DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Menderes'te, ağaçlandırma sahasında yangın (1)

İZMİR'in Menderes ilçesindeki ağaçlandırma sahasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Menderes'in kırsal Görece Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahasında, saat 15.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 söndürme uçağı, 4 helikopter ve 20 arazöz ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

'YANGIN KONTROL ALTINA ALMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR'Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı açıklamada,"İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü, Yeniköy Orman İşletme Şefliği Görece köyü Mevkiinde saat 15: 34'da orman yangını meydana gelmiştir. Yangına ilk müdahale 15: 44'de yapılmış olup, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Şehit Özel Harekat Polisi Adnan Kısar son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının şarampole devrilmesi sonucu şehit olan özel harekat polisi Adnan Kısar (52), memleketi Antalya'nın Kaş ilçesinde toprağa verildi. Şehit polis Kısar'ın cenazesi uçakla Muğla'nın Dalaman Havalimanı'na getirildi. Cenaze Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ve yakınları tarafından teslim alındı. Ambulansa alınan cenaze, oluşturulan konvoyla Kaş'a bağlı Kınık Mahallesi'ne getirildi. Burada 2006 yılında vefat eden babası Mustafa Celal Keser ve halen hayatta olan annesi Münevver Keser'in (87) evine getirilen şehidin cenazesi, helallik alınmasının ardından tören için Kınık Merkez Camisi'ne götürüldü.

Şehit polis Kısar'ın cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil Ünal, Antalya İl Emniyet Müdürü Emniyet Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Sahil Güvenlik Komutanı Albay Sezai Özkurt, Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Atay Uslu, Aydın Özer, Feridun Bahşi, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, çevre ilçelerin kaymakamları, belediye başkanları, şehidin eşi Hanife Kısar, kızı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Münevver İpek Kısar, yaşındaki oğlu Adnan Rüzgar Kısar, annesi Münevver Kısar, 6 kardeşi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit polis Adnan Kısar'ın cenaze namazını Antalya Müftüsü Osman Artan kıldırdı. Şehit için helallik alınmasının ardından Kısar'ın cenazesi omuzlara alındı ve cenaze arabasına konuldu. Şehit polis Kısar, Kınık Merkez Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.Evli ve 2 çocuk babası olan özel harekat polisi Adnan Kısar'ın 2 yıl önce emekliliğe hak kazandığı, yeni bir ev alarak Döşemealtı ilçesine bağlı Bahçeyaka Mahallesi'ne yerleştiği ve ailesinin orada oturduğu öğrenildi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olduğu, geçici görevle Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gittiği belirtilen Kısar'ın, Kaş'a bağlı Kınık Mahallesi'nde doğduğu, 4 kız ve 2 erkek kardeşi olduğu, kardeşlerinin hepsinin de hayatta olduğu öğrenildi.

Sivas'ta polis memuru, tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini vurdu

SİVAS'ta, otomobilleriyle hareket halindeki polis memuru A.T. ile Piyade Uzman Çavuş İ.S. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce otomobillerden inen A.T., İ.S. ile kardeşi M.S.'yi tabancayla vurdu. Tedaviye alınan kardeşlerden İ.S.'nin durumunun ağır olduğu bildirilirken, A.T. gözaltına alındı. Olay, saat 14.30 sıralarında, Sivas- Malatya yolunda, Ulaş ilçesine bağlı Yağdonduran köyü yakınlarında meydana geldi. Kangal ilçesinden Ulaş yönüne giden Ankara'da görev yapan polis memuru A.T. ve piyade uzman çavuş İ.S. otomobilleriyle hareket halinde oldukları sırada bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma A.T., İ.S. ve kardeşi M.S.'nin otomobillerden inmesi üzerine kavgaya dönüştü. A.T. tabancayla, İ.S.'yi kasığından, M.S.'yi ise sol baldırından vurdu. İki kardeş kanlar içinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobillerdeki her iki tarafın yakınları da büyük şok yaşadı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı İ.S. ve kardeşi M.S., Ulaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Uzman çavuş İ.S.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Olay yerinde bekleyen ve kavga sırasında tişörtünün yırtıldığı gözlenen polis memuru A.T. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kameradan tespit edilen 2 kapkaç şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP'te iki farklı kapkaç olayını gerçekleştiren 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kentte son 1 haftada meydana gelen 2 kapkaç olayı ile ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olay yerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Kayıtlardan şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliler, mahkemece tutuklandı.

Köylülerin harmandaki mahsulünü, sel suları götürdü

SİVAS'ın Ulaş ilçesine bağlı Acıyurt köyünde bir hafta ara ile ikinci kez dolu yağışı etkili oldu. Bu kez köylülerin tarladan biçip harmana getirdikleri buğdy ve arpa gibi mahsulleri sel sularına kapıldı.

Ulaş ilçesine bağlı Acıyurt köyü bir hafta arayla ikinci kez yağış şoku yaşadı. Geçen hafta şiddetli dolunun ekili arazilere büyük zarar verdiği köyde dün akşam yine dolu ve ardından şiddetli yağmur etkili oldu. Tarla hasadı yapan köylülerin, harmana getirdikleri buğday, arpa gibi mahsuller ile samanları şiddetli sel sularına kapıldı. Köylüler traktörler ile bent çekerek mahsulü kurtarmaya çalıştı. Sürüklenen tahıl tanelerinin derelere dolduğu gözlendi. İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri köyde hasar tespit çalışması yaptı.

'ÜRÜNLERİMİZİ SEL SULARI GÖTÜRDÜ'Acıyurt köyü muhtarı Mustafa Ülger, "Köyümüz 2'nci afeti yaşadı. Geride kalan arazilerimizi vatandaşlarımız biçtirdi, getirdi ve harmanlara döktürdük. Onu da ikinci bir afetle elinden aldı, gitti. Şu an durum ortada. Ürünlerimizi sel suları alıp götürdü. Köylüler perişan durumda. Ani gelen yağış bu hale getirdi. Direk biçilmiş mahsulde zarar var. Yetkililer gelip baktı. Devletimizden yardım bekliyoruz. Biçilmeyen tarlalar da vardı. Onları da vurdu. Hasar büyük. Çiftçilerin bir çoğunun borcu var ve ödeme güçlüğüne düşecekler" dedi. Harmandaki mahsulü zarar gören İbrahim Tavuz ise, "Dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur, sel felaketine yol açtı. Yetkililer geldi şu anda tespit çalışması yapılıyor. Şikayet edilecek bir durum yok. Bu Allah'tan gelen bir şey. Devletimize güveniyoruz. Mahsulümüzü kurtaramadık. Traktörlerle set çekerek çaba göstermemize rağmen ancak bir kısmını kurtarabildik" diye konuştu.

Ulaş İlçe Ziraat Odası Başkanı Ziyaattin Gazioğlu da "Üst üste Acıyurt'ta felaket oldu. Yağan yağmur sele yol açtı ve biçilen mahsulü götürdü. Dolu yağmur ve fırtına bütün sapı samanı götürdü. Buradan devlet yetkililerimizden yardım istiyoruz. Köylüler tarlasını ekti ama biçemedi. Biçtiğini de sel alıp götürdü. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Çiftçilerimize yardım istiyoruz. Köylülerimiz çok mağdur kaldı. Devlete sığınıyoruz" ifadelerini kullandı.