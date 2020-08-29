Beşiktaş'ta yol çöktü - Son Dakika

Beşiktaş 'ta daha önce çöktüğü öğrenilen yol bugün bir kere daha çöktü.

Mecidiye Mahallesi Saadet Sokak girişinde akşam saatlerinde yol çöktü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler sokağı güvenlik şeridi çekerek trafiğe kapattı. Oluşan göçüğün düzeltilmesi için olay yerine iş makinesi bekleniyor. Öte yandan aynı sokakta daha önce de çökme meydana geldiği öğrenildi.

Mahalle sakini Fuat Topçu, "Her sene burası çöküyor. Devamlı aynı şey oluyor. Burası her zaman çöküyor. Bir haftadır yavaş yavaş aşağı doğru iniyordu. Bugün baya çöktü." diye konuştu.

- İstanbul