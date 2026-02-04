Böcek ailesinin ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı - Son Dakika
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı
04.02.2026 17:19
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı
Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da 'zehirlenme' şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, 5 şüpheli hakkında, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan 3 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Bir şüpheli için de 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da 'zehirlenme' şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek, 3 yaşındaki Masal Böcek, anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı.

6 ŞÜPHELİ HAKKINDA 22 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak ve Muhammad Moeen Ud In Chıshtı'nın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi. Rustemsha Batyrov'un ise 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı -2/ Arşiv eklendi

FATİH'TE BULUNAN KURAN KURSUNDA DA İLAÇLAMA YAPMIŞLAR

İddianamede yer alan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün raporuna göre, zehirlenme vakasının meydana geldiği otelde 'DSS İlaçlama' isimli firma tarafından haşerelere karşı biyosidal ürün uygulaması yapıldığı, uygulamanın Doğan Cağferoğlu tarafından gerçekleştirildiği, uygulama sonrası iş yerine bırakılan formda irtibat numarasının Serkan Kışı'ya ait olduğunun tespit edildiği belirtildi. DSS İlaçlama isimli firma ile ilgili yapılan incelemede, firmanın Fatih'te bulunan bir Kur'an kursunda meydana gelen ve Abdulaziz Uzgenbaeva isimli çocuğun zehirlenmesine sebep olan uygulamayı da yaptığı, uygulamayı yapan Serkan Kışı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu yazıldı.

"İZİNSİZ OLARAK FAALİYET GÖSTERİLDİ"

Ayrıca raporda, Fatih'te bulunan bir otelde yapılan denetimde, uygulama sonrası otele verilen form incelendiğinde biyosidal ürün uygulamasının yine aynı firma ve Serkan Kışı'nın sorumluluğunda Doğan Cağferoğlu tarafından yapıldığının tespit edildiği, DSS İlaçlama ile ilgili olarak biyosidal ürün uygulama iş yerleri ile bu iş yerlerinde çalışan personelin kayıtlarının tutulduğu sistemde firmaya ait herhangi bir kayıt bulunmadığı ve izinsiz olarak faaliyet gösterdiğinin belirlendiği aktarıldı. Ayrıca Doğan Cağferoğlu'na ait herhangi bir sertifika kaydına rastlanmadığı ve izinsiz olarak biyosidal ürün( zararlılarla mücadele amacıyla kullanılan ilaç) uygulaması yaptığı yazıldı.

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı -2/ Arşiv eklendi

"DOĞAN CAĞFEROĞLU TARAFINDAN İLAÇLANDI"

İddianamede, otelde konaklayan Servet Böcek, Çiğdem Böcek, Masal Böcek ve Kadir Muhammet Böcek'in ölümüyle ve yabancı uyruklu Mustafa Taamart, Reda Fakhri ve Ayoub Hamraoui'nin yaralanmasıyla sonuçlanan olayda, mağdurların turistik gezi amacıyla İstanbul'a geldikleri, her iki grubun da olayın meydana geldiği otele yerleştirildikleri belirtildi. Otelin 101 numaralı odasında böcek olduğu yönündeki şikayet üzerine otel yetkilisi Hakan Oğlak'ın, odada ilaçlama yapılması kararını aldığı, DSS İlaçlama şirketiyle görüşerek odanın ilaçlanması hususunda tarafların anlaştıkları, otel resepsiyonunun hemen yanında bulunan 101 numaralı odanın şirket görevlisi şüpheli Doğan Cağferoğlu tarafından ilaçlandığı aktarıldı. Bu süreçte otelde resepsiyon görevlisi şüpheli Muhammad Moeen'in bulunduğu, Muhammad'ın mesaisinin bittiği, ancak diğer resepsiyon görevlisi şüpheli Rustemsha Batyrov'un, şüpheli Muhammad'a 'Ben çok hastayım, yerime bakabilir misin?' demesi üzerine, şüpheli Muhammad'ın gece tekrar otele gelerek çalışmaya devam ettiği belirtildi.

"7 DAKİKA BOYUNCA KAPININ AÇILMASINI BEKLEDİLER"

İddianamede, gece resepsiyonun yanında bulunan 101 numaralı odanın ilaçlanması sebebiyle kokudan rahatsız olan şüpheli Muhammad'ın otelden çıktığı ve otelin dış kapısını kilitlediği, Böcek ailesinin ise bir gün önce mide bulantısı ve kusma şikâyetleri nedeniyle hastaneye gittikleri, tedavi görüp hastaneden ayrıldıkları; ancak olay gecesinde rahatsızlıklarının artarak devam ettiği, bu nedenle mağdurların ambulans çağırdığı yazıldı. Mağdur Servet Böcek'in, durumu ağır olan kızı Masal'ı kucağına alarak ambulansa götürmek için otelin lobisine indiği, ancak otel kapısının kilitli olması sebebiyle kapıyı açamadığı, yaklaşık 7 dakika boyunca kapının açılmasını bekledikleri ve kapıda bekleyen ambulansa ulaşamadıkları belirtildi. Bu süreç sonunda şüpheli Muhammad'ın gelen sesleri duyarak otele gelip kapıyı açtığı, mağdurların bu şekilde ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldıkları, mağdur çocuklar Masal Böcek ve Kadir Muhammet Böcek'in aynı gece vefat ettikleri, ertesi günlerde ise mağdur Çiğdem Böcek ile mağdur Servet Böcek'in tedavi gördükleri hastanede hayatlarını kaybettikleri aktarıldı. Ayrıca yine otelde kalan ve turistik amaçla İstanbul'a gelen, şikayetleri bulunmayan müştekiler Mustafa Taamart, Reda Fakhri ve Ayoub Hamraoui'nin hastaneye gelerek tedavi oldukları ve taburcu edildikleri yazıldı.

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı -2/ Arşiv eklendi

"HİÇBİR TEKNİK VE TIBBİ ÖNLEM ALINMADAN İLAÇLAMA YAPILDI"

Zehirlenerek vefat eden Servet Böcek, Çiğdem Böcek, Masal Böcek ve Kadir Muhammet Böcek'in otelin birinci katında bulunan 202 numaralı odada kaldıkları, dolayısıyla resepsiyonun bir üst katında oldukları belirtildi. Otelde hiçbir teknik ve tıbbi önlem alınmadan ilaçlama yapılması, tedbir alınmadan gerçekleştirilen ilaçlama ile birlikte otelde acil durumlarda müdahale edecek bir personelin bulundurulmaması ve bununla birlikte otelin dış kapısının kilitlenerek müteveffaların yardım almalarının geciktirilmesinin, olayın ölümle sonuçlanmasında etken olduğunun anlaşıldığı ifade edildi.

OLAYIN ÖNLENEBİLİR OLDUĞU BELİRTİLDİ

Öte yandan iddianamede şüpheli Serkan Kışı'nın, zehirlenme vakasına yol açan uygulamayı izinsiz olarak gerçekleştirdiği, ayrıca biyosidal ürün uygulayıcı sertifikası bulunmayan firma çalışanı şüpheli Doğan Cağferoğlu'nun, 'Alüminyum Fosfit' aktif maddeli 'Fumigas yüzde 57 TB' isimli ürünü kullanarak bilinçsiz, usulsüz ve sertifikasız şekilde ilaçlama yaptığı belirtildi. İlaçlama firmasının teknik kusuru kadar, hizmet veren otel işletmesinin de özen yükümlülüğü kapsamında sorumluluğunun bulunduğu, otel yetkililerinin otelin ilaçlanmasını sağlamakla yükümlü oldukları kadar, bu işlemin insan sağlığına zarar vermeyecek yöntemlerle icra edilmesini denetlemekle de yükümlü oldukları aktarıldı. Olayın öngörülebilir, önlenebilir ve kontrol edilebilir nitelikte olduğu, gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmaması nedeniyle meydana geldiği kaydedildi.

Kaynak: DHA

Zehirlenme, İstanbul, Almanya, Güncel, Tatil

Son Dakika Güncel Böcek ailesinin ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Böcek ailesinin ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı - Son Dakika
