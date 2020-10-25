DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem

BİNGÖL'de, Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.,

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Bingöl kent merkezi olarak saptadığı deprem, saat 12.37'de meydana geldi. Yerin 7.10 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadı.

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HABER: BİNGÖL,

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Evde çakmakla oynayan 2 kardeş, yangında öldü

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, evde yalnız olan Ömer Hamza (4) ve ağabeyi Eymen (8) Topçu, çakmakla oynarken eşyaları tutuşturdu. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kardeş, hastanede kurtarılamadı.

Geyve'ye bağlı Yörükler Mahallesi'nde, Hasan Tosun'a ait olan 2 katlı evin damat Fatih Topçu'nun oturduğu çatı katında, sabah saatlerinde yangın çıktı. Fatih Topçu'nun işte, eşinin ise babasında olduğu sırada, iddiaya göre, çocukları Ömer Hamza ve Eymen, çakmakla oynarken eşyaları tutuşturdu. Kattan yükselen dumanları görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekibi, alevlere müdahaleye başlarken, çocukları da dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen kardeşler, sağlık görevlilerince ambulansla Geyve Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Ömer Hamza ve Eymen Topçu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Aile, büyük üzüntü yaşarken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.