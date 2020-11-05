DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Süt toplama merkezinde skandal görüntü, şikayetçi oldular

KONYA'da bir süt toplama merkezinde kazan içinde bir işçinin süt banyosu yaptığı iddiasıyla ilgili görüntüler infial uyandırdı. Firma sahibi Ali Osman T., skandal görüntüleri kendisinin de internetten izlediğini belirterek, "Öncelikle üzücü bir durum. Bu şahsın içinde bulunduğu küçük tank, süt için değil. Tesisi temizlemek amacıyla kullanılan, deterjan, solüsyon ve dezenfektanları içinde karıştırdığımız tank. Onun içinde temizlik malzemelerini karıştırıp, fayansları temizleriz. Biz de şok olduk. Bu videoyu internette gördük. Bununla ilgili işten çıkarma işlemini başlattık. Videoya konu olan kişi hakkında şikayetçi olacağız." dedi.

Konya Ticaret Odası'nın sicil kaydığına göre 10 Mayıs 2019 tarihinde iki ortaklı olarak kurulan bir hayvancılık sanayi ve ticaret limited şirketine ait süt toplama merkezinde, bir işçinin kazan içinde süt banyosu yaptığı iddiasıyla ilgili görüntüler U.T. adlı bir kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Hızla yayılan görüntülere sosyal medyadan da tepki yağdı.

FİRMA, İŞÇİ HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLACAK

Firma ortaklarından Ali Osman T., skandal görüntüleri kendisinin de internetten izlediğini ve şoke olduğunu belirtti. Görüntülerde kişi hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Ali Osman T., şunları söyledi:

"Öncelikle üzücü bir durum. Bu şahsın içinde bulunduğu küçük tank süt için değil. Tesisi temizlemek amacıyla kullanılan, deterjan, solüsyon ve dezenfektanları içinde karıştırdığımız tank. Onun içinde temizlik malzemelerini karıştırıp, fayansları temizleriz. Biz de şok olduk. Bu videoyu internette gördük. Bununla ilgili işten çıkarma işlemini başlattık. Bunun özellikle şirketi yıpratma amacıyla yapıldığını düşünüyoruz. Videoya konu olan kişi hakkında da şikayetçi olacağız. Tankın içindeki süt değil. Süt yoğun olur. Suyla karıştırılmış temizlik malzemesi "

TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ İNCELEME BAŞLATTI

Görüntülerin yayınlamasının ardından Konya İl Tarım ve Orman Müdür Ali Ergin, firmanın Meram ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan süt toplama merkezine giderek inceleme bulundu. Firma hakkında soruşturma açılaçağı öğrenildi.

Meram Belediyesi de firmayla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-O anların görüntsü-Süt Toplama merkezinin dışından detay-Tarım il Müdürü ve ekibin inceleme yapması -Genel ve detay

KONYA

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Kapadokya'ya 10 ayda 874 bin ziyaretçi

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini, yılın ilk 10 ayında 874 bin 424 kişi ziyaret etti.

Nevşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak ziyarete açık bulundurulan Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnografya Müzeleri, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir St. Jean Kiliseleri, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Tatlarin ve Mazı yer altı şehirleri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyeri, Gülşehir Açık Saray Harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni geçen ekim ayı içinde 175 bin 612 turist ziyaret etti. Ayrıca, Kapadokya bölgesinde Ocak-Ekim dönemindeki ziyaretçi sayısı 874 bin 424 olarak belirlendi. Geçen yılın aynı döneminde ise, Kapadokya bölgesini 2 milyon 699 bin 113 turist ziyaret ettiği bildirildi.