Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezinde açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezinde açıklama yaptı Açıklaması

31.10.2020 21:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezinde açıklama yaptı Açıklaması, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu an itibarıyla 37 vefatımız var, 885 yaralımız var. Bunlardan 667'si taburcu olmuş vaziyette.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu an itibarıyla 37 vefatımız var, 885 yaralımız var. Bunlardan 667'si taburcu olmuş vaziyette." dedi.

Erdoğan, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezinde brifing aldıktan sonra depremin ardından yapılan çalışmalar ve son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Seferihisar ilçesinde dün saat 14.51 itibarıyla merkez üssü Ege Denizi 17,26 kilometre açıklarında 6,6 şiddetinde bir deprem yaşandığını anımsatan Erdoğan, "Bu deprem neticesinde şu an itibarıyla 37 vefatımız var, 885 yaralımız var. Bunlardan 667'si taburcu olmuş vaziyette. 218 vatandaşımızın şu anda tedavisi devam ediyor. 8 yoğun bakım var, bunların içinde 3 tane ağır hastamız var ve şu ana kadar enkazdan kurtarılan vatandaşlarımızın sayısı 103." bilgisini verdi.

Bütün bu süreci başta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay olmak üzere bakanlar, kurum yöneticileri ile Kızılay ve AFAD gibi kurumların takip ettiğini aktaran Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun rahatsızlığı nedeniyle bakan yardımcısının görev aldığını aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmir Valimiz, süreci sürekli benimle de irtibat halinde koordine etti. Belediye Başkanımız aynı şekilde bu sürecin içerisinde o da yer aldı." dedi.

Erdoğan, Binali Yıldırım ve diğer İzmir milletvekillerinin de süreci yakından takip ettiğini, AK Parti Genel Başkan Yardımcılarının da enkazların olduğu bölgelerde görev aldıklarını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yurt dışında bulunması nedeniyle sürecin içerisinde yer alamadığını Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de burada olduğunu belirten Erdoğan, Genelkurmay Başkanlığına ait 7 kargo uçağının burada görev icra ettiğini, personel ve araçların sevkiyatına devam edildiğini bildirdi.

AFAD'ın Sakarya, Bursa ve Afyonkarahisar'dan birer adet olmak üzere 3 mobil koordinasyon aracıyla burada görev yürüttüğünü dile getiren Erdoğan, "Bölgeye toplam 35 adet mobil baz istasyonu sevk edilmiş olup, 25 adeti burada kurulmuş durumda. Yani bu noktada da herhangi bir sıkıntı söz konusu olmadı. Bütün bunların yanında 24 milyon şu ana kadar ödenek gönderdik ki ihtiyaca göre Valimizin koordinesinde yapılacak taleple bakanlarımızın yapacağı taleple bunun sürekli olarak devamı söz konusu." ifadelerini kullandı.

Burada yoğun şekilde rezerv alan temini çalışmalarının yürütüldüğü bilgisini veren Erdoğan, "Bu rezerv alan çalışmalarıyla birlikte de süratle enkaz kaldırma çalışmalarımız devam edecek. Enkaz kaldırma çalışmalarımız devam ederken bir taraftan da nerede rezerv alan var, bu çalışmaları yapıp bu rezerv alanlara göre de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız buralarda hemen süratle adımları atacak. Elazığ ve Malatya deneyimini aynen burada da inşallah değerlendireceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, rezerv alanlarla birlikte hemen enkazların kaldırılacağını, ardından inşaat çalışmalarına başlanacağını ifade ederek, "Süratle inşallah en kısa zamanda bu inşaat çalışmaları ile birlikte bu enkazda evleri yıkılan vatandaşlarımız için en kısa sürede bu evler yapılıp, vatandaşlarımızın da buralara taşınmasını inşallah sağlamış olacağız." dedi.

Ancak bu süre içerisinde değişik yerlerde kiralık ev bulan vatandaşlara kiraları ödenerek, oralara yerleşmelerini sağlayacaklarını aktaran Erdoğan, halkın zarar gören eşyalarının bedellerinin de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ödenerek, vatandaşlara en ufak bir sıkıntı yaşatılmayacağını belirtti.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunu Elazığ'da da yaptık, Malatya'da da yaptık, bu tür depremlerin olduğu yerlerde bunların hepsini yaptık. Burada da aynı şekilde bunu yapmak suretiyle bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kaldı ki bunların dışında elimizde konteynırlarımız var. Bu konteynırları da uygun olan yerlere yerleştirmek suretiyle vatandaşlarımızın buralarda, bu konteynırlarda yaşam imkanını da sağlamak suretiyle adımlar atabiliriz. Bu konu ile ilgili aynı şekilde hazırlıklarımız var ve burada da bir tereddüdümüz söz konusu değil. Gerek AFAD, gerek Kızılay her türlü yemek ihtiyacını, vesairesini zaten karşılama imkanına da sahip. Burada hamdolsun havalar şu anda güzel o da bizim için ayrı bir avantaj bu imkanı da gayet iyi bir şekilde değerlendirerek bu süreci işleteceğiz."

"Yurtlarımızda aileleri misafir edecek imkanlarımız da var"

İzmir'de bir hafta süreyle eğitim öğretime ara verilmesi kararı alındığını, konuyla ilgili gereken açıklamayı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığını anımsatan Erdoğan, yaşanan artçı depremlere de işaret ederek, sonrasında durumun ne olacağına ilişkin "Bir hafta sonra Milli Eğitim Bakanlığımız gerekli değerlendirmesini yapmak suretiyle eğer uzatmak gerekirse uzatılabilir, 'gerek yok eğitime devam edelim' denirse eğitime devam ederiz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yurtlarımız var, bu yurtlarımızda yoğun bir şekilde aileleri misafir edecek imkanlarımız da var. Bu konuda da vatandaşlarımızın, 'Biz bu öğrenci yurtlarında kalabiliriz' demeleri halinde Valilik, AFAD koordinesinde buralarda da kendilerini misafir etme imkanımız var. Burada bol miktarda yurt kapasitemiz var. Bu konuda da bir sıkıntı söz konusu değil. Şu anda 3 bin kadar çadırı Kızılay ve AFAD İzmir'e getirdi, bunlar şu an hazır vaziyette. Bir kısım vatandaşlarımız zaten bu çadırlarda kalıyorlar ve bu çadırlarla birlikte de ciddi bir sıkıntıyı da aşmış bulunuyoruz."

"88 ülkeden geçmiş olsun mesajları, telefonları geldi"

Deprem sonrasında farklı ülkelerin liderlerinin kendisini aradığını, bazılarıyla bizzat telefonda görüştüğünü, bazılarından alınan telgraflara Cumhurbaşkanlığı olarak cevap verildiğini anlatan Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Pakistan Başbakanı İmran Han, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Katar Emiri Şeyh Temim al-Sani'nin geçmiş olsun dileklerini ilettiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunun yanında 88 ülkeden geçmiş olsun mesajları, telefonları geldi. Hepsine de şahsım, tüm heyetim, milletim adına çok teşekkür ediyorum. Sağolsunlar, varolsunlar." ifadesini kullandı.

Depremde vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Erdoğan, açıklamalarının ardından incelemelerde bulunmak üzere çalışmaların yürütüldüğü enkaz alanına geçti.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da eşlik etti.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, İzmir, AFAD, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezinde açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika


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