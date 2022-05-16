Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "Yönetiminin Libya halkına teslim edilmesi noktasında herhangi bir alternatif söz konusu değildir" - Son Dakika

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantı salonundaki tablolardan bahsetmesi
Tokalaşma ve fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile ortak basın toplantısı düzenledi. (5)
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "Yönetiminin Libya halkına teslim edilmesi noktasında herhangi bir alternatif söz konusu değildir. Bu konuda Türkiye ile temelde aynı görüşe sahibiz"
Kaynak: AA
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