DHA YURT BÜLTENİ - 20

Marmaris'te orman yangın

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Marmaris'in Hisarönü Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 7 helikopter, 37 arazöz, 4 dozer, 4 ilk müdahale aracı ve orman işçileri söndürme çalışmalarına başladı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı. Yangında 3 hektarlık kızılçam ormanının kül olduğu belirtildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 26 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 6 kamyonet, 4 dozer, 4 treyler, 12 teknik personel, 5 memur, 10 mükellef ve 105 işçi karadan, 7 helikopter ise havadan söndürme çalışmalarına katıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, -

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Araklı'da sel felaketindeki yıkım fotoğraflarda (ek)

SELDE ÖLEN OPERATÖR TOPRAĞA VERİLDİ

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde kepçe operatörü olan Baki Turan, Yomra ilçesinde öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Yokuşlu Mahallesi'nde toprağa verildi. Cenazeye katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve milletvekilleri, Turan ailesine taziyelerde bulundu.

DSİ ÇALIŞANI UĞURLANDI

Çamlıktepe Mahallesi'nde yaşanan selde hayatını kaybeden 7 kişiden biri olan DSİ çalışanı Hasan Çakar için, Trabzon'un Beşikdüzü ilçesindeki Eski Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Vakfıkebir Kaymakamı Mesut Yakuta, Beşikdüzü Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun, DSİ yetkilileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Çakar'ın cenazesi, öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yaylacık Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa defnedildi.

BELEDİYE PERSONELLERİNE HÜZÜNLÜ UĞURLAMA

Aynı selde hayatını kaybeden Trabzon Büyükşehir Belediyesi personelleri Ali Kemal Coşkuner, Ortahisar ilçesine bağlı Akkaya Mahallesi'nde, Erdoğan Uzun ise Akçaabat'ın Akçaköy Mahallesi'nde öğleyin kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

TRABZON

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Elazığ'da yollar göle döndü, ağaçlar devrildi (2)

MAHSUR KALANLAR BOTLARLA KURTARILDI

Sağanak yağış nedeniyle oluşan selde mahsur kalanların kurtarılması için AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri, yolda mahsur kalanları botlarla kurtardı. İtfaiye ekiplerinin ise su birikintisi olan yollarda çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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Vatandaşların botlarla kurtarılmasından görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber: Erkan BAY Kamera: ELAZIĞ,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 6 MB

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Karabük, sağanakla göle döndü

KARABÜK'te, etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Kentte saat 14.30 sıralarında başlayan ve yaklaşık 30 dakika etkili olan gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar suyla kaplı yollarda güçlükle ilerledi. Fevzi Fırat Caddesi'ndeki bazı işyerlerini ise su bastı. Yağışın etkisini kaybetmesi ve belediye ekiplerinin tıkalı rögar kapaklarını açmasıyla birlikte biriken sular tahliye edildi. Atatürk Bulvarı üzerindeki Kardemir Kavşağı ve alt geçitte su birikintisi oluştu. Trafik ekipleri alt geçidin tek şeridini trafiğe kapattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Göle dönen yollarda araçların güçlükle ilerlemesi

-Suda kalan araçlar

-Su ile dolan işyerleri

-Esnaf'ın açıklaması

Süre: (02.48) Boyutu: 313 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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Malatya'da 22 bin 998 kök kenevir ele geçirildi

MALATYA'da düzenlenen operasyonda 22 bin 998 kök Hint keneviri ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Battalgazi, Darende, Yazıhan ve Arguvan ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda bahçelerde, 15 kilo gübre ile 22 bin 998 kök Hint keneviri ve tarım ilaçları ele geçirildi. Tarım ilaçlarına el koyan ekipler, keneviri yakarak imha etti. Gözaltına alınan 4 kişi ise sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kenevirin havadan drone görüntüsü

Ekipler

Yanan kenevir

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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Dünyaca ünlü şefler Mardin'de

DÜNYANIN en iyi şefleri ve gastronomi yazarları, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen 'Gastroway' etkinliği kapsamında Mardin'de bir araya geldi. Etkinlik için Mardin'e gelenler kentin tarihi ve turistik yerlerini de ziyaret etti.

Gaziantep ve Şanlıurfa'daki programlarının ardından Mardin'e gelen ve aralarında Michelin yıldızlı şeflerin de bulunduğu yaklaşık 30 kişilik ekip, ilk olarak 1600 yıllık tarihi antik Dara kentini ziyaret etti. Antik kentteki kalıntılar ve bölgenin kültürü hakkında bilgi alan konuklar, hayran kaldıkları antik kentte bol bol fotoğraf çekti.

Ünlü şefler ve gastronomi yazarları, daha sonra Nusaybin İlçesi'ndeki mesire alanında yöresel aşçılarla bir araya gelerek, yöresel lezzetlerle ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Burada yöreye özgü yemekler yiyen gruptakiler, burada Mardin'in birbirinden lezzetli tatlarını tanıma fırsatı yakaladı. Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın'den antik kentteki kalıntılar ve bölgenin kültürü hakkında bilgi alan konuklar, hayran kaldıkları antik kentte fotoğraf çekti.

Gastroway projesinin organizatörü Gökmen Sözel, geçen yılki gastronomi etkinliğini Ege'de yaptıklarını bu yıl ise Mezopotamya'da yapmaya karar verdiklerini söyledi. Sözen, "Gaziantep ve Şanlıurfa'dan sonra Mardin'deyiz. Burası muhteşem bir yer ve biz dünyaca ünlü şefleri ve yazarları buraya getirdik. Konuklarımızı burada ağırlamak bizi mutlu ediyor. Burada çok önemli değerler var. Tam anlamıyla turizm gastronomisini onlara yaşatmak için buradayız. Amacımız sadece Mardin'in değil tüm bölgenin kalkınması, daha ileriye gitmesi. Amacımız turizm gastronomisini dünyaya tanıtmaktır. Hem Türkiye'deki şeflerimizle, gıdamızla, doğa ve tarihimizle yabancı şef ve gazetecilerle buluşturmak hem de Türkiye insanını dünya ile bir köprü oluşturmak. Bu sebeple bu seneki rotamız Mezopotamya dediğimiz Gaziantep'ten başlayıp Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır ile bitirmek. Fransa'dan, İtalya'dan, Brezilya'dan da şeflerimiz ve gazetecilerimiz bugün aramızdalar. Burada öncelikle tarihten çok ciddi manada etkileniyorlar, gıda ürünlerinden etkileniyorlar, ayrıca bölgenin sıcak insanlarından etkileniyorlar" dedi.

JAPON AŞÇI PATLICANLI KEBAP YAPMAK İSTİYOR

Gruptaki Japon aşçı Yoshizumi Nagaya bölge mutfağının eşsiz bir tadının olduğunun farkına vardığını ve bunun da tarihi bir birikimden kaynaklandığı Mardin'i gezerek fark ettiğini söyledi. Almanya'da çalıştığını hatırlatan Nagaya, Japonya yemeklerinden kendisinin en çok patlıcanlı yemekleri sevdiğini ve geldiği Mardin'de de patlıcanlı kebabın tadından çok etkilendiğini belirterek geri döndüğünde yapacağı ilk yemeği patlıcanlı kebap olacağını ifade etti.

ÇEŞİTLİLİK UYARISI

İtalyan gastronomi yazarı Giulia Gavag'nin de çiğ et tatlarının kendisine hitap ettiğini ve Şanlıurfa'da yediği çiğ köftenin kendisi için unutulmaz bir tat olduğunu söyledi. Türk aşçı ve restoranlarına çeşitlilik konusunda tavsiyelerde bulunan Gavagnin, "Markalaşmak ve dünyada söz sahibi olmak istiyorsanız çeşitliliğinizi ve sunumunuzu farklılaştırın. Bu şekilde kendinizi çok daha iyi tanıtırsınız. 10 yıl önce geldiğim bu bölge adeta çağ atlamış. Çok gelişmiş ve kendisini çok iyi bir şekilde dönüştürerek geliştirmişö diye konuştu.

Mardin mutfağını, kültürünü ve ürünlerini keşfeden grup, geleneksel lezzetleri tattıktan sonra yemeklerin nasıl yapıldığını öğrenip, kente özgü el sanatlarını görerek fotoğrafladı.

Görüntü Dökümü

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Grubun tarihi mekanları ziyareti

Yöresel yemekleri tatmaları

Röportajlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ, Ahmet AKKUŞ/MARDİN,,

GÖRÜNTÜ BOYUTU 500 MB

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Marmara Denizi'nde kaçak deniz patlıcanı operasyonu

TEKİRDAĞ'da deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin Marmara Denizi'nde kaçak avcılara yönelik yaptığı operasyonda deniz patlıcanları ele geçirilirken, 6 şüpheliye 11 bin 445 lira para cezası uygulandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmara Denizi'nde Marmara Ereğlisi ilçesi açıklarında kaçak avcılık yapıldığını belirleyerek, ortak operasyon düzenledi. 2 teknede yapılan aramada kaçak avlanmış deniz patlıcanları ele geçirilirken, teknelerde bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere toplam 11 bin 445 lira para cezası uygulanırken, kaçak avlanan deniz patlıcanları da denize bırakıldı.



YURT DIŞINA SATIYORLAR

Deniz patlıcanları, protein içeriği zengin olması nedeniyle spor yapan kişilerin gelişimine yardımcı olduğu gibi, diş eti rahatsızlıklarından, yorgunluğa kadar bir çok rahatsızlığa iyi geldiği ileri sürülüyor. Deniz patlıcanın kilosu 30 dolardan 150 dolara kadar satılabiliyor. Türkiye'de devlet kontrolünde toplanan deniz patlıcanın tekil bireyler tarafından toplanması ve yurtdışına satılması nedeniyle yasak olduğu biliniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polis ve sahil güvenlik tekneleri

-Yakalanan kaçak av tekneleri

-Ele geçirilen deniz patlıcanları

-Polisin patlıcanları deniz geri dökmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-

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Trafikte makas atan sürücüye bin 2 TL ceza

DİYARBAKIR'da, trafikte 'makas' atarak ilerleyen otomobilin sürücüsüne bin 2 TL para cezası kesildi.

Olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa yolunda meydana geldi. Yolda, 'makas' atarak ilerleyen sürücü, mobese kameralarından fark edildi. Beyaz renkli otomobilin sürücüsü ve plakası belirlendi. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takibin ardından sürücüyü yakaladı. Ekipler, trafikte 'makas' atan sürücüye ben 2 TL para cezası kesti.

Görüntü Dökümü

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Aracın makas atma görüntüleri

Makas atan aracın mobese üzerinden canlı izlenmesi

Aracın polis ekipleri tarafından durdurulması

Polis ekiplerinin sürücüye ceza kesmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mesut bUDRAÇ/DİYARBAKIR, - Kamera: DİYARBAKIR,

