DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 11

22.12.2020 12:45
DHA YURT BÜLTENİ - 11, System.String[]

Tutuklanan Leyla Güven'i saklayan 2 HDP'li milletvekiline soruşturma (2) DİYARBAKIR'da yargılandığı davada 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski Milletvekili Leyla Güven, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in evinde sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Tutuklanan Leyla Güven'i saklayan 2 HDP'li milletvekiline soruşturma (2)

DİYARBAKIR'da yargılandığı davada 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski Milletvekili Leyla Güven, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in evinde sabah saatlerinde gözaltına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Semra Güzel ve HDP Van Milletvekili Tayip Temel ile 2 kişi hakkında 'Suçluyu kayırma' gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 4 Haziran'da milletvekilliği düşürülen HDP Hakkari eski Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven, dün yargılandığı Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'terör örgütü üyeliği' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından toplam 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yakalama kararı çıkarılmasının ardından Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, Güven'in HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in evinde olduğu belirlendi. Dün gece saatlerinde Güzel'in evine yapılan operasyonla Leyla Güven, gözaltına alındı.Güven, emniyetteki sorgusunun ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemede, hapis cezası kararı yüzüne okunan Güven, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HDP'Lİ 2 MİLLETVEKİLİNE SORUŞTURMADiyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca TCK'nın 283'üncü maddesindeki 'Suçluyu kayırma' gerekçesiyle HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, HDP Van Milletvekili Tayip Temel ile 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. TCK'ya göre, 'Suçluyu kayırma' suçunu işleyen bir kişiye; araştırma, yakalanma, tutuklanma veya hükmün infazından kurtulması için imkan sağlayan kimselere altı aydan beş yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

HABER: DİYARBAKIR -

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Van Gölü'ndeki tekne faciasında 12 kişi hakkında 38,5'ar yıl hapis istemiyle dava VAN Gölü'nde 27 Haziran günü 61 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği tekne faciasına ilişkin iddianame hazırlandı. Van 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6'sı tutuklu, 12 kişi hakkında 38 yıl 6 'şar aya kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açıldı.

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan kuzenler Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan teknede yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı. 11 gün sonra batan teknenin yeri Çarpanak Adası'na 1 kilometre uzaklıktaki, gölün 107 metre derinliğinde tespit edildi. Ekiplerin ROV cihazlarıyla tespit edip, görüntülediği teknedeki 61 kaçak göçmenin cesedi, kancalama yöntemi ile gölden çıkarıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı. 145 gün süren 35 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmanın ardından 6'sı tutuklu 12 kişi hakkında 'Nitelikli göçmen kaçakçılığı yapma' ve 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme' suçlarından iddianame hazırlandı. Hazırlanan 43 sayfalık iddianame, Van 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 12 kişi hakkında 38 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle kamu davası açıldı.

Göçmen kaçakçılığı suçunun cezasının basit hali 3 yıldan 8 yıla, nitelikli halinden ceza istendiği için cezaları yarısından bir katına kadar arttırılıyor. 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme' suçunun da cezası 2 yıldan 15 yıla kadar, 'Bilinçli taksir' hali olarak ceza istendiği için de ceza üçte birden yarısına kadar arttırılıyor.

(ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)

HABER: Gülay KUYUCU/VAN,

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Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk

GAZİANTEP'te, çarşıların bulunduğu bölgelerde yoğunluk devam ediyor. Sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yapılan caddelerde, polis ve zabıta ekipleri sık sık vatandaşları uyarıyor.

Vaka sayılarının düşüş gösterdiği Gaziantep'te, yoğunluğun en fazla olduğu ve çarşıların bulunduğu Gaziler Caddesi'nde ise vatandaşlar sosyal mesafe kuralını ihlal edip, yan yana yürüyerek alışveriş yapmaya devam ediyor. Caddede birçok kişi sosyal mesafe kuralını ihlal ederken, bazı kişilerin ise maskelerini çene altına indirdiği görüldü. Caddede görev yapan polis ve zabıta ekipleri ise vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda ikaz ediyor.

Öte yandan Gaziantep'te polis ekiplerince dün yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve maske takma kuralı ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği saptanan 595 kişiye idari para cezası kesildi.

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Semra Güzel, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika


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