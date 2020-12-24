DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 5
24.12.2020 10:47
Suriye sınırında patlayıcı yapımında kullanılan sülfürik asit ele geçirildi KİLİS'in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısında Türkiye'den Suriye'ye götürülmek istenen patlayıcı yapımında kullanılan 1990 litre sülfürik asit ele geçirildi.
Suriye sınırında patlayıcı yapımında kullanılan sülfürik asit ele geçirildi
KİLİS'in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısında Türkiye'den Suriye'ye götürülmek istenen patlayıcı yapımında kullanılan 1990 litre sülfürik asit ele geçirildi.
Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Türkiye'den Suriye'ye gitmek üzere, ihracat beyannamesinde 24 bin 200 kilo gübre yüklü olduğunu beyan eden TIR'da arama yaptı. Aramada, Suriye'ye ihracatı yasak olan patlayıcı yapımında kullanılan 1990 litre sülfürik asit ele geçirildi. Sülfürik asite el koyan ekipler, ismi açıklanmayan TIR sürücüsünü gözaltına aldı.
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı: Dayanışma ikliminin gelişmesine vesile olmasını temenni ediyorum Uber'in erişim engeli kaldırıldı, Türkiye'de yeniden faaliyete geçiyor Rıdvan Dilmen'le birlikte oynamak istediğini söyleyen Mesut, tuttuğu takımı duyurdu Okan Buruk oyundan atılma nedenini anlattı: Hakeme "Kolumu bırak" dedim, kırmızı gösterdi Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti Tofaş üretime 13 gün ara veriyor Türkiye'de tedbirler sıkılaştı ama kabus bitmiyor! Günlük ölüm sayısı 259 ile en yüksek seviyeye çıktı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan'dan yılbaşı uyarısı: Parti yapma düşüncesi olanlar bundan hemen vazgeçmeli