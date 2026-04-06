Ay yolunda tatlı sürpriz: Artemis II rekora koşarken kadraja Nutella girdi
Ay yolunda tatlı sürpriz: Artemis II rekora koşarken kadraja Nutella girdi

06.04.2026 23:53
Yarım asırlık Apollo rekorunu kırmak için Ay yörüngesine fırlatılan Artemis II ekibi, Dünya’dan ulaşılan en uzak noktada tarihi bir eşiği aşarken; Orion kapsülünün içinden yansıyan bir Nutella kavanozu, uzay keşfinin en 'tatlı' kazası olarak dünya gündemine oturdu. Canlı yayını izleyen milyonlarca kişi astronot Christina Koch'un başının üzerinden süzülen kavanozdan gözlerini alamadı.

İnsanlığın 50 yılı aşkın süredir beklediği tarihi anlarda, Orion uzay aracının içinden gelen görüntüler izleyenleri hem heyecanlandırdı hem de gülümsetti. Apollo 13’ün 1970’te kırdığı "Dünya’dan en uzak mesafe" rekoru tazelenirken, astronot Christina Koch’un başının üzerinden bir Nutella kavanozu süzüldü.

TARİHİ REKOR EGALE EDİLDİ 

NASA’nın Ay’a dönüş projesinin ilk insanlı adımı olan Artemis II misyonu, bugün itibarıyla tarihin tozlu sayfalarını güncelledi. Mürettebat; Komutan Reid Wiseman, Pilot Victor Glover, Görev Uzmanları Christina Koch ve Jeremy Hansen’dan oluşan ekip, Dünya’dan yaklaşık 406.000 kilometre uzaklığa ulaşarak Apollo 13’ün 1972’den beri elinde tuttuğu rekoru geride bıraktı.

UZAYDA YERÇEKİMSİZ ORTAMDA KAHVALTI KEYFİ 

Tam da bu tarihi anların kutlandığı ve canlı yayının devam ettiği sırada, astronotların bulunduğu kapsülün içinde ilginç bir görüntü kaydedildi. Görev uzmanı Christina Koch ekran başında çalışmalarını yürütürken, yerçekimsiz ortamın etkisiyle bir Nutella kavanozunun yavaşça kadraja girdiği ve Koch’un başının üzerinden süzüldüğü görüldü.

Görüntünün ürün yerleştirme olabileceği belirtilirken yapay zeka ile oluşturulduğu da öne sürüldü. 

ARTEMİS II NEDEN ÖNEMLİ ?

Bu görev, sadece bir mesafe rekoru değil; aynı zamanda 1972’den bu yana Ay yörüngesine gönderilen ilk insanlı araç olma özelliğini taşıyor. Mürettebat, Ay'ın etrafında bir tur atarak Orion aracının sistemlerini test ediyor ve bir sonraki aşama olan "Ay yüzeyine iniş" için yolu temizliyor.

Bilim dünyası bu büyük başarıyı konuşurken, sosyal medya kullanıcıları şimdiden Nutella’nın uzaydaki bu beklenmedik "reklamını" trend listelerine taşıdı bile.

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 00:10:54.
