DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Kalp krizi geçiren uzman çavuş Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Uzman Çavuş Ercüment Kurt (30), memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Namık Kemal Mahallesi'ndeki baba evinden helallik alınmasının ardından Doruk Mahallesi Asri Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Kurt'un kız kardeşi, ağabeyinin üniforması ile törene katıldı. Cenazede annesi Nürfet, baba Feyyami ve erkek kardeşler Ertan ile Erkan Kurt'un feryatları yürekleri dağladı. Acılı anne Türk Bayrağı'nı Piyade Albay Soner Şekeroğlu'ndan teslim alırken, gazetecilere, "Ben tüm askerleri severim, bana dua edin" diye ağıt yaktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cenazenin askerlerin omuzlarında getirilmesi

Erkek kardeşinin feryadı

Helallik alınması

Cenaze namazının kılınması

Anne ve kardeşlerin türk bayrağını alıp öpmesi

Annenin konuşması

Kız kardeşin ağabeyinin fotoğrafına sarılması

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Yanan otomobilde 2 ölü, 2 yaralı (2)

YARANAN ANNE OĞUL ÇIKTI

İzmir 'in Çeşme ilçesinde, takla attıktan sonra yanan otomobilde yaralanan 2 kişinin Özden Karamuk (37) ve oğlu Kayra Karamuk (9) olduğu öğrenildi. Ağır yaralı olarak Dokuz Eylül Hastanesi'ne kaldırılan anne ve oğlun, sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi. Bunun yanında kazada yanarak ölen 2 kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma sürüyor.

Görüntü dökümü

(Yaralananların fotoğrafları)

Tolga TAHÇI/ ÇEŞME (İzmir),

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Kombi hırsızlığı güvenlik kamerasında

ESKİŞEHİR'de, girdikleri evden kombi çalan 2 şüpheliden biri polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldığı kombiyi sokakta taşıması ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe ve Hoşnudiye mahallelerinde 2 ayrı evden hırsızlık yapıldı. İhbarlar üzerine harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ev eşyası ile kombinin çalındığı evlerin olduğu bölgede, kamera görüntülerini inceledi. İki şüphelinin çaldıkları kombiyi sokak ortasında taşıdığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera kayıtlarından şüphelilerin birinin Ramazan G. olduğu tespit edildi. Evinde gözaltına alınan Ramazan G., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri hırsızlık olayına karışan diğer şüphelinin yakalanması içinde çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şüphelilerin kombi taşıması

-Şüpheli Ramazan G.

-Adliyeye sevk edilmesi

-Eskişehir adliyesi

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/Caner AKSU/ESKİŞEHİR,

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Beyin felçli çocuk tedavi için Rusya'dan Türkiye'ye getirildi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde dört yıl önce erken doğumla dünyaya gelen ve beyin kanaması geçiren 4 yaşındaki Murat Güldiken, pandemi döneminde annesi ile Rusya'da iken mahsur kaldı. Dışişleri Bakanlığı Moskova Büyükelçiliği'nin devreye girmesiyle, çocuk ve annesi Rusya Havayolları'na ait bir tahliye uçağıyla bugün Antalya'ya getirildi.

Lüleburgaz'da bir fabrikada çalışan Devrim Güldiken ve Rus asıllı Albina Albertovna'nın evliliğinden dört yıl önce dünyaya gelen Murat Güldiken, doğum sırasında beyin kanaması geçirdi. Bu yüzden kısmi felçli olan Murat Güldiken, annesiyle Rusya'da iken pandemi nedeniyle mahsur kaldı. Baba Devrim Güldiken'in yardım isteği üzerine Dışişleri Bakanlığı ve Moskova Büyükelçiliği ile Sağlık Bakanlığı 'nın girişimleriyle, 4 yaşındaki çocuk tedavi için Türkiye'ye getirildi. Rusya Havayolları'na ait Türk vatandaşlarını taşıyan tahliye uçağı bugün saat 14.00'te Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Anne ve çocuk özel görevliler eşliğinde uçaktan çıkış kapısına kadar getirildi. Dışarıda baba Devrim Güldiken, anne ve oğlunu karşıladı. Dışişleri ve Sağlık bakanlıkları ile Moskova Büyükelçiliği'ne teşekkür eden baba Devrim Güldiken, "Oğlumun Türkiye'ye getirilmesi için emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım. İnşallah oğlum en yakın zamanda tedavisine devam edilerek sağlığına kavuşacak. Doğumdan dolayı beyin kanaması geçirmişti fakat biz dört yıldır tedavileri devam ediyor. En son 24 Aralık tarihinde tekrar endoskopik beyin cerrahi operasyonu geçirdi. Fakat Rusya'da şu an tesisat ve doktor yetersizliği nedeniyle mecburen ülkemize getirip tedavisini burada devam ettireceğiz. İnşallah sağlığına kavuşacak" dedi. Oğlunun erken doğumla dünyaya geldiğini ve annesi Türkçe bilmediği için tedavisini Rusya'da yaptırmaya çalıştıklarını anlatan Devrim Güldiken, oğlunun bundan sonraki tedavisini İstanbul 'a yaptıracağını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Uçak dış plan detay

-Körükte çocuğun annesiyle beraber tekerlekli sandalyeye bindirilmesi detay

-Körükten çıkışa gidilmesi detay

-Murat Güldiken detay

-Pasaport kontrölü detay

-Anne ve çocuğun valiz beklemesi detay

-Baba ve çocuğun havaalanı kapısında buluşması detay

-Babanın oğlunu sevmesi detay

-Baba Devrim Güldiken röp

-Genel detaylar

HABER: Mehmet ÇINAR - KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

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Bakan Ersoy, o projenin gelirinin büyük kısmının İzmir'e aktarılacağını söyledi

İZMİR'e gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ege Turizm Merkezi- Çeşme Projesi'nden elde edilen gelirin büyük bir kısmının Kemeraltı ve Agora'ya aktarılacağını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ege Turizm Merkezi Yeni Çeşme Projesi başta olmak üzere birçok konu için İzmir'e geldi. Bakan Ersoy, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı gezdi ardından Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş.'yi (TARKEM) ziyaret etti. Agora Örenyeri'ni de gezen Bakan Ersoy'a; İzmir Valisi Erol Ayyıldız , İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener , TARKEM yönetimi ve turizmciler eşlik etti. İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in ev sahipliğinde yapılan toplantılarda Bakan Ersoy, Başkan Soyer ve Başkan Oran ile görüştü. Gazetecilere açıklamalarda bulanan Bakan Ersoy, UNESCO Dünya Mirası'nın geçici listesine alınan Kemeraltı ve Agora bölgesinin kalıcı listeye girmesi için el birliği ile çalışacaklarını söyleyerek, "TARKEM'i UNESCO Dünya Miras listesinde Bakanlığın resmi temsilcisi olarak atadık. Kemeraltı ve Agora'nın kalıcı miras listesine girmesine Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı hem de TARKEM ile başaracağız" dedi.

Ege Turizm Merkezleri Çeşme Etabı hazırlık toplantıları için düzenli olarak İzmir'e ve Çeşme'ye geldiklerini ifade eden Bakan Ersoy, projenin sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya örnek olmasını istediklerini belirtip, "Başta Ticaret Odamıza ve ilgili belediyelerimize birçok STK'mıza projeyi desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Biz çok iyi niyetli bir şekilde bu projeye başladık. Türkiye'nin en şeffaf, en çevre duyarlı, koruma kullanma dengesi yüksek proje halinde sadece Türkiye'ye değil dünyaya örnek olmasını istiyoruz. Bu bağlamda odalarla da yakın ilişki içindeyiz. Geniş katılımlı bir komisyon oluşturduk. İnşallah bundan sonra daha da hızlı ilerleyeceğiz. Çeşme Projesi'nden elde edilecek gelirin büyük bir kısmını Çeşme projesinin alt yapısında sonra da Ege Bölgesi'nin alt yapısında kullanacağız ki İzmir öncelikli. Bu bağlamda da Kemeraltı ve Agora'yı gözlemlemek istedik. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ilk etapta buraya destek vereceğiz. Bu projelerde elde ettiğimiz gelirin bir kısmı buraya aktarılacak" dedi.

"TARKEM'İ BAKANLIĞIN RESMİ TEMSİLCİSİ OLARAK ATADIK"

Kemeraltı ve Agora bölgesinin UNESCO'da kalıcı listeye girmesi için el birliği ile çalıştıklarını vurgulayan Bakan Ersoy, " İzmir Büyükşehir Belediyesi 'ne çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kemeraltı'nın istenilen seviyeye gelmesi için gönüllülük esasıyla kurulmuş olan TARKEM'i de UNESCO Dünya Mirası'nın listesinde Bakanlığın resmi temsilcisi olarak atadık. Hızlı bir şekilde eksiklikleri tamamlayarak, dosyasını tamamlayarak yakın bir gelecekte Kemeraltı ve Agora'nın kalıcı miras listesine girmesine Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı hem de TARKEM ile başaracağız. İzmir Ticaret Odası'na da çok teşekkür ederim. İzmir ile ilgili projelere tarafsız bir şekilde yaklaşarak bize her türlü desteği veriyorlar. El birliği ile şeffaf ve iyi niyetli yaklaşıldığında çok hızlı sonuç alabiliyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıklama

Bakan Ersoy Kemeraltı ziyareti

Bakan Ersoy Agora ziyareti

Genel detay ve görüntüler

Haber: Eda Ebru NANECİ - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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Depremde göçük altında kalan Musa, babaannesini ziyarete gelmiş

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesi Kaynarpınar köyünde dün meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde göçük altında kalarak yaralanan 3 yaşındaki Musa Yıldız 'ın Kocaeli 'de yaşadığı, ailesiyle birlikte babaannesini ziyarete geldiği ortaya çıktı.

Kocaeli'de oturan İsmail YIldız, eşi ve 3 çocuğuyla birlikte bir süre önce Bingöl 'ün Karlıova ilçesindeki Kaynarpınar köyünde oturan annesini ziyarete geldi. Dün meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde, ev yıkıldı, İsmail Yıldız 'ın oğlu Musa göçük altında kaldı. Bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri tarafından göçük altında çıkarılan Musa Yıldız, ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi 'ne götürüldü. Çocuk, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuk yoğun bakımında tedavisi süren Musa Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kocaeli'de mobilya ustası olduğunu belirten İsmail Yıldız, oğlunun tedavisinde destek olanlara teşekkür etti. Yıldız, "Depremin olduğu anda evde değildim. Eve geldiğimde Musa'yı Karlıova'daki hastaneye götürmüşlerdi. Oğlumun tedavisi için çaba sarf eden herkese teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Musa Yıldız'ın ziyaret eden Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, aileye geçmiş olsun dileklerini illetti. Musa'nın hayati tehlikesinin bulunmadığını söyleyen Prof. Dr. Demirdağ, "Yüzünde bir yaralanması var, organ hasarı açısından özellikle depremden sonra belli bir dönem crush sendromu dediğimiz yönden izlenmesi gerekiyor. Şu anda hayati tehlikesi yok, şuuru açık, yemesi içmesi de doğal bir şekilde. İnşallah bundan sonra takip edilecek" diye konuştu.