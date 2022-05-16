Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "Yönetiminin Libya halkına teslim edilmesi noktasında herhangi bir alternatif söz konusu değildir" - Son Dakika
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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "Yönetiminin Libya halkına teslim edilmesi noktasında herhangi bir alternatif söz konusu değildir"

16.05.2022 21:26

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantı salonundaki tablolardan bahsetmesi Tokalaşma ve fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile ortak...

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantı salonundaki tablolardan bahsetmesi

Tokalaşma ve fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile ortak basın toplantısı düzenledi. (5)

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "Yönetiminin Libya halkına teslim edilmesi noktasında herhangi bir alternatif söz konusu değildir. Bu konuda Türkiye ile temelde aynı görüşe sahibiz"

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Yönetiminin Libya halkına teslim edilmesi noktasında herhangi bir alternatif söz konusu değildir
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Yönetiminin Libya halkına teslim edilmesi noktasında herhangi bir alternatif söz konusu değildir
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Yönetiminin Libya halkına teslim edilmesi noktasında herhangi bir alternatif söz konusu değildir
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Yönetiminin Libya halkına teslim edilmesi noktasında herhangi bir alternatif söz konusu değildir

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: 'Yönetiminin Libya halkına teslim edilmesi noktasında herhangi bir alternatif söz konusu değildir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "Yönetiminin Libya halkına teslim edilmesi noktasında herhangi bir alternatif söz konusu değildir" - Son Dakika
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