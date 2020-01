DHA YURT BÜLTENİ-7 - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş deprem bölgesinde

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, deprem bölgesine gitti. Elazığ'da incelemelerde bulunan Ali Erbaş, "Uygun olan hasar olmayan camilerimiz ihtiyaç duyulduğu takdirde imamlarımızın, görevlilerimizin rehberliğinde kullanılıyor" dedi. Erbaş, "Millet olarak büyük bir deprem yaşadık. Tedbirlerimizi her zaman almamız gerekiyor. Tedbir bizden takdir Allah'tan" diye konuştu.

3 bakandan açıklama: Depremde 22 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi kurtarıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, düzenledikleri basın toplantısıyla, depremde verilen can kayıpları ile sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Depremde 22 kişinin hayatını kaybettiği, binaların enkazlarından 39 kişinin sağ olarak kurtarıldığı, enkaz altında 22 kişinin olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Elazığ'da dün saat 20.55'te merkez üssü Sivrice olan 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili gelişmeleri değerlendirmek üzere Elazığ Valiliği'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ilk sözü alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da 18, Malatya'da 4 olmak üzere 22 kişinin deprem nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi. Yıkılan binaların enkazlarından 39 kişinin sağ olarak kurtarıldığını açıklayan Bakan Soylu, şu anki belirlemelere göre enkaz altında 22 kişinin olduğunun değerlendirildiği kaydetti.

'ŞU AN ELİMİZDEKİ TEMEL VERİLER HAYATİ TEHLİKESİ OLABİLECEK BİR HASTAMIZ YOK'

Bakan Soylu, depremden hemen sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ve tüm kamu kurum ile kuruluşlarının gayretiyle deprem olur olmaz, daha önce belirlenen Türkiye Acil Afet Müdahale Planı çerçevesinde adımları attıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Depremin olduğu andan itibaren bu bilgi akışını hiç kesmemeye özen gösterdik. Şu an itibariyle Malatya Doğanyol'da 4 vatandaşımız, Elazığ'da da 18 vatandaşımız hayatını kaybetti. Şu an elimizdeki temel veriler hayati tehlikesi olabilecek bir hastamız yok. Deprem olduğu andan itibaren ilk önce 4 İnsansız Hava Aracımız (İHA) ve 1 keşif uçağımız Elazığ ve Malatya'da depremin olduğu bölgede, tarama ve keşif faaliyetlerini ortaya koydular. Tüm jandarma birimlerimiz köylere ulaştılar. Depremin meydana geldiği 20.55'ten itibaren 398 artçı deprem oldu. Bunların 13'ü 4'ün üzerinde birisi de 5.4 büyüklüğünde. Depremin ilk olduğu andan itibaren 39 kişi göçük altında kurtarıldı. Malatya Doğanyol'da şu an göçük altında kimse kalmadı. Depremin ana üssü olan Sivrice'de 2 vefatımız vardı. Ama göçük altında kalan kimse yok. Elazığ merkezde ise bizim değerlendirmemiz 22 vatandaşımızın göçük altında olduğu. Göçük altında net bir rakam vermekten kaçınırız. Sabahtan itibaren 5 vatandaşımız sağ olarak çıkarıldı. Olayın olduğu yerdeyken 5 kişinin sesi geldiğini arkadaşlarımız tespit etti. Enerji, ulaşım, iletişim, doğal gaz ve altyapı konusunda bir sorun yaşamadık. Gece soğuktu. Yemek, battaniye ihtiyacının giderilmesi için daha önce belirlediğimiz bölgelerden sevk edildi. Kurulan 7 mobil mutfaktan Elazığlılar için sürekli AŞ çıkarıldı. Dün gece 12 bin 500 kişi belirlenen yerde misafir ettik. 4 çadır alanı oluşturduk. Taziye evlerimizi de barınma alanlarına ilave ettik."

'ADIYAMAN CEZAEVİ BOŞALTILABİLİNİR'

Bakan Soylu, merkez üssü Sivrice ilçesindeki depremde etkilenen bölge illerinden Adıyaman'daki cezaevinde hasar oluştuğunun tespit edildiğini, Adalet Bakanlığı ile yapılan görüşmeler ile cezaevinin boşaltılabileceğini ifade ederek, "Elazığ ve Malatya dışında, yakın bölgelerde hastaneye başvuranlarla depremin bir takım etkilerini gördük. Bunlardan bir tanesi de Adıyaman vilayetimizdir. Adıyaman Cezaevi'nde Adalet Bakanlığı'nın yaptığı tespitte bir hasar durumunun olduğu ortaya çıktı. Adalet Bakanlığı'mız ile yapılan koordinasyon çerçevesinde Adıyaman Cezaevi'nin boşaltılmasının doğru olabileceği konusunda bir karar alındı. Adalet Bakanlığı'mız ile jandarmamız ortak bir çalışmayla birlikte cezaevinin boşaltılması hususunu da değerlendirecekler" dedi.

'2 BİN 418 PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ'

Depremin meydana geldiği an itibariyle bölgeye ulaşmak için ekiplerin görevlendirildiğini anlatan Bakan Soylu, "Bölgeye 2 bin 418 personel görevlendirildi. Bunların hepsi arama kurtarma, sağlıkçı olarak nitelendirebileceğimiz personeller. 304 araç, 18 arama kurtarma köpeği depremin ilk anından itibaren çok başarılı işler gerçekleştirdi. AFAD tarafından 6 bin 65 aile çadırı, 11 bin 500 yatak, 18 bin battaniye gönderildi. Arama ve koordinasyon dahil olmak üzere tüm koordinasyonlar, yardımlar AFAD tarafından gerçekleştirilmektir. Telefon üzerinden 'AFAD'a biz nasıl ayni ve nakdi yardımlarda bulunuruz?' diye bir çok talep geldi. Biz şu ana kadar ayni ve nakdi yardım konusunda herhangi bir değerlendirme içerisinde bulunmadık" diye konuştu.

'SAĞLIK KURULUŞLARIMIZA MÜRACAAT EDEN HASTA SAYIMIZ 1031 OLDU'

Sağlık Bakanı Faharettin Koca ise depremin ardından 1031 kişinin çeşitli sebeplere hastaneye müracaat ettiğini ifade ederek, 34'ünün yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığını söyledi. Bakan Koca, deprem bölgesinde bin 572 sağlık personelinin görev yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"Kaygı ve panik sebepleri dahil olmak üzere toplam sağlık kuruluşlarımıza müracaat eden hasta sayımız 1031 oldu. Özellikle şehir hastanemiz, Malatya ve Elazığ Üniversitelerimiz olmak üzere çalışan personelimiz yoğun bir gayret içinde hizmet etmiş oldular. 1031 müracaat içerisinde, 382 vatandaşımız yaralıydı. Bu 382 yaralı içerisinde toplam serviste takibi halen yapılan 128 hastamız var. Bu 128 hastanın 34'ünün yoğun bakım şartlarında tedavileri devam ediyor. Yoğun bakım şartlarında tedavileri devam eden hastalarımızın şu an durumu kritik olan hastamızın olmadığını söyleyebilirim. Gece boyunca müdahale edilen, ameliyat edilen 8 hastamız oldu. Bunun dışında özellikle sağlık hizmeti boyutuyla hiçbir eksik oluşturmamaya, 180 varolan ambulans sayımıza ilaveyle, toplam 317 ambulansla hizmet ettik. 122 UMKE aracımızı ve toplam ilave personel sayımız 1572'ye ulaştı. Ayrıca 4 tane donanımlı, 50 yataklı sahra hastanesi kuruluma hazır halde bulundurmuş olduk. Şu an için bu hastaneleri kurmaya ihtiyaç olmadığını, ama ihtiyaç olması durumunda hazır halde tuttuğumuzu ifade etmek istiyorum, 48 çadırımızla birlikte. Bunun dışında hem ambulans helikopter hem de ambulans uçaklarımızı hazır halde bulunduruyoruz. Yakınlarının nerede tedavi edildiğini bilmek isteyenler için duyurumuz olmuştu, 184 SABİM hattımıza. Bu hattımıza yoğun müracaatlar oldu. En son kurtarılan 2 vatandaşımızın sağlık durumları iyi."

'205 EKİBİMİZLE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINI YÜRÜTÜYORUZ'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlıklarına bağlı 368 kişiden oluşan 184 ekiple üst yapıda hasar tespit çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, 71 kişilik 21 ekiple de altyapıya ilişkin hasar tespit çalışmaları yapıldığını söyledi. Bakan Kurum, "Yapılan ilk hasar tespit çalışmalarında Elazığ merkezde 4, Maden Gezin'de 1 bina olmak üzere Elazığımızda 5 binamızın yıkık olduğu, ağır ve hafif hasarlı bir çok yapının olduğu, buna ilişkin de ekiplerimizce hızlı bir şekilde tespitlerinin yapıldığı, atık su, içme suyu arıtma tesisleri, kanalizasyon ve içme suyuyla alakalı an itibarı ile bölgemizde, şehrimizde herhangi altyapı problemi bulunmamaktadır. Altyapıya ilişkin de İller Bankası Genel Müdürlüğümüz tüm ekipleriyle birlikte, belediyelerimizle birlikte altyapı ihtiyaçlarını gidermektedirler. Mustafa Paşa Mahallesi ve Sursürü Mahallesi'nde 2 enkaz çalışması devam etmektedir. Bu enkaz çalışmalarının hemen yanındaki binalarla ilgili tehlike arz eden binalar mevcuttur. AFAD'ımız koordinasyonunda binaların takibiyle birlikte kurtarma çalışmaları güvenli bir şekilde devam ettirilmektedir" dedi.

'MALATYA'DA 25 YIKIK BİNA TESPİT EDİLDİ'

Bakan Kurum, Malatya'da 25 binanın yıkıldığını tespit ettiklerini belirterek, yapılacak incelemelerle hasar tespit edilen binalarını yıkımını yapacaklarını söyledi. Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Binalar an ve an takip edilmektedir. Diğer taraftan enkazın yanındaki binalara ilişkin önceliğimizi, buraya vermek suretiyle, o binalarda ağır hasarlı ve orta hasarlı binaların olduğu ve bunların bakanlığımızın ilgili birimlerince de tespitlerinin hızlı bir şekilde yapılacağı, tespit neticesinde de etraftaki binaların güvenlik sebebiyle boşaltılarak, eğer hasarlı binaların olması durumunda yıkım işlemlerinin hızlı bir şekilde başlanılarak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği teminat altına alınacaktır. Yine bakanlıklarımızla, valiliğimize yaralı ve vafat eden vatandaşlarımıza nakdi yardım yapmak amacıyla ailelere, valiliğimiz bugün itibari ile nakdi yardımları yapacak. Malatya Doğanyol'a da dün akşam bakanlarımızla gittik, 25 tane yıkık binamız var. Binaların geneline baktığımızda yıkık binaların kerpiç ve yığma yapılardan olduğu görüldü. Hem Elazığ'da hem Malatya'da hasarlı binalara gidilmemesi noktasında vatandaşlarımızı bir kez daha uyarmak istiyorum."

Elazığ'da depremde ölen anne ve oğlu toprağa verildi

Elazığ'da dün akşam meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazından cansız bedenleri çıkarılan Fatma Yıldız (31) ile oğlu Doruk Abbas Yıldız (2), toprağa verildi.

Dün saat 20.55'te merkez üssü Sivrice olan depremde Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan Dilek Apartmanı'nın enkazından Fatma Yıldız ile oğlu Doruk Abbas'ın cansız bedeni çıkarıldı. Depremde hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenazesi bugün Mevlana Camisi'ne getirildi. Burada Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazına Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ak Parti Milletvekili Metin Bulut, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğlulları ile çok sayıda kişi katıldı.

Cenaze namazının ardından anne ve oğlu, Elazığ Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Manisa'da sarsıntılar devam ediyor, halk evlerine girmiyor (2)

BİNALİ YILDIRIM: ACIMIZ BÜYÜK

Ak Parti Manisa İl Başkanlığı'nın Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak üzere kente gelen İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, çarşamba günü meydana gelen 5.4'lük depremin büyük hasar oluşturduğu Manisa'nın Kırkağaç ilçesini ziyaret etti. Depremden en çok zarar gören Karakurt Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Yıldırım, hasarın giderilmesi için yapılacak çalışmaların bir an önce başlatılacağını söyledi. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Yıldırım, "Akhisar ve Kırkağaç'ta 300'ün üzerinde hasarlı bina var. Bunlarla ilgili gerekli çalışmalar yapılacak. Elazığ'da ise maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Giden mal geri gelir, ama giden can geri gelmez. Acımız büyük" dedi.

'EN AĞIR HASARI YERİNDE GÖRDÜK'

Bölgedeki depremde can kaybının yaşanmadığına dikkat çeken Yıldırım, "Hamdolsun can kaybımız yok. Hasarlı binalar var. Karakurt Mahallesi 100'ün üzerinde hasarlı binası olan önemli bir yerleşim yerimiz. Akhisar'da ise 200'ün üzerinde hasarlı bina var. Manisa yolunda buraya uğradık. En ağır hasarları yerinde gördük. Dün de Çevre ve Şehircilik Bakanımız buradaydı. O da gerekli tespitleri yaptı. Acil müdahaleler ihtiyaçlar giderilmeye başlandı. Önümüzdeki süreçte her türlü destek yapılacak. Yapılan evler, binalar yerine gelir ama giden can geri gelmez. Tıpkı Elazığ'da, Malatya'da olduğu gibi. Biz bugün buraya gelmeye karar verdiğimizde daha Elazığ'da, Malatya'da ses yoktu, deprem söz konusu değildi. Akşam 21.00 civarında orada, buraya göre daha şiddetli bir deprem meydana geldi" diye konuştu.

'DEPREM ÖLDÜRMEZ, TEDBİRSİZLİK ÖLDÜRÜR'

Elazığ'da enkazda çalışmaların sürdüğünü belirten Yıldırım, "Acımız orada daha büyük. Hayatını depremde kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Binin üzerinde yaralımız var. Acil şifalar diliyoruz. Bütün devlet gücüyle, bütün kurumlarımızla müdahaleler yapılıyor. 14 saat geçmesine rağmen hala canlı olarak kurtarılan vatandaşlarımız var. Bu bizi bir nebze olsun teselli ediyor. Ümit ediyorum ki kurtarma çalışmalarımızla hepimizi sevindirecek sonuçları birlikte yaşarız. Depremle birlikte yaşamaya alışmamız gerekiyor. Deprem öldürmez, tedbirsizlik öldürür. Biz binaları ne için yapıyoruz? Gelecekte bizlere mezar olsun diye yapmıyoruz" dedi.

Yıldırım, daha sonra AK Parti Manisa İl Başkanlığı'nın Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak üzere Manisa'ya hareket etti.

TRAC İzmir Şubesi, Bozcaada'dan telsizle dünyayla iletişim kurdu

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde 24- 26 Ocak tarihleri arasında ülkelerarası telsizle görüşme etkinliği düzenlendi. Etkinlik sırasında dün akşam Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sırasında telsiz başında olan İzmir TRAC ekibi, TRAC Elazığ ve Malatya şubesindeki telsizcilerle görüşüp, ilk yıkım bilgilerini alarak, gerekli kamu kurum ve kuruluşlara bilgi akışı sağladı.

Bozcaada'da ilçesindeki dün başlayan ülkelerarası telsizle görüşme etkinliğine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Haberleşme çözüm ortağı TRAC İzmir Şubesi'nden 4, Ukrayna telsiz ekibinden ise 7 kişi katıldı. Doğal afetlerdeki kesin iletişimin ayakta kalmasını sağlayan alternatif sistem olan telsizle haberleşmenin önemine vurgu yapıldı. 48 saat kesintisiz 6 kıta ve 175 ülkeyle telsizle mors haberleşmesi gerçekleştirildi. TRAC İzmir ve Ukrayna ekibi kesintisiz olarak diğer ülkelerdeki telsiz operatörleriyle iletişim sağladı. TRAC 55 şubesi ve 3 bine yakın üyesiyle kamu kurumlarına haberleşme desteği sağlıyor.

ELAZIĞ DEPREMİNİ ETKİNLİK SIRASINDA ÖĞRENDİLER

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremi, TRAC İzmir ekibi, ülkelerarası telsizle görüşme etkinliği sırasında TRAC Elazığ ve Malatya şubesindeki telsizcilerden gelen çağrıya öğrendi. O andan itibaren İzmir ekibi TRAC Elazığ ve Malatya şubesindeki telsizcilerden, ilk yıkım bilgilerini alarak, gerekli kamu kurum ve kuruluşlara bilgi akışı sağladı.

'TELSİZ İLETİŞİMİ KESİLMİYOR'

TRAC İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Özsaran, "Bugüne kadar yaşanan depremlerde gördük ki; telefon ve cep telefonu iletişimi kesilebiliyor. Fakat telsiz iletişimi kesilmiyor. Bu kesilme olmadığı zamanda biz bu telsizleler Dünya'nın ve Türkiye'nin her yeriyle haberleşebiliyoruz. Etkinlik esnasında dün Elazığ'da bir deprem oldu. Biz buradaki telsizleri kullanarak, bölgeden ilk yıkım bilgilerini aldık. Telsizler hiç bir zaman için kesilmedi. Direk irtibatımızı sağladık. Bölgeden ilk bilgileri telsiz üzerinden aldık" dedi.

TRAC İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ömür Hüneröz ise, "Bizler bu etkinlikte uluslararası ülkelerle telsiz üzerinden görüşme sağlıyoruz. Ukrayna takımı ile birlikte bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bizler 55 şubesi 3 bin üyesi olan İzmir TRAC şubesiyiz. Buradaki etkinlikte arkadaşlarımız diğer şehirlerle iletişim halindeler. Buradan eskiden kullanılan mors yöntemiyle de haberleşme sağlanıyor. Bu anlamda 6 kıta ve 175 ülke ile temas halindeyiz" dedi.

İstanbul'da cenazeler karıştı, doğru cenaze Ordu'ya ulaştırıldı (2)

KARIŞAN CENAZE TOPRAĞA VERİLDİ

İstanbul'da, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ve yerine aynı gün yaşamını yitiren Edirne Keşan nüfusuna kayıtlı Mehmet Nurad isimli şahsın cenazesi gönderilen Ordulu Ali Çalışkan, toprağa verildi. Gece yarısı Ordu'ya getirilen Çalışkan'ın cenazesi, ailesi tarafından Ordu Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi'nden alındı. Cenaze Nakil Aracı ile Perşembe ilçesine götürülen Çalışkan'ın cenazesi, Yeni İhsaniye Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Güzelyalı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Bebeği hayata döndüren sağlık ekibine plaket

MERSİN'de, gittikleri bir doğum vakasında nefes almayan bebeğe müdahale ederek tekrar hayata döndüren sağlık ekibine plaket verildi.

Olay, 7 Ocak'ta merkez Toroslar ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Bir doğum vakasına gönderilen 112 sağlık ekibinden olan Paramedik Yavuz Selim Turan, Acil Tıp Teknisyeni Tuğba Yıldız Çınar ve ambulans şoförü Muhammet Özen, başlayan doğuma müdahale etti. Ters olarak doğan bebeğin nefes almadığını fark eden Tuğba Yıldız Çınar, bebeğe yaklaşık 10 dakika boyunca müdahale ederek tekrar hayata döndürdü.

Tüm Türkiye'nin takdirini kazanan sağlık çalışanlarına Türk Sağlık-Sen Mersin Şubesi tarafından plaket verildi. Plaket töreninde konuşan Şube Başkanı Ayhan Güngör, sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Törene katılan milletvekilleri Baki Şimşek ve Olcay Kılavuz da sağlık çalışanlarını tebrik etti. Konuşmaların ardından 112 sağlık ekibi çalışanlarına plaket ve çiçek verildi.

