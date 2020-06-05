Beşiktaş sahilleri temizleniyor - Son Dakika

Beşiktaş sahilleri temizleniyor

İSTANBUL, (DHA) - Lodos nedeniyle Beşiktaş sahillerinde oluşan kirlilik temizlendi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da vatandaşlara çağrıda bulunarak " İstanbul'da lodos fırtınasının etkisiyle kıyılarda kirlilik oluşabiliyor. Kıyılarımızın temizlenmesi düzenli olarak gerçekleştirilecek" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSTAÇ A.Ş ekipleri Ortaköy'de şiddetli lodos nedeniyle oluşan deniz yüzeyindeki kirliliği temizledi. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ı ziyaret ederek ortak yürütülen çalışmalar hakkında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan bilgi alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurgulamıştı. İSKİ tarafından gerçekleştirilen ve yıllardır çözülemeyen altyapı sorunu da geçtiğimiz günlerde çözülmüştü.

Bugün yapılan çalışmalar hakkında sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat vatandaşlara çağrıda bulundu. Akpolat: 'İstanbul'da lodos fırtınasının etkisiyle kıyılarında kirlilik oluşabiliyor. Böyle bir manzaraya rastlarsanız İBB Beyaz Masa'ya bildirebilirsiniz' ifadelerini kullandı.