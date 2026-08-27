Aysun Koç'tan 28 Ağustos ay tutulması yorumu: 4 burç daha fazla etkilenecek - Son Dakika
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Aysun Koç'tan 28 Ağustos ay tutulması yorumu: 4 burç daha fazla etkilenecek

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Astrolog Aysun Koç, 28 Ağustos'ta Balık burcunda gerçekleşeceğini belirttiği ay tutulmasının burçlara olası etkilerini değerlendirdi. Koç, özellikle Balık, Başak, İkizler ve Yay burçlarının ilk 10 gününde doğanların tutulmadan daha güçlü etkiler alabileceğini söylerken, Yengeç ve Akrep burçları için daha destekleyici bir döneme işaret etti.

Astrolog Aysun Koç, 28 Ağustos'ta Balık burcunun 4 derecesinde gerçekleşeceğini ifade ettiği ay tutulmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Koç, tutulmanın sıradan bir tutulma olmadığını ve ani gelişmeler, krizler, beklenmedik kararlar ile önemli farkındalıkları beraberinde getirebileceğini söyledi.

Koç'a göre tutulmanın etkileri 28 Temmuz itibarıyla hissedilmeye başladı. En yoğun etkinin 28 Ağustos'un bir hafta öncesi ve sonrasında görülebileceğini belirten Koç, tutulmanın etkilerinin parça parça mart ayının sonuna kadar devam edebileceğini ifade etti.

"BEKLENMEYEN ŞEYLERİ BEKLEMEK GEREKİYOR"

Tutulmayı "Uranüsyen bir tutulma" olarak nitelendiren Aysun Koç, bu dönemde ani krizlerin ve öngörülemeyen gelişmelerin yaşanabileceğini savundu.

Koç, Balık burcundaki tutulmanın duygusal açıdan da etkili olabileceğini belirterek insanların daha fazla sorgulama içine girebileceğini söyledi. Bu dönemde duygular yerine akıl ve mantıkla hareket edilmesi gerektiğini ifade eden Koç, aileden alınacak desteğin önem kazanabileceğini dile getirdi.

EN ÇOK BALIK, BAŞAK, İKİZLER VE YAY ETKİLENECEK

Aysun Koç'un değerlendirmesine göre tutulmadan en yoğun etkiyi Balık, Başak, İkizler ve Yay burçlarının ilk 10 gününde doğanlar ile bu derecelerde önemli gezegen yerleşimleri bulunan kişiler alacak.

Koç, Yengeç ve Akrep burçlarının ise tutulmadan daha olumlu etkiler alabileceğini ifade etti. Aslan ve İkizler burçları için de evlilik ve ortaklık alanında fırsatların gündeme gelebileceğini söyledi.

KOÇ: ESKİ DEFTERLER KAPANABİLİR

Koç ve yükselen Koçların iç dünyalarına yönelebileceğini belirten Aysun Koç, geçmişle ilgili muhasebe yapılabileceğini ve bazı eski konuların geride bırakılabileceğini söyledi.

Koç'a göre bu süreç, duyguların yoğunlaşacağı ve kişinin kendi kararlarıyla yüzleşeceği bir dönem olabilir.

BOĞA: SOSYAL ÇEVREDE YOLLAR AYRILABİLİR

Boğa ve yükselen Boğaların sosyal çevreleriyle ilgili önemli farkındalıklar yaşayabileceğini belirten Koç, beklenmedik bazı haberlerin alınabileceğini ve bazı arkadaşlıkların sona erebileceğini ifade etti.

Koç, Boğa burçlarının uzun süredir çevresine verdiği desteği sorgulayarak daha fazla kendilerine yönelmek isteyebileceğini söyledi.

İKİZLER: KARİYERDE RADİKAL DEĞİŞİM

İkizler ve yükselen İkizler için kariyer ve gelecek hedeflerinin öne çıkacağını söyleyen Aysun Koç, iş değişikliği ve emeklilik kararlarının gündeme gelebileceğini belirtti.

Koç, İkizler burçlarının hayatında ani ve radikal değişikliklerin yaşanabileceğini, bazı kişilerin ise evlilik kararı alabileceğini ifade etti.

YENGEÇ: EĞİTİM VE YURT DIŞI KONULARINDA SONUÇ

Yengeç ve yükselen Yengeçlerin dava, eğitim, yurt dışı, vize, vatandaşlık, ithalat ve ihracat gibi alanlarda bekledikleri sonuçları alabileceğini söyleyen Koç, tutulmanın Yengeçler açısından daha destekleyici olacağını savundu.

ASLAN: ÖDEMELERE VE SAĞLIĞA DİKKAT

Aslan ve yükselen Aslanlar açısından tutulmanın daha zorlayıcı olabileceğini belirten Koç, kredi, ödeme, vergi ve miras gibi mali konuların gündeme gelebileceğini söyledi.

Koç, bazı Aslan burçlarının sağlıkla ilgili beklenmedik gelişmeler yaşayabileceğini ve küçük bir operasyonun gündeme gelebileceğini ifade etti.

BAŞAK: EVLİLİK VE ORTAKLIKLARDA KARAR ZAMANI

Başak ve yükselen Başakların ilişkiler ve ortaklıklar konusunda önemli kararlar alabileceğini belirten Aysun Koç, bekarların evlilik kararı alabileceğini, sorunlu ilişkilerin ise sona erebileceğini söyledi.

Benzer bir etkinin iş ortaklıklarında da görülebileceğini belirten Koç, Başakların "devam mı, tamam mı?" sorusuyla karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.

TERAZİ: İŞ HAYATINDA DEĞİŞİKLİK

Terazi ve yükselen Terazilerin çalışma hayatında önemli kararlar alabileceğini söyleyen Koç, çalışan değişiklikleri, işten ayrılıklar ve günlük rutinde beklenmedik gelişmeler yaşanabileceğini belirtti.

Koç ayrıca sağlık ve evcil hayvanlarla ilgili konuların da gündeme gelebileceğini ifade etti.

AKREP: AŞK VE ÇOCUK KONULARI ÖN PLANDA

Akrep ve yükselen Akrepler için çocuklarla ilgili önemli kararların gündeme gelebileceğini söyleyen Koç, çocuk sahibi olma kararının alınabileceğini veya bazı Akreplerin çocuklarını kucağına alabileceğini belirtti.

Bekar Akrepler için aşk hayatında da önemli değişiklikler yaşanabileceğini söyleyen Koç, bazı ilişkilerin sona erebileceğini, ilişkisi olmayanlar için ise yeni bir aşk fırsatının doğabileceğini ifade etti.

YAY: EV VE AİLE HAYATINDA ANİ KARARLAR

Yay ve yükselen Yayların aile, ev ve yuva alanında tutulmadan etkilenebileceğini belirten Koç, aile içinde fikir ayrılıklarının yaşanabileceğini söyledi.

Koç ayrıca ani taşınma, ev satın alma veya gayrimenkul satışı gibi kararların da gündeme gelebileceğini ifade etti.

OĞLAK: YAKIN ÇEVREYLE GERİLİM YAŞANABİLİR

Oğlak ve yükselen Oğlakların kardeşleri, yakın arkadaşları veya komşularıyla fikir ayrılıkları yaşayabileceğini belirten Koç, elektronik cihaz veya otomobil satın alma kararlarının da bu dönemde netleşebileceğini söyledi.

KOVA: PARA VE İŞ KONULARI NETLEŞECEK

Kova ve yükselen Kovaların maddi kaynaklar ve iş hayatıyla ilgili konularda önemli gelişmeler yaşayabileceğini söyleyen Koç, iş arayanların yeni fırsatlarla karşılaşabileceğini, bazı kişilerin ise mevcut işinden ayrılarak başka bir işe geçebileceğini ifade etti.

Koç'a göre Kova burçları bu süreçte verdikleri emeğin karşılığını alıp almadıklarını da daha fazla sorgulayabilir.

BALIK: "SON BİR HESAP KESİMİ"

Balık ve yükselen Balıklar için tutulmanın daha önemli bir anlam taşıdığını ifade eden Aysun Koç, bunun Balık-Başak aksındaki son tutulma olduğunu ve yaklaşık 9 yıl boyunca Balık burcunda benzer bir tutulma yaşanmayacağını söyledi.

Koç, Balık burçlarının özellikle evlilik, ortaklık, arkadaşlık ve diğer ilişkilerde sorunlu konuları sona erdirme yönünde önemli kararlar alması gerektiğini savundu.

Aysun Koç, Astroloji, Ağustos, Son Dakika

Son Dakika Astroloji Aysun Koç'tan 28 Ağustos ay tutulması yorumu: 4 burç daha fazla etkilenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aysun Koç'tan 28 Ağustos ay tutulması yorumu: 4 burç daha fazla etkilenecek - Son Dakika
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