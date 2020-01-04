DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1 - Son Dakika

1-ARNAVUTKÖY'DE DEHŞET: BİR KİŞİYİ ÖLDÜRÜP EŞİNİ AĞIR YARALADI

-Olay yerine çağırdığı ağabeyi yaralı olan yengesini hastaneye götürürken kaza yaptı.

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL,

Arnavutköy 'de İbrahim Y. adlı kişi, eşi Aynur Y. ile Murat Olgun adlı kişiyi ormanlık alanda kurşun yağmuruna tuttu. Murat Olgun olay yerinde ölürken eşi ise vücudun isabet eden 5 kurşunla ağır yaralandı. Şüphelinin, 'gel ben cinayet işledim' dediği ağabeyi ağır yaralanan yengesini hastaneye götürürken kaza yaptı. Kazadan yara almadan kurtulan ağabeyin çağırdığı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Aynur Y. tedavi altına alındı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Arnavutköy Şamlar Tabiat Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Y., 2 çocuğunun annesi eşi Aynur Y. ve 3 çocuk babası Murat Olgun'u ormanlık alana götürdü. İbrahim Y., burada henüz bilinmeyen bir sebepten eşi Aynur Y. ve Murat Olgun'a ateş açtı. Açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerine kurşunlar isabet eden iki kişi de yere yığıldı.

AĞABEYİNİ ARAYIP CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

İbrahim Y., ağabeyi Hamdullah Y.yi arayıp "gel ben cinayet işledim" diyerek eşini ve Murat Olgun'u öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine Hamdullah Y. durumu polise bildirerek olay yerine geldi. Aracıyla olay yerine gelen şüphelinin ağabeyi, yaralı yengesi Aynur Y.'yi otomobiline alarak hastaneye götürmek için yola çıktı.

HASTANEYE GİDERKEN KAZA YAPTI

Hastaneye yetişmek için hızla yola çıkan Hamdullah Y.'nin kullandığı otomobil, Edirne Asfaltı Caddesi Boğazköy Işıklar mevkiinde kontrolden çıkarak ormanlık alana girdi. Durumu gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Aynur Y.y'i hastaneye kaldırdı. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Aynur Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

POLİSLER MURAT OLGUN'UN CESEDİNİ AĞAÇ KENARINDA BULDU

Hamdullah Y.'nin ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Murat Olgun'un cansız bedenini ormanlık alanda buldu. Murat Olgun'un ölüm haberini alarak olayın yaşandığı yere gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Savcılığın ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Murat Olgun'un cansız bedeni Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken olay hakkında soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Ormanlık alanda dalan otomobil

-Ormanlık alan girişindeki polis ekipleri

-Olayın yaşandığı yerde sinir krizi geçirenler

-Olayın olduğu ormanlık alana gelen otomobiller

-Genel ve detay görüntüler

04.01.2020 - 01.10 Haber Kodu : 200104006

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2-ESKİ CEO 'NUN KAÇIŞI: 5 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 UÇAĞA EL KONULDU

-Başsavcılık: 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı ve suçta kullanılan 2 uçak ile ilgili el koyma kararı verilmiştir

-Operasyon Müdürü O.K. ifadesinde, eşi ve çocuğuna zarar verileceği tehdidi üzerine yardım etiğini ileri sürdü.

Haber: Halil YILMAZ/ İSTANBUL,

Japonya 'da ev hapsinde tutulan Nisssan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan 'a kaçışıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişi, polisteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi 'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 2 yer hizmetleri çalışanı F.K. ve İ.M.H. serbest bırakılırken, tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen 5 kişi tutuklanırken 2 uçağa da el konuldu. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, " Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı ve suçta kullanılan 2 uçak ile ilgili el koyma kararı verilmiştir." denildi. Operasyon Müdürü O.K. ifadesinde, eşi ve çocuğuna zarar verileceği tehdidi üzerine yardım etiğini ileri sürdü.

Dünya'nın konuştuğu olayda eski CEO Carlas Ghosn'un kaçışıyla ilgili İstanbul 'da özel bir şirkette görev yapan pilotlar N.P., Ö.B.B., S.K., B.K.S. ile operasyon müdürü O.K. ve yer hizmetlerinde çalışan F.K. ve İ.M.H. isimli 7 şüpheli polis işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Saat 14.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 5 saat süren savcılık ifadelerinin ardından, yer hizmetleri çalışanı F.K. ve İ.M.H. serbest bırakıldı. Savcılık, 5 şüpheliyi "Göçmen kaçakçılığı" suçlarından tutuklanmak üzere nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Mahkeme, 5 sanığın tutuklanmasına karar verdi.

AİLESİNE ZARAR VERMEKLE TEHDİT İDDİASI

Tutuklananlar arasında bulunan ticaret ve operasyon müdürü O.K.'nin ifadesinde, Beyrut 'tan daha önce tanıdığı bir kişinin kendisini arayarak uluslararası önem arz eden bir iş olduğunu söylediğini ve bu konuda kendisinden yardım istediğini öne sürdü. O.K., yardım etmemesi durumunda da çocuğu ve eşine zarar vereceklerini söyleyip kendisini tehdit ettiğini iddia etti. Korktuğu için gerekli ayarlamaları yaptığını ifade eden O.K.'nin, havaalanına getirilen kişiyi jetten alıp diğer jete kendisinin götürdüğünü ve getirilen kişinin kim olduğunu bilmediğini ileri sürdüğü öğrenildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜFETTİŞLERİ İNCELEME YAPTI

Bu arada, İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin, olayla ilgili Atatürk Havalimanı'nda inceleme yaptığı öğrenildi.

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Nissan Eski üst düzey yöneticisi Carlos Ghosn'un yasal olmayan yollarla Japonya'dan ülkemize getirilip aynı yöntemle Lübnan'a götürülmesi olayı ile ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bazı sosyal medya hesaplarından Nissan Eski üst düzey yöneticisi Carlos Ghosn'un Japonya'dan kaçırılıp ülkemiz üzerinden Lübnan'a götürüldüğüne dair paylaşımlar Başsavcılığımız tarafından ihbar kabul edilerek resen soruşturmaya başlanılmıştır. Yapılan araştırmalar sonucu yabancı uyruklu Carlos Ghosn'un haklarında soruşturma yürütülen şüphelilerin yardımıyla özel bir havayolu şirketine ait uçakla ülkemize yasal olmayan yollardan gizlice girmiş ve aynı şirkete ait başka bir uçakla Lübnan ülkesine gittiği tespit edilmiştir."

İKİ UÇAĞA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında Carlos Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği değerlendirilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, suçta kullanılan 2 uçakta görev alan 4 pilot ve uçakların işletmeciliğini yapan özel havayolu şirketi müdürü olmak üzere toplam 5 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, 2 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından serbest bırakılmıştır. Ayrıca 2 uçak hakkında ise el koyma kararı verilmesi talebinde bulunulmuştur. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı ve suçta kullanılan 2 uçak ile ilgili el koyma kararı verilmiştir. Soruşturmaya tüm yönleri ile titizlikle devam edilmektedir."

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Tutuklanan 5 kişinin çıkışları

03.01.2020 - 21.44 Haber Kodu : 200103274

04.01.2020 - 00.10Haber Kodu : 200104001

04.01.2020 - 00.44 Haber Kodu : 200104004

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3- SULTANBEYLİ'DE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİ AĞIR YARALANDI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA

Sultanbeyli 'de, cadde üzerinde yürüyen bir kişi uğradığı silahlı saldırıda vurularak ağır yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak delil araştırması yaptı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, beyaz bir otomobile gelip saldırının ardından kaçan 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Polis ekiplerin güvenlik önlemi

-Olay yeri inceleme ekiplerin çalışması

-Vatandaşlardan detaylar

-Genel ve detaylar

04.01.2020 - 00.28 Haber Kodu : 200104002

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4- DOLMABAHÇE'DE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BAŞKANLIĞINDA GÜVENLİK TOPLANTISI

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde güvenlik zirvesi toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Burada Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik zirvesi gerçekleşti. Yaklaşık 3 saat süren zirvede, bölgede yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği öğrenildi.

ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun 'un katıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Çalışma ofisi detaylar

-Konvoy giriş ve çıkışları

03.01.2020 -18.06 Haber Kodu : 200103234

03.01.2020 - 19.01 Haber Kodu : 200103251

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5-TOPKAPI'DA LİSELİ GENÇ SOĞUKTAN TİTREYEN KÖPEĞİ MONTUYLA ÖRTTÜ

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL, TOPKAPI tramvay durağında titreyen köpeği gören 17 yaşındaki genç, montunu yerde yatan köpeğe sardı. İhbar üzerine gelen İBB ekipleri, köpeği veterinere götürdü.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Topkapı tramvay istasyonunun girişinde meydana geldi. Durağa gelen lise öğrencisi Berke Kaysı (17) turnikelerin girişinde yerde yatan köpeği fark etti. Köpeğin titrediğini gören 17 yaşındaki genç, montunu çıkartarak üzerine örttü. Kaysı daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediye veteriner hizmetlerini arayarak durumu bildirdi. Tramvay durağının önüne gelen veteriner hizmetleri ekipleri, titreyen köpeği veterinere götürdü.

"GEÇEN SENE BİR KEDİYİ KAYBETTİM GÖZÜMÜN ÖNÜNDE"

Üşüyen köpeğe montunu veren Berke Kaysı, "İlk gördüğümde titriyordu, kasılmaları vardı. Ben de zaten çok üşüyen biri değilim veriyim montumu dedim. Ekipler ilk başta 'kanaması olması gerekiyor, öyle alırız' dediler. Geçen sene bir kediyi kaybettim ben bizim mahallede gözümün önünde. Ben de 'kanaması mı olması gerekiyor iç kanama olabilir, pirelenme falan da olabilir' dedim. Ağabey vardı, belediyede çalışan, o ilgilendi, belediyede arkadaşını aradı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Gencin üşüyen köpeğe montunu vermesi

-Belediye ekipleri

-Genç ve arkadaşları

-Berke Kaysı ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

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6-BEŞİKTAŞ'TA KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN TAKSİYE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ YARALANDI

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/ İSTANBUL, - BEŞİKTAŞ'ta motosiklet sürücüsü, kırmızı ışıkta bekleyen taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletli yaralandı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Barbaros Bulvarı Levent yönünde meydana geldi. Serkan N.'nin kullandığı ve aşırı süratli olduğu iddia edilen 34 CEP 406 plakalı motosiklet, kırmızı ışıkta bekleyen Halil İbrahim Ayvaz yönetimindeki 34 TBZ 57 plakalı taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Serkan A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapanırken, polis ekipleri de kaza sonrası yolda güvenlik önlemi aldı. Ulaşım iki şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

TAKSİ ŞOFÖRÜ KAZAYI ANLATTI

Motosikletin arkadan çarptığı taksinin şoförü Halil İbrahim Ayvaz, kazayla ilgili, "Ben aynadan gördüm arkadaşın nasıl geldiğini. Durur dedim ama durmadı. Her şey bir anda oldu. Baya bir hızlı geliyordu. Sağ şeridi doldurmuştuk. Ben beşinci en arkadaki arabaydım. Hareket halindeyken hızlı bir şekilde geldi vurdu. Önemli olan kendisine bir şey olmasın" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntü

-Ambulansın yaralıyı götürmesi

-Taksi şoförü ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

04.01.2020 - 02.18 Haber Kodu : 200104009

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7-FAHRETTİN ALTUN'DAN GÜVENLİK ZİRVESİ AÇIKLAMASI

Haber: Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Toplantıda Irak 'ta yaşanan son gelişmeler, ABD- İran gerginliği, Libya ve Suriye 'deki son durumlar bütün boyutlarıyla ele alındı" dedi.

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Altun açıklamasında, "Bölgede yaşanan son gelişmeler dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma ofisinde 3 saat süren bir güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Irak'ta yaşanan son gelişmeler, ABD- İran gerginliği, Libya ve Suriye'deki son durumlar bütün boyutlarıyla ele alındı. Cumhurbaşkanımız Türkiye 'nin bölgesel gelişmeler karşısındaki yapıcı tutumunu sürdürmesi gerektiğini, barış ve istikrarın teminine yönelik etkin adımların atılmaya devam edilmesini ve diplomasinin tüm imkanlarını sonuna kadar kullanılması gerektiğini özellikle vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıya Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti genel başkan yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Grup Başkanvekili M. Emin Akbaşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı" ifadelerine yer verdi.

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8- SİLİVRİ'DE KAPI ÖNÜNDE DÜŞTÜĞÜ DAİRESİNDE MAHSUR KALAN KADINI İTFAİYE KURTARDI

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

Silivri 'de, evinin çelik kapısının önünde düşerek mahsur kalan kadın, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. İple bağlanıp üst kattan sarkıtılan itfaiye erinin pencereden eve girmesiyle kurtarılan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Fatih Mahallesi 'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki evde meydana geldi. İddiaya göre, evinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Kerime Tömen, dengesini kaybederek dairenin çelik kapısının önüne düştü. Yere yığılarak kalkamayan kadın, sesini duyuramayınca saatlerce düştüğü yerde kaldı. Evinden çıkmaması üzerine şüphelenen komşuları, saat 16.00 sıralarında Tümen'in kapısını çaldı. Kadının, düştüğü yerden kalkamadığını ve kapıyı açamayacağını bildirdiği komşuları, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çaldıkları kapı açılmayınca kurtarma operasyonuna girişti. İple bağlanan bir itfaiye erinin, üst kattan sarkıtılarak pencereden içeri girmesi sağlandı. Daireye giren itfaiye eri, çelik kapıyı aralayarak sağlık ekiplerinin içeri girmesine yardımcı oldu. İçeri giren sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, sedyeyle ambulansa taşındı. Silivri Devlet Hastanesi 'ne götürülerek tedavi altına alınan yaralı kadının, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin halatla daireye girişi

-Kurtarma çalışması

-Sağlık ekipleri

-İtfaiye ekipleri

-Yaralı kadının ambulans bindirilişi

-Genel detaylar

03.01.2020 - 21.11 Haber Kodu : 200103271

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9- İSTANBUL'DA 2020'NİN İLK YEDİTEPE HUZUR DENETİMLERİ YAPILDI

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul Dha

İstanbul'da Yeditepe Huzur adı altında 39 ilçede asayiş denetimleri yapıldı. Helikopter destekli 2020'nin ilk denetiminde birçok noktalarda kontroller gerçekleştirildi.

Yeni yılın ilk denetimi olan Yeditepe Huzur Denetimi 2020/01 bu akşam yapıldı. Genel asayiş denetimine narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, motorize polis ekipleri ve trafik polislerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi katıldı.

Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışlar polis tarafından kontrol altına alınırken, şüpheli görülen araç ve kişiler durdurularak denetlendi. Şüpheli araçların içi ve bagajları aranırken, kişilere yönelik olarak da genel bilgi taraması (GBT) yapıldı.

Kadıköy Kuşdili Caddesi ve Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen denetimlerde de ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin kimlik kontrolleri yapılırken, üst aramalarının yanı sıra yanlarındaki çanta ve valizler de kontrol edildi. Denetimlere polis helikopteri de destek verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Polis ekiplerinin araçları durdurması

-Polis ekiplerinin araçları araması

-Polis ekiplerinin kişilere kimlik kontrolü yapması

-Polislerin kişilerin üst aramaları yapması

-Denetime katılan özel harekat polisleri

-Denetime katılan polis köpeğinin arama yapması

-Denetime destek veren polis helikopteri

-genel ve detay

03.01.2020 - 21.53 Haber Kodu : 200103276

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10- BAKIRKÖY'DE HASTANEDE DOKTORUN DARP EDİLME ANI KAMERADA

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL,

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir doktor, randevusu olmayan hastaya bakmadığı için darp edildi. Doktorun burnunun kırıldığı ve kafa travması yaşadığı öğrenildi. Doktorun darp edilme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, bugün öğlen saatlerinde Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nin D bloğunda yaşandı. İddiaya göre, genel cerrahi polikliniğinde asistan hekim doktor Burak Altunpak randevusu olmayan hastaya, randevulu hasta sayısının çok olduğunu ve kendisine öğleden sonra bakabileceğini söyledi. Doktorun önerisini kabul etmeyen, kimliği henüz öğrenilemeyen hasta, doktorla tartışmaya başladı. Bunu üzerine doktor 'beyaz kod' tutmak istedi. Bu duruma sinirlenen hasta doktoru darp etmeye başladı. Darp sonucu burnu kırılan ve kafa travması yaşadığı öğrenilen Burak Altunpak yoğun bakıma alındı ve tedavisine devam ediliyor.

SALDIRI ANI KAMERADA

Doktorun darp edilme anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, doktorun hastaya doğru yürüdüğü, hastanınsa doktora kafa attığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera

-Doktorun hastaya doğru yürümesi

-Hastanın doktora kafa atması

AKTÜEL

Kavganın yaşandığı D blok

Bakırköy hastanesinin dışından görüntü

Genel ve detay görüntüler

03.01.2020 - 22.17 Haber Kodu : 200103277

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11- ARNAVUTLUK'TAN GETİRİLEN FETÖ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Arnavutluk 'ta yakalanarak MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ şüphelisi Harun Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli Harun Çelik, Çağlayan 'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında sorgulanan şüpheli Harun Çelik'in "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması talep edildi. Nöbetçi İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan Çelik'in tutuklanmasına karar verildi.

Görüntü Dökümü:

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ARŞİV

03.01.2020 - 18.30 Haber Kodu : 200103243

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12- HOLLYWOOD'UN ÜNLÜ ÇİFTİ TATİL İÇİN İSTANBUL'A GELDİ

Haber-Kamera Enver ALAS -

Hollywood sinemasının ünlü çifti Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones, iki çocuğuyla birlikte İstanbul'a geldi. Afrika tatillerini tamamlayan ünlü çiftin İstanbul'a da tatil için geldikleri öğrenildi.

Douglas ve Zeta-Jones çiftinin bulunduğu uçak, saat 16.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Oğulları Dylan ve kızları Carys Zeta Douglas ile birlikte uçaktan inen ünlü çift, pasaporttan geçtikten sonra bir süre bagaj bantı önünde bekledi.

Basın mensuplarının kendilerini görüntülemesinden rahatsız olan Michael Douglas ve eşi Catherine Zeta-Jones, çocuklarını bagajları teslim alması için burada bırakırken, kendilerini karşılayan korumalar eşliğinde havalimanından ayrıldı. Çiftin çocuklarıyla birlikte, İstanbul'un tarihi yerlerini gezecekleri öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Michael Douglas ve Zeta Jones çiftinin gelişi

-Bagaj bantına gitmeleri

-Çocuklarıyla birlikte çiftin görüntüü

-Basın mensuplarının görüntü almasından rahatsız olması

-Çiftin çocuklarının bant başında kalması

-Douglas ve Jones'in terminalden ayrılmaları

-Genel ve detaylar

03.01.2020 - 18.10 Haber Kodu : 200103235

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13 - İSTİNAF MAHKEMESİ AHMET ALTAN'IN 5 YIL 11 AYLIK HAPİS CEZALARINI ONADI

Yüksel KOÇ/ İSTANBUL,

İstinaf Mahkemesi, bir internet sitesinde yazdığı yazıda, "Terör örgütü propagandası" yaptığı ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ettiği gerekçesi ile toplam 5 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılan Ahmet Altan hakkındaki cezayı, onadı.

FETÖ medya yapılanması davasından dolayı aldığı 10 yıl 6 aylık hapis cezası nedeniyle tutuklu bulunan yazar Ahmet Altan hakkında, bir internet sitesinde 14 Haziran 2016 ve 18 Temmuz 2016 tarihlerinde yazdığı yazılarda, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Terör örgütü propagandası" suçlarından dava açıldı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat 2018 tarihinde bu suçlardan Altan'ı toplam 5 yıl 11 ay hapisle cezalandırdı.

ALTAN'IN AVUKATI İSTİNAF MAHKEMESİ'NE TAŞIDI

Ahmet Altan'ın avukatı kararı İstinaf Mahkemesi'ne götürerek bu mahkumiyet kararının bozulmasını istedi. Dosyanın geldiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi , dosya üzerinden kararını verdi. Daire, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kurduğu hükmün usul ve yasaya uygun olduğunu gerekçe göstererek onadı. Daire bu kararı oy birliği ile aldı.

Ahmet Altan'ın İstinaf Mahkemesi'nde onanan bu karara Yargıtay nezdinde itiraz etme hakkı bulunuyor.

Görüntü Dökümü:

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ARŞİV

03.01.2020 - 18.27 Haber Kodu : 200103242

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14 - BEYOĞLU'NDA METRUK BİNADA YANGIN

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,

Beyoğlu 'nda, 4 katlı metruk binanın giriş katındaki çöplerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Binanın girişinin kapalı olması yüzünden itfaiye ekipleri yangına arka taraftaki pencereden müdahale etti.

Taksim Şehit Muhtar Mahallesi Taksim Fırın Sokağı'nda 20.30 sıralarında, 4 katlı metruk binanın giriş katındaki çöplerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevleri fark eden sokak sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, binanın girişinin kapalı olması nedeniyle yangına arka taraftan müdahale etmek zorunda kaldı. İtfaiye ekibi, binanın arkasındaki pencereden müdahale ederek yangını söndürdü. Çevre sakinleri, yıllardır boş olan binanın girişinde kalan tinercilerin sık sık yangın çıkardığını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Metruk binanın içerisinde yanan eşyalardan detay görüntü

-Sokak sakinlerinden detay görüntü

-İtfaiye ekiplerinin gelişi

-Metruk binadan detay görüntü

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmeye çalışması

-İtfaiyenin binanın çevresini dolaşması

-İtfaiye aracından detay görüntü

-Sokaktan detay görüntü

-Sokak sakini ile röportaj

03.01.2020 - 21.49 Haber Kodu : 200103275