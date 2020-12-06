DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

Ayrıldığı eşi ve 2 kızını öldürdü, vurularak etkisiz hale getirildi (2)- Yeniden

ERZURUM'da, henüz bilinmeyen nedenle 2 kızı ve ayrıldığı eşini tabancayla öldüren Raci Arslan (43), polis tarafından vuralarak etkisiz hale getirildi. Zanlı, hastanede tedaviye alındı.

Olay, merkez Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Polis merkezine gelen ihbar üzerine kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri 3 kadının yerde yatar şekilde tabanca ile vurulmuş olduğunu gördü. Anne Gülçin Karabıyık (50) ile kızı Cansu Arslan'nın (17) öldüğü, Burçin Arslan'ın ise (24) yaralandığı tespit edildi. Burçin Arslan da kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdehelesine rağmen yaşamını yitirdi. Olaydan sonra aracına binerek kaçan Raci Arslan, Gölbaşı semtinde yakalandı. Aracından inen Arslan silahını başına dayararak yolda yürümeye başladı. Zanlının peşinden giden çok sayıda polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Polisin tüm çabasına rağmen teslim olmayan Raci Arslan, özel harekat polisleri tarafından sağ el ve karın boşluğundan vuralarak etkisiz hale getirildi. Raci Arslan, olay yerine gelen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastenesi'ne kaldırıldı. Eski eşi ve 2 kızını öldüren zanlının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Babaları Raci Arslan'ın kendilerini görmek için eve geldiğini anlatan 2 oğlu ise, kendilerinin ekmek almaya dışarı çıktıklarını, sesi duyup, eve gittiklerinde babalarının elinde silah ile evden çıktığını gördüklerini söyledi. Arslan'ın 26 suç dosyası bulunduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Elinde silahla yürüyen Raci Arslan'ın peşinden giden polisler- Helikopter görüntüsü-Ambulansın gelişi-Silah sesleri-Raci Arslan'ın vurulmasından sonra bir yakının polis tarafından uzaklaştırılması-Polislerin halkı uyarmasıHaber/ Kamera Turgay İPEK/ ERZURUM

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Kaçak yollarla geldiği Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymadı

Bursa'nın İnegöl ilçesine kaçak yollarla Suriye'den gelen Muhammed A.'ya, sokağa çıkma yasağına uymadığı için ceza kesilirken, sınır dışı edilmek üzere Bursa Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İnegöl ilçesi, Orhaniye Mahallesi, Çardak Camii Kavşağı mevkinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, yaya olarak seyreden iki kişiyi durdurdu. Suriye uyruklu olduğu anlaşılan şüphelilerden biri kimliğini ibraz edemedi. Yapılan araştırma sonucu, kimlik göstermeyen kişinin Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla girerek daha sonra da İnegöl'e gelden Muhammed A. olduğu tespit edildi.İki kişiye de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden cezai işlem uygulanırken, Muhammed A., sınırdışı edilmek üzere Bursa Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Görüntü dökümü;-Suriye uyruklu kişinin yakalanması-Ceza kesilmesi-Uygulamadan detaylarHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

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Cezadan kurtulmak için söyledikleri işe yaramadı

KAHRAMANMARAŞ'ta ilaç almak için çıktığını belirten ancak reçetesi olmayan A.H.'ye ekiplerce 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. Kentte benzer bahanelerle kısıtlamayı ihlal eden 39 kişiye 122 bin 850 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürülüğü ekipleri, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında oluşturulan kontrol noktalarının yanı sıra devriye gezerek denetimlerini sürdürüyor. Kısıtlamadan muaf olanlara herhangi bir işlem yapılmazken, kısıtlamayı ihlal edip bahaneler öne süren vatandaşlar ise cezadan kaçamadı.

Son olarak Trabzon Bulvarı'nda gezerken görülen A.H., polis tarafından durduruldu. İlaç almak için çıktığını belirten ancak reçetesi olmayan A.H.'ye ekipler tarafından 3 bin 150 lira idari para cezası kesti. Polis ayrıca, ceza yazdığı kişiye acil sokağa çıkması gerektiği durumda 155 telefonuna bilgi vermesi halinde kendisine yardımcı olunacağını belirtip bir daha çıkmaması konusunda uyardı.Yasağın başladığı saatten bugüne kadar benzer bahanelerle evlerinden çıkarak kısıtlamayı ihlal eden 39 kişiye 3 bin 150'şer liradan 122 bin 850 lira idari para cezası yazıldı. Denetimlerin, kısıtılamanın sona ereceği pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edeceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Polisin A.H.'yi durdurmasıA.H.'nin ilaç almaya çıktığını söylemesiCeza yazılmasıA.H.'nin cezayı imzalamasıPolisin vatandaşları durdurmasıBoş sokaklardan detayHaber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Kamyon devrildi; 15 ton mandalina yola saçıldı

HATAY'ın Erzin ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen kamyondan 15 ton mandalina yola saçıldı. Kamyon şoförü Mehmet Emin Ağca'nın hafif yaralandığı kazada kısmen kapanan kara yolu, mandalinalar temizlenip, kamyon da kurtarıcı yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafiğe tekrar açıldı.

Kaza, E-5 kara yolu üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Hatay'ın İskenderun ilçesinden, Mersin'in Tarsus ilçesine mandalina götüren Mehmet Emin Ağca yönetimindeki 02 ABL 487 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kamyonun kasasındaki 15 ton mandalina yola saçılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, başından hafif yaralanan Ağca'ya gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra kaza yerinden ayrıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, kepçe ile yoldaki mandalinaları temizledi. Kurtarıcı yardımıyla kamyon da kaldırıldıktan sonra kara yolu tekrar trafiğe açıldı.