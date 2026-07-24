Aysun Koç’tan 29 Temmuz dolunayı uyarısı: Hırs olayları kontrolden çıkarabilir - Son Dakika
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Aysun Koç’tan 29 Temmuz dolunayı uyarısı: Hırs olayları kontrolden çıkarabilir

Aysun Koç’tan 29 Temmuz dolunayı uyarısı: Hırs olayları kontrolden çıkarabilir
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Astrolog Aysun Koç, 29 Temmuz saat 17.37’de Kova burcunun 6 derecesinde gerçekleşecek dolunayın burçlara ve toplumsal gelişmelere olası etkilerini değerlendirdi. Dolunayın duygusal gerilimleri artırabileceğini belirten Koç, özellikle ikili ilişkiler, ortaklıklar, sağlık ve maddi konularda sakin ve temkinli hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Haberler.com izleyicileri için değerlendirmelerde bulunan Aysun Koç, dolunayın etkilerinin 24 Temmuz’dan itibaren yoğun şekilde hissedilmeye başlanacağını ifade etti. Koç, dolunayın Kova burcunda gerçekleşmesi nedeniyle halkı ilgilendiren önemli olayların da gündeme gelebileceğini belirtti.

DUYGUSAL ÇALKANTILARA KARŞI UYARDI

Dolunayın gerçekleşeceği derecede Bos Sabit Yıldızı’nın bulunduğunu söyleyen Koç, bu yerleşimin duygusal çalkantıları artırabileceğini ifade etti.

Bu dönemde duyguları kontrol etmenin önem taşıdığını belirten Koç, kadınlardan destek alınabilecek gelişmelerin yanı sıra havacılık ve askeri konularla ilgili haberlerin de gündeme gelebileceğini söyledi.

Koç, dolunayın Türkiye Cumhuriyeti’nin astrolojik haritasındaki Güneş ile sert açı oluşturduğunu belirterek gökyüzündeki etkilerin karışık ve güçlü olduğunu dile getirdi.

“HIRS YAPILIRSA OLAYLAR KONTROLDEN ÇIKABİLİR”

Dolunay sırasında Jüpiter ile Güneş arasında destekleyici bir kavuşum bulunduğunu belirten Koç, Ay ile Plüton arasındaki kavuşumun ise gerilimli bir etki oluşturabileceğini söyledi.

Koç, bu etkinin özellikle insanların hırs yaptıkları ve inatlaştıkları konularda olayların büyümesine yol açabileceğini belirterek, “Olaylara bakış açınızı değiştirirseniz kazanabilirsiniz. Kendimizi sinirlendirecek ve zora sokacak durumlardan uzak durmakta fayda var” değerlendirmesinde bulundu.

EVLİLİKLER VE ORTAKLIKLAR GÜNDEMDE

Dolunay anında Plüton’un yanında Juno asteroidinin de bulunduğunu aktaran Koç, önümüzdeki iki haftalık süreçte evlilikler ve ortaklıklarla ilgili önemli kararların alınabileceğini ifade etti.

Boşanma oranlarında artış yaşanabileceğini ve sorunlu ortaklıkların sona erebileceğini öne süren Koç, ilişkilerde ani kararlar almak yerine daha sakin davranılması gerektiğini söyledi.

Venüs ve Mars arasındaki uyumsuz etkinin de kadın-erkek ilişkilerindeki tansiyonu artırabileceğini belirten Koç, ikili ilişkilerde iletişime dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

KALP VE TANSİYON SORUNLARINA DİKKAT

Aslan-Kova aksında meydana gelecek dolunayın kalp ve tansiyonla ilgili hassasiyetleri artırabileceğini ifade eden Koç, sağlık problemi bulunan kişilerin daha dikkatli hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Koç, sıcak havaların da etkisiyle bol su tüketilmesi, ilaçların düzenli kullanılması ve stresi artırabilecek olaylardan uzak durulması tavsiyesinde bulundu.

EN ÇOK DÖRT BURÇ ETKİLENECEK

Aysun Koç, dolunaydan en yoğun etkiyi Kova, Aslan, Akrep ve Boğa burçlarının ilk 10 gününde doğanların alacağını belirtti. İkizler ve Terazi burçlarının ise dolunayın daha destekleyici ve şanslı etkilerinden faydalanabileceğini söyledi.

KOÇ BURCU İÇİN SOSYAL ÇEVREDE DEĞİŞİM

Koç ve yükselen Koç burçlarının sosyal çevrelerinde bazı gerilimler yaşayabileceğini belirten Koç, bu kişilerin bazı insanlarla görüşmeme kararı alabileceğini ifade etti.

Bu süreçte sosyal çevrenin sadeleşebileceğini kaydeden Koç, uzun süredir beklenen bir hayalin gerçekleşme ihtimalinin de bulunduğunu söyledi.

BOĞA BURCUNDA KARİYER KARARLARI ÖNE ÇIKIYOR

Boğa ve yükselen Boğa burçlarının kariyerleri ve gelecek hedefleriyle ilgili belirsizliklerin netleşeceğini ifade eden Koç, terfi, emeklilik, iş değişikliği veya yeni bir işe başlama kararlarının gündeme gelebileceğini belirtti.

Koç, Boğa burçlarının hedeflerine ulaşabilmek için daha fazla çaba ve emek göstermesi gerekebileceğini söyledi.

İKİZLER BURCUNA EĞİTİM VE YURT DIŞI DESTEĞİ

İkizler ve yükselen İkizler burçlarının eğitim, sınav, yüksek öğrenim, Erasmus, vize, Green Card ve yurt dışı bağlantılı işlerinde sonuç alabileceğini belirten Koç, gelişmelerin büyük ölçüde İkizler burçlarının lehine olabileceğini ifade etti.

Daha önce evlenip ayrılmış İkizler burçlarının yeniden evlilik kararı alabileceğini de sözlerine ekledi.

YENGEÇ BURCUNDA MİRAS VE ÖDEMELER NETLEŞİYOR

Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının kredi, ödeme, borç ve mirasla ilgili konularının sonuçlanabileceğini belirten Koç, beklenmedik bir anda miras davalarıyla ilgili gelişmeler yaşanabileceğini söyledi.

Sağlık sorunu bulunan bazı Yengeç burçlarının ise operasyon geçirebileceğini ifade etti.

ASLAN BURCUNDA EVLİLİK VE ORTAKLIK KARARLARI

Dolunayın karşıt burçlarında gerçekleşmesi nedeniyle Aslan ve yükselen Aslan burçlarının evlilik ve ortaklık konularında önemli kararlar alabileceğini söyleyen Koç, bekârların evlilik kararı alabileceğini, sorunlu evliliklerin ise sona erebileceğini belirtti.

Ortak iş kurmayı planlayanların yeni bir ortaklık başlatabileceğini ifade eden Koç, Aslan burçlarına hırs ve inatlaşmadan kaçınmaları uyarısında bulundu.

BAŞAK BURÇLARI SAĞLIĞA DİKKAT ETMELİ

Başak ve yükselen Başak burçlarının günlük temposunun artacağını söyleyen Koç, özellikle kalp ve tansiyon sorunlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

İş arkadaşlarıyla gerilim yaşanabileceğini ifade eden Koç, evcil hayvanı bulunan Başak burçlarının hayvanlarının sağlık sorunlarıyla da ilgilenmek zorunda kalabileceğini söyledi.

TERAZİ BURCUNA AŞK VE ÇOCUK HABERİ

Terazi ve yükselen Terazi burçlarının aşk hayatlarında önemli gelişmeler yaşayabileceğini belirten Koç, devam eden ilişkilerin resmiyet kazanabileceğini söyledi.

Evli Terazi burçlarının çocuk sahibi olma kararı alabileceğini veya hamilelik haberi alabileceğini ifade eden Koç, sorunlu ilişkilerin sona ermesinin ise kişilerin yararına olabileceğini dile getirdi.

AKREP BURCUNDA EV VE AİLE KONULARI

Akrep ve yükselen Akrep burçlarının aile içindeki belirsizliklerinin netleşeceğini belirten Koç, taşınma, ev alma, ev satma ve tapu işlemlerinde olumlu gelişmeler yaşanabileceğini söyledi.

Koç, problemli evliliklerin de bu dönemde sona erebileceğini ifade etti.

YAY BURCUNDA YAKIN ÇEVRE GERİLİMİ

Yay ve yükselen Yay burçlarının kardeşler, kuzenler ve yakın arkadaşlarla bazı tartışmalar yaşayabileceğini belirten Koç, anlaşmazlıkların doğru iletişimle çözülebileceğini söyledi.

Kısa seyahatler, sosyalleşme, elektronik cihaz veya araç alımı için de destekleyici etkilerin bulunduğunu ifade etti.

OĞLAK BURCUNDA MADDİ GELİŞMELER

Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının gelirleri, zam, terfi ve iş başvurularıyla ilgili gelişmeler yaşayabileceğini söyleyen Koç, yeni bir işe başlama veya iş değiştirme ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

Bu dönemde kişilerin kendi değerlerini sorgulayabileceğini ifade eden Koç, öz değeri artırmaya yönelik kararların alınabileceğini söyledi.

KOVA BURCU “TAMAM MI, DEVAM MI?” DİYECEK

Dolunayın Kova burcunda gerçekleşmesi nedeniyle Kova ve yükselen Kova burçlarının hayatlarındaki belirsiz konular hakkında kesin kararlar vermesi gerektiğini belirten Koç, “Gökyüzü sizden netlik istiyor” dedi.

Bazı ilişkilerin sona erebileceğini söyleyen Koç, biten konuların Kova burçlarının yararına olabileceğini ve olaylara farklı bir bakış açısıyla yaklaşılması gerektiğini ifade etti.

BALIK BURCUNDA GEÇMİŞLE YÜZLEŞME

Balık ve yükselen Balık burçlarının geçmişte yaşanan olayların muhasebesini yapacağını belirten Koç, bu dönemde içe dönüş ve yüzleşmeler yaşanabileceğini söyledi.

Astroloji, Aysun Koç, Dolunay, Son Dakika

Son Dakika Astroloji Aysun Koç’tan 29 Temmuz dolunayı uyarısı: Hırs olayları kontrolden çıkarabilir - Son Dakika

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