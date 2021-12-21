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Dijital Öğretmenler Projesi'nde yeni dönem başvuruları başladı - Son Dakika

Dijital Öğretmenler Projesi'nde yeni dönem başvuruları başladı

21.12.2021 11:16
Dijital Öğretmenler Projesi'nde yeni dönem başvuruları başladı

ING Türkiye, Habitat Derneği ve ODTÜ iş birliğiyle hayata geçirilen, ödüllü Dijital Öğretmenler Projesi'nin 4. eğitim dönemi başvuruları başladı.

ING Türkiye, Habitat Derneği ve ODTÜ iş birliğiyle hayata geçirilen, ödüllü Dijital Öğretmenler Projesi'nin 4. eğitim dönemi başvuruları başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ilkokul ve ortaokul öğretmenlerine dijital okuryazarlık becerileri kazandırılarak Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlanması amaçlanan ödüllü Dijital Öğretmenler Projesi'nin 4. eğitim dönemi başvuruları açıldı.

Proje kapsamında eğitim almak isteyen öğretmenler, 6 Aralık 2021-16 Ocak 2022'de Dijital Öğretmenler web sitesi (dijitalogretmenler.com) üzerinden başvuru yapabilecek. Başladığı 2020 yılından bu yana başarısı ile birçok ödül kazanan Dijital Öğretmenler Projesi'nin tamamlanan ilk 3 döneminde toplam 3 bin öğretmene eğitim verilirken, 1.000 yeni öğretmene eğitim verilecek olan 4. dönemde 25 ilden başvuru alınacak.

İki bölümden oluşan eğitimlerin 8 hafta sürecek ilk bölümünde öğretmenler, dijital vatandaşlık ve güvenlik, eleştirel düşünme ve ölçme & değerlendirme, yaratıcılık ve görsel tasarım, infografik, video ve fotoğraf oluşturma ve düzenleme, etkili sunum hazırlama içerikleri konularında çevrim içi canlı ve video derslere katılacak.

Eğitimlerin ilk bölümünü tamamlayan öğretmenler arasından belirlenecek 100 öğretmene ise ek olarak, canlı ve video derslerinden oluşan sanal gerçeklik eğitimi verilecek. Eğitimlerin sonunda ise öğretmenlere katılım ve başarı sertifikaları sağlanacak.

Projeye, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı sözleşmeli veya kadrolu ilkokul ve branş öğretmenleri 16 Ocak 2022'ye kadar https://dijitalogretmenler.com/basvuru/ sitesi üzerinden başvurabilecek. Proje kapsamında dijital okuryazarlık eğitimi almak isteyen öğretmenlerin temel bilgisayar bilgilerine sahip olmaları yeterli oluyor. Başvuru alınacak iller Adana, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Mersin, Ordu, Rize, Şırnak, Uşak, Van olarak belirlendi.

Dijital Öğretmenler Projesi'nin eylül ayında açıklanan Etki Raporu'nun sonuçlarına göre, teknolojiyi eğitimde bir kaldıraç olarak kullanmayı temel alan proje kapsamında eğitimler yoğun uygulamalı bir şekilde, "iş içinde öğrenme" stratejisi ile kurgulanırken, bu sayede öğretmenler projede öğrendiklerini uygulayabilir ve kendi dijital materyallerini geliştirebilir hale geldi. Rapora göre, proje sonunda öğretmenlerin yüzde 90'dan fazlası, dijital ders içerikleri ve materyalleri geliştirmek için gereken yetkinliği ve uygulama becerileri kazandı. Proje sonunda öğretmenlerin yüzde 95'i teknolojiyi kullanmaktan korkmadıklarını, özgüvenlerinin arttığını ve artık yeni teknolojileri de deneyimlemek için çok hevesli olduklarını aktardı.

Dijital öğretmenler projesi hakkında daha fazla bilgi için https://dijitalogretmenler.com/ sitesini ziyaret edilebiliyor.

Dijital Öğretmenler Projesi'nde yeni dönem başvuruları başladı

Habitat Derneği, Türkiye, Aralık, Ocak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dijital Öğretmenler Projesi'nde yeni dönem başvuruları başladı - Son Dakika


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