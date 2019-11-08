Son Dakika Haberleri: Basketbolda derbi haftası! Fenerbahçe'nin konuğu Beşiktaş...
Son Dakika Spor Basketbolda derbi haftası! Fenerbahçe'nin konuğu Beşiktaş...

Basketbolda derbi haftası! Fenerbahçe'nin konuğu Beşiktaş...

6 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle: - ING Basketbol Süper LigiYarın: 13.

Basketbolda derbi haftası! Fenerbahçe'nin konuğu Beşiktaş..., System.String[]

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:


- ING Basketbol Süper Ligi


Yarın:


13.00 Bahçeşehir Koleji- Pınar Karşıyaka (BJK Akatlar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Kültür Kompleksi)


15.15 Frutti Extra Bursaspor- Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol


(TOFAŞ)


17.30 Galatasaray Doğa Sigorta- Darüşşafaka Tekfen (Sinan Erdem)


20.00 Sigortam.net İTÜ Basket-Teksüt Bandırma (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)


10 Kasım Pazar:


13.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-TOFAŞ (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)


15.15 Fenerbahçe Beko- Beşiktaş Sompo Sigorta (Ülker Spor ve Etkinlik)


17.30 Gaziantep Basketbol- Anadolu Efes (Şahinbey)


20.00 Türk Telekom-OGM Ormanspor (Ankara)


- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Yarın:


13.00 Samsun Canik Belediyespor-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol (Mustafa Dağıstanlı)


13.30 Çankaya Üniversitesi-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Ankara)


14.00 İzmit Belediyespor-OGM Ormanspor (Kocaeli Atatürk)


15.15 Galatasaray-Birevim Elazığ İl Özel İdare (Ahmet Cömert)


16.00 Bellona Kayseri Basketbol- Hatay Büyükşehir Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)


17.30 Fenerbahçe Öznur Kablo-BOTAŞ (Metro Enerji)


- Türkiye Basketbol 1. Ligi


Bugün:


18.00 Bornova Belediyespor- Yalovaspor (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)


18.00 1881 Düzce Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Kalıcı Konutlar Merkez)


19.00 Merkezefendi Belediyespor- Mamak Belediyespor (Pamukkale Üniversitesi)


Yarın:


14.30 Final Gençlik- Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Bursa Atatürk)


15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor- Akhisar Belediyespor (Muradiye)


16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Basket (Kurtdereli)


16.00 Konyaspor- Petkimspor (Selçuklu Belediyesi)


17.00 Samsunspor- Gemlik Basketbol (Mustafa Dağıstanlı)


- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi


Bugün:


13.30 Nesibe Aydın-Yalova VİP (TOBB ETÜ)


17.30 İstanbul Üniversitesi- Antalya 07 Basketbol (Ahmet Cömert)


18.00 Urla Belediyespor-Bursa Büyükşehir (12 Eylül)


Yarın:


13.00 Mardin Büyükşehir Başak-Emlak Konut (Yeni Artuklu)


15.00 Edremit Belediyesi Gürespor-BOTAŞ Gelişim (Edremit)


16.00 Sakarya Yükseliş- Bayraklı Belediyesi (Sakarya)


10 Kasım Pazar:


14.00 Fenerbahçe Gelişim-1881 Düzce Belediyespor (Metro Enerji)


17.00 Bosna 34- Mersin Üniversitesi (Lüleburgaz Belediyesi Yıldızlar Akademisi)

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basketbol, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:35 
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