DHA YURT BÜLTENİ-8

Diyarbakır'ın 3 HDP'li belediyesine görevlendirilme (2)

MIZRAKLI, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 19 Ağustos günü Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı, dün jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Bu sabah saatlerinde jandarmadaki gözaltı işlemleri tamamlanan Mızraklı, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Adliyeye getirilen Mızraklı'nın savcılık sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Bakan Varank: Ne PKK ne de siyasi uzantıları Kürt kardeşlerimizin temsilcisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Tarih boyunca, bizi birbirimizden ayırmaya, aramıza nifak sokmaya çalışanlar hep hüsrana uğradılar, bundan sonra da uğrayacaklar. İşte şu son birkaç haftada yeniden şahit olduğumuz, masum bebekleri öldüren eli kanlı örgütle, bizim Kürt kardeşlerimizi bir göstermeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Ne bu barbar terör örgütü PKK ne de siyasi uzantıları Kürt kardeşlerimizin asla temsilcisi değildir, hiçbir zaman da olmadı" dedi.

Bakan Varank, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Bursa'ya geldi. İlk olarak Bursa Textile Show açılış ve ödül törenine katılan Bakan Varank, burada iş insanları ve katılımcılara hitap etti. Varank'a, Bursa Valisi Yakup Canbolat, İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman eşlik etti.

'EKONOMİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEK ADIMLARI ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Türkiye ekonomisinin emin adımlarla yola devam ettiğine işaret eden Bakan Varank, "Ekonomiye ilişkin göstergelerimizde olumlu sinyaller var. Faizler ve enflasyon düşüyor. İmalat sanayiinde siparişler artıyor. Bakınız; Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) gibi uluslararası kuruluşlar art arda ülkemize yönelik büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize ettiler. Hal böyleyken, reel sektörün de üretim yapmaya, daha fazla istihdam oluşturmaya istekli olması gerekiyor. Barış Pınarı Harekatı boyunca halkımız, çağrılarımıza da kulak vererek, Türk Lira'sının arkasında durdu. Çok şükür kurda ciddi dalgalanmalar yaşamadık. Aslında bu bile ekonomiye duyulan güvenin güzel bir göstergesi. Ekonomimizi daha da güçlendirecek adımları atmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte, bölgemizdeki meydan okumalarla mücadelemizi de kararlılıkla sürdüreceğizö dedi.

'BİZİ, BİRBİRİMİZDEN AYIRMAYA ÇALIŞANLAR HEP HÜSRANA UĞRADILAR'

9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın, yıllardır bu bölgede olmadık hayallere kapılanların tüm planlarını bozduğunu vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Türkiye, herkese ve herşeye rağmen sınırımızda oluşturulmak istenen terör koridorunu yerle bir ediyor. Daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nda olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'yla da, bu bölgede Türkiye'nin rızası dışında adım atılamayacağını tüm dünyaya gösterdik. Tabi şu anda, biliyorsunuz terör gruplarının çekilmesi için 120 saatlik bir süre işliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün Rusya'da yine bölgenin geleceği için önemli temaslarda bulunacak. Ama bu süreç bazı gerçekleri de açığa çıkarmış oldu. Batılı devletler ve İsrail'in terör örgütü PKK'ya destek verdiği çok açık ve net gözler önüne serildi. İşte bu yüzden, Türkiye'nin bölgedeki operasyonlarını Kürtlere karşı bir operasyonmuş gibi göstererek, terör örgütüne verdikleri desteği gizlemek istiyorlar. Tarih elbette bu iki yüzlülükleri yazacak, ancak bir şeyin altını çizmek zorundayız. Biz bu topraklarda Türküyle, Kürdüyle, Zazasıyla, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abhazasıyla, Arabıyla, Boşnağıyla asırlardır bir ve beraber, kardeşçe yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde birinci sınıf vatandaş, ikinci sınıf vatandaş diye bir ayrım olmadı, olamaz. Tarih boyunca, bizi birbirimizden ayırmaya, aramıza nifak sokmaya çalışanlar hep hüsrana uğradılar, bundan sonra da uğrayacaklar. İşte şu son birkaç haftada yeniden şahit olduğumuz, masum bebekleri öldüren eli kanlı örgütle, bizim Kürt kardeşlerimizi bir göstermeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Ne bu barbar terör örgütü PKK ne de siyasi uzantıları Kürt kardeşlerimizin asla temsilcisi değildir, hiçbir zaman da olmadı.ö

'TERÖR ÖRGÜTÜYLE, KÜRT KARDEŞLERİMİZİ AYNI KEFEDE GÖSTERMEYE HAKKI YOK'

Bakan Varank şöyle devam etti:

"Kürt kardeşlerimizi görmek isteyenler, Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın ordusuna Kudüs'te Selahaddin Eyyübi'ye Çaldıran'da Yavuz Sultan Selim'in ordusuna baksın. Yemen'de Çanakkale'de Sarıkamış'ta Kut'ül Amare'de, Kurtuluş Savaşı'nda omuz omuza verilen mücadeleye, İstiklal Harbi'ne baksın. Bingöl Genç'te PKK'lı canlı bombanın üzerine kapanarak onlarca kişinin hayatını kurtaran Hatice Belgin'e, İzmir adliyesi önünde PKK'lı teröristlerin katliamını koca yüreğiyle durduran Fethi Sekin'e, baksın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu zorlu coğrafyada Kürt kardeşlerimizin nice fedakarlıklarıyla bugün dimdik ayakta. Yıllardır gençleri dağa kaçırıp ölüme götüren, Suriye'den attıkları havanlarla Nusaybin'de, Suruç'ta Kürt vatandaşlarımızı şehit eden terör örgütüyle Kürt kardeşlerimizi aynı kefede göstermeye kimsenin hakkı yok. Nasıl ki, kurdukları terör düzenini kararlı duruşumuzla yıkıyorsak, elbette ki bu söylem cambazlığını da yıkacağız. Bunlara karşı en güzel cevabı, ben inanıyorum ki, birliğimizi beraberliğimizi daha çok pekiştirerek vereceğiz. 3 kıtaya adalet götüren Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa'nın manevi önderleri olan, Emir Sultan ve Üftade Hazretleri'nin torunlarına da ancak bu yakışır. İnşallah hep birlikte Türkiye'yi daha ileriye, hak ettiği yerlere taşıyacağız.ö

"BURADAKİ PROJELERİN BAŞARILARINI SIKLIKLA DUYACAĞIZ"

Organizasyonun; yenilikçi firmaların yatırımcıyla buluşması, firmalar arası verimli etkileşim ve uluslararası ortaklıklara kapı aralaması açısından pek çok fırsatlar sunduğunu belirten Bakan Varank, sektörü ileriye taşımak için Bakanlık olarak çeşitli destekler sağladıklarını kaydetti. Sektörde katma değerin artmasını önemsediklerini söyleyen Bakan Varank, "Techxtile Start-up Challenge; Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına katkıda bulunmayı, küresel rekabetimizi artırmayı ve ekosistemi güçlendirmeyi hedefliyor. Kalkınma Ajansımız ve TÜBİTAK, başından beri sürecin içinde katkı veriyor. Bu kapsamda, tüm başvuru sahiplerine genel girişimcilik eğitimi verdik. Ayrıca; mentörlük ve danışmanlık hizmetleri de sunarak, girişimcilerin kendilerini en iyi şekilde ifade etmelerini sağladık. Finale kalan 13 girişimciden dereceye girenler yarın belli olacak. Ben şundan eminim. Teknolojik derinliği ve ihracat hedefi olan buradaki projelerin başarılarını önümüzdeki dönemde sıklıkla duyacağızö dedi.

'HOŞ GELDİN PAKETİ VE GİRİŞİMCİ VİZESİ UYGULAMALARI'

Tekstil İnovasyon Ligi ödül törenine de değinen Bakan Varank, "İnovasyonu üretimlerinin her aşamasında etkin kullanmayı başaran firmalar, birazdan burada ödül alacaklar. Bu firmaları rakiplerinden ayıran temel özellikler; mühendis sayıları, yazılım altyapıları, kullandıkları iş modelleri ve yeni fikirleri hayata geçirip ticarileştirmeye olan yatkınlıkları. Tabi bir de Bakanlığımızca sunulan desteklerden etkin bir şekilde faydalanmaları. Tüm bunlar bir araya geldiğinde neticede başarı da geliyor. Biz istiyoruz ki, daha çok firmamız inovasyonun sunduğu ekonomik getirilerden faydalansın. Elbette bu bir farkındalık meselesi. İşte bu yüzden 2023 sanayi ve teknoloji stratejimizde hem girişimciliğe hem de Ar-Ge ekosisteminin güçlendirilmesine özel bir önem verdik. Girişimciliği güçlendirmek adına Türkiye Girişim Ekosistemi Platformu ve internet sitesini kuruyoruz. Bu platformda yatırımcıların tanıtılmasının yanısıra, girişimcilerin kullanabileceği kaynaklar hakkında bilgilendirme yapacağız. Erken dönem girişimciler için vergisiz veya kolay vergili dönem gibi mekanizmaları geliştirmek istiyoruz. Yurt dışından gelen girişimciler için hoş geldin paketi ve girişimci vizesi gibi uygulamaları ilgili bakanlıklarımızla çalışacağızö diye konuştu.

'50 BİN LİRAYA KADAR YENİ BİR KREDİ PROGRAMI BAŞLATIYORUZ'

Ekosistemin geneli için finansman kaynaklarının da özel bir önem taşıdığını ifade eden Bakan Varank, "Bu maksatla yatırımcıların sayısını ve etkinliğini artıracak, kitlesel fonlamanın kullanımını yaygınlaştıracağız. Yine, girişim sermayesi fonlarının hacmi ve kullanımını artıracak tedbirler alacağız. Finansman demişken, güzel bir haberi de sizlerle paylaşayım. KOSGEB'in girişimcilik destek programından yararlanan ya da yararlanmayı planlayan girişimcilerimize, 50 bin liraya kadar yeni bir kredi programı başlatıyoruz. İlk defa uygulanacak bu mekanizmayla; 50 bin liraya kadar alınan kredinin 10 puanlık finansman maliyetini KOSGEB karşılayacak. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda 50 bin liralık limit 70 bin liraya çıkacak. Kredinin teminatını ise, Kredi Garanti Fonu verecek. Girişimcilerimiz sadece anapara ve çok cüzi miktarda bir faiz ödemesi yapacak. Biz bu programla, girişimciler için önemli olan işletme sermayesine ek bir katkı sağlamayı hedefledik. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsunö dedi.

'NİTELİĞİ DE DAHA ÜST BASAMAKLARA ÇIKARMAK İSTİYORUZ'

Ar-Ge ekosistemini iyileştirme adına 17 yılda önemli adımlar attıklarının altını çizen Bakan Varank, "200'ü aşkın üniversite, bin 500'ün üzerinde Ar-Ge ve Tasarım Merkezi, 84 Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve 112 bin araştırmacı bu ekosistemin temel aktörleri. Niceliğin yanı sıra, niteliği de daha üst basamaklara çıkarmak istiyoruz. Bunun için de; çocuklardan gençlere varıncaya dek, geleceğimizin teminatı olacak yeteneklere yatırım yapıyoruz. Kuracağımız 100 dene-yap teknoloji atölyesinde 5 yılda yaklaşık 50 bin özel yetenekli öğrencimiz teknoloji eğitimleri alacak. Bu sene ilk kez Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'nı uygulamaya başladık ve beklentimizin çok ötesinde bir taleple karşılaştık. Yine bu dönem başlattığımız Sanayi Doktora programında geçtiğimiz hafta yeni çağrıya çıktık. Amacımız üniversite-sanayi iş birliğini daha güçlü ve verimli bir hale getirmek. Programa kabul edilen doktora öğrencilerine aylık 4 bin 500 lira burs veriyoruz. Tekstil mühendislerimizi de bu programa başvurmaya davet ediyorum. Doktora öğrencilerimiz, pratikte uygulama şansına kavuşacakları alanlarda eğitim alacaklar. Mezuniyet sonrasındaysa, sunduğumuz istihdam garantisi sayesinde, çalıştıkları alanda hiç ara vermeksizin katma değer üretme şansına sahip olacaklarö ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, bu politikalar ile birlikte milli gelirde imalat sanayinin payını ve işçi başına katma değeri artıracaklarını söyleyerek, hedeflerinin ihracatta orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payını yüzde 50'ye çıkarmak olduğunu bildirdi.

Kamyoneti yayaların üzerine şaka yapmak için sürmüş

Eskişehir'de kullandığı kamyoneti tramvay yolunda bekleyen yayaların üzerine süren İbrahim D. (18), görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından gözaltına alındı. Yayaların arkadaşı olduğunu savunan İbrahim D., şaka yapmak için üzerlerine sürdüğünü söyledi.

Eskişehir'de İbrahim D., 26 VY 074 plakalı kamyonetle Odunpazarı ilçesine bağlı 75'inci Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda aracı tramvay yolunda bekleyen yayaların üzerine doğru sürdü. Yol kenarında bekleyenler araçtan kaçarak kurtulurken, kamyonet sürücüsü ardından takip eden bir otomobili de tehlikeye düşürdü. Daha sonra yaklaşık 50 metre ilerideki yayaların da üzerine araç süren İbrahim D. bulvardan ayrıldı.

ARKADAŞLARINA ŞAKA YAPMIŞ

Olayı araç kamerasıyla görüntüleyen bir sürücünün sosyal medyada paylaşmasının ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri İbrahim D.'yi gözaltına aldı. İlk ifadesinde yayaların arkadaşı olduğunu savunan İbrahim D., şaka yapmak için kamyoneti arkadaşlarının üzerine sürdüğünü söyledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Mardin'de drone destekli uyuşturucu operasyonunda 24 kilo eroin ele geçirildi

Mardin'de polis ekiplerince drone destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 kilogram eroin ele geçirildi. 10 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ortak operasyon yaptı. Operasyonda 5 noktaya eş zamanlı baskın düzenlendi. Drone destekli operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 bin 169 adet ecstasy, 24 kilo 28 gram eroin, 20 kilo 97 gram esrar, 13 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Hakkari'de camide kütüphane kuruldu

Hakkari Üniversitesi Çölemerik Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve aynı zamanda Bağışlı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Başkanı Hikmet Yaşar'ın geliştirdiği 'Hakkari-Çanakkale Spor ve Gönül köprüsüdür' projesi kapsamında Bağışlı köyündeki caminin ikinci katında bir bölüm kütüphaneye dönüştürüldü.

Hakkari'ye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Bağışlı köyündeki caminin ikinci katında yaklaşık bin 500 kitabın bulunduğu kütüphane kuruldu. Hakkari Üniversitesi Çölemerik Meslek Yüksek Okulu Müdürü olan Bağışlı Spor Kulübü Başkanı Hikmet Yaşar'ın geliştirdiği 'Hakkari-Çanakkale Spor ve Gönül köprüsüdür' projesi İçişleri Bakanlığı'nca kabul edilerek destek gördü. Bunun üzerine Yaşar, köydeki caminin ikinci katının bir bölümünü PVC ile kapatarak kütüphaneye dönüştürdü. 5 bin kitap kapasiteli olan ve içerisinde şu anda bin 500 kitap, bilgisayar ile yazıcı bulunan kütüphanenin açılışı yapıldı. Açılışa Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum amirleri, çevre köylerdeki muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

KİTAP İNSAN KADAR, İNSAN KİTAP KADAR DEĞERLİDİR

Vali Akbıyık açılışta yaptığı konuşmada, "Köyde kurulan kütüphanede Türkiye'nin kaderini değiştrecek bilim insanları yetişecek. Biz Hakkari'ye geldiğimizden beri birinci meselemiz kitap demiştik. Kitap insan kadar, insan kitap kadar değerlidir. Bağışlı Spor Kulübü Derneği, İçişleri Bakanlığımıza, Valiliğimize sunmuş olduğu proje çerçevesinde Çanakkale, İstanbul gezileri ve bunun yanında kütüphane yapmış olmaları gerçekten anlamlıdır. Bağışlı Köyümüz, örnek bir köyümüz. İnşallah bu gayretin, bu samimiyetin tüm köylerimizde yapılmasını arzu ediyoruz. Belki bu kütüphanemizde Türkiye'nin kaderini değiştirecek bilim adamları, mühendisler ve doktorlar çıkacak. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

İLK KÖY KÜTÜPHANESİ BAĞIŞLI'DA KURULDU

Projeye hayata geçiren Bağışlı Spor Kulübü Derneği Başkanı Öğretim Görevlisi Yaşar, İçişleri Bakanlığı'nca kabul edilen proje ile kütüphanenin yanı sıra öğrencilere voleybol, basketbol, kayak, masa tenisi gibi kursların da verildiğini söyledi.

Yaşar, "Bu projemizi 2019 Mart ayında İçişleri Bakanlığı Sivil Halkla İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne sunduk. 'Hakkari-Çanakkale Spor ve Gönül Köprüsü' projemiz kabul edildi. Bu proje ile birlikte 5'i sportif, 2'si de kültürel olmak üzere 7 faaliyette bulunuyoruz. Bağışlı Köyü'nde ilk defa çocuklarımızın, gençlerimizin, üniversiteye hazırlanmamaları için küçük bir kütüphane kurduk. Bu kütüphanemizde şu an bin 500 kitap bulunuyor. Bu kütüphanemizde bilgisayar ve yazıcımız da var. Yakın zamanda internet erişimi de sağlanacak. Projemizi kabul eden İçişleri Bakanlığımız başta olmak üzere bu konuda destek olan Hakkari Valiliği'ne ve Hakkari Üniversitesi'ne katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu proje kapsamında 1 ile 6 Kasım 2019 tarihleri arasında Çanakkale ve İstanbul'a 6 günlük bir gezi düzenleyeceğiz. Bu gezide Çanakkele Şehitliği ziyaret edilecek ve böylece Hakkari'deki gençlerin manevi bir yer olan Çanakkale ile tanışmaları sağlanacak" diye konuştu.

İLK KEZ VALİ GÖRDÜLER

Kütüphanede açılışına katılan ve ilk kez köylerinde vali gören öğrenciler ile Hakkari Valisi İdris Akbıyık arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Hayatlarında ilk kez vali gören çocuklar not defterlerine, Vali Akbıyık'ın imza atmasını istediler. Küçük çocukları kırmayan Vali Akbıyık sırayla çocukların not defterlerini imzaladı. Bağışlı Mehmetçik Ortaokulu öğrencisi Gülbeyaz Kılıç ise ilk defa vali gördüklerini, valinin not defterine attığı imzayı ömür boyu saklayacağını söyledi.

Sümbül Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

Hakkari'nin 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı'na dün gece mevsimin ilk karı yağdı.

Hakkari kent merkezinin tam karşısında bulunan 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı'na, dün gece kar yağdı. Kent merkezinde 2 gündür etkisini sürdüren yağmur, bu sabah yerini güneşli havaya bırakırken yüksek kesimler ise beyaza büründü. 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı'na da mevsimin ilk karı yağdı. Vatandaşlar, bu yıl kış mevsiminin erken geleceğini söyledi.

