DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

BAKAN PAKDEMİRLİ VE BİNALİ YILDIRIM KONTEYNER KENTTEKİ ÇALIŞMALARI DENETLEDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bayraklı'da depremde evini kaybedenler için yapılan konteyner kentteki çalışmaları denetledi. Bin kişilik kapasiteye sahip olacak olan konteyner kentte depremzedeler geçici süreyle konaklayacak. Yetkililerden bilgi alan Pakdemirli, alanı dolaştıktan sonra programını tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-KONTEYNER KENTTEN DETAY GÖRÜNTÜLER-BEKİR PAKDEMİRLİ'NİN BİLGİ ALMASINDAN GÖRÜNTÜLER

Haber-Kamera: Melis KARAKUZULU-Davut CAN/İZMİR,

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Rize'de heyelan; 3 ev boşaltıldı RİZE'nin Pazar ilçesinde, sağanak sonrası meydana gelen heyelanda, 3 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

İlçenin Zafer Mahallesi'nde gece etkili olan sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Yamaçta toprak kayması sonucu tarım arazileri zarar gördü, 3 ev de tedbir amacıyla tahliye edildi. Vatandaşlar geceyi komşularının evinde geçirirken, mahallede AFAD ekiplerince teknik inceleme başlatıldı.

Zafer Mahallesi Muhtarı Muhammet Oral, yağışların etkisiyle heyelan meydana geldiğini belirterek, "Şükürler olsun ki binalara bir metre kala heyelan durdu. Mahallede gerekli güvenlik tedbirleri alındı ve vatandaşlarımız komşularının evlerinde geceyi geçirdi. Heyelan nedeniyle kalıcı önlem alınmasını bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Abdullah UZUN/PAZAR(Rize),

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Batman'da gıda zehirlenmesi; 1 kişi öldü, 2 kişi tedaviye alındı

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi tedaviye alındı.

Olay, gece saatlerinde Gercüş'e bağlı Yassıca köyünde meydana geldi. Yedikleri akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan Adil Akburak (51), eşi Fahriye (55) ve engelli oğlu Savaş Akburak, Gercüş Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Buradaki ilk müdahalelerinin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne sevk edilen aileden Fahriye Akburak, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Fahriye Akburak'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

İncelenmek üzere ailenin yediği yemeklerden numune alındı.