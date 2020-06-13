Elazığ'da alaca sansar ailesi görüntülendi - Son Dakika

Elazığ'da alaca sansar ailesi görüntülendi

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, 5 bireyli alaca sansar ailesi görüntülendi.

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, 5 bireyli alaca sansar ailesi görüntülendi. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) dünyada nesli tükenme riski yüksek olan türleri sınıflandırdığı 'Kırmızı Liste' kategorisinde yer alan alaca sansar, Karakoçan ilçesine bağlı Üçbudak köyünde görüntülendi. Köy sakinlerinden Barış Doğan, bahçesinde dolaştığı sırada fark ettiği 5 bireyli alaca sansar ailesini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.Bir süre bahçede dolaşan alaca sansar ailesi daha sonra gözden kayboldu.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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