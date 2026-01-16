Bahis Soruşturması: 153 Kişiye Cezalar Açıklandı - Son Dakika
Bahis Soruşturması: 153 Kişiye Cezalar Açıklandı

Bahis Soruşturması: 153 Kişiye Cezalar Açıklandı
16.01.2026 17:12
PFDK, bahis eylemi nedeniyle 153 teknik sorumlu ve antrenöre hak mahrumiyeti cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda profesyonel liglerde görev yapan teknik sorumlular, Süper Lig kulüplerinde görev yapan antrenörler ve 2 bölgesel gözlemci olmak üzere toplam 153 kişiyle ilgili verdiği kararları açıkladı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 16.01.2026 tarih ve 46 sayılı toplantısında aldığı ve TFF'nin resmi internet sitesinden açıkladığı kararlar şu şekilde:

1 - Savaş Yıldırım'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

2 - Semih Tokatlı'nın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

3 - Hakan Yılmaz'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

4 - Serkan Ençetin'in, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

5 - Tansu Yaan'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

6 - Gökhan Ünal'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

7 - Necdet Emre Özbayer'in, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

8 - Aydemir Emrah Uzun'un, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

9 - Harun Dişlitaş'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

10 - Erhan Koç'un, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

11 - İlker Erdem'in, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

12 - İlker Avcıbay'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

13 - Murat Parlak'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

14 - Taner Gürsoy'un, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

15 - Avni Okumuş'un, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

16 - Tevfik Ata Tekin'in, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

17 - Adem Çağlayan'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

18 - Taner Gülleri'nin, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

19 - Erdoğan Sarıuşak'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

20 - Ali Asım Balkaya'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

21 - Ertürk Koray Balcıoğlu'nun, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

22 - Cevdet Uzunköprü'nün, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

23 - Murat Sönmez'in, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

24 - Ahmet Yurtsever'in, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

25 - Metin İlhan'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

26 - Bülent Yenihayat'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

27 - Sadullah Zehir'in, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

28 - Mehmet Seçkin'in, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

29 - Sercan Yıldırım'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

30 - Muzaffer Taşkın'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

31 - Serdar Göçerler'in, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

32 - Muzaffer Bilazer'in, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

33 - Murat Özkan'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

34 - Can Güçer'in, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

35 - Nuri Çolak'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

36 - Coşkun Öz'ün, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

37 - Mete Işık'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

38 - Ergün Işık'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

39 - Mehmet Erol'un, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

40 - Sait Taş'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

41 - İlhan Özbay'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

42 - Volkan Erten hakkında, bahis eylemi nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; adı geçen kişinin aynı eylem sebebi ile daha önce cezalandırıldığı dikkate alınarak; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

43 - Mustafa Alper Avcı hakkında; bahis eylemi nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

44 - Orhan Kosulu'nun, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

45 - Özgür Ergün'ün, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

46 - Ayhan Tuna Üzümcü'nün, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

47 - Gürkan Ferhatoğlu'nun, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

48 - Şenol Demir'in, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

49 - Görkem Öncü'nün, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

50 - Enver Şen'in, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

51 - Cüneyt Dumlupınar'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

52 - Ayhan Bahar'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

53 - Muhammet Yılmaz'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

54 - Aslan Toklu'nun, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

55 - Bayram Toysal'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

56 - Ali Beykoz hakkında, bahis eylemi nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

57 - Engin Dursun'un, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

58 - Gökhan Beklemiş'in, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

59 - Ahmet Duman'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

60 - Murat Hacıoğlu'nun, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

61 - Rızvan Şahin'in, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

62 - Uğur Kulaksız'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

63 - İsmail Ertekin'in, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

64 - Aykut Erdoğan'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

65 - Semih Özü'nün, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

66 - Ahmet Taşyürek'in, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

67 - Sinan Durmuş'un, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

68 - Erhan Çelik'in, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

69 - Adil Tozlu'nun, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

70 - Fuat Erarslan'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

71 - Özgür Çetiner'in, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

72 - Egemen Urhan'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

73 - Mehmet Birinci'nin, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

74 - Hasan Uğur Kardal'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

75 - Gürkan Aslan'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

76 - Bayram Sevindik'in, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

77 - Mustafa Çapanoğlu'nun, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

78 - Selahaddin Dinçel'in, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

79 - Serhat Güller'in, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

80 - Ramazan Kurşunlu'nun, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

81 - İbrahim Raif Albay'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

82 - Onur Yeniyurt'un, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

83 - Evren Şenel'in, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

84 - Sertaç Gezer'in, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

85 - Hasan Yüksel'in, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

86 - Hayati Palancı'nın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

87 - Ümit Metin Yıldız'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

88 - Hakan Çobanoğlu'nun, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

89 - Kemal Dulda'nın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

90 - Selçuk Akçay'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

91 - Kadir Kar'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

92 - Cahit Erçevik'in, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

93 - Mithat Çulcuoğlu'nun, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

94 - Fatih Serkan Albayrak'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

95 - Özden Töraydın'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

96 - Eray Gülay'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

97 - Mazım Gülay'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

98 - Mehmet Altıparmak'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

99 - İbrahim Tolgay Kerimoğlu'nun, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

100 - Cafer Elek'in, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

101 - Hakan Keleş'in, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

102 - Ufuk Sarı'nın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

103 - Bahaddin Güneş'in, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

104 - Ufuk Uysal'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

105 - İbrahim Yıldırım'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

106 - Serdar Uygun'un, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

107 - Erkan Bölükbaş'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

108 - Cemil Aktaş'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

109 - Mustafa Sarp hakında, bahis eylemi nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

110 - Fevzi Layiç'in, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

111 - Ali Gürsel'in, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

112 - Mehmet Bülent Albayrak'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

113 - Mehmet Öncan'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

114 - İbrahim Kemal Menderes'in, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

115 - Murat Erbasan'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

116 - Olcan Adın'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

117 - Umut Eskiköy'ün, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

118 - Tanser Aydin'in, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

119 - Halil Cihan Ünal'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

120 - Ümit Davala'nın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

121 - Ertuğrul Arslan'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

122 - Ufuk Özbey'in, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

123 - Ercan Ağaçe'nin, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

124 - Ahmet Dursun hakkında, bahis eylemi nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

125 - Onur Günal'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

126 - Kenan Oktay'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

127 - Sinan Közen'in, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

128 - Yasin Güleryüz'ün, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

129 - Barış Kanbak'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

130 - Emir Şiranlı'nın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

131 - Erkan Akkoç'un, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

132 - İbrahim Keserel'in, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

133 - Cüneyt Yis'in, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

134 - Yiğit İncedemir'in, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

135 - Fahri Tatan'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

136 - Halit Eroğlu'nun, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

137 - Ersin Akılveren'in, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

138 - Çoşkun Birdal'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

139 - Volkan Arslan'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

140 - Serdar Topraktepe'nin, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

141 - Tufan Deniz Daş'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

142 - Kerem Satılmış'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

143 - Can Arat'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

144 - Ömer Ayçiçek'in, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

145 - Baykal Aydınlı'nın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

146 - Onat Çetin'in, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

147 - Mustafa Ramazan'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

148 - Aykın Demir'in, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

149 - Ozan Köprülü'nün, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

150 - İlker Kıreker'in, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

151 - Onur Can Korkmaz'ın, bahis eylemi nedeniyle FTD'nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

152 - Özkan Karapınar hakkında, bahis eylemi nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

153 - Faruk Tunçak hakkında, bahis eylemi nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Karar verilmiştir. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

