Bakanın sözleri ülkeyi karıştırdı! Mini etekli fotoğraf yağıyor - Son Dakika
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Bakanın sözleri ülkeyi karıştırdı! Mini etekli fotoğraf yağıyor

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Bakanın sözleri ülkeyi karıştırdı! Mini etekli fotoğraf yağıyor
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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin, “daha uzun etekli” ve “daha az gösterişli” kadınların daha güvenilir, sadık ve iyi bir anne olabileceği yönündeki sözleri ülkede büyük tartışma başlattı. Tepkilerin büyümesi üzerine özür dileyen Tajani'ye yönelik protestolar bununla da sona ermedi. Muhalefet partilerinden 11 kadın senatör Senato'ya mini etekle giderken, çok sayıda siyasetçi de etekli fotoğraflar paylaşarak açıklamalara tepki gösterdi.

İtalya'da Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin kadınların giyim tarzı ile güvenilirlikleri arasında bağlantı kurduğu açıklamalar siyasetin ana tartışma konularından biri haline geldi.

Tajani'nin sözlerine tepki gösteren muhalif siyasetçiler mini etekli fotoğraflarını paylaşırken, protesto parlamentoya da taşındı. Muhalefet partilerinden 11 kadın senatör, Tajani'nin açıklamalarını protesto etmek amacıyla Senato'ya mini etekle gitti.

“DAHA UZUN ETEKLİ KADINLARLA EVLENMEK DAHA İYİ”

Tartışmalar, Tajani'nin 18 Eylül'de katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmayla başladı. Tajani burada “gösterişli” kadınların güvenilmez ve sadakatsiz olabileceğini öne sürerek, “daha uzun etekli” ve “daha az gösterişli” kadınlarla evlenmenin daha iyi olduğunu söyledi.

Tajani, sözlerinin devamında “büyüleyici” güzellikte bir kadının sık sık sevgili değiştirmiş veya sevgililerini aldatmış olabileceğini savundu.

İtalya Dışişleri Bakanı, “daha az gösterişli” bir kadının ise daha güvenilir ve daha iyi bir anne olabileceğini iddia etti.

Bakanın sözleri ülkeyi karıştırdı! Mini etekli fotoğraf yağıyor

SÖZLERİNİ SİYASETE BAĞLADI

Tajani daha sonra kadınlara ilişkin kullandığı ifadeler üzerinden siyasi bir benzetme yaptı. Seçmenlere “daha uzun etekli, ciddi bir kadını” ya da “playboy olmayan bir erkeği” seçmeleri çağrısında bulunan Tajani, merkez sağ siyasetin bu açıdan güvenilir olduğunu savundu.

Konuşmanın yayılmasının ardından Tajani'nin sözlerine kadın örgütleri ve muhalefet partilerinden peş peşe tepkiler geldi.

KADINA KARŞI ŞİDDETLE MÜCADELE DERNEĞİNDEN TEPKİ

Kadına karşı şiddetle mücadele derneği Telefono Rosa, kadınların görünüşü ve kıyafetleri üzerinden yapılan değerlendirmelere karşı çıktı.

Dernek, bir kadının görünüşü, giyinişi ve davranışları konusunda “dayatmalarda bulunma anlayışının varlığını sürdürmesinin kabul edilemez” olduğunu belirterek Tajani'nin ifadelerini eleştirdi.

Bakanın sözleri ülkeyi karıştırdı! Mini etekli fotoğraf yağıyor

“BİNLERCE YIL GERİDE KALMIŞ”

Muhalefetteki Yeşiller ve Sol İttifakı Sözcüsü Fiorella Zabatta da Tajani'ye sert tepki gösteren isimler arasında yer aldı.

Zabatta, “Tajani onlarca değil binlerce yıl geride kalmış” ifadelerini kullandı.

Hükümete de seslenen Zabatta, “Hayatta olan kadınların etek boylarını ölçmeden önce, öldürülen kadınların sayısını tutsunlar” dedi.

MİNİ ETEKLİ FOTOĞRAFLARLA PROTESTO ETTİLER

Tartışmanın büyümesinin ardından muhalefetteki bazı kadın siyasetçiler, Tajani'yi protesto etmek için mini etekli fotoğraflarını paylaşmaya başladı.

Eski Torino Belediye Başkanı ve muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi Milletvekili Chiara Appendino da mini etek giydiği bir fotoğrafını paylaşarak Tajani'ye şu soruları yöneltti: “Tajani, ben ‘güvenilir’ bir kadın değil miyim? Ben ‘iyi bir anne’ değil miyim?”

Appendino, tepkisini “2026 yılında bir bakanın daha uzun etekli ve daha az gösterişli bir kadınla evlenmemizi söylemesine izin veremeyiz” sözleriyle sürdürdü.

Bakanın sözleri ülkeyi karıştırdı! Mini etekli fotoğraf yağıyor

“KIZIM OLSA ETEĞİNİN BOYUNA BAKAN BİRİNİ SEÇMEMESİNİ SÖYLERDİM”

Muhalefetteki merkez sol Demokratik Parti'den Treviglio Belediye Meclis Üyesi Matilde Tura da protestoya katıldı.

Mini etekli fotoğrafını paylaşan Tura, “Kızım olsa ona eteğinin boyuna bakarak kendisini yargılayan birini seçmemesini söylerdim” ifadelerini kullandı.

Kadın siyasetçilerin başlattığı protestoya Floransa Belediye Meclisi Üyesi Andrea Ciulli de destek verdi. Ciulli, yapay zeka aracılığıyla kendisine etek eklediği bir fotoğrafını paylaştı.

RENZI, TAJANI'Yİ ETEKLİ GÖSTEREN GÖRSELLER PAYLAŞTI

Eski İtalya Başbakanı ve Yaşayan İtalya Partisi lideri Matteo Renzi de tartışmaya dahil oldu.

Renzi, Dışişleri Bakanı Tajani'yi etekli gösteren görseller paylaşarak, “Tajani bir sosyal medya şakasına dönüştü” diye yazdı.

VANNACCI'NİN SÖZLERİ TARTIŞMAYI DAHA DA BÜYÜTTÜ

Tajani'nin açıklamalarına yönelik tartışmalar sürerken yeni kurulan aşırı sağcı Ulusal Gelecek Partisi lideri Roberto Vannacci'nin sözleri de tepki çekti.

Vannacci, 22 Eylül'de katıldığı bir televizyon programında Tajani'nin sözlerinin sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı:

“Hafif bir soruya hafif şekilde cevap vereceğim: Uzun etekli bir kadın ile kısa etekli bir kadın arasında, eteksiz bir kadını tercih ederim.”

“BU MAĞARA ADAMLARINDAN BIKTIM”

Demokratik Parti Milletvekili Alessia Morani ise hem Tajani'ye hem de Vannacci'ye tepki gösterdi.

Morani, “Bu mağara adamlarından gerçekten bıktım usandım. Artık yeter!” ifadelerini kullandı.

TEPKİ İKTİDAR ORTAĞINDAN DA GELDİ

Tajani'ye yönelik eleştiriler yalnızca muhalefetle sınırlı kalmadı. İktidar koalisyonunun ortaklarından Lig Partisi'nin Avrupa Parlamentosu Üyesi Susanna Ceccardi de tartışmaya katıldı.

Ceccardi, partisinin pazar günü düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada, “Bugün etek giydim. Bazı Müslümanların hoşuna gitmeyebilir, belki Tajani'nin de hoşuna gitmez” dedi.

Ceccardi ayrıca Tajani'nin liderliğini yaptığı Haydi İtalya Partisi'nin kurucusu ve eski Başbakan Silvio Berlusconi'ye atıfta bulunarak şunları söyledi:

“Lig, kadınların diledikleri gibi giyinme hakkını savunuyor; sanırım Silvio Berlusconi de buna katılırdı.”

TAJANI ÖZÜR DİLEDİ

Tepkilerin büyümesi üzerine Antonio Tajani, 21 Eylül'de sözleri nedeniyle özür diledi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a giden Tajani, burada yaptığı açıklamada kadınları incitme niyetinin bulunmadığını savundu.

Tajani, “Söylediklerimden dolayı incinen olduysa özür dilerim; ancak kadınları incitmek gibi bir niyetim asla olmadı. Hayatım boyunca, ne özel ne de kamusal yaşamımda böyle bir şey yapmadım” ifadelerini kullandı.

Tajani'nin özrüne rağmen tartışmalar sona ermedi. Muhalefetten 11 kadın senatörün Senato'ya mini etekle gitmesiyle protesto parlamentoya taşındı.

Başbakan YardımcısıAntonio TajaniİtalyaDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • hsyndalci hsyndalci:
    Ekmek kaç tl ,mazot kaç tl gerisi boş. İtalya bizi hiç ilgilendirmiyor isterse donsuz gezsinler. 4 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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