Canlı bahis geliyor!

Spor bahis oyunlarında 28 Ağustos'ta yeni dönem başlıyor. Bahisçiler için artık daha çok oyun seçene olacak. Türkiye'nin en büyük sanal bahis bayisi Misli. com Kurumsal İletişim Müdürü Nazlı Öztürk, bahisseverleri hangi yenilikleri beklediğini anlattı.



· Misli.com'da canlı bahis ne zaman başlıyor?



· Büyük gün 28 Ağustos. Bu tarihten itibaren canlı bahis oynatabileceğimiz maçlar yer alacak.



· Sadece internette mi oynanabilecek?



· Üyelerimiz, yenilenen Misli mobil uygulamaları, mobil sitesi ve web sitesinden canlı bahis oynayabilecek. Birçok yenilik ve servislerimizle hem çok iddialıyız, hem de çok iyi hazırlandık.



SNOOKER DA VAR



· Yeni oyunlar hangileri?



· Futbol, basketbol, tenis, voleybolun yanı sıra artık snooker ve hentbol da olacak. Yeni oyunlarımızın arasında 'Sıradaki Golü Kim Atar?', 'Maçın Kalanını Kim Kazanır?', 'Hangi Yarıda Daha Çok Gol Olur?', 'Uzatmaları Kim Kazanır?', 'Uzatmalar Alt/Üst' gibi alternatifler var. Ayrıca 'Korner Bahisleri' de Misli.com bülteninde yer alacak. · Basketbolda yenilik var mı? · Evet, yeni bahis türlerimiz var. Üyelerimizin en keyif alacağını düşündüğümüz yeni favori oyun 'Ev Sahibi Toplam Sayı Alt/Üst' ve 'Deplasman Takımı Toplam Sayı Alt/Üst' olarak göze çarpıyor.



· Canlı bahisi Misli.com'da oynamanın avantajları neler?



·Canlı bahis platformlarımızdan hızlı ve en gelişmiş teknolojik olanaklarla oynanabilecek. Kolay ara yüz, kazandıran tüyolar ve akıllı yan servisler olacak. Türkiye'nin yasal bahis sitesi Misli.com'da para çekme ve yatırma işlemlerinizi en güvenli şekilde yapabilirsiniz. Kazancınızı anında banka hesabınıza aktarıp, dilediğiniz zaman da Misli hesabınıza para gönderebilirsiniz.



· Yeni içeriğinizle ilgili sürprizleriniz neler? ·



Çok güçlü bir yorumcu kadrosuyla geliyoruz. Sporseverlerin yakından tanıdığı Ali Ece, Serdar Ali Çelikler, Fuat Akdağ, Evren Göz, Can Tongo, Ceyla Büyükuzun ve Mutlu Ulusoy gibi isimler Misli.com'da olacak. Canlı yayınlarda dev ekibimizle sürprizlere hazırlanıyoruz. Yeni dönemde Misli.com'da heyecan çok diyor, kampanyalar ve sürpriz hediyelerimizle üyelerimizi davet ediyoruz.



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Canlı Bahis nasıl oynanır?



· Canlı bahis; müsabakanın başlangıcından birkaç dakika önce açıklanacak oranlarla birlikte bitiş düdüğüne kadar (uzatma durumu yoksa) oynanabilecek. Ayrıca canlı bahis kombine etmeden tek maç oynanabilecek. Tek maçların sayısı çoğalacak, oranlar yeni dönemle birlikte yükselecek ve artık bahisçiler daha fazla kazanabilecek. Kazanan canlı bahis kupon ikramiyeleri 5 dakika içerisinde hesaplarına yatacak.