Son 75 yılın en şiddetli yağışı! BAE\'de 1, Umman\'da 20 kişi hayatını kaybetti

Birleşik Arap Emirlikleri'nde etkisini gösteren yağış pazartesi gecesi başladı ve salı akşamına kadar hız kesmeden devam etti. 1 buçuk yıllık yağış neredeyse 24 saat içerisinde düştü. Bu felaket karşısında ülkede hayat adeta felç oldu. Okullarda eğitime ara verilirken, kamu görevlileri bugün de uzaktan çalışmaya devam etti. Sağanak yağışın bugün etkisini azaltmasıyla temizleme çalışmaları başladı. Dubai'de 1, Umman'da 20 olmak üzere toplam 21 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal Meteoroloji Merkezine göre son 24 saatte kayıtların tutulduğu 1949'dan bu yana en yüksek yağış miktarı görüldü. Ülkenin kuzeyinde yer alan Ras Al Khaimah Emirliği'nde 70'li yaşlarındaki bir kişi, aracının sele kapılması sonucu hayatını kaybetti. Su altında kalan evler, yollar ve iş yerlerinde ise büyük hasar meydana geldi. Ülkede alarm verildi.
Dünyanın en yoğun havalimanlarından biri olan Dubai Uluslararası Havalimanı'ndaki (DXB) uçuşlarda ise aksamalar devam ediyor. Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamada, hava şartları nedeniyle yolculara zorunlu olmadıkça havalimanına gelmemeleri yönünde uyarı yapıldı. Uçuşların ertelenmeye ve diğer havalimanlarına yönlendirilmeye devam ettiği öğrenildi.
Havayolu şirketi Emirates tarafından yapılan açıklamada ise olumsuz hava şartları nedeniyle Dubai kalkışlı uçuşların bugün yerel saatle 08.00'den 00.00'a kadar durdurulduğu bildirildi.
Şiddetli yağışın etkili olduğu diğer bir körfez ülkesi Umman'da ise can kaybı 20'ye yükseldi. Yağışın devam edeceği konusunda uyarı yapılırken, kamu görevlileri uzaktan çalışmaya geçti, tüm okullarda da uzaktan eğitime geçildi.
Körfez bölgesi genellikle sıcak ve kurak havasıyla bilinse de son yıllarda sele neden olan şiddetli yağışların sayısı arttı. Bilim insanları, dünya ısındıkça olağanüstü fırtınaların daha yaygın hale geldiğini söyleyerek bölgedeki olağan dışı hava koşullarını iklim değişikliğine bağladı.
Her 1 derecelik artış karşılığında atmosfer yaklaşık yüzde 7 oranında daha fazla nem tutabiliyor. Bu da bazen daha kısa sürede ve daha küçük alanlarda daha yoğun yağışa yol açabiliyor. Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olan BAE, geçen yıl düzenlenen COP28 iklim değişikliği konferansına ev sahipliği yaptı. Konferansta fosil yakıtlardan uzaklaşma çağrısı yapan bir anlaşma taslağı ilk defa onaylandı.
Son Dakika › Güncel › Son 75 yılın en şiddetli yağışı! BAE'de 1, Umman'da 20 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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