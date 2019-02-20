BAE, Katar yasağını hafifletti
20 dakika önce
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar'a yönelik mal sevkiyatı yasağını hafiflettiğini açıkladı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar'a yönelik mal sevkiyatı yasağını hafiflettiğini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:05
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