 20 kent için "sarı" kodlu alarm - Son Dakika
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